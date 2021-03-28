"Сделано много", - Степанов о своей работе на посту главы Минздрава
Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что за год его пребывания в должности "сделано много". Но реанимировать медицину таким образом, чтобы это удовлетворяло медиков, прежде всего, финансово - не удалось.
Об этом он заявил в программе Радио Свобода "Субботнее интервью", передает Цензор.НЕТ.
"Сделано много. Конечно, всегда хочется ... Конечно, всегда есть недовольство, тебе кажется, что ты мог сделать еще больше. И ты сразу планируешь следующее. Ну, первое. Нам все же удалось не закрывать больницы в нашей стране. Вы помните, что у нас происходило в апреле, в мае, когда массово и психиатрические больницы, и экстренная медицинская помощь, которых планировалось тогда сокращение. Это главное, что нам удалось сделать. Мы существенно повысили финансирование системы здравоохранения, наших больниц. Мы ввели другие подходы по формированию тарифов", - сказал Степанов.
Из того, что не удалось, говорит он, - "реанимировать медицину" таким образом, чтобы это удовлетворяло медиков, прежде всего финансово.
"Что не удалось и я считаю одним из главных вопросов? Реанимировать нашу медицину нужно таким образом, чтобы там работали медицинские работники, которые будут самоотверженно выполнять свой долг за достойную зарплату, справедливую", - добавил глава Минздрава.
Степанов был назначен министром здравоохранения 30 марта 2020. Ряд политических сил критикует его деятельность еще с начала его работы на этом посту. Ранее среди главных замечаний в адрес Степанова были закупка защитных костюмов для медиков по завышенным ценам и неудовлетворительная борьба с пандемией коронавируса. Сейчас же в этот перечень добавились и замечания относительно кампании по вакцинации от COVID-19. Сам Степанов критику в свой адрес неоднократно отвергал.
Пожалуйста, подождите...
Новую курточку хочеться...
куртку купил
пару лямов заработал
или таки мания величия проклёвывается ?
Ну сумашедший!
что возьмешь?
Принципы 95 квартала в Жизнь!!
Але, якщо комусь хочеться в провалах обов'язкових дій зе-уряду (стосовно агітації, зокрема) побачити агітацію опозиції проти вакцинування - то це тільки брехливим зебілам.
До речі, наступного дня з подібною заявою на пленарному засіданні Верховної ради виступила К.Рудик. Яка заявила, що в Донецькій області, звідки вона приїхала напередодні, також медики відмовляються від вакцинування.
Куртка Степанова за 620000 грн. против футболки Супрун за 200 грн. - это мега прорыв !!!
https://www.youtube.com/watch?v=fIAYTS9Ex_o
-Жінці бізнес відкрив медичний.
-Курточку от прикупив...
Одна куртка чого тільки вартує...
Тепер нам Степанов необійдеться однією курточкою за 10к!
Сумна реальніст, при Гідрантові стало нормою призначати чиновників з 0 досвідом профільної роботи, мінімальні вимоги - робота в шапіто Квартал 95, бути в його друзях або в холуйях олігархів)
Позор Зеленскому и Шмигалю, что они его сами не уволят, если у Степанова нет совести самому подать в отставку.
Вони ось це читають хоч???
https://www.facebook.com/katherine.nozhevnikova?__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************&__tn__=-]C%2CP-R
https://www.facebook.com/katherine.nozhevnikova?__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************&__tn__=-]C%2CP-R Katherine Nozhevnikova разом з Анюткою Алефировою
Это Ольга Арсеньевна. Ей 83.
Ее не госпитализировали в стационар с уже привычной фразой (которую я слышу десятки раз в день) мест нет.
Впрочем, такую же причину озвучили сегодня ещё 32 нашим очередным пациентам.
Почему у нас вместо подопечных появились «пациенты» я так и не пойму. Мы ведь не стационар. Почему мы научились читать анализы и описание кт; объяснять какие Анализы нужно Сдавать и почему нельзя пить антибиотики без Этих самых анализов и объяснять, что не нужно бежать на кт, нельзя лежать на спине и Почему мы стали разбираться при какой сатурации сколько литров в минуту нужно устанавливать и сколько сеансов нужно проводить пациенту - я тоже не Знаю.
Я каждый день читаю сводки, что места есть. Пусть мало, но есть. А по факту я вижу что их нет. И ведь это верхушка айсберга. Сколько стариков в этом городе и области, у которых нет детей которые носом землю роют, чтобы найти кислород? Тысячи..
Чем не угодила этой стране Ольга Арсеньевна и сотни таких же бабушек и дедушек я не Знаю.
А ещё сегодня был Валерий Васильевич. 72 года. После Инсульта и с онко. Слёг уже и даже не реагирует на обращение уже три дня. И если тут мне хотя бы понятно почему такого не госпитализировали- врачей не хватает и в стационаре просто ему не будет обеспечен должный уход, то почему не взяли Владимира Владимировича 71 год Сатурация 72 мне не понятно. Он ещё вполне за собой может сам позаботится и ему очень нужно было бы не просто в стационар, а в плату интенсивной терапии. Но и ему места не нашлось.
В данный момент уже 460 Одесситов дышат кислородом по домам.
Трое из сегодняшних (последний концентратор выдан час назад) это те, кого таки взяли в инфекционную Больницу, но при условии «вы приезжаете со своим кислородом. Кислородные койки закончились». То есть если у вас дома завалялся кислородный концентратор у вас есть шанс попасть у врачам, а если нет- извините.
Мы опять пишем фамилии на концентраторах и отправляем пациента в стационар с кислородом под мышкой. Мне одной кажется, что это ненормально спустя год подготовки к пандемии?
Я очень хочу, чтобы те кто так хорошо подготовился посмотрел в глаза Ольге Арсентьевне.
А ещё хочу чтобы вы слушали как молодой парень, папе которого мы выслали концентратор в область : я возвращаю вам его назад. Папа ночью задохнулся.
Чтобы вы слушали как мужчина плачет и уточняет у меня как у независимого эксперта (с) правильно ли сделала скорая не взяв его мать с Сатурацией 40 и что ему делать в данный момент попытаться взывать реанимобиль или просто сидеть и смотреть как мама умирает.
Чтобы вы слушали, как замечательная врач одна из лучших, кого я Знаю в городе, просит у меня кислород для коллеги который уже сам говорить не может. И когда мы уже прощаемся и я желаю ей беречь себя, вдруг начинает горько плакать.. как Ребенок просто. И оказывается, что она только только сама выздоровела, уже на работе потому что людей должен кто то лечить. Но она потеряла мужа. Тоже врача.
Все это должны слушать вы- чиновники, которые отвечают за медицину в этой стране. В этом городе. А не девочки, которые за 7 лет работы в фонде конечно повидали всякое, но при этом я ни разу не видела, чтобы они плакали. А сейчас рабочий чат полон звуковых сообщений, где отчитываясь о том кому и в какой ситуации они выдали Концентратор, они через раз срываются на плач.
При этом страна живет своей жизнью. Где в отчётах все хорошо : где есть все медикаменты, кислород, свободные койки, лучшая аппаратура и где врачи бегут на работу как на праздник, а благодарные пациенты пишут письма в департаменты о том как же все таки круто болеть у нас в стране.
Видимо это все происходит в какой то другой вселенной. В той, где не нашлось места Ольге Арсеньевне и тысячам таких как она.