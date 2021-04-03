На четвертій дільниці в Івано-Франківській області вибори визнані недійсними, - "ОПОРА"

На четвертій виборчій дільниці №260028 в Івано-Франківській області (село Монастирчани), результати виборів визнані недійсними. Раніше визнано недійсним голосування на виборчих дільницях №261027, №261030 та №260025.

Про це повідомляється на сторінці громадянської мережі "ОПОРА" в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"ОВК визнала голосування на цій дільниці недійсним за пропозицією члена комісії, який сказав, що відсутні контрольні талони (члени ДВК привезли їх з собою), а також невідповідність законодавству включення до списку для голосування "на дому" 36 виборців", - сказано в повідомленні.

Як зазначили в "Опорі", це вже п'ята дільниця з розбіжностями в голосах в Івано-Франківській області.

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"Дільниця №260028 сьогодні перша на перерахунку. За Олександра Шевченка у протоколі зазначено 172 голоси, члени ОВК нарахували 79. Після відкриття пакету з бюлетенями голова ДВК заявила, що деякі бюлетені запаковані по-іншому. Зокрема, деякі пакети мали ушкодження. Пакет з невикористаними бюлетенями виявився надірваним, втім кількість бюлетенів співпала. Також члени комісії звертали увагу, що по-іншому були запаковані бюлетені за Шевченка.

Члени ОВК викликали поліцію", - зазначили в "Опорі".

Як повідомлялося раніше, на трьох дільницях в Івано-Франківській області вибори визнані недійсними.