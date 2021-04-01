Ситуація з COVID-19 в Україні стабілізується протягом найближчих двох тижнів, - KSE

Добова кількість померлих від COVID-19 в Україні продовжує зростати і вже на третину перевищує середню кількість померлих у попередній хвилі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це в ході брифінгу заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганіченко.

"Ми можемо очікувати стабілізацію протягом найближчих двох тижнів. Завантаженість ресурсів медичної системи продовжує зростати, але вже меншими темпами. Темпи зростання госпіталізацій впали вдвічі - до 6% за тиждень. Розрив між кількістю госпіталізованих та виписаних також скоротився вдвічі і становить 15%", - зазначив він.

При цьому, за словами Ганіченка, за кількістю виявлених випадків на 100 тис. населення Україна вийшла на максимальний європейський рівень, що спостерігався протягом осінньої хвилі.

Також читайте: Вакцинація в Європі відбувається недозволено повільними темпами. Не час послаблювати обмежувальні заходи, - ВООЗ

"Україна традиційно в п'ятірці найбільших країн Європи з найбільш критичною ситуацією з COVID-19 (Чехія, Польща, Швеція, Україна, Румунія). В Україні рівень тестувань і коефіцієнт виявлення випадків одні з найгірших у Європі. Цього тижня Україна вже вийшла на третє місце за рівнем смертності серед великих країн Європи", - розповів глава KSE.

Ганіченко додав, що добова кількість померлих у країні продовжує зростати і вже на третину перевищує середню кількість померлих у попередній хвилі.

"Ми очікуємо, що смертність продовжить зростати ще приблизно два тижні. (...) За середнім сценарієм до кінця червня 2021 року ми можемо очікувати до 55 тис. померлих (сумарно з початку пандемії). У другому кварталі 2021 року очікується така ж кількість померлих, як за 2020 рік. Якщо говорити про діапазон, то від початку 2020 року до кінця червня 2021 року слід очікувати від 40 до 75 тис. померлих", - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вхід винятково за спецперепустками: Макогон розповіла, як працюватиме столичне метро з 5 квітня