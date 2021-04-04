УКР
Російський найманець Крижин: Терористи використовують на Донбасі артилерію

Ватажки терористів ОРДЛО використовують "невраховані" артилерію і боєприпаси, не попереджаючи "керівництво".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав російський найманець Євген Крижин у фейсбуці.

"А що стосується пафосної х#йні від РТ "Україна завдала артилерійського удару" і далі за текстом, то  хочу сказати декілька слів про те, як і чому таке відбувається.

Один там польовий командир-альпаченець дуже любив артилерію. Свою. А чужу не надто. Тому у нього завжди на підхваті була неврахована "мотолига" з пакетом "партизан" і кілька Д-30, заниканих у посадках, врахованих, але кого це зупиняло, бо неврахованих БК приховано на три війни. Як був у командира настрій, все це господарство висувалося на вогневі позиції і починало кошмарити небратні окопи. Звичайно, жодного дозволу на це йому ніхто не давав, та він і не питав. Звичайно, небрати починали стріляти у відповідь - благо з американською допомогою у них є, чим відстежувати, звідки працює арта.

Читайте також: ОБСЄ фіксує збільшення обстрілів на Донбасі у понад 10 разів, - звіт місії

Польовий командир-альпаченець такий у ЛДНР нех#я не один, тож самі розумієте ...

А в новинах потім ось все це: у РТ - один бік монети, у інфорезиста й оглядача, відповідно, інший", - написав Крижин.

Читайте також: За минулу добу загинув воїн, зафіксовано 10 обстрілів, - штаб ООС

+23
Нет там никаких "террористов"! Только войска расии, воюющие проти Украины!
04.04.2021 18:29
+23
Высшее военное руководство Пентагона заняты тем как предотвратить военное вторжение в Украину.
НАТО провело экстренную встречу в Брюсселе.
А Президент Украины с супругой спокойно улетает на фоне всех этих новостей в Катар. Интересно, как себя будет после этого чувствовать Байден?
04.04.2021 18:32
+9
Что Вам сказать, Светлана... Катар это, конечно же, зрада. Но такова жизнь - помнится, кто-то в Киеве парад принимал, и в это же самое время был Иловайский котёл, даже теоретическая вероятность которого отрицалась властью напрочь.
04.04.2021 18:45
Главари террористов ОРДЛО используют "неучтенные" артиллерию и боеприпасы, не предупреждая...
...главарей миротворческой России...
04.04.2021 18:29
прийшов час всіх їх повбивати
04.04.2021 19:44
Это проще простого -- возьми Власть в свои руки! *)
04.04.2021 21:38
Військова загроза для України яку НІХТО не враховує... - Білорусія....

-Контроль за всією територією Білорусі вже взяла росія...

-Контроль за всіма кордонами Білорусі взяла росія...
-в Білорусі посилене мілітарне групування російської техніки і військових ...
-Повний контроль за збройними силами Білорусі та силовиками - за росією..
-Контроль за засобами інформації Білорусі, окрім Луки, здійснює штат російських дикторів та редакторів... (Недавно ж показували, як народ України голодує і копається в смітниках)
-ВС БІЛОРУСІ ВИРІШИЛИ ПЕРЕЙНЯТИ ДОСВІД ВЕДЕННЯ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ У ​​РОСІЙСЬКОЇ АРМІЇ. Для Чого і проти Кого?
-Час сидіння Луки в президентському кріслі визначає нині Путін - своєю підтримкою...
-І Лукашенко прекрасно розуміє своє положення і вже погоджується й на глибшу інтеграцію з росією...

І якщо Путін накаже Луці - "хочеш сидіти в кріслі президента Білорусі - ось тобі завдання -взяти північний захід України, вперед!!!! А я, як член "єдиної держави", контроль за внутрішньою ситуацією в Білорусі- візьму на себе. Своїх протестантів (в росії) ... я ж вмію тримати в руках..

Бо сам Путін після заяв Байдена - подумає, перш ніж розпочинати повномасштабну агресію...

А так, скаже світу: "- при чому там я, Білорусія ж напала, а не росія. Білорусія суверенна держава, суб'єкт міжнародного права, член ООН - з нею і розбирайтесь.... А Лукашенко... ви ж знаєте, який він строптивий - він і мене не слухає..."

Звичайно ж перед цим, за класикою жанру, слід буде спровокувати конфлікт на українсько-білоруському кордоні зі звинуваченням в ньому України...

Я пишу цей текст, бо Хомчак недавно досить легковажно заявив, що удару росії зі сторони Білорусії не очікує...

Але нам слід бути готовим і до такої тактики Путіна...
04.04.2021 20:24
Не буду подробно объяснять ньюансы, но при Порохе я хотел купить квартиру и жить немецким пенсионером в Украине -- при Зеле расхотел... ...зато теперь захотел тоже самое в Беларуси.
Почему? -- а там народ един в своём упорстве -- Луку поменяют, а житуха сильно не изменится.

А отличии от Украины -- где Презик жалеет, что у него не семь пятниц на неделе... *)
04.04.2021 20:46
З чого Ви взяли, що "Луку поменяют"? Хто в темі, знають, що він нікуди сам не піде, бо на ньому такі "вісяки", що наступного дня його або грохнуть, або пожиттєве дадуть.Тому Білорусь на першому місці в світі за кількістю ментів на душу населення.
05.04.2021 01:43
Нет там никаких "террористов"! Только войска расии, воюющие проти Украины!
04.04.2021 18:29
та есть, просто поставили местных.... ну, как любят россияне, в известную позу, и они служат под началом рос. офицеров.
но ядро оккупантов понятно шо русня
04.04.2021 18:38
Это - армия расии. Думай пока не дойдёт.
04.04.2021 18:56
Детский сад какойто, в нас стреляют без приказа))) это что за плачь ярославны? бери гвинтивку и в атаку.
04.04.2021 18:30
Ступор!
Полный ступор у всепропальщиков.
04.04.2021 18:31
Не в тему!
Как всегда не в тему, у зебилов.
04.04.2021 18:58
Высшее военное руководство Пентагона заняты тем как предотвратить военное вторжение в Украину.
НАТО провело экстренную встречу в Брюсселе.
А Президент Украины с супругой спокойно улетает на фоне всех этих новостей в Катар. Интересно, как себя будет после этого чувствовать Байден?
04.04.2021 18:32
Что Вам сказать, Светлана... Катар это, конечно же, зрада. Но такова жизнь - помнится, кто-то в Киеве парад принимал, и в это же самое время был Иловайский котёл, даже теоретическая вероятность которого отрицалась властью напрочь.
04.04.2021 18:45
👌👌👌
04.04.2021 18:48
Сейчас президент не Порошенко.Может начнешь комментить действия сегодняшней власти?
04.04.2021 18:50
Украіні повезло що ПаРашенка більше не президент,а то знову би жму руку обнімаю
04.04.2021 18:54
Почему повезло?Факты.Почему повезло,что зеленский президент?Факты?За коцапские фейки будешь послан😂🌷
04.04.2021 18:57
Доведи що комент кацапський
04.04.2021 18:58
Где я написал что коммент коцапский?Ту есть андруша смитницкий,так он пишет(на украинском языке)что Порошенко начал гражданскую войну😂🌷
04.04.2021 19:04
И?😂🌷
04.04.2021 19:23
А нет.действий,но бездействие наказуемо.
04.04.2021 19:29
Та ні казламордий під німецьким прапором, саме на день незалежності України, твій плєшивий сцарь ввів своїх ординців в Новоазовськ і далі на Маріуполь, решта кацапів пішла з району Саур могил на Ілловайськ.
04.04.2021 19:14
1000% Ви правi!
04.04.2021 19:39
Меня больше интересует, как чувствуют себя военные которые в 19 году избрали себе такого гавнокомандующего.
04.04.2021 21:46
А кто сказал, что клоун в Катаре не занимается тем же, что и в Омане и не проводит "тайные" встречи с кацапами, тем более что менделиха про новые договоренности по Донбассу начала рассказывать.
05.04.2021 02:45
"партизан" это тупо направляющая для 22мм. ракеты града
попасть сложно, но замечательно как проверка арт. радаров НАТО с последующей отправкой "партизан" в родной Мурманск и Воронеж, по частям.
управляемые мины 82 надеюсь поставили НАТОвцы? обтесать так сказать оружие, а Путин и так нарожает пригожинцев..... ггг
смешно было когда "вагнеры" "воевали" с американцами - у одних ноль потерь, а Путин выложил паре сотен ещенарожалок по миллиону, или шо там дают за гниду шо пришла убивать куда-то.
04.04.2021 18:36
Там вроде от 300 до 600 заявляли. Жиринопский говорил о 350.
04.04.2021 18:53
так тут писали чет о 200, да кто там это дерьмо считает то)))
хотя террорист .... ну тот шо тут был, писал о конкретном кол-ве тушек... фамилия х.з., хотя вроде и седня проскакивала тут.... не познер, тьху, как же это г... именуют то. не пригожин ясно, но что-то вроде на п. да, моральный п., но все же.. писатель вроде, Прилепин!!!! завалили бы падаль. хотя - как и Гиркин - обличает тварей
04.04.2021 19:23
Схоже що писав після дози бояри.
04.04.2021 18:51
Тіпа я поведусь на цей текст, чи це 14 рік. без команди там нічого не роблять
04.04.2021 18:55
Тіпо кацапів там нема ,а пострілять ******* трактористи від нудьги ...Мендель вже пише і за терористів ????
04.04.2021 19:01
Ну ,не надо.... Есть там местное и немало. Но, куды ему деваться ,кады кушать охота? Понятно ,что все,(в кого попасть труднее) из ордынского войска ,но форма и ксива "местные". Ахвицерство быкует ,а местных тренируют как быстрее отдать душу за фюрера и спасти пришлых от возмездия. Так шо надо срочно вернуть антиснайперские группы.
04.04.2021 19:02
...снайперські групи супроти арти?
04.04.2021 19:44
Гена, наших героев убивают ,главным образом, ордынские снайпера ,которых завозят для "производственной практики". И случаи в нескольких точках.В час "зеленого перемирия " расслабляться низя. "Практикантов" надо учить по их методике.
04.04.2021 20:13
не пойняв, звідки така фамільярність... льова...
що стосується твоїх пропозицій: як мінімум протягом останніх двох тижнів кацарили гатять з усього наявного озброєння, в тому числі з важкої артилерії, відтак й відповідь має бути адекватна ситуації... ти ж не гальмо, льова? поміркуй над тим...
04.04.2021 21:08
Гена , у меня внуки взрослые , а ты меня с маленькой буквы....Не вежливо. Про "гатят со всего, что имеют" -это откуда ? Не надо озвучивать непроверенную информацию. Пока до этого не дошло....
04.04.2021 22:07
https://www.osce.org/uk/special-monitoring-mission-to-ukraine/482792
читай і вивчай
я тобі не "онуки", льова... вибирай тон, щоб потім не оп*здошуватись!
04.04.2021 22:21
кацапо-фашисты понимают только силу.выжигать под корень ватников и кацапов
04.04.2021 19:08
С таким здентом,можно только перестать стрелять
04.04.2021 19:32
Смердить це "одкровення" гнилою брехнею.
Виглядає як спроба відмазати РФ від того, що робиться на сході України.
З іншого боку- якщо там таке самоуправство, то який зміст вести переговори з ОРДЛО, на яких наполягає РФ.
04.04.2021 19:14
Які, нахєр, терористи??? Це один з підрозділів армії РФ. Специфічний, бо гібридний, але армії РФ. Терористів там вже давно нема.
04.04.2021 19:26
Московія і є терористичний конгломерат,бо державою назвати,цей гулажний вертеп не можливо.
04.04.2021 19:49
Файно було б перерізати весю москвофашистську наволоч,ножами і сокирами за одну ніч...
04.04.2021 19:52
Так, файно. Але проблематично...особливо з Польші.
04.04.2021 21:32
Єтаваніможетбить! Вифсеврете! Авидокажите!
04.04.2021 20:40
Это могло быть деза.
04.04.2021 20:42
он - провокатор, он всьо врьот, оні хотят міра, зе-лупа увідєл ето в ЄГО (самого ЄГО!!!) глазах...
04.04.2021 23:55
Это такая тупая попытка кацапов сделать вид, что они полностью не контролируют подразделения коллаборационистов и наемников их двух армейских корпусов, и это все проделки полевых командиров террористов, а кремль тут как бы не при делах?
05.04.2021 02:42
 
 