Притула поддержал перевыборы руководства "Голоса"
Шоумен, волонтер и член партии "Голос" Сергей Притула заявил, что поддерживает перевыборы руководства партии.
Свою позицию он озвучил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"У большого количества партийцев и депутатов парламентской фракции есть ряд фундаментальных претензий к руководству партии… Они требуют Политсовет созвать внеочередной партийный съезд для того, чтобы на нем решить все проблемные вопросы… Считаю необходимым членам политсовета услышать и выполнить требование своих однопартийцев", - написал Притула.
Он призвал сообщить о дате внеочередного съезда и обеспечить представительство делегатов от регионов пропорционально количеству депутатов партии "Голос" в местных советах региона.
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Напомним, 29 марта 10 из 20 нардепов фракции "Голоса" в Верховной Раде обнародовали заявление с требование внести изменения в устав партии и провести перевыборы ее руководства. Депутат Устинова утверждает, что из-за раскола в "Голосе" местных депутатов пугают лишением мандата.
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Не тот жанр.
Ти з тих 73 не лохів чи з жопа блока зрадників країни?, чи може за вічнопродажну бомжиху Юлю вболіваєш? Чи з тієї секти Петра який не святий але чомусь мій голос належить йому? Тобі царь Путін не подобається а царь Петро норм?. Тобі балаган в партії, майдан і демократія не подобаються, тому ти втік не до Росії чи північної Кореї а під французький впн?
Продолжай свою байду на НОВОМ, это твоя планка.
Як на мене, оголосити про закриття проекту "Голос", як такого, який виявився мертвонародженим - найбільш чесний і оптимальний вихід.
Як не сідайте,
Партії вашої нема, і не було...
"Покойся с миром", единственная, но уже бывшая, не олигархическая партия украинских патриотов.