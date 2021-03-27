"ЄС" вимагає засідання РНБО щодо ситуації на фронті та коронавірусу

Загибель чотирьох українських воїнів-героїв і пропозиції щодо оборонно-дипломатичних дій України у відповідь на провокації російських військ слід негайно розглянути на РНБО. Влада має пояснити суспільству, який у неї план.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві на сайті "ЄС".

"Крім ситуації на фронті, "Європейська Солідарність" вимагає розглянути на РНБО і катастрофічну ситуацію з пандемією коронавірусу. Зеленський сам, очевидно, впоратись не може, тож потребує підживлення колективним розумом безпекової інституції.

Ці ж самі важливі питання, а не розбиті двері і графіті на стінах Офісу переляканого президента мають розглядатися і на позачерговому засіданні Верховної Ради. У центрі уваги мають бути не фобії Зеленського, а захист людей від викликів та загроз", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, 26 березня поблизу Шумів (Донецька область) унаслідок ворожого обстрілу загинули чотири українські військовослужбовці, а ще два зазнали поранень. Окупанти застосували міномети, які заборонені Мінськими угодами.

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