Росія - не монополіст мови, нам давно час голосно заявити, що в Україні є українська російська, - Мендель. ВIДЕО

Росія не є монополістом, власником російської мови. Російська мова, а точніше "українська російська", є також частиною культурного розмаїття України.

Про це в ефірі телеканалу "Дім" заявила прессекретарка президента України Юлія Мендель, передає Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що питання мови окремі політики "відверто використовують для організації своїх спекуляцій і конфліктів", особливо в період виборів.

"Спекуляції на тему мови є лицемірним способом утримувати політичних прихильників... Від прийнятого у розпал передвиборчих перегонів 2019 року закону про мову вся країна так і не заговорила українською. Зате політичні улюбленці регіонів, у яких переважно лунає російська мова, по всіх кутках почали розповідати про насильницьке насадження державної української мови", - сказала Мендель.

Прессекретарка президента підкреслила, що, безумовно, українська мова має бути захищена.

"Але мають бути захищені і громадяни. І не важливо, яку мову вони використовують у побуті, адже найбільша цінність - людина", - доповнила вона.

Мендель вважає, що деякі українці у своїй боротьбі за мову породжують у суспільстві дух ненависті.

"Але не можна ненавистю боротися за праве діло, насадженням змусити полюбити мову, а узаконеними штучними формами з минулого розподіляти патріотів на кращих і гірших", - впевнена вона.

Україні давно час піднятися над проблемою мови й перейти з площини "найкращий патріот - україномовний" до діалогу про те, як суспільству об'єднатися і прийняти один одного, додала Мендель.

"Українська мова як і ідентичність - це куди ширше явище, ніж виключно протистояння Росії. І в цьому наше поки ще неусвідомлене багатство. А російська, точніше, українська російська - це частина культурного розмаїття нашої країни", - акцентувала прессекретарка президента.

При цьому російська мова не є монополією, власністю виключно Росії.

"Росія не є монополістом російської мови. І нам давно час самим демонополізувати російську мову. І голосно заявити, що в Україні є українська російська мова", - заявила Юлія Мендель.

