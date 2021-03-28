Украина перешла на летнее время
28 марта 2021 года в 3 (три) часа по киевскому времени Украина перешла на летнее время переводом часовой стрелки на 1 (один) час вперед.
Как сообщает Цензор.НЕТ, переход на зимнее и летнее время происходит в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 13.05.1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".
Ежегодно в последнее воскресенье марта в 3 часа часовая стрелка переводится на 1:00 вперед, в последнее воскресенье октября - в 4 часа на 1:00 назад.
Ранее первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук заявил, что вести на всей территории Украины единое время - геополитическая задача. Он подчеркнул, что экономическая целесообразность перевода стрелок часов не доказана, а вред - очевиден.
Пожалуйста, подождите...
Крім незалежності ще потрібно завести мізки, хоча б свинячі .
Сидіть у своїй параші з одним часом весь рік ))
Україні не треба орієнтуватись на москву, а зробити як в ЄС - поясний +1 година, т.з. літній.
Ну і світанок о 3 ночі в червні, то звісно файно, але десь на болотах Кацапстану.
Бо бачу тільки вони і бекають за відміну переходу.
ок, у червні я буду приходити з роботи о 20, там вечеря домашні справи.... у 22-23 піду спати(це вже буде глибока ніч) і......прокинусь о 3-4 ранку....
тоді давайте так, всі будуть влітку працювати з 5-6 ранку і ніяких переводів не потрібно, але кому я це розписую ))
дитину у садочок на 8 годину, але от біда вона прокинеться о 4 ночі, що робити весь цей час ?)
давайте не будемо прикидатись дурнями, Ви прекрасно зрозуміло що я мав на увазі.
Якщо залишити як хотіли ідіоти зимовий час, то і графіки всіх закладів потрібно регулювати відповідно до пори року. Але який тоді сенс у відміні "літнього-зимового" часу.
Проблема в тому, що нас як ніхто не питав у 1981-му, так і тепер не збирається.
https://24timezones.com/eu_map/europe_time_ru.php#/map
По логике СН, для борьбы с рашкой нужно копировать её законы. Занавес..