УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4505 відвідувачів онлайн
Новини
3 885 18

Притула підтримав перевибори керівництва "Голосу"

Притула підтримав перевибори керівництва

Шоумен, волонтер і член партії "Голос" Сергій Притула заявив, що підтримує перевибори керівництва партії.

Свою позицію він озвучив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"У великої кількості партійців і депутатів парламентської фракції є низка фундаментальних претензій до керівництва партії... Вони вимагають Політраду скликати позачерговий партійний з'їзд для того, щоб на ньому вирішити всі проблемні питання... Вважаю за необхідне членам політради почути і виконати вимогу своїх однопартійців", - написав Притула.

Він закликав повідомити про дату позачергового з'їзду та забезпечити представництво делегатів від регіонів пропорційно до кількості депутатів партії "Голос" у місцевих радах регіону.

Нагадаємо, 29 березня 10 з 20 нардепів фракції "Голос" у Верховній Раді оприлюднили заяву з вимогою внести зміни до статуту партії і провести перевибори її керівництва. Депутатка Устінова стверджує, що через розкол у "Голосі" місцевих депутатів лякають позбавленням мандата.

Притула підтримав перевибори керівництва Голосу 01
Притула підтримав перевибори керівництва Голосу 02

Автор: 

Притула Сергій (88) Голос партія (512)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
Переобувочная подъехала.
показати весь коментар
31.03.2021 23:48
+4
Притула хочет пристроиться "зверху".
Продолжай свою байду на НОВОМ, это твоя планка.
показати весь коментар
31.03.2021 23:53
+2
...а що з цієї нагоди думає тов. Вакарчук, виявляється нікого не цікавить, і всім , власне, на це плювати. Тим більше, що вказаний пан, який "замутив" "потужну нову силу", давно на неї забив і навіть забув нахіба її взагалі "мутив".
Як на мене, оголосити про закриття проекту "Голос", як такого, який виявився мертвонародженим - найбільш чесний і оптимальний вихід.
показати весь коментар
01.04.2021 00:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а ведь с такими темпами и притула мог стать президентом... интересно - стал бы таким куеграем пОжизни как вовочка??
показати весь коментар
31.03.2021 23:44 Відповісти
Притула, как и Вакарчук, никогда.
Не тот жанр.
показати весь коментар
31.03.2021 23:54 Відповісти
типо - там все п.торасами стают, а вовочка родился.. это анекдот, это не про вовочку.. наверное..
показати весь коментар
01.04.2021 00:04 Відповісти
Чия тепер черга керувати "голосом"? Хто за це голосував, вам як, норм? Юніорська збірна балагану 😀
показати весь коментар
31.03.2021 23:44 Відповісти
Мені норм, а тобі там в іншій країні норм придумувати і *******?
Ти з тих 73 не лохів чи з жопа блока зрадників країни?, чи може за вічнопродажну бомжиху Юлю вболіваєш? Чи з тієї секти Петра який не святий але чомусь мій голос належить йому? Тобі царь Путін не подобається а царь Петро норм?. Тобі балаган в партії, майдан і демократія не подобаються, тому ти втік не до Росії чи північної Кореї а під французький впн?
показати весь коментар
01.04.2021 08:50 Відповісти
Ну за партою чувака, котрий двічі втікав від відповідальності перед своїми виборцями точно не голосував 😁
показати весь коментар
01.04.2021 09:57 Відповісти
Виборці партії Голос розберуться без твоєї фантазії. Мені всеодно що Вакарчук пішов, так як на виборах до ВР голосував за партію а не як зелені за брехуна, який привів стадо нових перукарів робочих сосн баб і зрадників ригів, що жмуть кнопки тому що так сказали.
показати весь коментар
01.04.2021 10:37 Відповісти
Ну як там голос? Норм? Лишебнепорошенко?
показати весь коментар
16.06.2021 17:39 Відповісти
Переобувочная подъехала.
показати весь коментар
31.03.2021 23:48 Відповісти
Не кизділа б ти, Пенелопа.Грав би ти своє "Хто зверху" і мовчав в подушку.
показати весь коментар
31.03.2021 23:48 Відповісти
Т.е. деньги за рашенскую франшизу ему уже не пахнут? Или как?
показати весь коментар
31.03.2021 23:51 Відповісти
Притула хочет пристроиться "зверху".
Продолжай свою байду на НОВОМ, это твоя планка.
показати весь коментар
31.03.2021 23:53 Відповісти
...а що з цієї нагоди думає тов. Вакарчук, виявляється нікого не цікавить, і всім , власне, на це плювати. Тим більше, що вказаний пан, який "замутив" "потужну нову силу", давно на неї забив і навіть забув нахіба її взагалі "мутив".
Як на мене, оголосити про закриття проекту "Голос", як такого, який виявився мертвонародженим - найбільш чесний і оптимальний вихід.
показати весь коментар
01.04.2021 00:07 Відповісти
Так не он хозяин "Голоса". Его мнение Пинчуку, реальному хозяину, до лампочки. Кто девушку спонсирует, тот и танцует.
показати весь коментар
01.04.2021 00:28 Відповісти
А ви, друзі,
Як не сідайте,
Партії вашої нема, і не було...
показати весь коментар
01.04.2021 00:33 Відповісти
Этот скандал, - сотрудничество руководства "Голоса" с ермаком-козырем, означает для партии "Голос"- смерть, т.к. избиратели "Голоса", не лохи какие-нибудь и подобных ошибок не прощают.
"Покойся с миром", единственная, но уже бывшая, не олигархическая партия украинских патриотов.
показати весь коментар
01.04.2021 04:26 Відповісти
Ось мені цікаво, яке відношення мають ті хто голосував за інші партії а зараз заявляють своє невдоволення через конфлікт який їх не стосується. Заходять в чат аби написати будь яку гидоту навіть не думаючи що таким чином перетворюються в потвор.
показати весь коментар
01.04.2021 09:05 Відповісти
пинчука официально наконец представят, а партию переименуют в "голос пинчука"? правда рошен показал, что эффект от водружения олигарха в качестве официального знамени нулевой, но "голос" уже ничем не испортить.
показати весь коментар
01.04.2021 09:18 Відповісти
 
 