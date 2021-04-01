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Познера оштрафували в Грузії за порушення карантинних заходів: сам журналіст це спростовує

Познера оштрафували в Грузії за порушення карантинних заходів: сам журналіст це спростовує

Журналіста Володимира Познера оштрафували в Грузії за порушення карантинних заходів, проте сам журналіст спростував цю інформацію. У мережі опублікували фотографію чека про оплату штрафу Познером.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив експресаташе посольства Грузії в Україні Бачо Корчілава.

Повідомлялося, що в Грузії Познера, його друзів і готель у Тбілісі, в ресторані якого журналіст святкував день народження, оштрафували за пізню вечерю, яка є порушенням введеної в країні комендантської години. Сам Познер пізніше спростував інформацію про штраф.

"В історії зі штрафом Володимира Познера прекрасно все. По прильоту в Москву Володимир Познер заявив що ніхто його в Тбілісі не штрафував за порушення карантинних обмежень. Але російського пропагандиста МВС Грузії швидко викрило на брехні, просто опублікувавши квитанцію про штраф, виписану на його ім'я, і оплачену на місці з кредитної картки", - йдеться в повідомленні Корчілава.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Тбілісі відбулися протести через Познера, який приїхав відсвяткувати день народження: готель, де він зупинився, закидали яйцями.

Після цього, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков закликав росіян чітко розуміти, що Грузія є небезпечною для російських громадян.

Також читайте: Пєсков після інциденту з Познером закликав росіян не їздити в Грузію: Це небезпечна для громадян РФ країна

Познера оштрафували в Грузії за порушення карантинних заходів: сам журналіст це спростовує 01

Автор: 

Грузія (1846) Познер (8) штраф (1868) Корчилава (2)


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И тут соврал.
Впрочем, ничего нового...
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01.04.2021 16:01 Відповісти
Ще там Корчілава розповів, що Познер заїхав у Грузію не за кацапським, а за американським паспортом (у нього 2 громадянства). плюс, показав паспорт вакцинації, причому не спутніком... Ось такі вони, пропагандони кацапські!
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01.04.2021 16:04 Відповісти
русский патриотизьмь.
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01.04.2021 16:09 Відповісти
Влади́мир Жера́льд Дми́трий Дюбуа́-Нибуайе́ - Познер- француз имеющий 3 гражданства - Франции, россии и США.
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01.04.2021 16:50 Відповісти
у нього 3 громядянства: Франції, США та Росії.
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01.04.2021 16:47 Відповісти
Опустили лысого грузины.
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01.04.2021 16:20 Відповісти
жалко, такая мерзкая кацапсина ушла, оно должно было выпасть из окна при попытке к бегству, после уплаты штрафа !

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01.04.2021 16:32 Відповісти
Напрасны ваши филиппики .... У человека не может быть ТРИ гражданства . Три паспорта может ,а три гражданства НЕТ ! Это означает ,что ему одинаково насрать на все три страны и он продажная мразь .готовая продать мать родную ... и Аминь!
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01.04.2021 18:02 Відповісти
 
 