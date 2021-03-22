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Венецианская комиссия (423) КС (2079) судебная реформа (1801)

Венецианская комиссия оценила законопроект о реформировании Конституционного Суда Украины

Венецианская комиссия оценила законопроект о реформировании Конституционного Суда Украины

Венецианская комиссия положительно оценивает положения проекта закона Украины о конституционной процедуре, которая должна обеспечить прогресс в процессе реформирования Конституционного Суда.

Об этом говорится в обнародован 22 марта заключениях Венецианской комиссии по проекту закона № 4533 "О конституционной процедуре" и альтернативному законопроекту № 4533-1 "О процедуре рассмотрения дел и исполнения решений Конституционного Суда Украины", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Венецианская комиссия приветствует тот факт, что Президент Зеленский отозвал проект закона № 4288, который предусматривал прекращение полномочий всех судей Конституционного Суда. Венецианская комиссия также приветствует рассмотрение парламентом проекта закона № 4533 "О конституционной процедуре", который учитывает многие рекомендации комиссии в ее срочных выводах по реформированию Конституционного Суда ", - говорится в документе.

Как отмечается, законопроект 4533 содержит много прогрессивных положений, которые существенно изменяют действующий порядок осуществления конституционных процедур.

Главные новшества касаются подачи конституционных жалоб, публичности и открытости конституционного производства, порядка распределения дел, доступа к материалам дел, дисциплинарной ответственности судей и организации внутренней деятельности КС.

"Эти изменения приветствуются", - заявили в Венецианской комиссии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада попросила Венецианскую комиссию оценить законопроекты о деятельности КСУ

В то же время, как отмечается в выводах, законопроект 4533 имеет ряд недостатков. Важнейшим среди них эксперты Комиссии называют отсутствие положений о новой системе конкурентного отбора судей КС, которая бы включала международную компоненту, что рекомендовалось в предыдущих срочных выводах.

Среди основных рекомендаций улучшения законопроекту 4533 о конституционной процедуре Венецианская комиссия предлагает следующие:

- Конституционная жалоба, по которой суд признал неконституционными законодательные положения, должна отправляться в Большую Палату только при условии наличия на это запросов президента или парламента.

- Касательно открытия дисциплинарных процедур, то полномочия на это должны быть переданы от исполнительной власти к НАПК.

- С целью повышения эффективности дисциплинарной системы соответствующие санкции за дисциплинарные проступки должны применяться простым большинством судей.

- Суд должен быть наделен полномочиями пересматривать собственные решения в том случае, если один из судей, который проголосовал за такое решение, был обвинен в получении неправомерного вознаграждения, связанного с этим решением.

Также читайте: Венецианская комиссия предоставит заключение по законопроекту о конституционной процедуре в марте, - "слуга народа" Совгиря. ДОКУМЕНТ

Напомним, рабочая группа по урегулированию "конституционного кризиса" под руководством Дениса Монастырского и Ольги Совгири 21 декабря 2020 года зарегистрировала в Верховной Раде законопроект 4533 "О конституционной процедуре".

28 января Рада отправила на доработку этот законопроект.

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Венеційська комісія рекомендувала реформу Конституційну Суду розпочати з нуля, тобто повністю ліквідувати всіх суддів і почати все з початку.
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22.03.2021 21:05 Ответить
тепер зрозуміло: https://censor.net/ru/user/95056 - зебільно-подляковий проовокатор. Бо досі був в мене в кондіїті під питанням...
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22.03.2021 21:28 Ответить
А ну обгрунтуй, кацапська твоя морда.
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22.03.2021 21:58 Ответить
Статью прочитай на всякий случай

"Венецианская комиссия приветствует тот факт, что Президент Зеленский отозвал проект закона № 4288, который предусматривал прекращение полномочий всех судей Конституционного Суда.Источник: https://censor.net/ru/n3254921
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23.03.2021 09:19 Ответить
Де я написав про "припинення повноважень"? Я на писав про "ліквідацію"! Різниця є? Якщо не бвчите різниці, то "Вікіпедія" вам в руки!
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24.03.2021 01:41 Ответить
Она сказала, что это все фуфло...
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22.03.2021 22:54 Ответить
Естественно. Они приветствуют независимость конституционного суда, а зебилу нужен карманный конституционный суд.
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23.03.2021 09:22 Ответить
 
 