Російський найманець Крижин: Терористи використовують на Донбасі артилерію

Ватажки терористів ОРДЛО використовують "невраховані" артилерію і боєприпаси, не попереджаючи "керівництво".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав російський найманець Євген Крижин у фейсбуці.

"А що стосується пафосної х#йні від РТ "Україна завдала артилерійського удару" і далі за текстом, то хочу сказати декілька слів про те, як і чому таке відбувається.

Один там польовий командир-альпаченець дуже любив артилерію. Свою. А чужу не надто. Тому у нього завжди на підхваті була неврахована "мотолига" з пакетом "партизан" і кілька Д-30, заниканих у посадках, врахованих, але кого це зупиняло, бо неврахованих БК приховано на три війни. Як був у командира настрій, все це господарство висувалося на вогневі позиції і починало кошмарити небратні окопи. Звичайно, жодного дозволу на це йому ніхто не давав, та він і не питав. Звичайно, небрати починали стріляти у відповідь - благо з американською допомогою у них є, чим відстежувати, звідки працює арта.

Польовий командир-альпаченець такий у ЛДНР нех#я не один, тож самі розумієте ...

А в новинах потім ось все це: у РТ - один бік монети, у інфорезиста й оглядача, відповідно, інший", - написав Крижин.

