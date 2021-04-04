УКР
Росія - не монополіст мови, нам давно час голосно заявити, що в Україні є українська російська, - Мендель. ВIДЕО

Росія не є монополістом, власником російської мови. Російська мова, а точніше "українська російська", є також частиною культурного розмаїття України.

Про це в ефірі телеканалу "Дім" заявила прессекретарка президента України Юлія Мендель, передає Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що питання мови окремі політики "відверто використовують для організації своїх спекуляцій і конфліктів", особливо в період виборів.

"Спекуляції на тему мови є лицемірним способом утримувати політичних прихильників... Від прийнятого у розпал передвиборчих перегонів 2019 року закону про мову вся країна так і не заговорила українською. Зате політичні улюбленці регіонів, у яких переважно лунає російська мова, по всіх кутках почали розповідати про насильницьке насадження державної української мови", - сказала Мендель.

Прессекретарка президента підкреслила, що, безумовно, українська мова має бути захищена.

"Але мають бути захищені і громадяни. І не важливо, яку мову вони використовують у побуті, адже найбільша цінність - людина", - доповнила вона.

Мендель вважає, що деякі українці у своїй боротьбі за мову породжують у суспільстві дух ненависті.

"Але не можна ненавистю боротися за праве діло, насадженням змусити полюбити мову, а узаконеними штучними формами з минулого розподіляти патріотів на кращих і гірших", - впевнена вона.

Україні давно час піднятися над проблемою мови й перейти з площини "найкращий патріот - україномовний" до діалогу про те, як суспільству об'єднатися і прийняти один одного, додала Мендель.

"Українська мова як і ідентичність - це куди ширше явище, ніж виключно протистояння Росії. І в цьому наше поки ще неусвідомлене багатство. А російська, точніше, українська російська - це частина культурного розмаїття нашої країни", - акцентувала прессекретарка президента.

При цьому російська мова не є монополією, власністю виключно Росії.

"Росія не є монополістом російської мови. І нам давно час самим демонополізувати російську мову. І голосно заявити, що в Україні є українська російська мова", - заявила Юлія Мендель.

Шо она несет, тупорылая!?
04.04.2021 23:35 Відповісти
Формально мужчины не являются монополистами на пенис.

Пусть Мендель громко заявит, что есть тётеньки с мужскими писюнами.
04.04.2021 23:43 Відповісти
Формально права, но - дьявол кроется в деталях. По факту, адепты "украинского русского" претендуют как минимум на статус официального, а реально - второго государственного.
04.04.2021 23:35 Відповісти
То с рождения, только и того, шо лаптями вперед не родилась.
05.04.2021 13:33 Відповісти
Сосе.
05.04.2021 15:54 Відповісти
Всі зелені неосвічені , невігласи зрощені на радянській філософії, на еврейському космополітизмі, є українська нація , в неї є своя мова тисячолітня, і не треба її порівнювати з 300 літнім штучним язиком московії, див. Вікіпедію - штучні мови. Так саме вислів "Не так страшні мокшанські воші, як "свої .......і гниди" дуже актуальний. Тому витравлювати їх треба ДУСТом української історії, а не брехні мордору.
05.04.2021 11:56 Відповісти
З моменту своєї появи Россія веде війну проти української мови та її носіїв.
05.04.2021 12:13 Відповісти
И ещё иврит
05.04.2021 12:19 Відповісти
зеля , где ты взял эту чудесную йулю. я всегда жду а потом долго смеюсь от её высказований и умозаключений, ей тамадой на свадьбах работать а не пресс секретарём гаранта. весела панянка.....
05.04.2021 12:24 Відповісти
1. Английский 1 миллиард 132 миллионов человек.
2. Китайский (********)1 миллиард 117 миллионов человек
3. Хинди 615 миллионов людей
4. Испанский 534 миллионов человек5. Французский 280 миллионов человек

6.Арабский - 274 миллионов человек
7.Бенгальский - 265 миллионов человек
8.Португальский - 234 миллионов человек
9.Индонезийский - 199 миллионов человек
10. Русский - 178 миллионов человек. Жиденько как-то у вяликого и могучего с вяличием.
05.04.2021 12:33 Відповісти
Що вона верзе?
05.04.2021 12:41 Відповісти
нічого вона не верзе, їм набридло вчити та розмовляти українською, от і зявляється свій русскій язик, що їм Україна
05.04.2021 12:46 Відповісти
Шо, по фене будет ботать, как в квартале?
05.04.2021 15:56 Відповісти
А ну всем затнуться и слушать!
Вата не борется за права русского языка.
Вата борется за право НЕ ЗНАТЬ украинского!
05.04.2021 12:42 Відповісти
100%
05.04.2021 12:47 Відповісти
https://twitter.com/arsarq
https://twitter.com/arsarq

Я не шеф

@arsarq

·https://twitter.com/arsarq/status/1378965276440592388 2 ч

Що не так з українською російською мовою про яку заговорили Аваков і Мєндєль? Ну по перше: її не існує поза культурним контекстом Росії. По друге: вона нічим не відрізняється від російської російської. Третє: вони просто готують грунт для другої державної
05.04.2021 12:45 Відповісти
https://twitter.com/OdessaTatiana
https://twitter.com/OdessaTatiana

МАЙДАНбандерівка#СтерненкуВолю

@OdessaTatiana

·https://twitter.com/OdessaTatiana/status/1378994091061612544 53 мин

Одеса-багатонаціональне місто. Молдавані спілкуються -молдавською,румуни-румунською,вірмени-вірменською...та таке інше.Лише українцям в Україні забороняють спілкування рідною мовою-українською!
05.04.2021 12:46 Відповісти
Как всегда у этого Зеленого стада - телега поставлена впереди кобылы...
Начать надо было с того, что "московский эсперанто", гордо именуемый "руSSким языком", наряду с угро-финскими и татарскими словами, по сути построен на украинской словарной основе. Как сказал кто-то из знаковых украинских лингвистов:"Вийміть з російської усі українські слова - і там майже нічого не залишиться!"(с)
В. Даль неспроста свой словарь в первоначальном варианте назвал Толковый Словарь ВЕЛИКОРУСКАГА наречия РУССКАГА языка".
05.04.2021 12:57 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD,_%D0%B3%D0%B4%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%BC

Список стран, где говорят на английском
05.04.2021 12:57 Відповісти
Эта еврейка решила поразмышлять по поводу русского в Украине? Очевидно ее вдохновил на это еще один великий знаток "українсько-російської" мови некто Авакян.
05.04.2021 12:58 Відповісти
В её обязанности не входит обсуждение языка, полнейшая проф непригодность. А ня языке Мендель ну так чтобы ПОНЯТНО было зелохам это звучит так " Я ТУПАЯ КУРИЦА" не более. Ни яиц ни борща.
05.04.2021 12:58 Відповісти
ни яиц , ни борща, как с козла молока.
05.04.2021 13:28 Відповісти
путин сказав, "там где русский язык , там россия", мєндєль про це чула?
05.04.2021 12:59 Відповісти
Вона це чула і виконуе.
05.04.2021 15:59 Відповісти
https://twitter.com/SarganLarysa

https://twitter.com/SarganLarysa Лариса Сарган @SarganLarysa

https://twitter.com/SarganLarysa https://twitter.com/SarganLarysa



Нагадаю, що ще два роки тому мєндєль була кореспондентом "Нью-Йорк Таймс" в Україні.

https://twitter.com/Alla_Novos

https://twitter.com/Alla_Novos Beregunya https://twitter.com/Alla_Novos @Alla_Novos https://twitter.com/Alla_Novos/status/1378972869808508928 2 ч

А Ганя Герман працювала на Радіо Свобода... Скільки їх там таких?

Чоловіки Гані: перший - Володимир Коровіцин, син начальника Миколаївського відділу УКДБ УРСР по Львівській області; другий - Герман Сергій Михайлович (*1952), дипломат.
05.04.2021 13:03 Відповісти
Типова ватніца з варіацією на тему "какаяразніца". ГАНЬБА!!!
05.04.2021 13:08 Відповісти
«Борясь за украинский язык некоторые украинцы превратились в ангелов с пеной у рта. Но они порождают дух ненависти. Из-за них зло на земле остается бесконечным». мендель (телеканал дом)

https://rec-con.com/go/b/750da64f0d7f176adc3a15e7e98d385d85c3cb1cd38a58e?vc=2&tp=5&topTp=4&vId=0_13b4c4d931714d0e126817dc8eb90651214a3880&uId=9948321d6244b9228e7d05b7601598aa11ba9630&bvId=8535382ed21f2af93c1084ab33b794c8bc816a45&ar=0&lbt=3&yPx=944&xPx=286&widowYPx=932&widowXPx=1650&pagePos=1&ifr=0&throughVc=2
https://rec-con.com/go/b/750da64f0d7f176adc3a15e7e98d385d85c3cb1cd38a58e?vc=2&tp=5&topTp=4&vId=0_13b4c4d931714d0e126817dc8eb90651214a3880&uId=9948321d6244b9228e7d05b7601598aa11ba9630&bvId=8535382ed21f2af93c1084ab33b794c8bc816a45&ar=0&lbt=3&yPx=944&xPx=286&widowYPx=932&widowXPx=1650&pagePos=1&ifr=0&throughVc=2
05.04.2021 13:10 Відповісти
Плять, ну не ****?
05.04.2021 13:12 Відповісти
Я патриот и говорю на русском (не на российском). Кому не нравиться - *****.
05.04.2021 13:14 Відповісти
ты бы этот русский еще освоил.
первое домашнее задание: разбериссь с -тся и -ться
05.04.2021 13:27 Відповісти
05.04.2021 13:37 Відповісти
сори за мои опечатки.
клава у меня карательская. сс вссегда дважды ставит)
05.04.2021 13:43 Відповісти
У тебя не клава, у тебя грамотность отсутствует. Разберись со своей грамматикой
06.04.2021 16:25 Відповісти
маша, ты путаешь опечатки со своей неграмотностью. гуляй по криворожским парашам и читай на стенах
06.04.2021 21:53 Відповісти
Пане Модератор , будь ласочка, зреагуйте на матюкливого(русско-розмовляючого) чоловiка
05.04.2021 13:36 Відповісти
О, стукачек завелся. Любишь стучать? Внук НКВДешника, поди.
06.04.2021 16:27 Відповісти
не ной, вертухайчик полуграмотный. папку-вертухая вспомнил, плачешь по собачьему пайку?
06.04.2021 21:54 Відповісти
патріот чого ви є ?
05.04.2021 13:38 Відповісти
Здогадайтеся з трьох разів
06.04.2021 16:28 Відповісти
що тут здогадуватись. звичайний кацагєбєц
06.04.2021 21:55 Відповісти
коли вже цi зебуiни зарубають собi на носi, та затямлять, що краще який раз i помовчати - пiд розумних замаскуватися... Зрозумiло , що членограй-команда - хапка на плагiат, толкового з себе не ладна щось вичавити, тiльки ж вже й не смiшно вiд iх "па" , в стилi аля-шлепер... казна що верзуть, ляпають що в злиденну голову не приверзеться, суцiльна абабагаламага.
05.04.2021 13:22 Відповісти
держать на рабоет такую тупую и неграмотную курицу может только еще более безграмотный шлеппер
05.04.2021 13:26 Відповісти
Боже, какая дура...
05.04.2021 13:36 Відповісти
через 5 рочкiв iй виповниться 40. До 40-ка не набереться розуму, вважай довбнею й доживе свого вiку.
05.04.2021 13:43 Відповісти
Лучшая защита Украины от любого захвата - это стать страной Украина. Чтобы Украинцы - были Украинцами в восприятии исходя из опыта прожитого. Россия никогда не сунется захватывать территорию, где к ней нет никакой лояльности. В Крыму и Донбассе - они долгие годы работали с населением, через агентов и политиков и СМИ и организации и они эти регионы захватили. Там, где нет лояльности, там у них ничего не вышло! Потому Украине нужно становиться Украинской во всем, что окружает в опыте Украинца. И не должно быть в Украине СМИ с не Украинским нарративом, не должно в Украине быть политиков с не Украинским нарративом, тоже по организациям спонсируемым из России, тоже по церковным делам - в Украине должна быть одна Украинская православная церковь, а не две и вторая - это детище ФСБ России для управления массами верующих. Кругом в Украине должно быть все окружающее Украинца Украиной, а не так, что у России свои политики и свои каналы и они Украинцам рассказывают про то, что они часть России, а Украины нету. Россия инвестирует в это огромные деньги во все, это троянская агентурная сеть Кремля и Украина должна ее всю зачистить! Агентура во всех структурах и всех органах и куда не ткни, хоть в культуру, хоть в образование, институты права - суды, вера, СМИ, политики, в Армии много агентуры врага, в СБУ, всюду куда не ткни напичканы агенты России. Так не может быть в независимой стране. Если у России есть эти средства, то она организовывает себе Украинцев, которые должны считать себя россиянами и она их окружает опытом таким, который такое восприятие пост правды делает и вдалбливает это и лож повторенная 100 раз стать должна правдой для них. Если Украина независимая страна, то она должна уничтожить абсолютно все, что делает Украину не Украиной и что впоследствии уничтожает суверенитет. Всех агентов нужно уничтожить и всюду, куда не ткни - должны быть все и вся Украинское! Медведчуки и Ахметовские политики - это чисто часть партии Путина - Единой России. Они должны быть абсолютно все арестованные! Абсолютную зачистку от русской агентуры и это нужно делать методами тоталитарными!
05.04.2021 13:38 Відповісти
я думал Мендель в конце еще флаг России из под стола достанет
05.04.2021 13:43 Відповісти
почему евреи так любят черносотенную Россию ?

в Россотрудничестве еврей Евгений Гороховский пропагандирует русский шовинизм, например
05.04.2021 14:10 Відповісти
...флаг России из под стола достанет... , вставит себе в жопу и проблеет бубочке, что она птица счастья.
05.04.2021 16:03 Відповісти
«после 1 сентября 1939 года я забыл этот (немецкий) язык»

Юзеф Михал Хуберт Унруг (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA польск. Józef Michał Hubert Unrug; https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 7 октября https://ru.wikipedia.org/wiki/1884 1884 - https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F 28 февраля https://ru.wikipedia.org/wiki/1973 1973 ) - германский и польский военно-морской деятель, главнокомандующий https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9C%D0%A1_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8 ВМС Польши с 1925 по 1939 год и на начальной стадии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Второй мировой войны .

ответ на предложение перейти на службу в кригсмарине Рейха от немецкоязычного польского офицера
05.04.2021 14:08 Відповісти
Росія захищає і розвиває російську мову, а Україна - українську.
І це єдиний спосіб забути про колоніальне минуле.
Замість того, щоб турбуватися за "украинский русскій" офіс Зеленського мав би дбати про українську українську.
І непогано б захистити теж російську українську, польську українську, румунську українську і розвивати різні українські мови, а не різні російські !!
Мендель , тупа курка , як і вся зешобла !
05.04.2021 14:15 Відповісти
Ніякого відношення до державотворення ці заяви реально не мають. Просто одним треба продавати свою продукцію на московію (тому що в більшості випадків нікому іншому їхня, так звана, творчість не потрібна), можете подивитись останнє відео ютуб-каналу Geek Journal про черговий квартальний висєр під назвою "Папік", який робився спеціально під кацапський ринок. А інша категорія, такі як Аваков до прикладу, вважають українську мову не повноцінною і плюс до того ж вихованні у совковій-імперській традиції і нічого іншого вони не знають, тому що освіти не вистачає (нада дєлать деньгі). І ця держава ім потрібна лише для одного - заробляння величезних статків за рахунок держави. Тому що, де вони ще знайдуть таких лохів, як в Україні? Жоден нормальний народ не став би терпіти подібних паразитів у владі. Їхнє реальне відношення до України це "пора валіть с етой страни" от і все.
05.04.2021 14:27 Відповісти
тільки після репарацій, повернення Криму, Кубані і Далекого Сходу Україні можна починати говорити про "язик"....
05.04.2021 14:30 Відповісти
За таке висказивання мендельвошцi самоi" треба вирвати поганого язika.
05.04.2021 14:48 Відповісти
800 комментариев. И от большинства остались одни крестики. Явно очень актуальная тема.
05.04.2021 14:51 Відповісти
модеру - премию!
05.04.2021 16:25 Відповісти
На 30-му році Незалежності і 8-му війни мільйон причин вигадають тільки, щоб в Україні не вчити, не знати і не розмовляти українською такі сожитєлі!

А суть слів Мендель - це
https://www.facebook.com/applecrysis?__cft__%5b0%5d=AZVbW3lsgmyyX6IrHMWlzgSRD3NmedfQy3r2-yNDMIDLamvx92R2LfDCCSWa3qc4yUpFJ-kDqT85Akh9qTTyYtCJwhyL0vH2oXf61wu0UOHsGGopd5M-BHYWiFVOw7Xk8DDc02q0s6ikguXB8kDU1KOIFnZQnBOoiYWUKroRQil_vsH9w4yLSqjXe-2nY4-NIw6n-c9hoWnMuws0fsMGtEf7&__tn__=-UC%2CP-y-R Sergii
Ivanov https://www.facebook.com/applecrysis/posts/2723875594492908?__cft__%5b0%5d=AZVbW3lsgmyyX6IrHMWlzgSRD3NmedfQy3r2-yNDMIDLamvx92R2LfDCCSWa3qc4yUpFJ-kDqT85Akh9qTTyYtCJwhyL0vH2oXf61wu0UOHsGGopd5M-BHYWiFVOw7Xk8DDc02q0s6ikguXB8kDU1KOIFnZQnBOoiYWUKroRQil_vsH9w4yLSqjXe-2nY4-NIw6n-c9hoWnMuws0fsMGtEf7&__tn__=%2CO%2CP-y-R 2 листопада о 10:17 · Мене часто питають про т.з. російськомовних патріотів, тобто людей,
які російською мовою публічно вчать всіх інших любити Україну. Мовляв, як ти
ставишся до цього феномену. Відповідаю. Я вважаю, що російськомовні патріоти - це, безумовно, патріоти, але
Росії. Адже тілько воістину радикально патріотична людина може після шести
років війни за незалежність говорити мовою окупанта, який цю незалежність
намагається відібрати. Тут потрібна особлива впертість та відданість. Або
дислексія.

* в дописі йдеться виключно про публічний дискурс. В особистому
житті - хоч есперанто, всім чхати.
05.04.2021 14:54 Відповісти
Час вивчити мову ще є. Стільки років Україні насаджувари все кацапське, в тому числі і мову, тому вчити треба, було б бажання і стимул. Зробіть ціну на цибулю - 2грн., а на лук - 5 грн. і мова швидко вивчиться, навіть Авакян за пару днів мовою Шевченка забалакає.
05.04.2021 15:09 Відповісти
Нація вмирає не відразу - спочатку її відбирає мову. Пам"ятаймо ці слова Ліни Костенко.
І ще: на тлі таких мендельок Зеленський виглядає справжнім патріотом. Тому-то він і набирає в свою команду тупіших від себе.
05.04.2021 15:24 Відповісти
Росія - не монополіст мови, нам давно час голосно заявити, що в Україні є українська російська, - Мендель - Цензор.НЕТ 5096
05.04.2021 15:41 Відповісти
Тепер чекаємо законопроекту від Вови про внесення змін в закон про мову з наданням статусу росязику другого державного. Не даром же Пендель і Резніков проперділи.
05.04.2021 15:47 Відповісти
Росія - не монополіст мови, нам давно час голосно заявити, що в Україні є українська російська, - Мендель - Цензор.НЕТ 7447
05.04.2021 16:28 Відповісти
Это слова Арестовича.
Звучат они конечно не очень - но это можно использовать, если грамотно ко всему подойти...
05.04.2021 16:31 Відповісти
Яке ж воно ...пануте, разом з вашим арестовичем.
05.04.2021 16:39 Відповісти
Россия не является монополистом, собственником русского языка. Русский язык, а точнее "украинский русский", является также частью культурного разнообразия Украины. Источник: https://censor.net/ru/n3257565

Зе ДЕБІЛЦІ СРОЧНО ТРЕБА ВКОЛОТИ ДОЗУ ЛІКІВ ЯКІ ВИВЕДУТЬ

ВСІ НАРКОТИКИ З ЇЇ МАКІТРИ, АБО НА ПЕНСІЮ ЦЕ ОПУДАЛО
05.04.2021 16:48 Відповісти
Росія - не монополіст мови, нам давно час голосно заявити, що в Україні є українська російська, - Мендель - Цензор.НЕТ 5596
05.04.2021 16:52 Відповісти
Росія - не монополіст мови, нам давно час голосно заявити, що в Україні є українська російська, - Мендель - Цензор.НЕТ 7628
05.04.2021 16:53 Відповісти
Росія - не монополіст мови, нам давно час голосно заявити, що в Україні є українська російська, - Мендель - Цензор.НЕТ 8744
05.04.2021 16:54 Відповісти
Доктор наук, професор Київського національного університету ім.Т.Шевченка Петро Масляк написав розгромний пост про тих, хто не може засвоїти державну мову країни, в якій живе.

Про це він написав на своїй сторінці у «https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2552951778366853&id=100009561680222 Фейсбуці «.

«Чергова ліквідація національної неграмотності від професора Масляка. Чому всі розвинені держави світу для отримання громадянства ввели іспит на знання державної мови? Чому найрозвиненіші з них до нього додали ще й іспити на знання історії і географії своєї країни. Чому? Нічого робити? Вони чогось не розуміють, чи навпаки?», - зазначив він.

І додав: «Та все абсолютно просто. Людина, яка не здатна засвоїти державну мову країни, в якій живе чи збирається жити, є дебільною. А дебіли ніде не потрібні. Крім, звичайно, пострадянських країн. СРСР, в останні роки його існування, навіть газета «Правда» називала «Країною дурнів», дослівно - «Страна дураков».

СРСР розпався, але дурнів не стало менше. Більш того, мільйони розумних, освічених і конкурентоспроможних людей виїхали за кордон. Внаслідок цього концентрації дурнів на квадратний кілометр території зросла ще більше. Це неспростовний факт».

Тому всі країни колишнього СРСР, на думку професора, нині програють в соціально-економічному розвитку навіть Монголії і В'єтнаму. Найбільша ж концентрація цього «контингенту» спостерігається в «правопрієніци» СРСР, тобто Московії.

«Тому нині всі більш-менш притомні країни намагаються дистанціонуватися від Московії. А московська мова саме і є інструментом дебілізації сусідів. Для цього використовується «п'ята колона» з її гаслом «для дурнів», «а какая разніца».

А тим країнам, які успішно розвиваються, наприклад, Казахстан і Азербайджан, ця «разніца» уже зрозуміла настільки, що вони йдуть на великі затрати, щоб терміново замінити навіть алфавіт з московського на латинський.

Ну, зрозуміли, нарешті, для чого потрібний нинішній Закон про мови і чому його всілякі там Разумкови намагаються змінити?», - резюмував він.
05.04.2021 18:25 Відповісти
Шануймося українці!
Вапщето ана права:Все мі руССкім Шміром измазаное.............
А якщо серьозно,то колись Мойсей водив своїх по пустині,терпляче чекаючи,
як " вибрані" по краплі видавлюють з себе РАБсіяна.Наша 30-ка вже на носі.
В природі хижаки мітять свою територію.Раша мітить ЯЗІКОМ.
Де язік-там руССкій Шмір-бессмісленний і беспащадний.
05.04.2021 18:47 Відповісти
Після такого інтервью цю дурочку мали вигнати. Вдома хоч на руцком язіге, хоч на молдавсько-албанському суржику. АЛЕ державною повинна бути тільки українська мова. Не можеш? - вчи або топай з державної роботи.
05.04.2021 23:34 Відповісти
повинні, граматєй.
20.04.2021 17:57 Відповісти
Що воно несе за маячню сивої кобили, , да ще і филолог , (украинский русский язык) потрібно менше курити або нюхати білий порошок . Напевно навчались разом проффесором лігітімним !
10.04.2021 10:47 Відповісти
