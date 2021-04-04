Российский наемник Крыжин: Террористы используют на Донбассе артиллерию

Главари террористов ОРДЛО используют "неучтенные" артиллерию и боеприпасы, не предупреждая "руководство".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал российский наемник Евгений Крыжин в Facebook.

"А что касается пафосной х#йни от РТ "Украина нанесла артиллерийский удар" и далее по тексту - хочу сказать немного слов о том, как и почему такое происходит.

Один там полевой командир-альпаченец очень любил артиллерию. Свою. А чужую не очень. Поэтому у него всегда на подхвате была неучтенная мотолыга с пакетом "партизан" и пара Д-30, заныканная по посадкам, учтенных - но кого это останавливало, ибо неучтенного БК запасено на три войны. Как приходило командиру настроение - все это хозяйство выдвигалось на огневые позиции и начинало кошмарить небратские окопы. Естественно, никакого разрешения на это ему никто не давал, да он и не спрашивал. Естественно, небратья начинали стрелять в ответ - благо с американской помощью у них есть, чем отслеживать, откуда работает арта.

Полевой командир-альпаченец такой в ЛДНР них#я не один, так штаа сами понимаете…

А в новостях потом вот это вот все: у РТ - одна сторона монеты, у инфорезиста и обозревателя, соответственно, другая", - написал Крыжин.

