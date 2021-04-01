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Новини Коронавірус і карантин
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Ситуація з COVID-19 в Україні стабілізується протягом найближчих двох тижнів, - KSE

Ситуація з COVID-19 в Україні стабілізується протягом найближчих двох тижнів, - KSE

Добова кількість померлих від COVID-19 в Україні продовжує зростати і вже на третину перевищує середню кількість померлих у попередній хвилі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це в ході брифінгу заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганіченко.

"Ми можемо очікувати стабілізацію протягом найближчих двох тижнів. Завантаженість ресурсів медичної системи продовжує зростати, але вже меншими темпами. Темпи зростання госпіталізацій впали вдвічі - до 6% за тиждень. Розрив між кількістю госпіталізованих та виписаних також скоротився вдвічі і становить 15%", - зазначив він.

При цьому, за словами Ганіченка, за кількістю виявлених випадків на 100 тис. населення Україна вийшла на максимальний європейський рівень, що спостерігався протягом осінньої хвилі.

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"Україна традиційно в п'ятірці найбільших країн Європи з найбільш критичною ситуацією з COVID-19 (Чехія, Польща, Швеція, Україна, Румунія). В Україні рівень тестувань і коефіцієнт виявлення випадків одні з найгірших у Європі. Цього тижня Україна вже вийшла на третє місце за рівнем смертності серед великих країн Європи", - розповів глава KSE.

Ганіченко додав, що добова кількість померлих у країні продовжує зростати і вже на третину перевищує середню кількість померлих у попередній хвилі.

"Ми очікуємо, що смертність продовжить зростати ще приблизно два тижні. (...) За середнім сценарієм до кінця червня 2021 року ми можемо очікувати до 55 тис. померлих (сумарно з початку пандемії). У другому кварталі 2021 року очікується така ж кількість померлих, як за 2020 рік. Якщо говорити про діапазон, то від початку 2020 року до кінця червня 2021 року слід очікувати від 40 до 75 тис. померлих", - розповів він.

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Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Ситуация с COVID-19 в Украине стабилизируется в течение ближайших двух недель, - KSE - Цензор.НЕТ 2292
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01.04.2021 13:09
+4
Ситуація з COVID-19 в Україні стабілізується протягом найближчих двох тижнів, - KSE - Цензор.НЕТ 9204
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01.04.2021 13:16
+4
Казки для бідних. Все тільки починається.
У київських лікарнях вже немає місць.
Мертвих щодня більше ніж на передовій
Що в регіонах - можна лише уявити.
Закупівлі медикаментів і вакцинація - провалені.
Тисячі баранів - від президента до студента -
ходять без масок ніби Дункани Макклауди.
Упороті барани ще й бикують...
Не так москалі, скільки свої ж доконають Україну...
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01.04.2021 13:45
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А подумать ,как не допустить такой ситуации ,никак нельзя было заранее ???
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01.04.2021 12:59 Відповісти
Зеленому недоумку думати нічим. Там пуста голова. Чувак на самокаті підтвердить.
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01.04.2021 13:08 Відповісти
А Блумберг утверждает, что в течении ближайших 10 лет.
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01.04.2021 13:00 Відповісти
Ситуация с COVID-19 в Украине стабилизируется в течение ближайших двух недель, - KSE - Цензор.НЕТ 2292
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01.04.2021 13:09 Відповісти
я понял так - они никуя предпринимать не будут а через неделю-две и рассосотся вирусняк сам-собой .. хм.. ну что тут сказать - так работают профи...
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01.04.2021 13:12 Відповісти
Ситуація з COVID-19 в Україні стабілізується протягом найближчих двох тижнів, - KSE - Цензор.НЕТ 9204
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01.04.2021 13:16 Відповісти
Пока они дойдут, еще 25000 уйдут.
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01.04.2021 13:43 Відповісти
Казки для бідних. Все тільки починається.
У київських лікарнях вже немає місць.
Мертвих щодня більше ніж на передовій
Що в регіонах - можна лише уявити.
Закупівлі медикаментів і вакцинація - провалені.
Тисячі баранів - від президента до студента -
ходять без масок ніби Дункани Макклауди.
Упороті барани ще й бикують...
Не так москалі, скільки свої ж доконають Україну...
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01.04.2021 13:45 Відповісти
Нарисуют спад заболеваемости?


Ножевникова: в Одесской области «нарисовали» как минимум 380 несуществующих коек для «ковидных» пациентов

Комиссия Министерства здравоохранения провела ревизию количества койко-мест, подготовленных к приему «ковидных» больных в Одесской области.
По данным волонтера, главы благотворительного фонда «Корпорация монстров» Екатерины Ножевниковой, обнаружились как минимум 380 мест для госпитализации, которые как «мертвые души» числились в отчетах, но реально не используются для госпитализации пациентов.

https://dumskaya.net/pics/b0/picturepicture_161727450049406173339881_8342.jpg Ситуація з COVID-19 в Україні стабілізується протягом найближчих двох тижнів, - KSE - Цензор.НЕТ 6501

Абсолютный «чемпион» в этом списке - Одесский областной госпиталь ветеранов и инвалидов войны на Леонтовича, в котором якобы выделены 90 коек, но за все время пандемии учреждение не приняло ни одного пациента.
Одесский областной клинический медцентр (больница водников) принимает максимум 150 «ковидных» пациентов, хотя рассчитана на 200. Отметим, недавно их «потолок» был 100 пациентов - не хватало персонала.
В городской больнице №8 размещены 60 «ковидных» больных при заявленном ресурсе в 120 койко-мест.
Областная клиническая противотуберкулезная больница на Ядова принимает 120 пациентов, хотя должна 260.
Железнодорожная больница недобирает 20 пациентов (заняты 80 коек вместо 100 заявленных). Такая же ситуация в Дунайской областной больнице в Измаиле (120 пациентов вместо 140).
«Несколько дней назад все слышали о свободных койках у нас в области и никто не мог понять почему же у нас такие проблемы с госпитализацией. И почему у нас тяжелому пациенту нельзя найти место на потоковый кислород вот уже как больше недели и почему некоторые пациенты приезжают в стационар с нашим кислородом под мышкой. По моим подсчетам на тот момент было около 500 виртуальных коек, но после включения на днях областной, количество чуть уменьшилось…. 380 мест и это только по моим данным были тупо нарисованы. На этих местах как раз могла лежать большая часть наших пациентов которые лечиться на дому сейчас», - объяснила Ножевникова.
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01.04.2021 14:37 Відповісти
Ну так, у найближчі кілька тижнів епідемічна ситуація стабілізується хіба що в Польщі, а в нас
все тільки розпочнеться. І на пік видереться тільки після після Великодніх свят...
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01.04.2021 15:11 Відповісти
Ще одна стєпашка- ляшка... А чим воно відповідає за свою триндьож???
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01.04.2021 19:05 Відповісти
 
 