Притула підтримав перевибори керівництва "Голосу"
Шоумен, волонтер і член партії "Голос" Сергій Притула заявив, що підтримує перевибори керівництва партії.
Свою позицію він озвучив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"У великої кількості партійців і депутатів парламентської фракції є низка фундаментальних претензій до керівництва партії... Вони вимагають Політраду скликати позачерговий партійний з'їзд для того, щоб на ньому вирішити всі проблемні питання... Вважаю за необхідне членам політради почути і виконати вимогу своїх однопартійців", - написав Притула.
Він закликав повідомити про дату позачергового з'їзду та забезпечити представництво делегатів від регіонів пропорційно до кількості депутатів партії "Голос" у місцевих радах регіону.
Нагадаємо, 29 березня 10 з 20 нардепів фракції "Голос" у Верховній Раді оприлюднили заяву з вимогою внести зміни до статуту партії і провести перевибори її керівництва. Депутатка Устінова стверджує, що через розкол у "Голосі" місцевих депутатів лякають позбавленням мандата.
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Не тот жанр.
Ти з тих 73 не лохів чи з жопа блока зрадників країни?, чи може за вічнопродажну бомжиху Юлю вболіваєш? Чи з тієї секти Петра який не святий але чомусь мій голос належить йому? Тобі царь Путін не подобається а царь Петро норм?. Тобі балаган в партії, майдан і демократія не подобаються, тому ти втік не до Росії чи північної Кореї а під французький впн?
Продолжай свою байду на НОВОМ, это твоя планка.
Як на мене, оголосити про закриття проекту "Голос", як такого, який виявився мертвонародженим - найбільш чесний і оптимальний вихід.
Як не сідайте,
Партії вашої нема, і не було...
"Покойся с миром", единственная, но уже бывшая, не олигархическая партия украинских патриотов.