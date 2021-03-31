Притула підтримав перевибори керівництва "Голосу"

Шоумен, волонтер і член партії "Голос" Сергій Притула заявив, що підтримує перевибори керівництва партії.

Свою позицію він озвучив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"У великої кількості партійців і депутатів парламентської фракції є низка фундаментальних претензій до керівництва партії... Вони вимагають Політраду скликати позачерговий партійний з'їзд для того, щоб на ньому вирішити всі проблемні питання... Вважаю за необхідне членам політради почути і виконати вимогу своїх однопартійців", - написав Притула.

Він закликав повідомити про дату позачергового з'їзду та забезпечити представництво делегатів від регіонів пропорційно до кількості депутатів партії "Голос" у місцевих радах регіону.

Нагадаємо, 29 березня 10 з 20 нардепів фракції "Голос" у Верховній Раді оприлюднили заяву з вимогою внести зміни до статуту партії і провести перевибори її керівництва. Депутатка Устінова стверджує, що через розкол у "Голосі" місцевих депутатів лякають позбавленням мандата.



