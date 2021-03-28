28 березня 2021 року о 3:00 за київським часом Україна перейшла на літній час переведенням годинникової стрілки на одну годину вперед.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, перехід на зимовий і літній час відбувається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.05.1996 року №509 "Про порядок обчислення часу на території України".

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Щорічно в останню неділю березня о 3:00 годинникову стрілку переводять на годину вперед, в останню неділю жовтня о 4:00 - на годину назад.

Раніше перший віцеспікер Ради Руслан Стефанчук заявив, що запровадити на всій території України єдиний час - геополітичне завдання. Він наголосив, що економічну доцільність переведення стрілок годинника не доведено, а шкода - очевидна.