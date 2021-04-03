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На четвертій дільниці в Івано-Франківській області вибори визнані недійсними, - "ОПОРА"

На четвертій дільниці в Івано-Франківській області вибори визнані недійсними, -

На четвертій виборчій дільниці №260028 в Івано-Франківській області (село Монастирчани), результати виборів визнані недійсними. Раніше визнано недійсним голосування на виборчих дільницях №261027, №261030 та №260025.

Про це повідомляється на сторінці громадянської мережі "ОПОРА" в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"ОВК визнала голосування на цій дільниці недійсним за пропозицією члена комісії, який сказав, що відсутні контрольні талони (члени ДВК привезли їх з собою), а також невідповідність законодавству включення до списку для голосування "на дому" 36 виборців", - сказано в повідомленні.

Як зазначили в "Опорі", це вже п'ята дільниця з розбіжностями в голосах в Івано-Франківській області.

Також читайте: При перерахунку голосів на довиборах в Івано-Франківській області виявлено розбіжність - на одній дільниці кандидату Шевченку "домалювали" 116 голосів, - ОПОРА

"Дільниця №260028 сьогодні перша на перерахунку. За Олександра Шевченка у протоколі зазначено 172 голоси, члени ОВК нарахували 79. Після відкриття пакету з бюлетенями голова ДВК заявила, що деякі бюлетені запаковані по-іншому. Зокрема, деякі пакети мали ушкодження. Пакет з невикористаними бюлетенями виявився надірваним, втім кількість бюлетенів співпала. Також члени комісії звертали увагу, що по-іншому були запаковані бюлетені за Шевченка.

Члени ОВК викликали поліцію", - зазначили в "Опорі".

Як повідомлялося раніше, на трьох дільницях в Івано-Франківській області вибори визнані недійсними.

вибори (6704) фальсифікація (170) Івано-Франківська область (952) ОПОРА (216)


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Топ коментарі
+18
Зелений ЦИК ЦИРК.
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03.04.2021 13:24
+14
Циркова вистава зеленого балагана триває !!!)))
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03.04.2021 13:27
+12
У нас были разные выборы, но такого скандала и хаоса, который умудрился устроить ЦИК в организации выборов в 87 округе не было никогда. (с)
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03.04.2021 13:21
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"Вася! Вася! Oh, my God..."©
(гурт "Пацики з Франека", трек "Вася OMG")
Либонь, статечні ґазди та ґаздині, правоспроможні легіні та кобіти на Прикарпатському Покутті виміркувалили, що буде більш дотепно і ловко, якщо під банею Верховної Ради млосно вигріватиметься кремезна й моцна дупа Василька Вірастюка, аніж кістлява та куценька дупка Русіка Кошулинського, за одне стане файною колєжанкою здоровезній та пухкій дупі Юзіка - буде з ким у купі заповзято гримнути від переповнення радощами і ґазами.
Бігме, то є неабиякий привід банувати Кошулинському - "отримати відкоша"© - не виправилосі діло Русикові ся видряпати на війта від Покуття, аби-с обзавестисі мандатом, щоб надибати грейцирів на кошулі від "Hugo Boss" або "Prada". У смутку та лохівській кошулі почимчикує Кошулинський сі дошукувати собі електоральних любощів деінде.
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03.04.2021 19:51 Відповісти
"кістлява та куценька дупка Русіка Кошулинського?2

Вот такие пейсатели и голосуют за вирастюков. Им видите ли "дупка Кошулинського " не дуже вгодована.
Кошулинський, слава Богу, нічим себе не зганьбив.
И ВР вел себя достойно, и на Майдане помогал раненым, и в ВСУ служил.
Так что закройте свой грязный роток.
И не ставьте в один ряд Кошулинського и прислугу Слуг Вирастюка
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03.04.2021 19:53 Відповісти
був василь вірастюк -а тепер став підарастюк!!!
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03.04.2021 20:10 Відповісти
Квартал-95 - forever-бль!
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03.04.2021 20:23 Відповісти
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