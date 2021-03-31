Притула поддержал перевыборы руководства "Голоса"

Шоумен, волонтер и член партии "Голос" Сергей Притула заявил, что поддерживает перевыборы руководства партии.

Свою позицию он озвучил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"У большого количества партийцев и депутатов парламентской фракции есть ряд фундаментальных претензий к руководству партии… Они требуют Политсовет созвать внеочередной партийный съезд для того, чтобы на нем решить все проблемные вопросы… Считаю необходимым членам политсовета услышать и выполнить требование своих однопартийцев", - написал Притула.

Он призвал сообщить о дате внеочередного съезда и обеспечить представительство делегатов от регионов пропорционально количеству депутатов партии "Голос" в местных советах региона.

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Напомним, 29 марта 10 из 20 нардепов фракции "Голоса" в Верховной Раде обнародовали заявление с требование внести изменения в устав партии и провести перевыборы ее руководства. Депутат Устинова утверждает, что из-за раскола в "Голосе" местных депутатов пугают лишением мандата.



