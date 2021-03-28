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медицина (2469) Минздрав (4883) Степанов Максим (2062)

"Сделано много", - Степанов о своей работе на посту главы Минздрава

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что за год его пребывания в должности "сделано много". Но реанимировать медицину таким образом, чтобы это удовлетворяло медиков, прежде всего, финансово - не удалось.

Об этом он заявил в программе Радио Свобода "Субботнее интервью", передает Цензор.НЕТ.

"Сделано много. Конечно, всегда хочется ... Конечно, всегда есть недовольство, тебе кажется, что ты мог сделать еще больше. И ты сразу планируешь следующее. Ну, первое. Нам все же удалось не закрывать больницы в нашей стране. Вы помните, что у нас происходило в апреле, в мае, когда массово и психиатрические больницы, и экстренная медицинская помощь, которых планировалось тогда сокращение. Это главное, что нам удалось сделать. Мы существенно повысили финансирование системы здравоохранения, наших больниц. Мы ввели другие подходы по формированию тарифов", - сказал Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три больницы "Укрзализныци" не приняли больных COVID-19, это дает нам полное право обращаться в правоохранительные органы, - Степанов

Из того, что не удалось, говорит он, - "реанимировать медицину" таким образом, чтобы это удовлетворяло медиков, прежде всего финансово.

"Что не удалось и я считаю одним из главных вопросов? Реанимировать нашу медицину нужно таким образом, чтобы там работали медицинские работники, которые будут самоотверженно выполнять свой долг за достойную зарплату, справедливую", - добавил глава Минздрава.

Также читайте: Вакцинация - самый большой и самый трагический провал власти, - нардеп "ЕС" Сюмар

Степанов был назначен министром здравоохранения 30 марта 2020. Ряд политических сил критикует его деятельность еще с начала его работы на этом посту. Ранее среди главных замечаний в адрес Степанова были закупка защитных костюмов для медиков по завышенным ценам и неудовлетворительная борьба с пандемией коронавируса. Сейчас же в этот перечень добавились и замечания относительно кампании по вакцинации от COVID-19. Сам Степанов критику в свой адрес неоднократно отвергал.
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Топ комментарии
+58
Например куплена курточка за 620 000 грн, а вообще:
"Сделано много", - Степанов о своей работе на посту главы Минздрава - Цензор.НЕТ 1068
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28.03.2021 09:17
+27
Вы даже не представляете сколько ещё не украдено.ой сделано
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28.03.2021 09:18
+22
зебуины хавают и повизгивают от восторга!
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28.03.2021 09:19
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Например куплена курточка за 620 000 грн, а вообще:
"Сделано много", - Степанов о своей работе на посту главы Минздрава - Цензор.НЕТ 1068
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28.03.2021 09:17 Ответить
Хочеться,хочеться,хочеться
Новую курточку хочеться...
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28.03.2021 09:58 Ответить
слава доктора Менгеле ему спать не дает...
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28.03.2021 11:12 Ответить
дом себе построил
куртку купил
пару лямов заработал
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28.03.2021 10:24 Ответить
Спизжено много, но много ещё не спизжено
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28.03.2021 10:38 Ответить
слово "заработал" тут некоректно. украл у нищего воюющего народа, умирающего без вакцин правильно называть "намародерил"
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28.03.2021 11:54 Ответить
Вы даже не представляете сколько ещё не украдено.ой сделано
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28.03.2021 09:18 Ответить
манная каша сама себя хвалит ?
или таки мания величия проклёвывается ?
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28.03.2021 09:18 Ответить
Обычно, когда говорят "Сделано много"(с), то это перед отставкой или сразу же после неё. Но, не в этом случае. Фрайерок наблатыкался, в теме и в схеме. С курточкой он, канешна- стратил. Но, ему подельнички простили, как видится.
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28.03.2021 09:27 Ответить
зебуины хавают и повизгивают от восторга!
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28.03.2021 09:19 Ответить
мразь обыкновенная.
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28.03.2021 09:19 Ответить
он над нами издевался
Ну сумашедший!
что возьмешь?
Принципы 95 квартала в Жизнь!!
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28.03.2021 09:21 Ответить
Сделано много того, за что ты будешь долго сидеть в построенных молюськой тюрьмах. Будет время оценить комфортные платные номера.
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28.03.2021 09:22 Ответить
Когда я слышу про "самоотверженно выполнять свою работу" меня тошнит от тупой совковой пропаганды. Люди работают для того, чтобы жить, а не живут для того, чтобы работать.
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28.03.2021 09:23 Ответить
при чем здесь совок? при совке пацаны за кражу госсредств в размере 15 тыс руб (примерно 15 тыс.долл) получали или 15 лет с конфискацией или реально вышку. Судья, если б выкинул кони , пошел бы тоже на зону мотать срок. Поэтому что-то утянуть из бюджета было нереально.
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28.03.2021 09:44 Ответить
Це вам бабуся розповіла? Смішно...
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28.03.2021 09:50 Ответить
вот кстати о совке-стоит посмотреть фото ответственных за ликвидацию чернобыльской аварии Легасова, Шербины и других, вы нигде не увидите таких сияющих и довольных ипальников как у Степанова и Ляшко, чемпионов по борьбе с коронавирусом. Наверное потому что совки
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28.03.2021 10:15 Ответить
😂
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28.03.2021 12:53 Ответить
Огласите пожалуйста весь список
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28.03.2021 09:24 Ответить
Порошенко назвал «говном» вакцину от COVID-19 для украинцев
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28.03.2021 09:25 Ответить
Та пішов він на.....далеко ,далеко ..!
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28.03.2021 09:26 Ответить
Порошенко назвал нехорошим словом вакцину, которую привезли на Украину
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28.03.2021 09:27 Ответить
Лапоть спалився.
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28.03.2021 09:30 Ответить
На на ....
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28.03.2021 09:31 Ответить
Ще вчора.
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28.03.2021 09:55 Ответить
зебіли брехливі, ваша брехня «Порошенко назвал "говном" вакцину» вже протухла. Не Порох назвав, а лікарі. Про що, до речі, навть ваші ломи-подляки визнають, коли цитують більш-менш повно ту історію, зокрема, тут: «https://texty.org.ua/fragments/103085/poroshenko-ne-pravyj-vakcyna-indijskoho-vyrobnyctva-ne-lajno/ Петро Порошенко розкритикував у жорстких висловах заходи влади, спрямовані на протидію епідемії COVID-19. І, зокрема, передав зміст розмови з прикарпатським медиком: "На мої питання, чому відмовляються вакцинуватися, - прошу вибачення за непарламентський вислів, що прозвучав із вуст лікаря, який перебуває у відчаї, - бо гівно привезли" ». Хоча і тут ************ (і ви, зебіли, брешете разом з цими подляковими ломами), тому що це критика не заходів влади на протидію ковіду, а критика проваленої урядом кампанії агітації вакцинування, в першу чергу, серед медиків. До речі, практично те ж саме про урядову агітацію вакцинування на тому ж самому засіданні погоджувальної ради заявила і ЮВТ. Вона доповіла по результатам свого візиту в Одесу, що в одній із клінік 100% лікарів відмовилися вакцинуватись.
Але, якщо комусь хочеться в провалах обов'язкових дій зе-уряду (стосовно агітації, зокрема) побачити агітацію опозиції проти вакцинування - то це тільки брехливим зебілам.
До речі, наступного дня з подібною заявою на пленарному засіданні Верховної ради виступила К.Рудик. Яка заявила, що в Донецькій області, звідки вона приїхала напередодні, також медики відмовляються від вакцинування.
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28.03.2021 10:07 Ответить
"Сделано много", - Степанов о своей работе на посту главы Минздрава - Цензор.НЕТ 1916
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28.03.2021 09:26 Ответить
Віддай зуб якщо обіцяв.
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28.03.2021 09:42 Ответить
Внукам хватит.
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28.03.2021 09:28 Ответить
вакцины с нехорошим названием ?
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28.03.2021 09:29 Ответить
"Сделано много", - Степанов о своей работе на посту главы Минздрава" - нагадил больше чем Супрун?
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28.03.2021 09:29 Ответить
Это он еще очень скромно заявил!
Куртка Степанова за 620000 грн. против футболки Супрун за 200 грн. - это мега прорыв !!!
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28.03.2021 09:29 Ответить
Никого не интересуют ни болезни человека, ни наличие антител, ни связь вакцины с тромбообразованием...- нарушаются все иструкции во вакцинированию. Спецов по вирусологии никто не слушает . Жолобак Наталья :
https://www.youtube.com/watch?v=fIAYTS9Ex_o
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28.03.2021 10:02 Ответить
"Сделано много", - Степанов о своей работе на посту главы Минздрава - Цензор.НЕТ 9978
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28.03.2021 09:30 Ответить
Степашка-барабанщик.
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28.03.2021 09:31 Ответить
Провал локдауну та вакцинації.
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28.03.2021 09:32 Ответить
Обычный постсоветский украинский функционер. Назначь на его должность какого нибудь директора птицефабрики, точно также надувал бы щёки и бессовестно пилил бабло. Для медицины-0. Украине нужны личности, а не посредственность
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28.03.2021 09:33 Ответить
Звичайний санітар який тягав швабру по підлозі в лікарні.
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28.03.2021 09:40 Ответить
Хороший отчёт министра о проделанной работе.Хотелось бы узнать о планах.Он желает сделать ещё побольше,или так само?
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28.03.2021 09:34 Ответить
Куплен Ватник за 500 000
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28.03.2021 09:35 Ответить
$?)))
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28.03.2021 10:04 Ответить
как мало прожито, как много сделато! (с)
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28.03.2021 09:39 Ответить
он мог бы и ещё больше, но врачи, медсёстры - не хотят получать больше и всячески вставляют использованные иголки в его куклу-вуду )
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28.03.2021 09:41 Ответить
"Сделано много", - Степанов о своей работе / самопиар, наглость и кукареканье-особенности правящего Украиной кодлана Коломойского.
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28.03.2021 09:47 Ответить
"Конечно, всегда хочется ..." Но осталось только на 1 курточку.

"Зроблено багато", - Степанов про свою роботу на посаді глави МОЗ - Цензор.НЕТ 7671
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28.03.2021 09:48 Ответить
Циничный мудак.
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28.03.2021 09:49 Ответить
Зроблено багато:
-Жінці бізнес відкрив медичний.
-Курточку от прикупив...
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28.03.2021 09:50 Ответить
на Парубия похож...интилехтом и вообще...
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28.03.2021 10:01 Ответить
перепрошую за лайку, але інших слів не маю - степанов, ти ******* підар!
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28.03.2021 10:07 Ответить
Ты чего ?бредиш ?в тюрьму его с конфискацией без права на удо.преступник против людей украины.цены у него засекреченые...
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28.03.2021 10:12 Ответить
Вакцинацію провалив, епідемія не вщухає, мед.реформа зупинена. Такі да, ще багато чого треба зробити - штани до куртки прикупить, наприклад
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28.03.2021 10:17 Ответить
Брехло степанов, про свої "подвиги і досягнення" на суді розповіси коли нова влада прийде і слуг заставить парашу виносити.
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28.03.2021 10:18 Ответить
"Сделано много", - Степанов о своей работе на посту главы Минздрава.

Одна куртка чого тільки вартує...
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28.03.2021 10:25 Ответить
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28.03.2021 10:28 Ответить
"Сделано много" - вот пальто купил и еще будет сделано больше- куплю себе ...
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28.03.2021 10:30 Ответить
Товарисч Степанов , называйте вещи своими именами : украдено много
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28.03.2021 10:34 Ответить
Вот именно, коль "сделано многое", то и дел много заведут. Есть за что.
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28.03.2021 10:34 Ответить
не видно работы...одна болтовня...да и куртку носить боится
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28.03.2021 10:38 Ответить
Міністр був небагатослівним...
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28.03.2021 10:39 Ответить
куплена куртка за 620 000 гр и многое многое другое
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28.03.2021 10:43 Ответить
Кто бы посоветовал ему заткнуться?
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28.03.2021 10:46 Ответить
Зделано много обещаний.Конечно, всегда хочется больше обещаний.
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28.03.2021 10:49 Ответить
Зроблено много, много їв, много какав, много спав. Заработався, треба віддохнуть.
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28.03.2021 10:55 Ответить
Правління уряду Зеленського увійде в історію України,а через п'ятдесят років чемпіонам з подолання коронавірусу встановлять пам'ятники для вшанування !
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28.03.2021 10:55 Ответить
главное сделано-куртка
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28.03.2021 10:58 Ответить
Єдине досягнення, темпи розповсюдження ковід в чотири рази швидші за темпи вакцинації.
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28.03.2021 11:04 Ответить
Да уж! Пальтишко прикупил, машинку прикупил, квартирки прикупил! Сделано не мало. Но!!! Сколько еще можно сделать!
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28.03.2021 11:04 Ответить
Степанов. Вы тупой идиот. Вам убегать некуда.
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28.03.2021 11:06 Ответить
Бубочкина чума накрила землю.
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28.03.2021 11:08 Ответить
Я читаю по Фрейду. "Зароблено багато".
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28.03.2021 11:08 Ответить
Після збільшення фінансування МОЗ, Степано тепер просто офігіває від своїх можливостей)
Тепер нам Степанов необійдеться однією курточкою за 10к!

Сумна реальніст, при Гідрантові стало нормою призначати чиновників з 0 досвідом профільної роботи, мінімальні вимоги - робота в шапіто Квартал 95, бути в його друзях або в холуйях олігархів)
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28.03.2021 11:11 Ответить
Зроблено, дійсно, багато з розвалу охорони здоров'я.
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28.03.2021 11:13 Ответить
Самое главное куртка за 650 000грн.
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28.03.2021 11:18 Ответить
Если ноль умножить на ноль, то и результат будет соответствующий. Вот так и с работой степашкина.
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28.03.2021 11:22 Ответить
Куртка есть. Теперь нужны штаны, а значит сделать нужно будет еще больше.
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28.03.2021 11:25 Ответить
та да. по любому много, раз куртофан за поллимона купить можно.
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28.03.2021 11:27 Ответить
Сделал много трупов с провалом вакцинации
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28.03.2021 11:28 Ответить
"Зроблено багато", - Степанов про свою роботу на посаді глави МОЗ - Цензор.НЕТ 3166
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28.03.2021 11:39 Ответить
Для степанова зроблено багато,більше ніж за порошенка,та то понятно.Тільки одна куртка чого варта!
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28.03.2021 11:53 Ответить
стєпашка, коли двбйб дєлає много, краще б ти нічого не дєлав.
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28.03.2021 12:30 Ответить
новый пинджак уже купил себе?
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28.03.2021 13:00 Ответить
Бездельник и врун из Одессы!!
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28.03.2021 13:29 Ответить
Я думал, что хуже Супрун сложно министра найти. Оказывается можно.
Позор Зеленскому и Шмигалю, что они его сами не уволят, если у Степанова нет совести самому подать в отставку.
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28.03.2021 14:23 Ответить
Це він про свої статки
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28.03.2021 15:18 Ответить
всё верно сказал.
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28.03.2021 17:18 Ответить
«Сдєлано много»©
Вони ось це читають хоч???

https://www.facebook.com/katherine.nozhevnikova?__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************&__tn__=-]C%2CP-R
https://www.facebook.com/katherine.nozhevnikova?__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************&__tn__=-]C%2CP-R Katherine Nozhevnikova разом з Анюткою Алефировою

Это Ольга Арсеньевна. Ей 83.

Ее не госпитализировали в стационар с уже привычной фразой (которую я слышу десятки раз в день) мест нет.
Впрочем, такую же причину озвучили сегодня ещё 32 нашим очередным пациентам.
Почему у нас вместо подопечных появились «пациенты» я так и не пойму. Мы ведь не стационар. Почему мы научились читать анализы и описание кт; объяснять какие Анализы нужно Сдавать и почему нельзя пить антибиотики без Этих самых анализов и объяснять, что не нужно бежать на кт, нельзя лежать на спине и Почему мы стали разбираться при какой сатурации сколько литров в минуту нужно устанавливать и сколько сеансов нужно проводить пациенту - я тоже не Знаю.

Я каждый день читаю сводки, что места есть. Пусть мало, но есть. А по факту я вижу что их нет. И ведь это верхушка айсберга. Сколько стариков в этом городе и области, у которых нет детей которые носом землю роют, чтобы найти кислород? Тысячи..

Чем не угодила этой стране Ольга Арсеньевна и сотни таких же бабушек и дедушек я не Знаю.

А ещё сегодня был Валерий Васильевич. 72 года. После Инсульта и с онко. Слёг уже и даже не реагирует на обращение уже три дня. И если тут мне хотя бы понятно почему такого не госпитализировали- врачей не хватает и в стационаре просто ему не будет обеспечен должный уход, то почему не взяли Владимира Владимировича 71 год Сатурация 72 мне не понятно. Он ещё вполне за собой может сам позаботится и ему очень нужно было бы не просто в стационар, а в плату интенсивной терапии. Но и ему места не нашлось.

В данный момент уже 460 Одесситов дышат кислородом по домам.

Трое из сегодняшних (последний концентратор выдан час назад) это те, кого таки взяли в инфекционную Больницу, но при условии «вы приезжаете со своим кислородом. Кислородные койки закончились». То есть если у вас дома завалялся кислородный концентратор у вас есть шанс попасть у врачам, а если нет- извините.
Мы опять пишем фамилии на концентраторах и отправляем пациента в стационар с кислородом под мышкой. Мне одной кажется, что это ненормально спустя год подготовки к пандемии?

Я очень хочу, чтобы те кто так хорошо подготовился посмотрел в глаза Ольге Арсентьевне.

А ещё хочу чтобы вы слушали как молодой парень, папе которого мы выслали концентратор в область : я возвращаю вам его назад. Папа ночью задохнулся.
Чтобы вы слушали как мужчина плачет и уточняет у меня как у независимого эксперта (с) правильно ли сделала скорая не взяв его мать с Сатурацией 40 и что ему делать в данный момент попытаться взывать реанимобиль или просто сидеть и смотреть как мама умирает.
Чтобы вы слушали, как замечательная врач одна из лучших, кого я Знаю в городе, просит у меня кислород для коллеги который уже сам говорить не может. И когда мы уже прощаемся и я желаю ей беречь себя, вдруг начинает горько плакать.. как Ребенок просто. И оказывается, что она только только сама выздоровела, уже на работе потому что людей должен кто то лечить. Но она потеряла мужа. Тоже врача.
Все это должны слушать вы- чиновники, которые отвечают за медицину в этой стране. В этом городе. А не девочки, которые за 7 лет работы в фонде конечно повидали всякое, но при этом я ни разу не видела, чтобы они плакали. А сейчас рабочий чат полон звуковых сообщений, где отчитываясь о том кому и в какой ситуации они выдали Концентратор, они через раз срываются на плач.
При этом страна живет своей жизнью. Где в отчётах все хорошо : где есть все медикаменты, кислород, свободные койки, лучшая аппаратура и где врачи бегут на работу как на праздник, а благодарные пациенты пишут письма в департаменты о том как же все таки круто болеть у нас в стране.
Видимо это все происходит в какой то другой вселенной. В той, где не нашлось места Ольге Арсеньевне и тысячам таких как она."Зроблено багато", - Степанов про свою роботу на посаді глави МОЗ - Цензор.НЕТ 5604
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28.03.2021 18:26 Ответить
 
 