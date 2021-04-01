Познера оштрафували в Грузії за порушення карантинних заходів: сам журналіст це спростовує

Журналіста Володимира Познера оштрафували в Грузії за порушення карантинних заходів, проте сам журналіст спростував цю інформацію. У мережі опублікували фотографію чека про оплату штрафу Познером.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив експресаташе посольства Грузії в Україні Бачо Корчілава.

Повідомлялося, що в Грузії Познера, його друзів і готель у Тбілісі, в ресторані якого журналіст святкував день народження, оштрафували за пізню вечерю, яка є порушенням введеної в країні комендантської години. Сам Познер пізніше спростував інформацію про штраф.

"В історії зі штрафом Володимира Познера прекрасно все. По прильоту в Москву Володимир Познер заявив що ніхто його в Тбілісі не штрафував за порушення карантинних обмежень. Але російського пропагандиста МВС Грузії швидко викрило на брехні, просто опублікувавши квитанцію про штраф, виписану на його ім'я, і оплачену на місці з кредитної картки", - йдеться в повідомленні Корчілава.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Тбілісі відбулися протести через Познера, який приїхав відсвяткувати день народження: готель, де він зупинився, закидали яйцями.

Після цього, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков закликав росіян чітко розуміти, що Грузія є небезпечною для російських громадян.

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