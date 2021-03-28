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медицина (2082) МОЗ (5362) Степанов Максим (2195)

"Зроблено багато", - Степанов про свою роботу на посаді глави МОЗ

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що за рік його перебування на посаді "зроблено багато". Але реанімувати медицину так, щоб це задовольняло медиків, насамперед фінансово, не вдалося.

Про це він заявив у програмі Радіо Свобода "Суботнє інтерв'ю", передає Цензор.НЕТ.

"Зроблено багато. Звичайно, завжди хочеться... Звичайно, завжди є незадоволення, тобі здається, що ти міг зробити ще більше. І ти  відразу плануєш наступне. Ну, по-перше, нам таки вдалося не закривати лікарні в нашій країні. Ви пам’ятаєте, що у нас відбувалося у квітні, в травні, коли планувалося масове скорочення і психіатричних лікарень, і екстреної медичної допомоги. Це головне, що нам вдалося зробити. Ми суттєво підвищили фінансування системи охорони здоров’я, наших лікарень. Ми запровадили інші підходи щодо формування тарифів", – сказав Максим Степанов.

Читайте також: Три лікарні "Укрзалізниці" не прийняли хворих на COVID-19, це дає нам повне право звертатися в правоохоронні органи, - Степанов

З того, що не вдалося, зауважив він, так це "реанімувати медицину" так, щоб це задовольняло медиків, насамперед фінансово.

"Що не вдалося, і я вважаю одним із головних питань? Реанімувати нашу медицину потрібно таким способом, щоб там працювали медичні працівники, які будуть самовіддано виконувати свій обов'язок за гідну зарплату, справедливу", - додав глава МОЗ.

Читайте також: Степанов: Ми відстаємо від плану вакцинації в 1,8 рази

Степанова було призначено міністром охорони здоров'я 30 березня 2020. Деякі політичнихі сили критикують його діяльність ще від початку його роботи на цій посаді. Раніше серед головних зауважень на адресу Степанова були закупівля захисних костюмів для медиків за завищеними цінами і незадовільна боротьба з пандемією коронавірусу. Зараз же до цього переліку додалися і зауваження щодо кампанії з вакцинації проти COVID-19. Сам Степанов критику на свою адресу неодноразово відкидав.
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Топ коментарі
+58
Например куплена курточка за 620 000 грн, а вообще:
"Сделано много", - Степанов о своей работе на посту главы Минздрава - Цензор.НЕТ 1068
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28.03.2021 09:17
+27
Вы даже не представляете сколько ещё не украдено.ой сделано
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28.03.2021 09:18
+22
зебуины хавают и повизгивают от восторга!
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28.03.2021 09:19
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Например куплена курточка за 620 000 грн, а вообще:
"Сделано много", - Степанов о своей работе на посту главы Минздрава - Цензор.НЕТ 1068
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28.03.2021 09:17 Відповісти
Хочеться,хочеться,хочеться
Новую курточку хочеться...
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28.03.2021 09:58 Відповісти
слава доктора Менгеле ему спать не дает...
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28.03.2021 11:12 Відповісти
дом себе построил
куртку купил
пару лямов заработал
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28.03.2021 10:24 Відповісти
Спизжено много, но много ещё не спизжено
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28.03.2021 10:38 Відповісти
слово "заработал" тут некоректно. украл у нищего воюющего народа, умирающего без вакцин правильно называть "намародерил"
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28.03.2021 11:54 Відповісти
Вы даже не представляете сколько ещё не украдено.ой сделано
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28.03.2021 09:18 Відповісти
манная каша сама себя хвалит ?
или таки мания величия проклёвывается ?
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28.03.2021 09:18 Відповісти
Обычно, когда говорят "Сделано много"(с), то это перед отставкой или сразу же после неё. Но, не в этом случае. Фрайерок наблатыкался, в теме и в схеме. С курточкой он, канешна- стратил. Но, ему подельнички простили, как видится.
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28.03.2021 09:27 Відповісти
зебуины хавают и повизгивают от восторга!
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28.03.2021 09:19 Відповісти
мразь обыкновенная.
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28.03.2021 09:19 Відповісти
он над нами издевался
Ну сумашедший!
что возьмешь?
Принципы 95 квартала в Жизнь!!
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28.03.2021 09:21 Відповісти
Сделано много того, за что ты будешь долго сидеть в построенных молюськой тюрьмах. Будет время оценить комфортные платные номера.
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28.03.2021 09:22 Відповісти
Когда я слышу про "самоотверженно выполнять свою работу" меня тошнит от тупой совковой пропаганды. Люди работают для того, чтобы жить, а не живут для того, чтобы работать.
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28.03.2021 09:23 Відповісти
при чем здесь совок? при совке пацаны за кражу госсредств в размере 15 тыс руб (примерно 15 тыс.долл) получали или 15 лет с конфискацией или реально вышку. Судья, если б выкинул кони , пошел бы тоже на зону мотать срок. Поэтому что-то утянуть из бюджета было нереально.
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28.03.2021 09:44 Відповісти
Це вам бабуся розповіла? Смішно...
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28.03.2021 09:50 Відповісти
вот кстати о совке-стоит посмотреть фото ответственных за ликвидацию чернобыльской аварии Легасова, Шербины и других, вы нигде не увидите таких сияющих и довольных ипальников как у Степанова и Ляшко, чемпионов по борьбе с коронавирусом. Наверное потому что совки
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28.03.2021 10:15 Відповісти
😂
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28.03.2021 12:53 Відповісти
Огласите пожалуйста весь список
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28.03.2021 09:24 Відповісти
Порошенко назвал «говном» вакцину от COVID-19 для украинцев
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28.03.2021 09:25 Відповісти
Та пішов він на.....далеко ,далеко ..!
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28.03.2021 09:26 Відповісти
Порошенко назвал нехорошим словом вакцину, которую привезли на Украину
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28.03.2021 09:27 Відповісти
Лапоть спалився.
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28.03.2021 09:30 Відповісти
На на ....
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28.03.2021 09:31 Відповісти
Ще вчора.
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28.03.2021 09:55 Відповісти
зебіли брехливі, ваша брехня «Порошенко назвал "говном" вакцину» вже протухла. Не Порох назвав, а лікарі. Про що, до речі, навть ваші ломи-подляки визнають, коли цитують більш-менш повно ту історію, зокрема, тут: «https://texty.org.ua/fragments/103085/poroshenko-ne-pravyj-vakcyna-indijskoho-vyrobnyctva-ne-lajno/ Петро Порошенко розкритикував у жорстких висловах заходи влади, спрямовані на протидію епідемії COVID-19. І, зокрема, передав зміст розмови з прикарпатським медиком: "На мої питання, чому відмовляються вакцинуватися, - прошу вибачення за непарламентський вислів, що прозвучав із вуст лікаря, який перебуває у відчаї, - бо гівно привезли" ». Хоча і тут ************ (і ви, зебіли, брешете разом з цими подляковими ломами), тому що це критика не заходів влади на протидію ковіду, а критика проваленої урядом кампанії агітації вакцинування, в першу чергу, серед медиків. До речі, практично те ж саме про урядову агітацію вакцинування на тому ж самому засіданні погоджувальної ради заявила і ЮВТ. Вона доповіла по результатам свого візиту в Одесу, що в одній із клінік 100% лікарів відмовилися вакцинуватись.
Але, якщо комусь хочеться в провалах обов'язкових дій зе-уряду (стосовно агітації, зокрема) побачити агітацію опозиції проти вакцинування - то це тільки брехливим зебілам.
До речі, наступного дня з подібною заявою на пленарному засіданні Верховної ради виступила К.Рудик. Яка заявила, що в Донецькій області, звідки вона приїхала напередодні, також медики відмовляються від вакцинування.
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28.03.2021 10:07 Відповісти
"Сделано много", - Степанов о своей работе на посту главы Минздрава - Цензор.НЕТ 1916
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28.03.2021 09:26 Відповісти
Віддай зуб якщо обіцяв.
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28.03.2021 09:42 Відповісти
Внукам хватит.
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28.03.2021 09:28 Відповісти
вакцины с нехорошим названием ?
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28.03.2021 09:29 Відповісти
"Сделано много", - Степанов о своей работе на посту главы Минздрава" - нагадил больше чем Супрун?
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28.03.2021 09:29 Відповісти
Это он еще очень скромно заявил!
Куртка Степанова за 620000 грн. против футболки Супрун за 200 грн. - это мега прорыв !!!
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28.03.2021 09:29 Відповісти
Никого не интересуют ни болезни человека, ни наличие антител, ни связь вакцины с тромбообразованием...- нарушаются все иструкции во вакцинированию. Спецов по вирусологии никто не слушает . Жолобак Наталья :
https://www.youtube.com/watch?v=fIAYTS9Ex_o
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28.03.2021 10:02 Відповісти
"Сделано много", - Степанов о своей работе на посту главы Минздрава - Цензор.НЕТ 9978
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28.03.2021 09:30 Відповісти
Степашка-барабанщик.
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28.03.2021 09:31 Відповісти
Провал локдауну та вакцинації.
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28.03.2021 09:32 Відповісти
Обычный постсоветский украинский функционер. Назначь на его должность какого нибудь директора птицефабрики, точно также надувал бы щёки и бессовестно пилил бабло. Для медицины-0. Украине нужны личности, а не посредственность
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28.03.2021 09:33 Відповісти
Звичайний санітар який тягав швабру по підлозі в лікарні.
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28.03.2021 09:40 Відповісти
Хороший отчёт министра о проделанной работе.Хотелось бы узнать о планах.Он желает сделать ещё побольше,или так само?
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28.03.2021 09:34 Відповісти
Куплен Ватник за 500 000
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28.03.2021 09:35 Відповісти
$?)))
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28.03.2021 10:04 Відповісти
как мало прожито, как много сделато! (с)
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28.03.2021 09:39 Відповісти
он мог бы и ещё больше, но врачи, медсёстры - не хотят получать больше и всячески вставляют использованные иголки в его куклу-вуду )
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28.03.2021 09:41 Відповісти
"Сделано много", - Степанов о своей работе / самопиар, наглость и кукареканье-особенности правящего Украиной кодлана Коломойского.
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28.03.2021 09:47 Відповісти
"Конечно, всегда хочется ..." Но осталось только на 1 курточку.

"Зроблено багато", - Степанов про свою роботу на посаді глави МОЗ - Цензор.НЕТ 7671
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28.03.2021 09:48 Відповісти
Циничный мудак.
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28.03.2021 09:49 Відповісти
Зроблено багато:
-Жінці бізнес відкрив медичний.
-Курточку от прикупив...
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28.03.2021 09:50 Відповісти
на Парубия похож...интилехтом и вообще...
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28.03.2021 10:01 Відповісти
перепрошую за лайку, але інших слів не маю - степанов, ти ******* підар!
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28.03.2021 10:07 Відповісти
Ты чего ?бредиш ?в тюрьму его с конфискацией без права на удо.преступник против людей украины.цены у него засекреченые...
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28.03.2021 10:12 Відповісти
Вакцинацію провалив, епідемія не вщухає, мед.реформа зупинена. Такі да, ще багато чого треба зробити - штани до куртки прикупить, наприклад
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28.03.2021 10:17 Відповісти
Брехло степанов, про свої "подвиги і досягнення" на суді розповіси коли нова влада прийде і слуг заставить парашу виносити.
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28.03.2021 10:18 Відповісти
"Сделано много", - Степанов о своей работе на посту главы Минздрава.

Одна куртка чого тільки вартує...
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28.03.2021 10:25 Відповісти
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28.03.2021 10:28 Відповісти
"Сделано много" - вот пальто купил и еще будет сделано больше- куплю себе ...
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28.03.2021 10:30 Відповісти
Товарисч Степанов , называйте вещи своими именами : украдено много
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28.03.2021 10:34 Відповісти
Вот именно, коль "сделано многое", то и дел много заведут. Есть за что.
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28.03.2021 10:34 Відповісти
не видно работы...одна болтовня...да и куртку носить боится
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28.03.2021 10:38 Відповісти
Міністр був небагатослівним...
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28.03.2021 10:39 Відповісти
куплена куртка за 620 000 гр и многое многое другое
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28.03.2021 10:43 Відповісти
Кто бы посоветовал ему заткнуться?
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28.03.2021 10:46 Відповісти
Зделано много обещаний.Конечно, всегда хочется больше обещаний.
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28.03.2021 10:49 Відповісти
Зроблено много, много їв, много какав, много спав. Заработався, треба віддохнуть.
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28.03.2021 10:55 Відповісти
Правління уряду Зеленського увійде в історію України,а через п'ятдесят років чемпіонам з подолання коронавірусу встановлять пам'ятники для вшанування !
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28.03.2021 10:55 Відповісти
главное сделано-куртка
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28.03.2021 10:58 Відповісти
Єдине досягнення, темпи розповсюдження ковід в чотири рази швидші за темпи вакцинації.
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28.03.2021 11:04 Відповісти
Да уж! Пальтишко прикупил, машинку прикупил, квартирки прикупил! Сделано не мало. Но!!! Сколько еще можно сделать!
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28.03.2021 11:04 Відповісти
Степанов. Вы тупой идиот. Вам убегать некуда.
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28.03.2021 11:06 Відповісти
Бубочкина чума накрила землю.
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28.03.2021 11:08 Відповісти
Я читаю по Фрейду. "Зароблено багато".
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28.03.2021 11:08 Відповісти
Після збільшення фінансування МОЗ, Степано тепер просто офігіває від своїх можливостей)
Тепер нам Степанов необійдеться однією курточкою за 10к!

Сумна реальніст, при Гідрантові стало нормою призначати чиновників з 0 досвідом профільної роботи, мінімальні вимоги - робота в шапіто Квартал 95, бути в його друзях або в холуйях олігархів)
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28.03.2021 11:11 Відповісти
Зроблено, дійсно, багато з розвалу охорони здоров'я.
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28.03.2021 11:13 Відповісти
Самое главное куртка за 650 000грн.
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28.03.2021 11:18 Відповісти
Если ноль умножить на ноль, то и результат будет соответствующий. Вот так и с работой степашкина.
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28.03.2021 11:22 Відповісти
Куртка есть. Теперь нужны штаны, а значит сделать нужно будет еще больше.
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28.03.2021 11:25 Відповісти
та да. по любому много, раз куртофан за поллимона купить можно.
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28.03.2021 11:27 Відповісти
Сделал много трупов с провалом вакцинации
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28.03.2021 11:28 Відповісти
"Зроблено багато", - Степанов про свою роботу на посаді глави МОЗ - Цензор.НЕТ 3166
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28.03.2021 11:39 Відповісти
Для степанова зроблено багато,більше ніж за порошенка,та то понятно.Тільки одна куртка чого варта!
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28.03.2021 11:53 Відповісти
стєпашка, коли двбйб дєлає много, краще б ти нічого не дєлав.
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28.03.2021 12:30 Відповісти
новый пинджак уже купил себе?
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28.03.2021 13:00 Відповісти
Бездельник и врун из Одессы!!
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28.03.2021 13:29 Відповісти
Я думал, что хуже Супрун сложно министра найти. Оказывается можно.
Позор Зеленскому и Шмигалю, что они его сами не уволят, если у Степанова нет совести самому подать в отставку.
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28.03.2021 14:23 Відповісти
Це він про свої статки
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28.03.2021 15:18 Відповісти
всё верно сказал.
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28.03.2021 17:18 Відповісти
«Сдєлано много»©
Вони ось це читають хоч???

https://www.facebook.com/katherine.nozhevnikova?__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************&__tn__=-]C%2CP-R
https://www.facebook.com/katherine.nozhevnikova?__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************&__tn__=-]C%2CP-R Katherine Nozhevnikova разом з Анюткою Алефировою

Это Ольга Арсеньевна. Ей 83.

Ее не госпитализировали в стационар с уже привычной фразой (которую я слышу десятки раз в день) мест нет.
Впрочем, такую же причину озвучили сегодня ещё 32 нашим очередным пациентам.
Почему у нас вместо подопечных появились «пациенты» я так и не пойму. Мы ведь не стационар. Почему мы научились читать анализы и описание кт; объяснять какие Анализы нужно Сдавать и почему нельзя пить антибиотики без Этих самых анализов и объяснять, что не нужно бежать на кт, нельзя лежать на спине и Почему мы стали разбираться при какой сатурации сколько литров в минуту нужно устанавливать и сколько сеансов нужно проводить пациенту - я тоже не Знаю.

Я каждый день читаю сводки, что места есть. Пусть мало, но есть. А по факту я вижу что их нет. И ведь это верхушка айсберга. Сколько стариков в этом городе и области, у которых нет детей которые носом землю роют, чтобы найти кислород? Тысячи..

Чем не угодила этой стране Ольга Арсеньевна и сотни таких же бабушек и дедушек я не Знаю.

А ещё сегодня был Валерий Васильевич. 72 года. После Инсульта и с онко. Слёг уже и даже не реагирует на обращение уже три дня. И если тут мне хотя бы понятно почему такого не госпитализировали- врачей не хватает и в стационаре просто ему не будет обеспечен должный уход, то почему не взяли Владимира Владимировича 71 год Сатурация 72 мне не понятно. Он ещё вполне за собой может сам позаботится и ему очень нужно было бы не просто в стационар, а в плату интенсивной терапии. Но и ему места не нашлось.

В данный момент уже 460 Одесситов дышат кислородом по домам.

Трое из сегодняшних (последний концентратор выдан час назад) это те, кого таки взяли в инфекционную Больницу, но при условии «вы приезжаете со своим кислородом. Кислородные койки закончились». То есть если у вас дома завалялся кислородный концентратор у вас есть шанс попасть у врачам, а если нет- извините.
Мы опять пишем фамилии на концентраторах и отправляем пациента в стационар с кислородом под мышкой. Мне одной кажется, что это ненормально спустя год подготовки к пандемии?

Я очень хочу, чтобы те кто так хорошо подготовился посмотрел в глаза Ольге Арсентьевне.

А ещё хочу чтобы вы слушали как молодой парень, папе которого мы выслали концентратор в область : я возвращаю вам его назад. Папа ночью задохнулся.
Чтобы вы слушали как мужчина плачет и уточняет у меня как у независимого эксперта (с) правильно ли сделала скорая не взяв его мать с Сатурацией 40 и что ему делать в данный момент попытаться взывать реанимобиль или просто сидеть и смотреть как мама умирает.
Чтобы вы слушали, как замечательная врач одна из лучших, кого я Знаю в городе, просит у меня кислород для коллеги который уже сам говорить не может. И когда мы уже прощаемся и я желаю ей беречь себя, вдруг начинает горько плакать.. как Ребенок просто. И оказывается, что она только только сама выздоровела, уже на работе потому что людей должен кто то лечить. Но она потеряла мужа. Тоже врача.
Все это должны слушать вы- чиновники, которые отвечают за медицину в этой стране. В этом городе. А не девочки, которые за 7 лет работы в фонде конечно повидали всякое, но при этом я ни разу не видела, чтобы они плакали. А сейчас рабочий чат полон звуковых сообщений, где отчитываясь о том кому и в какой ситуации они выдали Концентратор, они через раз срываются на плач.
При этом страна живет своей жизнью. Где в отчётах все хорошо : где есть все медикаменты, кислород, свободные койки, лучшая аппаратура и где врачи бегут на работу как на праздник, а благодарные пациенты пишут письма в департаменты о том как же все таки круто болеть у нас в стране.
Видимо это все происходит в какой то другой вселенной. В той, где не нашлось места Ольге Арсеньевне и тысячам таких как она."Зроблено багато", - Степанов про свою роботу на посаді глави МОЗ - Цензор.НЕТ 5604
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28.03.2021 18:26 Відповісти
 
 