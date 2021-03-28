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время (159) Кабмин (13505) перевод (82)

Украина перешла на летнее время

Украина перешла на летнее время

28 марта 2021 года в 3 (три) часа по киевскому времени Украина перешла на летнее время переводом часовой стрелки на 1 (один) час вперед.

Как сообщает Цензор.НЕТ, переход на зимнее и летнее время происходит в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 13.05.1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отменить переход на летнее время до 28 марта не успеют, - "слуга народа" Пидласа

Ежегодно в последнее воскресенье марта в 3 часа часовая стрелка переводится на 1:00 вперед, в последнее воскресенье октября - в 4 часа на 1:00 назад.

Ранее первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук заявил, что вести на всей территории Украины единое время - геополитическая задача. Он подчеркнул, что экономическая целесообразность перевода стрелок часов не доказана, а вред - очевиден.
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Топ комментарии
+45
У нас остался год, чтобы убрать Зе. Иначе время они таки переведут. Лет на 10 назад.
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28.03.2021 08:09
+37
Вот летнее время и оставьте наконец,так как от зимнего сельским жителям одни проблемы из за короткого светового дня.
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28.03.2021 08:10
+34
Украина перешла на летнее время - Цензор.НЕТ 7655
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28.03.2021 08:06
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Страница 2 из 2
Задолбали этим кручением часов! У каждого человека есть свои биоритмы,соразмерные часовому поясу места жительства. Кручение стрелок туда-сюда приносит исключительно вред человеческому организму. Страдают все,от младенцев до стариков! Отменить эту дурь и забыть как глупую страницу в истории мировой цивилизации!
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28.03.2021 09:20 Ответить
Мы давно к этой мысли пришли.
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28.03.2021 09:22 Ответить
вас КАЦАПІВ тут ніхто не слухає, квакайте собі там у своїх болотах на здоровя
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28.03.2021 10:20 Ответить
у вас нет мислей потомучто ви крепостние путина
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28.03.2021 14:03 Ответить
А ти чий ? "українців" авакова-порошенка-зеленського?

Крім незалежності ще потрібно завести мізки, хоча б свинячі .
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28.03.2021 23:45 Ответить
твої біоритми від ГОДИННИКА не залежать ніяк, бо вони по сонцю орієнтуються.
Сидіть у своїй параші з одним часом весь рік ))
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28.03.2021 10:18 Ответить
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28.03.2021 09:48 Ответить
Не знаю кому как, а мне сегодня вставать было ужасно противно. Высавьте уже это время на зиму или на лето и не трогайте больше этих часов! Хватит уже гонять эти стрелки как мыло по тазику!
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28.03.2021 09:51 Ответить
В тому й проблема, що не можуть визначитись - літній чи зимовий час залишити. Літній, однозначно, зручніше для більшої частини України, але ж він - (от біда!) кацапський. Дилема. Як сходити на гошок, не знявши штани і не обгадитись.
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28.03.2021 10:21 Ответить
А в чому проблема переведення годинника ? що надивились передачок про шкоду ??, так перейти на зміщений режим хайрчування це завдання на пару днів, за умовою що Ви приймаєте їжу як у армії, тобто лише у визначений проміжок часу. Для всіх інших цей перехід взагалі не помітний.
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28.03.2021 10:27 Ответить
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28.03.2021 10:42 Ответить
А что мешает не мучать часы, а просто вставать и ложиться тогда, когда считаешь нужным?
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28.03.2021 14:42 Ответить
Кацапи привласнили поясний час UTC+3 і назвали його "масковскім". Вкрали, як і багато чого іншого.
Україні не треба орієнтуватись на москву, а зробити як в ЄС - поясний +1 година, т.з. літній.
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28.03.2021 10:45 Ответить
Владимир Иванец,и не только сегодня,это будет не меньше недели,а то и дней десять! Кто не чувствует и не верит,пусть у терапевтов или кардиологов спросит,как кручение часов на здоровье людей отражается.
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28.03.2021 10:16 Ответить
Я вже місяць раніше прокидаюсь, а лягаю раніше.
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28.03.2021 10:22 Ответить
аналогічно, прокидаюсь на годину раніше ніж потрібно, і це у Березні, а що буде влітку.
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28.03.2021 10:29 Ответить
Никак , вы каждые выходные как спите ? Наверное подольше , а на следующий день на работу , а спали в этот день меньше И что , вы как то по особенному себя чувствуете ? Сразу бежите к кардиологу и терапевту ? Чушь полная .
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28.03.2021 14:53 Ответить
Правильно що перевели, а то щось не дуже хочеться о 4 ранку прокидатись. Бо що б ти там не робив біоритми не обійдеш.
Ну і світанок о 3 ночі в червні, то звісно файно, але десь на болотах Кацапстану.
Бо бачу тільки вони і бекають за відміну переходу.
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28.03.2021 10:22 Ответить
А что мешает просто вставать, когда тебе комфортно? Представь, что в доме вообще нет часов - ты не сможешь проснуться?
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28.03.2021 14:43 Ответить
ну знаєш, мені потрібно на роботу на пів на девяту, вставати необхідно біля 7, та мій внутрішній годинник будить мене за сонцем десь о 6 а то і раніше.....
ок, у червні я буду приходити з роботи о 20, там вечеря домашні справи.... у 22-23 піду спати(це вже буде глибока ніч) і......прокинусь о 3-4 ранку....
тоді давайте так, всі будуть влітку працювати з 5-6 ранку і ніяких переводів не потрібно, але кому я це розписую ))
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28.03.2021 15:39 Ответить
Ты, когда нанимался на работу, знал, когда тебе начинать работу, и когда заканчивать. Тебя никто не неволил в твоём выборе. Так что не жалуйся.
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28.03.2021 15:51 Ответить
я тобі про Івана ти мені про барана...., я можу хоч в обід на роботу йти бо робочий час не нормований, але у нас всі заклади починають працювати від 8 до 9....
дитину у садочок на 8 годину, але от біда вона прокинеться о 4 ночі, що робити весь цей час ?)
давайте не будемо прикидатись дурнями, Ви прекрасно зрозуміло що я мав на увазі.
Якщо залишити як хотіли ідіоти зимовий час, то і графіки всіх закладів потрібно регулювати відповідно до пори року. Але який тоді сенс у відміні "літнього-зимового" часу.
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28.03.2021 16:42 Ответить
Так не прикидывайся - и тут тебя никто не заставляет. Как и просыпаться в 4 утра
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28.03.2021 16:48 Ответить
йой бачу тупість це основна ознака кацапа.
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28.03.2021 17:49 Ответить
Это точно, и ты явно спалился
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28.03.2021 18:09 Ответить
Було б добре літній час залишити назавжди.
Проблема в тому, що нас як ніхто не питав у 1981-му, так і тепер не збирається.
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28.03.2021 10:31 Ответить
Было б хорошо просто перестать вертеть стрелки два раза в год. И всё.
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28.03.2021 14:44 Ответить
Сьогодні в Ужгороді почало світати в 7 годині. І ось мені цікаво якому недоумку прийшло в голову залишити зимовий час?? Це через два місяці світало б в три години ночі але темнішало б о 8. Тобто коли після роботи можна щось по господарству розробити то уй вам. Сидіть і мотайте кіловати електрики!
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28.03.2021 10:31 Ответить
А у вас залишили зимовий? Ви в якійсь іншій Україні живете?
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28.03.2021 18:14 Ответить
так ми зараз одинаково з кацапами ?
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28.03.2021 11:28 Ответить
Одинаково з Фінляндією, Литвою, Латвією, Естонією, Білорусією, Молдовою, Болгарією,Турцією, Румунією, Ізраїлем, Грецією. І ці країни не оглядуються на те, що там з часом у орків на Мордорі.
https://24timezones.com/eu_map/europe_time_ru.php#/map
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28.03.2021 11:53 Ответить
http://life.mosmetod.ru/index.php/item/vremya-i-chasovye-poyasa
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28.03.2021 13:24 Ответить
вы ещё начало рабочего дня на 5 утра перенесите..
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28.03.2021 11:40 Ответить
И как это соотносится с тем, что какой-то безумец придумал крутить стрелки два раза в год?
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28.03.2021 14:45 Ответить
примерно так же, как начало рабочего дня в пять утра..
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28.03.2021 14:52 Ответить
А кто заставляет начинать рабочий день в 5 утра? Начинай в 5 вечера...
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28.03.2021 14:53 Ответить
Ну и зря!
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28.03.2021 12:28 Ответить
Подписывайте петицию за то, чтобы остаться на летнем времени. Побольше светлого времени суток вечером - это здорово! https://petition.president.gov.ua/petition/113952
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28.03.2021 12:40 Ответить
Совкам дуже хочеться жити по московському часу.
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28.03.2021 13:58 Ответить
А ты хочешь белые ночи?
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28.03.2021 15:09 Ответить
****** закрий Герус!
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28.03.2021 16:26 Ответить
Кацап ****** в ростов!
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29.03.2021 11:57 Ответить
В спамі поваляйся ******* зелена!
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29.03.2021 16:39 Ответить
Дебіл, це ж ти привів зелених клоунів до влади. Іди гнидо московська в спам і не смерди кацапським.
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29.03.2021 16:44 Ответить
В спам контужений зеленню😀
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29.03.2021 17:01 Ответить
Страна не пуганных идиотов
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28.03.2021 13:34 Ответить
Україна перейшла на літній час - Цензор.НЕТ 4192
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28.03.2021 13:46 Ответить
У Скрипіна комплекс меньшовартості. Немає ніякого "мацковского часу", він може бути тільки в мацкве
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28.03.2021 14:50 Ответить
У ботов подоляка одно на уме. Ничего другого в методичке не написано.
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28.03.2021 15:12 Ответить
По московски - это, не спрашивая мнения граждан, ввести зимнее время, которое не устраивает абсолютное большинство людей. Кацапы сделали так в 2014 году, а слуги хотели точно так же сделать и в Украине.
По логике СН, для борьбы с рашкой нужно копировать её законы. Занавес..
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28.03.2021 15:34 Ответить
Тупо
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28.03.2021 18:17 Ответить
Час повинен бути встановлений з доцільності його використання.тобто світловий день опісля робочого часу і до. І якщо в травні день вже в 4 години ранку, а ніч о 8 то це просто абсурд
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28.03.2021 16:31 Ответить
в идеале это время и оставить навсегда.
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28.03.2021 19:36 Ответить
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