На четвертій дільниці в Івано-Франківській області вибори визнані недійсними, - "ОПОРА"
На четвертій виборчій дільниці №260028 в Івано-Франківській області (село Монастирчани), результати виборів визнані недійсними. Раніше визнано недійсним голосування на виборчих дільницях №261027, №261030 та №260025.
Про це повідомляється на сторінці громадянської мережі "ОПОРА" в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"ОВК визнала голосування на цій дільниці недійсним за пропозицією члена комісії, який сказав, що відсутні контрольні талони (члени ДВК привезли їх з собою), а також невідповідність законодавству включення до списку для голосування "на дому" 36 виборців", - сказано в повідомленні.
Як зазначили в "Опорі", це вже п'ята дільниця з розбіжностями в голосах в Івано-Франківській області.
"Дільниця №260028 сьогодні перша на перерахунку. За Олександра Шевченка у протоколі зазначено 172 голоси, члени ОВК нарахували 79. Після відкриття пакету з бюлетенями голова ДВК заявила, що деякі бюлетені запаковані по-іншому. Зокрема, деякі пакети мали ушкодження. Пакет з невикористаними бюлетенями виявився надірваним, втім кількість бюлетенів співпала. Також члени комісії звертали увагу, що по-іншому були запаковані бюлетені за Шевченка.
Члени ОВК викликали поліцію", - зазначили в "Опорі".
Як повідомлялося раніше, на трьох дільницях в Івано-Франківській області вибори визнані недійсними.
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(гурт "Пацики з Франека", трек "Вася OMG")
Либонь, статечні ґазди та ґаздині, правоспроможні легіні та кобіти на Прикарпатському Покутті виміркувалили, що буде більш дотепно і ловко, якщо під банею Верховної Ради млосно вигріватиметься кремезна й моцна дупа Василька Вірастюка, аніж кістлява та куценька дупка Русіка Кошулинського, за одне стане файною колєжанкою здоровезній та пухкій дупі Юзіка - буде з ким у купі заповзято гримнути від переповнення радощами і ґазами.
Бігме, то є неабиякий привід банувати Кошулинському - "отримати відкоша"© - не виправилосі діло Русикові ся видряпати на війта від Покуття, аби-с обзавестисі мандатом, щоб надибати грейцирів на кошулі від "Hugo Boss" або "Prada". У смутку та лохівській кошулі почимчикує Кошулинський сі дошукувати собі електоральних любощів деінде.
Вот такие пейсатели и голосуют за вирастюков. Им видите ли "дупка Кошулинського " не дуже вгодована.
Кошулинський, слава Богу, нічим себе не зганьбив.
И ВР вел себя достойно, и на Майдане помогал раненым, и в ВСУ служил.
Так что закройте свой грязный роток.
И не ставьте в один ряд Кошулинського и прислугу Слуг Вирастюка