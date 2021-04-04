Российский наемник Крыжин: Террористы используют на Донбассе артиллерию
Главари террористов ОРДЛО используют "неучтенные" артиллерию и боеприпасы, не предупреждая "руководство".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал российский наемник Евгений Крыжин в Facebook.
"А что касается пафосной х#йни от РТ "Украина нанесла артиллерийский удар" и далее по тексту - хочу сказать немного слов о том, как и почему такое происходит.
Один там полевой командир-альпаченец очень любил артиллерию. Свою. А чужую не очень. Поэтому у него всегда на подхвате была неучтенная мотолыга с пакетом "партизан" и пара Д-30, заныканная по посадкам, учтенных - но кого это останавливало, ибо неучтенного БК запасено на три войны. Как приходило командиру настроение - все это хозяйство выдвигалось на огневые позиции и начинало кошмарить небратские окопы. Естественно, никакого разрешения на это ему никто не давал, да он и не спрашивал. Естественно, небратья начинали стрелять в ответ - благо с американской помощью у них есть, чем отслеживать, откуда работает арта.
Полевой командир-альпаченец такой в ЛДНР них#я не один, так штаа сами понимаете…
А в новостях потом вот это вот все: у РТ - одна сторона монеты, у инфорезиста и обозревателя, соответственно, другая", - написал Крыжин.
...главарей миротворческой России...
-Контроль за всією територією Білорусі вже взяла росія...
-Контроль за всіма кордонами Білорусі взяла росія...
-в Білорусі посилене мілітарне групування російської техніки і військових ...
-Повний контроль за збройними силами Білорусі та силовиками - за росією..
-Контроль за засобами інформації Білорусі, окрім Луки, здійснює штат російських дикторів та редакторів... (Недавно ж показували, як народ України голодує і копається в смітниках)
-ВС БІЛОРУСІ ВИРІШИЛИ ПЕРЕЙНЯТИ ДОСВІД ВЕДЕННЯ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ У РОСІЙСЬКОЇ АРМІЇ. Для Чого і проти Кого?
-Час сидіння Луки в президентському кріслі визначає нині Путін - своєю підтримкою...
-І Лукашенко прекрасно розуміє своє положення і вже погоджується й на глибшу інтеграцію з росією...
І якщо Путін накаже Луці - "хочеш сидіти в кріслі президента Білорусі - ось тобі завдання -взяти північний захід України, вперед!!!! А я, як член "єдиної держави", контроль за внутрішньою ситуацією в Білорусі- візьму на себе. Своїх протестантів (в росії) ... я ж вмію тримати в руках..
Бо сам Путін після заяв Байдена - подумає, перш ніж розпочинати повномасштабну агресію...
А так, скаже світу: "- при чому там я, Білорусія ж напала, а не росія. Білорусія суверенна держава, суб'єкт міжнародного права, член ООН - з нею і розбирайтесь.... А Лукашенко... ви ж знаєте, який він строптивий - він і мене не слухає..."
Звичайно ж перед цим, за класикою жанру, слід буде спровокувати конфлікт на українсько-білоруському кордоні зі звинуваченням в ньому України...
Я пишу цей текст, бо Хомчак недавно досить легковажно заявив, що удару росії зі сторони Білорусії не очікує...
Але нам слід бути готовим і до такої тактики Путіна...
Почему? -- а там народ един в своём упорстве -- Луку поменяют, а житуха сильно не изменится.
А отличии от Украины -- где Презик жалеет, что у него не семь пятниц на неделе... *)
но ядро оккупантов понятно шо русня
Полный ступор у всепропальщиков.
Как всегда не в тему, у зебилов.
НАТО провело экстренную встречу в Брюсселе.
А Президент Украины с супругой спокойно улетает на фоне всех этих новостей в Катар. Интересно, как себя будет после этого чувствовать Байден?
попасть сложно, но замечательно как проверка арт. радаров НАТО с последующей отправкой "партизан" в родной Мурманск и Воронеж, по частям.
управляемые мины 82 надеюсь поставили НАТОвцы? обтесать так сказать оружие, а Путин и так нарожает пригожинцев..... ггг
смешно было когда "вагнеры" "воевали" с американцами - у одних ноль потерь, а Путин выложил паре сотен ещенарожалок по миллиону, или шо там дают за гниду шо пришла убивать куда-то.
хотя террорист .... ну тот шо тут был, писал о конкретном кол-ве тушек... фамилия х.з., хотя вроде и седня проскакивала тут.... не познер, тьху, как же это г... именуют то. не пригожин ясно, но что-то вроде на п. да, моральный п., но все же.. писатель вроде, Прилепин!!!! завалили бы падаль. хотя - как и Гиркин - обличает тварей
що стосується твоїх пропозицій: як мінімум протягом останніх двох тижнів кацарили гатять з усього наявного озброєння, в тому числі з важкої артилерії, відтак й відповідь має бути адекватна ситуації... ти ж не гальмо, льова? поміркуй над тим...
читай і вивчай
я тобі не "онуки", льова... вибирай тон, щоб потім не оп*здошуватись!
Виглядає як спроба відмазати РФ від того, що робиться на сході України.
З іншого боку- якщо там таке самоуправство, то який зміст вести переговори з ОРДЛО, на яких наполягає РФ.