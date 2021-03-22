Венеціанська комісія оцінила законопроєкт про реформування Конституційного Суду України
Венеціанська комісія позитивно оцінює положення проєкту закону України про конституційну процедуру, що має забезпечити прогрес у процесі реформування Конституційного Суду.
Про це йдеться в оприлюднених 22 березня висновках Венеціанської комісії щодо проєкту закону № 4533 "Про конституційну процедуру" та альтернативного законопроєкту № 4533-1 "Про процедуру розгляду справ та виконання рішень Конституційного Суду України", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Венеціанська комісія вітає той факт, що Президент Зеленський відкликав проєкт закону № 4288, який передбачав припинення повноважень усіх суддів Конституційного Суду. Венеціанська комісія також вітає розгляд парламентом проєкту закону № 4533 "Про конституційну процедуру", який ураховує багато рекомендацій комісії у її термінових висновках щодо реформування Конституційного Суду", - йдеться у документі.
Як відзначається, законопроєкт 4533 містить багато прогресивних положень, які суттєво змінюють чинний порядок здійснення конституційних процедур.
Головні новації стосуються подання конституційних скарг, публічності й відкритості конституційного провадження, порядку розподілу справ, доступу до матеріалів справ, дисциплінарної відповідальності суддів та організації внутрішньої діяльності КСУ.
"Ці зміни вітаються", - заявили у Венеціанській комісії.
Водночас, як відзначається у висновках, законопроєкт 4533 має низку недоліків. Найважливішими серед них експерти Венеціанки, зокрема, називають відсутність положень про нову систему конкурентного відбору суддів КС, яка би включала міжнародну компоненту, що рекомендувалося у попередніх термінових висновках.
Серед основних рекомендацій покращення законопроєкту 4533 про конституційну процедуру Венеціанська Комісія пропонує такі:
- Конституційна скарга, за якою суд визнав неконституційними законодавчі положення, має відправлятися на розгляд Великої палати лише за умови наявності на це запитів президента або парламенту.
- Щодо порушення дисциплінарних процедур, то повноваження на це повинні бути передані від виконавчої влади до НАЗК.
- З метою підвищення ефективності дисциплінарної системи відповідні санкції за дисциплінарні проступки мають запроваджуватися простою більшістю суддів.
- Суд має бути наділений повноваженнями переглядати власні рішення у тому разі, якщо один із суддів, який проголосував за таке рішення, був обвинувачений в отриманні неправомірної винагороди, пов'язаної з цим рішенням.
Нагадаємо, робоча група з врегулювання "конституційної кризи" під керівництвом Дениса Монастирського та Ольги Совгирі 21 грудня 2020 року зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт 4533 "Про конституційну процедуру".
28 січня Рада відправила на доопрацювання цей законопроєкт.
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"Венецианская комиссия приветствует тот факт, что Президент Зеленский отозвал проект закона № 4288, который предусматривал прекращение полномочий всех судей Конституционного Суда.Источник: https://censor.net/ru/n3254921