"Зроблено багато", - Степанов про свою роботу на посаді глави МОЗ
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що за рік його перебування на посаді "зроблено багато". Але реанімувати медицину так, щоб це задовольняло медиків, насамперед фінансово, не вдалося.
Про це він заявив у програмі Радіо Свобода "Суботнє інтерв'ю", передає Цензор.НЕТ.
"Зроблено багато. Звичайно, завжди хочеться... Звичайно, завжди є незадоволення, тобі здається, що ти міг зробити ще більше. І ти відразу плануєш наступне. Ну, по-перше, нам таки вдалося не закривати лікарні в нашій країні. Ви пам’ятаєте, що у нас відбувалося у квітні, в травні, коли планувалося масове скорочення і психіатричних лікарень, і екстреної медичної допомоги. Це головне, що нам вдалося зробити. Ми суттєво підвищили фінансування системи охорони здоров’я, наших лікарень. Ми запровадили інші підходи щодо формування тарифів", – сказав Максим Степанов.
З того, що не вдалося, зауважив він, так це "реанімувати медицину" так, щоб це задовольняло медиків, насамперед фінансово.
"Що не вдалося, і я вважаю одним із головних питань? Реанімувати нашу медицину потрібно таким способом, щоб там працювали медичні працівники, які будуть самовіддано виконувати свій обов'язок за гідну зарплату, справедливу", - додав глава МОЗ.
Степанова було призначено міністром охорони здоров'я 30 березня 2020. Деякі політичнихі сили критикують його діяльність ще від початку його роботи на цій посаді. Раніше серед головних зауважень на адресу Степанова були закупівля захисних костюмів для медиків за завищеними цінами і незадовільна боротьба з пандемією коронавірусу. Зараз же до цього переліку додалися і зауваження щодо кампанії з вакцинації проти COVID-19. Сам Степанов критику на свою адресу неодноразово відкидав.
Будь ласка, зачекайте...
Новую курточку хочеться...
куртку купил
пару лямов заработал
или таки мания величия проклёвывается ?
Ну сумашедший!
что возьмешь?
Принципы 95 квартала в Жизнь!!
Але, якщо комусь хочеться в провалах обов'язкових дій зе-уряду (стосовно агітації, зокрема) побачити агітацію опозиції проти вакцинування - то це тільки брехливим зебілам.
До речі, наступного дня з подібною заявою на пленарному засіданні Верховної ради виступила К.Рудик. Яка заявила, що в Донецькій області, звідки вона приїхала напередодні, також медики відмовляються від вакцинування.
Куртка Степанова за 620000 грн. против футболки Супрун за 200 грн. - это мега прорыв !!!
https://www.youtube.com/watch?v=fIAYTS9Ex_o
-Жінці бізнес відкрив медичний.
-Курточку от прикупив...
Одна куртка чого тільки вартує...
Тепер нам Степанов необійдеться однією курточкою за 10к!
Сумна реальніст, при Гідрантові стало нормою призначати чиновників з 0 досвідом профільної роботи, мінімальні вимоги - робота в шапіто Квартал 95, бути в його друзях або в холуйях олігархів)
Позор Зеленскому и Шмигалю, что они его сами не уволят, если у Степанова нет совести самому подать в отставку.
Вони ось це читають хоч???
https://www.facebook.com/katherine.nozhevnikova?__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************&__tn__=-]C%2CP-R
https://www.facebook.com/katherine.nozhevnikova?__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************&__tn__=-]C%2CP-R Katherine Nozhevnikova разом з Анюткою Алефировою
Это Ольга Арсеньевна. Ей 83.
Ее не госпитализировали в стационар с уже привычной фразой (которую я слышу десятки раз в день) мест нет.
Впрочем, такую же причину озвучили сегодня ещё 32 нашим очередным пациентам.
Почему у нас вместо подопечных появились «пациенты» я так и не пойму. Мы ведь не стационар. Почему мы научились читать анализы и описание кт; объяснять какие Анализы нужно Сдавать и почему нельзя пить антибиотики без Этих самых анализов и объяснять, что не нужно бежать на кт, нельзя лежать на спине и Почему мы стали разбираться при какой сатурации сколько литров в минуту нужно устанавливать и сколько сеансов нужно проводить пациенту - я тоже не Знаю.
Я каждый день читаю сводки, что места есть. Пусть мало, но есть. А по факту я вижу что их нет. И ведь это верхушка айсберга. Сколько стариков в этом городе и области, у которых нет детей которые носом землю роют, чтобы найти кислород? Тысячи..
Чем не угодила этой стране Ольга Арсеньевна и сотни таких же бабушек и дедушек я не Знаю.
А ещё сегодня был Валерий Васильевич. 72 года. После Инсульта и с онко. Слёг уже и даже не реагирует на обращение уже три дня. И если тут мне хотя бы понятно почему такого не госпитализировали- врачей не хватает и в стационаре просто ему не будет обеспечен должный уход, то почему не взяли Владимира Владимировича 71 год Сатурация 72 мне не понятно. Он ещё вполне за собой может сам позаботится и ему очень нужно было бы не просто в стационар, а в плату интенсивной терапии. Но и ему места не нашлось.
В данный момент уже 460 Одесситов дышат кислородом по домам.
Трое из сегодняшних (последний концентратор выдан час назад) это те, кого таки взяли в инфекционную Больницу, но при условии «вы приезжаете со своим кислородом. Кислородные койки закончились». То есть если у вас дома завалялся кислородный концентратор у вас есть шанс попасть у врачам, а если нет- извините.
Мы опять пишем фамилии на концентраторах и отправляем пациента в стационар с кислородом под мышкой. Мне одной кажется, что это ненормально спустя год подготовки к пандемии?
Я очень хочу, чтобы те кто так хорошо подготовился посмотрел в глаза Ольге Арсентьевне.
А ещё хочу чтобы вы слушали как молодой парень, папе которого мы выслали концентратор в область : я возвращаю вам его назад. Папа ночью задохнулся.
Чтобы вы слушали как мужчина плачет и уточняет у меня как у независимого эксперта (с) правильно ли сделала скорая не взяв его мать с Сатурацией 40 и что ему делать в данный момент попытаться взывать реанимобиль или просто сидеть и смотреть как мама умирает.
Чтобы вы слушали, как замечательная врач одна из лучших, кого я Знаю в городе, просит у меня кислород для коллеги который уже сам говорить не может. И когда мы уже прощаемся и я желаю ей беречь себя, вдруг начинает горько плакать.. как Ребенок просто. И оказывается, что она только только сама выздоровела, уже на работе потому что людей должен кто то лечить. Но она потеряла мужа. Тоже врача.
Все это должны слушать вы- чиновники, которые отвечают за медицину в этой стране. В этом городе. А не девочки, которые за 7 лет работы в фонде конечно повидали всякое, но при этом я ни разу не видела, чтобы они плакали. А сейчас рабочий чат полон звуковых сообщений, где отчитываясь о том кому и в какой ситуации они выдали Концентратор, они через раз срываются на плач.
При этом страна живет своей жизнью. Где в отчётах все хорошо : где есть все медикаменты, кислород, свободные койки, лучшая аппаратура и где врачи бегут на работу как на праздник, а благодарные пациенты пишут письма в департаменты о том как же все таки круто болеть у нас в стране.
Видимо это все происходит в какой то другой вселенной. В той, где не нашлось места Ольге Арсеньевне и тысячам таких как она.