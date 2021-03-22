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Венеціанська комісія (227) КС (1425) судова реформа (1458)

Венеціанська комісія оцінила законопроєкт про реформування Конституційного Суду України

Венеціанська комісія оцінила законопроєкт про реформування Конституційного Суду України

Венеціанська комісія позитивно оцінює положення проєкту закону України про конституційну процедуру, що має забезпечити прогрес у процесі реформування Конституційного Суду.

Про це йдеться в оприлюднених 22 березня висновках Венеціанської комісії щодо проєкту закону № 4533 "Про конституційну процедуру" та альтернативного законопроєкту № 4533-1 "Про процедуру розгляду справ та виконання рішень Конституційного Суду України", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Венеціанська комісія вітає той факт, що Президент Зеленський відкликав проєкт закону № 4288, який передбачав припинення повноважень усіх суддів Конституційного Суду. Венеціанська комісія також вітає розгляд парламентом проєкту закону № 4533 "Про конституційну процедуру", який ураховує багато рекомендацій комісії у її термінових висновках щодо реформування Конституційного Суду", - йдеться у документі.

Як відзначається, законопроєкт 4533 містить багато прогресивних положень, які суттєво змінюють чинний порядок здійснення конституційних процедур.

Головні новації стосуються подання конституційних скарг, публічності й відкритості конституційного провадження, порядку розподілу справ, доступу до матеріалів справ, дисциплінарної відповідальності суддів та організації внутрішньої діяльності КСУ.

"Ці зміни вітаються", - заявили у Венеціанській комісії.

Водночас, як відзначається у висновках, законопроєкт 4533 має низку недоліків. Найважливішими серед них експерти Венеціанки, зокрема, називають відсутність положень про нову систему конкурентного відбору суддів КС, яка би включала міжнародну компоненту, що рекомендувалося у попередніх термінових висновках.

Читайте також: Венеціанська комісія надасть висновок щодо законопроєкту про конституційну процедуру в березні, - "слуга народу" Совгиря. ДОКУМЕНТ

Серед основних рекомендацій покращення законопроєкту 4533 про конституційну процедуру Венеціанська Комісія пропонує такі:

- Конституційна скарга, за якою суд визнав неконституційними законодавчі положення, має відправлятися на розгляд Великої палати лише за умови наявності на це запитів президента або парламенту.

- Щодо порушення дисциплінарних процедур, то повноваження на це повинні бути передані від виконавчої влади до НАЗК.

- З метою підвищення ефективності дисциплінарної системи відповідні санкції за дисциплінарні проступки мають запроваджуватися простою більшістю суддів.

- Суд має бути наділений повноваженнями переглядати власні рішення у тому разі, якщо один із суддів, який проголосував за таке рішення, був обвинувачений в отриманні неправомірної винагороди, пов'язаної з цим рішенням.

Нагадаємо, робоча група з врегулювання "конституційної кризи" під керівництвом Дениса Монастирського та Ольги Совгирі 21 грудня 2020 року зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт 4533 "Про конституційну процедуру".

28 січня Рада відправила на доопрацювання цей законопроєкт.
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Венеційська комісія рекомендувала реформу Конституційну Суду розпочати з нуля, тобто повністю ліквідувати всіх суддів і почати все з початку.
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22.03.2021 21:05 Відповісти
тепер зрозуміло: https://censor.net/ru/user/95056 - зебільно-подляковий проовокатор. Бо досі був в мене в кондіїті під питанням...
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22.03.2021 21:28 Відповісти
А ну обгрунтуй, кацапська твоя морда.
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22.03.2021 21:58 Відповісти
Статью прочитай на всякий случай

"Венецианская комиссия приветствует тот факт, что Президент Зеленский отозвал проект закона № 4288, который предусматривал прекращение полномочий всех судей Конституционного Суда.Источник: https://censor.net/ru/n3254921
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23.03.2021 09:19 Відповісти
Де я написав про "припинення повноважень"? Я на писав про "ліквідацію"! Різниця є? Якщо не бвчите різниці, то "Вікіпедія" вам в руки!
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24.03.2021 01:41 Відповісти
Она сказала, что это все фуфло...
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22.03.2021 22:54 Відповісти
Естественно. Они приветствуют независимость конституционного суда, а зебилу нужен карманный конституционный суд.
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23.03.2021 09:22 Відповісти
 
 