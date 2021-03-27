УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12028 відвідувачів онлайн
Новини
2 688 87

"ЄС" вимагає засідання РНБО щодо ситуації на фронті та коронавірусу

Загибель чотирьох українських воїнів-героїв і пропозиції щодо оборонно-дипломатичних дій України у відповідь на провокації російських військ слід негайно розглянути на РНБО. Влада має пояснити суспільству, який у неї план.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві на сайті "ЄС".

"Крім ситуації на фронті, "Європейська Солідарність" вимагає розглянути на РНБО і катастрофічну ситуацію з пандемією коронавірусу. Зеленський сам, очевидно, впоратись не може, тож потребує підживлення колективним розумом безпекової інституції.

Ці ж самі важливі питання, а не розбиті двері і графіті на стінах Офісу переляканого президента мають розглядатися і на позачерговому засіданні Верховної Ради. У центрі уваги мають бути не фобії Зеленського, а захист людей від викликів та загроз", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, 26 березня поблизу Шумів (Донецька область) унаслідок ворожого обстрілу загинули чотири українські військовослужбовці, а ще два зазнали поранень. Окупанти застосували міномети, які заборонені Мінськими угодами.

Читайте також: Депутати "ЄС" і "Голосу" хочуть, щоб РНБО обговорив ситуацію з COVID-19

Автор: 

РНБО (2281) Європейська Солідарність (1082)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+16
Зачем? Ведь перемирие стабильное, на Банковой тишина. В комментариях про вчерашние события в зоне ООС зеленский опять не назвал РФ.
показати весь коментар
27.03.2021 12:08
+13
Банкова , на чолі із Зепотерпілим, має чітко розуміти, що на території ОРДЛО знаходяться і стріляють не «незаконні збройні формування» , як вони про це постійно торочать , а «російські окупаційні війська» (читайте Закон України).
Це принципово !!
показати весь коментар
27.03.2021 12:06
+13
Національний герой - це людина, яка зробила внесок у становлення своєї національної держави !!
Це єдине визначення національного героя.
Степан Бандера, Симон Петлюра, Іван Степанович Мазепа та Петро Олексійович Порошенко , - усі вони є національними героями, адже своїми діями закладали фундамент української Незалежності.
Саме так було і того не викреслиш, так як це наша історія!
Звісно , що вас лаптєногих , це дратує , але нічого , нам українцям своє робить 😊
показати весь коментар
27.03.2021 12:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
...Власть должна объяснить обществу, какой у нее план.

Та уже ж объясняли - план "Б". Шо тут непонятного?
показати весь коментар
27.03.2021 12:01 Відповісти
Судя по поведению власти,план у нее забористый.
показати весь коментар
27.03.2021 13:11 Відповісти
Як і дурь
показати весь коментар
27.03.2021 13:49 Відповісти
Владу більше турбують розмальовані двері ОП. Тому першочергово хочуть зробити засідання Ради саме з цього питання.
показати весь коментар
27.03.2021 13:15 Відповісти
Вот-вот, какой там коранавирус? Да и фронт подождет. С дверями-то ещё не разобрались
показати весь коментар
27.03.2021 13:27 Відповісти
Портянка , може досить тут смердіти своїми лаптями ?!
Іди геть
показати весь коментар
27.03.2021 12:07 Відповісти
Чим ширяються в Австрії? Мабуть завтра навідаюсь до вас попити кохвею.
показати весь коментар
27.03.2021 12:08 Відповісти
яка там нах австрія... там мокшанськими болотами штиняє
показати весь коментар
27.03.2021 12:11 Відповісти
У зелені є план? Вони ледь встигають затикувати дірки.
показати весь коментар
27.03.2021 12:04 Відповісти
Встать на колени и договориться по-середине ,🤢🤡😈 членограй позорный вчера не сказал -Путлер УБИЙЦА , как заявили США и ЕС
показати весь коментар
27.03.2021 12:43 Відповісти
Банкова , на чолі із Зепотерпілим, має чітко розуміти, що на території ОРДЛО знаходяться і стріляють не «незаконні збройні формування» , як вони про це постійно торочать , а «російські окупаційні війська» (читайте Закон України).
Це принципово !!
показати весь коментар
27.03.2021 12:06 Відповісти
Там всякої тварі по парі, а командують ними лапті.
показати весь коментар
27.03.2021 12:10 Відповісти
Зачем? Ведь перемирие стабильное, на Банковой тишина. В комментариях про вчерашние события в зоне ООС зеленский опять не назвал РФ.
показати весь коментар
27.03.2021 12:08 Відповісти
Національний герой - це людина, яка зробила внесок у становлення своєї національної держави !!
Це єдине визначення національного героя.
Степан Бандера, Симон Петлюра, Іван Степанович Мазепа та Петро Олексійович Порошенко , - усі вони є національними героями, адже своїми діями закладали фундамент української Незалежності.
Саме так було і того не викреслиш, так як це наша історія!
Звісно , що вас лаптєногих , це дратує , але нічого , нам українцям своє робить 😊
показати весь коментар
27.03.2021 12:28 Відповісти
Особенно последний зробыла,тільки не внесок а винесок.Чего только стоят 5 складов бп
во время войні
"ЄС" вимагає засідання РНБО щодо ситуації на фронті та коронавірусу - Цензор.НЕТ 3719
показати весь коментар
27.03.2021 13:31 Відповісти
Действительно, со складами кураторы Зе подставились. При Порохе взрывались, при Зебиле прекратились. Хмм.. И кому это выгодно? Так когда Членограя с Каломойшей склады посадим?
показати весь коментар
27.03.2021 14:15 Відповісти
Взрываться уже нечему.Державнык постарался
показати весь коментар
27.03.2021 14:37 Відповісти
Дай угадаю.... Ты зебил, да?
показати весь коментар
27.03.2021 12:36 Відповісти
ні, ти не вгадав. Воно - зажоп. Втім, різниця невелика....
показати весь коментар
27.03.2021 12:47 Відповісти
о, гавно, булькаешь, срань?
показати весь коментар
27.03.2021 12:46 Відповісти
На фронті вчора 4 загиблих і 4 поранених.
Обстріли забороненою зброєю 120 мм калібру...бої ідуть...
Може варто нарешті зібрати рнбо чи позачергове засідання ВР щодо ситуації на фронті?
А не щодо графіті і обісцяних дверей на Банковій !🤬🤬🤬
показати весь коментар
27.03.2021 12:12 Відповісти
О чём Вы говорите? Какой ещё фронт? Зелёным мародёрам и кремлёвской подтанцовке абсолютно плевать на всё, кроме своих паскудных интересов.... Подпачкали их нору, блатхату, малину, хазу, и они в ужасе... Это - трагедия , это - катастрофа и "угроза государствености".... А вот четверо погибших воинов - героев их особо не волнует.... Причём здесь они?
показати весь коментар
27.03.2021 13:26 Відповісти
А что ложного? Что Степанов завёз в Украину гавно? Вы верите в обратное?
показати весь коментар
27.03.2021 12:22 Відповісти
У тебя есть доказательство что вакцина не вакцина ?
показати весь коментар
27.03.2021 12:24 Відповісти
дядя, просраны деньги на вакцинацию- её темпы и количество ввезённого простое доказательство. Что покупают дёшево? + откаты- посреднику? То что завезли
показати весь коментар
27.03.2021 12:28 Відповісти
А *** есть доказательство что эта вакцина - вакцина ?
показати весь коментар
27.03.2021 12:38 Відповісти
А у тебя есть , что она лучшая , КУРТКА СТЕПАНИДЫ ЗА 25 000 $ - доказательство того , как зеублюдки прибарахлились , за счёт «здоровья « и нищенской зарплаты врачам при пандемии
показати весь коментар
27.03.2021 12:50 Відповісти
Дайте плиз ссылку на куртку за 25 000 $. Я ещё понимаю, например, часы за такие деньги, но куртка...
показати весь коментар
27.03.2021 13:09 Відповісти
Великий бізнес має не піаритись на закупівлі халатів та масок для медиків, а виділити серйозні кошти для наших науковців, щоб вони мали можливість виготовити власну вакцину від коронавірусу.
показати весь коментар
27.03.2021 12:19 Відповісти
так вождь нации заявлял о начале разработки отечественной вакцины. Теперь надо на него одеть двери
показати весь коментар
27.03.2021 12:24 Відповісти
" ЄС" ще забула нагадати, що ПО зателефонував послу Китая, що хоче врятувати Україну шляхом поставки вже завезеної вакцини. Лишній раз не позаважає.
показати весь коментар
27.03.2021 12:25 Відповісти
Вы из будущего? Китайскую вакцину уже завезли?
показати весь коментар
27.03.2021 12:40 Відповісти
Відкрий вчорашні новини!
показати весь коментар
27.03.2021 12:59 Відповісти
Открыл. И?
показати весь коментар
27.03.2021 14:11 Відповісти
Прочитай уважно.
показати весь коментар
27.03.2021 14:41 Відповісти
Я подожду. Один през уже маски встречал. Для Эпицентра
показати весь коментар
27.03.2021 15:25 Відповісти
Ну почекай. Але 220 тис доз вже дочекалися. Жаль, що без тебе.
показати весь коментар
27.03.2021 15:32 Відповісти
Ничего страшного, я подожду. Бо опять окажется, шо вакцину прикупили коммерсы
показати весь коментар
28.03.2021 09:16 Відповісти
А ти статтю читав чи тільки заголовок?
показати весь коментар
27.03.2021 13:14 Відповісти
Якщо ти про "колективний розум" і його вплив на безпеку держави, то мені пригадується засідання голів фракцій, де цей "колективний розум" обізвав негарним словом одну із вакцин, щоб допомогти врятувати українців від постачання її в Україну.
показати весь коментар
27.03.2021 13:27 Відповісти
Вакцина,від постачання якої відмовляються розвинені країни,претендує на таке звання.
показати весь коментар
27.03.2021 14:43 Відповісти
Які країни відмовилися?
показати весь коментар
27.03.2021 15:00 Відповісти
ПАР,наприклад.
показати весь коментар
27.03.2021 15:22 Відповісти
Ого, розвинена країна! . Я дивуюся, навіщо ти, напевне розумна людина, балаболиш? Говориш про розвинені країни( у множинному числі), а приклад приводиш ПАР.
показати весь коментар
27.03.2021 15:30 Відповісти
ПАР входить в так званий "золотой мільярд",чув про такий?Якщо ж тебе цікавить множинне число,то наведу до прикладу Німеччину і Австрію.
показати весь коментар
27.03.2021 15:41 Відповісти
А ви впевнені, що Німеччина, Австрія не застосовують AstraZeneca?
показати весь коментар
27.03.2021 15:47 Відповісти
Это рутинная работа пресслужбы. Периодически вбрасывать в информпространство дежурное напоминание о партии. Желательно в контексте каких-то резонансных событий или злободневных вопросов. Вбросили и забыли.)
показати весь коментар
27.03.2021 13:26 Відповісти
Ну соберутся. И что они там могут решить? Что вообще можно решить на каком-то заседании, кроме, как покричать с трибуны и попиарится?
показати весь коментар
27.03.2021 12:28 Відповісти
Нет неразрешимых проблем, есть неприятные решения.
Либо вы часть решения, либо вы часть проблемы и по всему видно , что зелёная власть и есть той частью проблемы , которая
есть в Украине !
показати весь коментар
27.03.2021 12:34 Відповісти
По факту, ты поддерживаешь массовые убийства наших воинов при невозможности дать ответку и поддерживаешь феерический писдец с короновирусом в стране?!
показати весь коментар
27.03.2021 13:08 Відповісти
Хто такий , щоби вирішувати кому можна відкривати рота , а кому ні ?
Порох свого часу врятував Украіну , то це тобі зараз муляє в одному місці ?
Порох рятує життя украінців сьогодні , снабжаючи киснем та захисними костюмами лікарні по всій Украіні , тобі це теж в дупі
тисне , наволоч ?
показати весь коментар
27.03.2021 13:58 Відповісти
А нахрена приплетать Пороха к косякам Зе? Типа отмазать Членограя?
показати весь коментар
27.03.2021 14:08 Відповісти
****** нравятся мародёры на коронавирусе, уничтожающие страну и сливающие её под оккупанта? **** - гниды.
показати весь коментар
27.03.2021 12:48 Відповісти
там ще підписували Меркель з Оландом. Цих - не враховувати? Ну, да: ще окремий документ - Кучма з Зурабовим...
показати весь коментар
27.03.2021 12:50 Відповісти
Сейчас и Будапешский меморандум вспомнить не грех.
показати весь коментар
27.03.2021 12:55 Відповісти
і Хельсінський акт 1975року.
І що?
показати весь коментар
27.03.2021 13:27 Відповісти
Порох не їздив до москви при путлєрі, так що ваша брехня нікому не цікава !
показати весь коментар
27.03.2021 13:07 Відповісти
у "зе" приоритет- "двери опы", а посему и собирают"внеочередной взрадный сбор ,а ковид,вагнеровцы ,смерти украинских защитников ,для них это десятое,
показати весь коментар
27.03.2021 12:52 Відповісти
Крысы Мавзолейные,ничего у вас не выйдет..хоть с Порошенко хоть с Кучмой или Ющенко и даже Индюковичем или Зелей...,вы тупое Шариковское быдло...
показати весь коментар
27.03.2021 12:54 Відповісти
Ублюдкам некогда.Им ещё по стольким телеканалам дверь носить.
показати весь коментар
27.03.2021 12:59 Відповісти
зеленский уже раскумарился коксом, ему насрать войну и придурков, которые болеют и дохнут от короны. у него все хорошо, а вы епитесь там как хотите.
показати весь коментар
27.03.2021 13:02 Відповісти
Нельзя рассказывать РАБссии как воровали миллиарды долларов Кучма Колмойский и Зеленский.Это Государственная Тайна...а шантаж то чисто ФСБбэшная забава типа рюсская Рулетка...
показати весь коментар
27.03.2021 13:08 Відповісти
зеНарк - мразь!
показати весь коментар
27.03.2021 13:11 Відповісти
Якби 2 роки тому українці обрали президентом Порошенка, то на фронті продовжувались би бої і ми б втрачали наших військових. Як і сьогодні.

І кожен, хто думає і говорить протилежне - або лукавить, або обманює себе та інших.
Бо ця війна до перемоги і просто так росія не відступить.

Одначе з Зеленським ситуація є іншою.

Бо саме він розказував за швидкий мир
Бо саме він розказував, що президент не завершує війну, бо наживається на війні
Бо саме він розвалив проукраїнську коаліцію
Бо саме він розвалив план Порошенка по залученню сил ООН (який активно обговорювався на найвищому рівні в останні роки його президентства)
Бо саме він відводив війська з Золотого, Станиці Луганської заради "миру"
Бо саме він (руками зелених депутатів) відновив імпорт російської електроенергії, фінансуючи путінський режим
Бо саме він (його оточення) причетне до вагнергейту
Бо саме він забув за полонених, які проходять через тортури відпущеної Зеленським "Терези" взамін за таксистів.

Натомість, стаючи кожен раз на коліна перед ******, кожен раз ми чуємо від нього якусь гидотно-рабську хуцпу про "ту сторону" і "провокації".

https://www.facebook.com/mason.lemberg?__cft__[0]=AZVyVehQElb9XOreVJNDtnHVnHvsSeF3xVR2vEIKDkPoriO-RjL4-hv5RrY8K8LVIMEPGsbvAKpCYHS2z4u3GtQlsRkKmsateHnqTWZJYRpYyrRT06_ipquyq_EcDuakKSCxilKurcdOs45j3wKII0p2eg0n583PwuvKMAcvzmGxPA&__tn__=-UC%2CP-R Mason Lemberg
показати весь коментар
27.03.2021 13:25 Відповісти
С Порошенко всё было бы гораздо печальнее. Имели бы такой же кризис по всем направления с какими-то несущественными отличиями. Основная разница заключалась бы в том, что Порошенко 2.0. уже на момент избрания был бы самым одиозным политиком в стране с рекордным антирейтингом. Имел бы в парламенте абсолютно незначительную фракцию с серьёзной долей токсичности для других партий. Создать жизнеспособную коалицию было бы весьма проблематично. Со всеми вытекающими... Политическая слабость гаранта провоцировала бы оппонентов шатать его вертикаль ещё сильнее. Скандалы, дрязги, дестабилизация. При Порошенко 2.0. на Майдане ещё в 2020г. скорее всего уже стояли бы палатки. Бог миловал!)
показати весь коментар
27.03.2021 13:49 Відповісти
Зелена пліснява ,це лялькі кремлівського балагана !!! Лялькі не спроможні до самостійних дій ,дійство відбувається за кремлівським сценарієм та волею ляльководів !!!))
показати весь коментар
27.03.2021 13:39 Відповісти
Зачем?

У ЗЕ и СН есть более важные поводы - двери ОПУ.
показати весь коментар
27.03.2021 14:53 Відповісти
свіжий інсулін підвезли?
показати весь коментар
27.03.2021 14:56 Відповісти
А что в Киеве, Маринка П из "ЕС" все воросы по ковиду решила?
показати весь коментар
27.03.2021 18:18 Відповісти
Единственная партия в Украине, оставшаяся в адеквате, это ЕС...
показати весь коментар
28.03.2021 01:05 Відповісти
 
 