"ЄС" вимагає засідання РНБО щодо ситуації на фронті та коронавірусу
Загибель чотирьох українських воїнів-героїв і пропозиції щодо оборонно-дипломатичних дій України у відповідь на провокації російських військ слід негайно розглянути на РНБО. Влада має пояснити суспільству, який у неї план.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві на сайті "ЄС".
"Крім ситуації на фронті, "Європейська Солідарність" вимагає розглянути на РНБО і катастрофічну ситуацію з пандемією коронавірусу. Зеленський сам, очевидно, впоратись не може, тож потребує підживлення колективним розумом безпекової інституції.
Ці ж самі важливі питання, а не розбиті двері і графіті на стінах Офісу переляканого президента мають розглядатися і на позачерговому засіданні Верховної Ради. У центрі уваги мають бути не фобії Зеленського, а захист людей від викликів та загроз", - йдеться у заяві.
Нагадаємо, 26 березня поблизу Шумів (Донецька область) унаслідок ворожого обстрілу загинули чотири українські військовослужбовці, а ще два зазнали поранень. Окупанти застосували міномети, які заборонені Мінськими угодами.
Будь ласка, зачекайте...
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Та уже ж объясняли - план "Б". Шо тут непонятного?
Іди геть
Це принципово !!
Це єдине визначення національного героя.
Степан Бандера, Симон Петлюра, Іван Степанович Мазепа та Петро Олексійович Порошенко , - усі вони є національними героями, адже своїми діями закладали фундамент української Незалежності.
Саме так було і того не викреслиш, так як це наша історія!
Звісно , що вас лаптєногих , це дратує , але нічого , нам українцям своє робить 😊
во время войні
Обстріли забороненою зброєю 120 мм калібру...бої ідуть...
Може варто нарешті зібрати рнбо чи позачергове засідання ВР щодо ситуації на фронті?
А не щодо графіті і обісцяних дверей на Банковій !🤬🤬🤬
Либо вы часть решения, либо вы часть проблемы и по всему видно , что зелёная власть и есть той частью проблемы , которая
есть в Украине !
Порох свого часу врятував Украіну , то це тобі зараз муляє в одному місці ?
Порох рятує життя украінців сьогодні , снабжаючи киснем та захисними костюмами лікарні по всій Украіні , тобі це теж в дупі
тисне , наволоч ?
І що?
І кожен, хто думає і говорить протилежне - або лукавить, або обманює себе та інших.
Бо ця війна до перемоги і просто так росія не відступить.
Одначе з Зеленським ситуація є іншою.
Бо саме він розказував за швидкий мир
Бо саме він розказував, що президент не завершує війну, бо наживається на війні
Бо саме він розвалив проукраїнську коаліцію
Бо саме він розвалив план Порошенка по залученню сил ООН (який активно обговорювався на найвищому рівні в останні роки його президентства)
Бо саме він відводив війська з Золотого, Станиці Луганської заради "миру"
Бо саме він (руками зелених депутатів) відновив імпорт російської електроенергії, фінансуючи путінський режим
Бо саме він (його оточення) причетне до вагнергейту
Бо саме він забув за полонених, які проходять через тортури відпущеної Зеленським "Терези" взамін за таксистів.
Натомість, стаючи кожен раз на коліна перед ******, кожен раз ми чуємо від нього якусь гидотно-рабську хуцпу про "ту сторону" і "провокації".
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У ЗЕ и СН есть более важные поводы - двери ОПУ.