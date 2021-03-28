Україна перейшла на літній час
28 березня 2021 року о 3:00 за київським часом Україна перейшла на літній час переведенням годинникової стрілки на одну годину вперед.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, перехід на зимовий і літній час відбувається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.05.1996 року №509 "Про порядок обчислення часу на території України".
Щорічно в останню неділю березня о 3:00 годинникову стрілку переводять на годину вперед, в останню неділю жовтня о 4:00 - на годину назад.
Раніше перший віцеспікер Ради Руслан Стефанчук заявив, що запровадити на всій території України єдиний час - геополітичне завдання. Він наголосив, що економічну доцільність переведення стрілок годинника не доведено, а шкода - очевидна.
Топ коментарі
+45 Галина Темирова ba27c95c
показати весь коментар28.03.2021 08:09
+37 Павел Орехов c16ceb45
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+34 Alter Nator
показати весь коментар28.03.2021 08:06
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Будь ласка, зачекайте...
Крім незалежності ще потрібно завести мізки, хоча б свинячі .
Сидіть у своїй параші з одним часом весь рік ))
Україні не треба орієнтуватись на москву, а зробити як в ЄС - поясний +1 година, т.з. літній.
Ну і світанок о 3 ночі в червні, то звісно файно, але десь на болотах Кацапстану.
Бо бачу тільки вони і бекають за відміну переходу.
ок, у червні я буду приходити з роботи о 20, там вечеря домашні справи.... у 22-23 піду спати(це вже буде глибока ніч) і......прокинусь о 3-4 ранку....
тоді давайте так, всі будуть влітку працювати з 5-6 ранку і ніяких переводів не потрібно, але кому я це розписую ))
дитину у садочок на 8 годину, але от біда вона прокинеться о 4 ночі, що робити весь цей час ?)
давайте не будемо прикидатись дурнями, Ви прекрасно зрозуміло що я мав на увазі.
Якщо залишити як хотіли ідіоти зимовий час, то і графіки всіх закладів потрібно регулювати відповідно до пори року. Але який тоді сенс у відміні "літнього-зимового" часу.
Проблема в тому, що нас як ніхто не питав у 1981-му, так і тепер не збирається.
https://24timezones.com/eu_map/europe_time_ru.php#/map
По логике СН, для борьбы с рашкой нужно копировать её законы. Занавес..