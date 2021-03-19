Підписання Литвою Декларації про європейську перспективу України - важливий крок. Розраховуємо, що інші члени ЄС підтримають наші прагнення, - заступник голови ОП Жовква

Офіційний візит президента Литовської Республіки Гітанаса Науседи в Україну був надзвичайно продуктивним.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Він нагадав, що поряд із численними спільними заходами за участю лідерів двох держав було укладено вісім двосторонніх документів.

"Один з них для нас – особливий, – наголосив Ігор Жовква. – Йдеться про Спільну декларацію Президентів України та Литви щодо європейської перспективи України. Це перший документ такого змісту, який був укладений Україною з державою – членом ЄС".

Заступник керівника Офісу Президента України зазначив, що в Декларації не лише визнається право України подати заявку на членство в ЄС відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз, а й закріплені наміри лідерів України та Литовської Республіки докладати зусиль для отримання перспективи членства України в ЄС. При цьому литовська сторона запевнила у своїй готовності підтримати Україну, коли наша держава подасть заявку на членство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я оголошую про тверду підтримку українського суверенітету і територіальної цілісності: Литва з вами, - президент Науседа

"Вважаю, що в не такому далекому майбутньому ця Декларація посяде чільне місце поряд з Угодою про асоціацію в історії здобуття Україною повноправного членства у Євросоюзі. Адже це – важливий крок на шляху реалізації стратегічної мети нашої держави, підкріпленої широкою підтримкою громадян України. Можу розкрити невелику таємницю – Президент України Володимир Зеленський особисто брав участь у підготовці тексту Декларації. Підписання Декларації лідерами двох держав є наочним підтвердженням стратегічного партнерства між Україною та Литвою", – зазначив він.

Ігор Жовква повідомив, що цей спільний українсько-литовський документ є першим кроком до визнання Євросоюзом перспективи членства України.

"Водночас на цьому ми не зупиняємося й розраховуємо, що невдовзі решта держав-членів також підтримають наші євроінтеграційні прагнення", – сказав заступник керівника Офісу Глави держави.

"Як зазначив президент України Володимир Зеленський, Україна у Євросоюзі – це не фантастична, далека мрія. Це стратегічна, досяжна мета. І ми робимо все можливе, щоб отримати широку міжнародну підтримку для досягнення цієї мети. Невдовзі у Євросоюзі буде започаткована широка дискусія щодо майбутнього Європи. Україна готова долучитися до цього діалогу, адже ми переконані, що Україна та Європейський Союз мають спільне майбутнє", – підсумував Ігор Жовква.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Президент Литви Науседа виступив українською мовою в Раді: "Крим - це Україна". ВIДЕО