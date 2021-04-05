Мій візит до Катару надасть додаткового імпульсу відносинам, - Зеленський

Головною метою візиту президента України Володимира Зеленського до Катару є переговори з керівництвом держави, зокрема з Еміром Катару Його Високістю шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані та прем'єр-міністром, міністром внутрішніх справ Катару шейхом Халідом бін Халіфою Аль Тані

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю катарським ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Насамперед хочу наголосити, що ми з Еміром Катару Його Високістю шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані маємо спільне бачення щодо необхідності інтенсифікації українсько-катарських відносин. Особливо ціную можливість здійснити візит у такий непростий час, коли весь світ протистоїть глобальній пандемії коронавірусу", - зазначив глава держави.

Крім цього, він наголосив, що члени української делегації відзначили щиру гостинність, з якою їх зустріли в Катарі.

"Звісно, головною метою мого візиту є переговори з керівництвом Держави Катар, зокрема з Еміром Катару Його Високістю шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані та Прем’єр-міністром, міністром внутрішніх справ Катару шейхом Халідом бін Халіфою Аль Тані. Я вважаю, що підтримка високої динаміки політичного діалогу на найвищому рівні між нашими країнами є важливою складовою подальшого розвитку взаємовигідного партнерства. Високо ціную зусилля Катару, який буквально на очах забезпечив собі гідне місце серед найрозвиненіших держав світу", - додав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Катар - наш ключовий партнер в Арабському світі. Працюємо над активізацією економічного співробітництва, - Зеленський

Також він підкреслив, що упродовж останніх років вдалося значно активізувати співпрацю між двома країнами у різних галузях.

"Проте знаю, що потенціал нашого партнерства значно більший. Тому переконаний, що мій візит до Катару надасть додаткового імпульсу поглибленню дружніх українсько-катарських відносин", - висловив упевненість глава держави.

Зеленський зазначив, що в ході візиту його супроводжує численна делегація високого рівня.

"Це свідчить про значну кількість важливих проєктів та перспектив розширення взаємодії у різних галузях. Зокрема, до складу нашої делегації входять міністри внутрішніх справ, енергетики та аграрної політики, низка керівників державних інституцій та установ, серед іншого в галузі інфраструктури та військово-технічного співробітництва, які протягом візиту проведуть окремі переговори зі своїми партнерами тут, у Досі", - підсумував Зеленський.

Також читайте: Офіс президента збрехав - Зеленський вилетів у Катар за державний кошт на день раніше погрітися на сонечку Перської затоки, - нардеп Ар'єв