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Притула поддержал перевыборы руководства "Голоса"

Притула поддержал перевыборы руководства

Шоумен, волонтер и член партии "Голос" Сергей Притула заявил, что поддерживает перевыборы руководства партии.

Свою позицию он озвучил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"У большого количества партийцев и депутатов парламентской фракции есть ряд фундаментальных претензий к руководству партии… Они требуют Политсовет созвать внеочередной партийный съезд для того, чтобы на нем решить все проблемные вопросы… Считаю необходимым членам политсовета услышать и выполнить требование своих однопартийцев", - написал Притула.

Он призвал сообщить о дате внеочередного съезда и обеспечить представительство делегатов от регионов пропорционально количеству депутатов партии "Голос" в местных советах региона.

Читайте на Цензор.НЕТ: Депутаты "Голоса" в Обуховском горсовете потребовали провести съезд партии. Им с угрозами позвонил Железняк, - депутат горсовета Трегуб

Напомним, 29 марта 10 из 20 нардепов фракции "Голоса" в Верховной Раде обнародовали заявление с требование внести изменения в устав партии и провести перевыборы ее руководства. Депутат Устинова утверждает, что из-за раскола в "Голосе" местных депутатов пугают лишением мандата.

Притула поддержал перевыборы руководства Голоса 01
Притула поддержал перевыборы руководства Голоса 02

Автор: 

Притула Сергей (84) Голос партия (499)


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Топ комментарии
+4
Переобувочная подъехала.
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31.03.2021 23:48
+4
Притула хочет пристроиться "зверху".
Продолжай свою байду на НОВОМ, это твоя планка.
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31.03.2021 23:53
+2
...а що з цієї нагоди думає тов. Вакарчук, виявляється нікого не цікавить, і всім , власне, на це плювати. Тим більше, що вказаний пан, який "замутив" "потужну нову силу", давно на неї забив і навіть забув нахіба її взагалі "мутив".
Як на мене, оголосити про закриття проекту "Голос", як такого, який виявився мертвонародженим - найбільш чесний і оптимальний вихід.
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01.04.2021 00:07
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а ведь с такими темпами и притула мог стать президентом... интересно - стал бы таким куеграем пОжизни как вовочка??
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31.03.2021 23:44 Ответить
Притула, как и Вакарчук, никогда.
Не тот жанр.
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31.03.2021 23:54 Ответить
типо - там все п.торасами стают, а вовочка родился.. это анекдот, это не про вовочку.. наверное..
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01.04.2021 00:04 Ответить
Чия тепер черга керувати "голосом"? Хто за це голосував, вам як, норм? Юніорська збірна балагану 😀
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31.03.2021 23:44 Ответить
Мені норм, а тобі там в іншій країні норм придумувати і *******?
Ти з тих 73 не лохів чи з жопа блока зрадників країни?, чи може за вічнопродажну бомжиху Юлю вболіваєш? Чи з тієї секти Петра який не святий але чомусь мій голос належить йому? Тобі царь Путін не подобається а царь Петро норм?. Тобі балаган в партії, майдан і демократія не подобаються, тому ти втік не до Росії чи північної Кореї а під французький впн?
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01.04.2021 08:50 Ответить
Ну за партою чувака, котрий двічі втікав від відповідальності перед своїми виборцями точно не голосував 😁
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01.04.2021 09:57 Ответить
Виборці партії Голос розберуться без твоєї фантазії. Мені всеодно що Вакарчук пішов, так як на виборах до ВР голосував за партію а не як зелені за брехуна, який привів стадо нових перукарів робочих сосн баб і зрадників ригів, що жмуть кнопки тому що так сказали.
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01.04.2021 10:37 Ответить
Ну як там голос? Норм? Лишебнепорошенко?
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16.06.2021 17:39 Ответить
Переобувочная подъехала.
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31.03.2021 23:48 Ответить
Не кизділа б ти, Пенелопа.Грав би ти своє "Хто зверху" і мовчав в подушку.
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31.03.2021 23:48 Ответить
Т.е. деньги за рашенскую франшизу ему уже не пахнут? Или как?
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31.03.2021 23:51 Ответить
Притула хочет пристроиться "зверху".
Продолжай свою байду на НОВОМ, это твоя планка.
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31.03.2021 23:53 Ответить
...а що з цієї нагоди думає тов. Вакарчук, виявляється нікого не цікавить, і всім , власне, на це плювати. Тим більше, що вказаний пан, який "замутив" "потужну нову силу", давно на неї забив і навіть забув нахіба її взагалі "мутив".
Як на мене, оголосити про закриття проекту "Голос", як такого, який виявився мертвонародженим - найбільш чесний і оптимальний вихід.
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01.04.2021 00:07 Ответить
Так не он хозяин "Голоса". Его мнение Пинчуку, реальному хозяину, до лампочки. Кто девушку спонсирует, тот и танцует.
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01.04.2021 00:28 Ответить
А ви, друзі,
Як не сідайте,
Партії вашої нема, і не було...
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01.04.2021 00:33 Ответить
Этот скандал, - сотрудничество руководства "Голоса" с ермаком-козырем, означает для партии "Голос"- смерть, т.к. избиратели "Голоса", не лохи какие-нибудь и подобных ошибок не прощают.
"Покойся с миром", единственная, но уже бывшая, не олигархическая партия украинских патриотов.
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01.04.2021 04:26 Ответить
Ось мені цікаво, яке відношення мають ті хто голосував за інші партії а зараз заявляють своє невдоволення через конфлікт який їх не стосується. Заходять в чат аби написати будь яку гидоту навіть не думаючи що таким чином перетворюються в потвор.
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01.04.2021 09:05 Ответить
пинчука официально наконец представят, а партию переименуют в "голос пинчука"? правда рошен показал, что эффект от водружения олигарха в качестве официального знамени нулевой, но "голос" уже ничем не испортить.
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01.04.2021 09:18 Ответить
 
 