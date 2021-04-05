УКР
Мій візит до Катару надасть додаткового імпульсу відносинам, - Зеленський

Мій візит до Катару надасть додаткового імпульсу відносинам, - Зеленський

Головною метою візиту президента України Володимира Зеленського до Катару є переговори з керівництвом держави, зокрема з Еміром Катару Його Високістю шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані та прем'єр-міністром, міністром внутрішніх справ Катару шейхом Халідом бін Халіфою Аль Тані

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю катарським ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Насамперед хочу наголосити, що ми з Еміром Катару Його Високістю шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані маємо спільне бачення щодо необхідності інтенсифікації українсько-катарських відносин. Особливо ціную можливість здійснити візит у такий непростий час, коли весь світ протистоїть глобальній пандемії коронавірусу", - зазначив глава держави.

Крім цього, він наголосив, що члени української делегації відзначили щиру гостинність, з якою їх зустріли в Катарі.

"Звісно, головною метою мого візиту є переговори з керівництвом Держави Катар, зокрема з Еміром Катару Його Високістю шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані та Прем’єр-міністром, міністром внутрішніх справ Катару шейхом Халідом бін Халіфою Аль Тані. Я вважаю, що підтримка високої динаміки політичного діалогу на найвищому рівні між нашими країнами є важливою складовою подальшого розвитку взаємовигідного партнерства. Високо ціную зусилля Катару, який буквально на очах забезпечив собі гідне місце серед найрозвиненіших держав світу", - додав Зеленський.

Також він підкреслив, що упродовж останніх років вдалося значно активізувати співпрацю між двома країнами у різних галузях.

"Проте знаю, що потенціал нашого партнерства значно більший. Тому переконаний, що мій візит до Катару надасть додаткового імпульсу поглибленню дружніх українсько-катарських відносин", - висловив упевненість глава держави.

Зеленський зазначив, що в ході візиту його супроводжує численна делегація високого рівня.

"Це свідчить про значну кількість важливих проєктів та перспектив розширення взаємодії у різних галузях. Зокрема, до складу нашої делегації входять міністри внутрішніх справ, енергетики та аграрної політики, низка керівників державних інституцій та установ, серед іншого в галузі інфраструктури та військово-технічного співробітництва, які протягом візиту проведуть окремі переговори зі своїми партнерами тут, у Досі", - підсумував Зеленський.

Зеленський Володимир (25133) Катар (258)
+27
Отлет Главнокомандующего с женой в зарубежный визит, когда враг может атаковать в любой момент, можно расценивать как дезертирство
показати весь коментар
05.04.2021 10:24 Відповісти
+18
Мой визит в Катар придаст дополнительный импульс отношениям, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7809
показати весь коментар
05.04.2021 10:22 Відповісти
+15
Как жалок шут на троне короля!
Как глуп народ, который то позволил ! /Р.Бернс/
показати весь коментар
05.04.2021 10:29 Відповісти
Мой визит в Катар придаст дополнительный импульс отношениям, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7809
показати весь коментар
05.04.2021 10:22 Відповісти
показати весь коментар
05.04.2021 10:22 Відповісти
Но вот по трапу Горилла идёт, Горилла идёт, Крокодила ведёт!
показати весь коментар
05.04.2021 10:25 Відповісти
показати весь коментар
05.04.2021 10:25 Відповісти
зря вы так - оно смогло даже имя шейха запомнить и выговорить
показати весь коментар
05.04.2021 10:27 Відповісти
Мій візит до Катару надасть додаткового імпульсу відносинам, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3686
показати весь коментар
05.04.2021 10:38 Відповісти
полный бред
показати весь коментар
05.04.2021 10:22 Відповісти
Шо, опять !?!...(с)...
показати весь коментар
05.04.2021 10:22 Відповісти
Катар вже визнав Українські водійські посвідчення?
показати весь коментар
05.04.2021 10:23 Відповісти
лично я презираю всяких арабов черных желтых и тех кто верит в Иудаизм Тору Коран и прочую галиматью не понимаю Индусов Индо Китай Китай не понимаю и понимать и воспринимать не собираюсь Вова какие нафиг инвестиции что ты нам несешь дебельне прононс и бред собачий.. что там у Катара мы можем такого покупать??? и они арабы просто так дадут нам денег А ЧТО ВЗАМЕН ВОВЧИК и да не путай твое желание побл..вать с женой в волнах залива Персидского с интересами всей Украины.. и ее 99% населения...
показати весь коментар
05.04.2021 10:43 Відповісти
В фин.кругах все прекрасно знают, что катарские деньги - не катарского и даже не арабского происхождения. Обычная, но респектабельна и дорогая прокладка...
показати весь коментар
05.04.2021 12:39 Відповісти
Отлет Главнокомандующего с женой в зарубежный визит, когда враг может атаковать в любой момент, можно расценивать как дезертирство
показати весь коментар
05.04.2021 10:24 Відповісти
В данном случае, как долбо..ство...
показати весь коментар
05.04.2021 10:27 Відповісти
долбо..ство... было и до отлета
показати весь коментар
05.04.2021 10:28 Відповісти
так это у человека состояние души...
показати весь коментар
05.04.2021 10:32 Відповісти
Мой визит в Катар придаст дополнительный импульс отношениям, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7319
показати весь коментар
05.04.2021 10:25 Відповісти
Позорище обдолбанное ! «Спасибо» за уклониста- труса сбежавшего , как крыса корабельная , всем 73%
показати весь коментар
05.04.2021 10:34 Відповісти
весь в трудах царь батюшка

Мой визит в Катар придаст дополнительный импульс отношениям, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1759
показати весь коментар
05.04.2021 10:26 Відповісти
Продолжай бредить дальше, люди же тупые, ни черта не понимают
Прошу прощения у любителей смешных сериалов
показати весь коментар
05.04.2021 10:27 Відповісти
ВОТ ПРАВИЛЬНЫЙ! лополнительный импульс ваЗЕлину:
Мой визит в Катар придаст дополнительный импульс отношениям, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6282
показати весь коментар
05.04.2021 10:27 Відповісти
Как жалок шут на троне короля!
Как глуп народ, который то позволил ! /Р.Бернс/
показати весь коментар
05.04.2021 10:29 Відповісти
Валид бин Хамис аль-Хашар, главный исполнительный директор Bank Muscat (Оман) , прибыл сегодня в столицу Катара, Доха, с приватным визитом.
показати весь коментар
05.04.2021 10:30 Відповісти
КАТАРСКИЕ ГРАБЛИ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО от Андрея Капустина

Нахрена холуятник засылает Зеленского с визитом в Катар, против которого ополчились все соседи - Бахрейн, Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Египет, Йемен (сторонники Хади), Ливия (временное правительство), Мальдивы, Мавритания, Иордания, Джибути и Коморские острова, обвинив Катар в поддержке терроризма, вмешательстве в дела арабских государств и финансировании терррористических организаций «Братья-мусульмане», «Аль-Каида» и «Исламское государство», это вопрос к холуятнику...
показати весь коментар
05.04.2021 10:32 Відповісти
Заодно, с Ленкой позагараю за госбюджетные деньги и от премьеры фильма о спасении ОП вагнеровцев слиняю... Это уже все было.
показати весь коментар
05.04.2021 10:33 Відповісти
Сьогодні анонсували показ фільму Вагнергейт, ну думаю поїхало в Катар відсидіться.
показати весь коментар
05.04.2021 10:37 Відповісти
Ну анонсували сьогодні, плюс-мінус пару днів... Ото я поржу, якщо Беллінгкет випустить якраз по прильоту Вови назад!
показати весь коментар
05.04.2021 10:43 Відповісти
Да что он,черт побери такое несёт??
показати весь коментар
05.04.2021 10:34 Відповісти
Кажуть, Вовчик повіз свою ледю в Катар зовсім не на море дупу смажити, а за інвестиціями
Встидаюсь запитатись, а куди поділись попередні -
$2 млрд від Оману і
$3 млрд від ОАЕ?
показати весь коментар
05.04.2021 10:36 Відповісти
Еще 2,5% млрд от Британии на " Киев-Сити" ). Теперь еще и с Катара. Как бы не захлебнуться от такого потока.
показати весь коментар
05.04.2021 10:43 Відповісти
А ще він від Англії 3 мільярди фунтів привіз. Завалив усю Україну інвестиціями, мишам нема де пролізти, з голоду дохнуть.
показати весь коментар
05.04.2021 10:56 Відповісти
Він туди їх сховав, подалі від Байдена.
показати весь коментар
05.04.2021 12:28 Відповісти
импульс, энергия.... вова изучает физику за 7 класс
показати весь коментар
05.04.2021 10:37 Відповісти
Недопрезидент Зеленський за кредитом поїхав, так як МВФ грошей не дає, а ОВДП все менше користуються попитом, а гроші дуже зараз потрібні....
показати весь коментар
05.04.2021 10:39 Відповісти
Курдупель обдолбаный.
показати весь коментар
05.04.2021 10:41 Відповісти
Шо там с импульсами после Давоса и Омана ???
показати весь коментар
05.04.2021 10:47 Відповісти
Понти ***** біля наших кордонів і виклик ************* в Катар взаємопв"язані.
показати весь коментар
05.04.2021 10:47 Відповісти
Он ещё танцует? (Собачье сердце)

https://www.youtube.com/watch?v=S2PTxdqLIrM
показати весь коментар
05.04.2021 10:48 Відповісти
оо, теперь к высокому званию оманский добавят еще и катарский. правда мендаль не придумала куда спрятать осел...
показати весь коментар
05.04.2021 10:52 Відповісти
Такий же імпульс, як після візиту віслюка в Оман?
показати весь коментар
05.04.2021 11:08 Відповісти
А не подскажите, Катар это офшорная зона или нет?
показати весь коментар
05.04.2021 11:18 Відповісти
гнида клованская
показати весь коментар
05.04.2021 11:35 Відповісти
Вопрос том, пропустит ли Турция катарские баркасы со скрапленым газом....
показати весь коментар
05.04.2021 11:57 Відповісти
Чергову схованку для вкрадених грошей організовує, по рахунку 4.
показати весь коментар
05.04.2021 12:26 Відповісти
Поехал дела коломойши решать
показати весь коментар
05.04.2021 12:28 Відповісти
Чтоб тебя там малярийный комар укусил.
показати весь коментар
05.04.2021 13:13 Відповісти
Во время эскалации ездить в КАТАР - полный диб-м!
Я бы еще понял логику поездок в Польшу, Литву, Латвию, США и Британию.
показати весь коментар
05.04.2021 13:37 Відповісти
Валид бин Хамис аль-Хашар (Waleed Bin Khamis Al Hashar, الشيخوليدخميسالحشار), главный исполнительный директор Bank Muscat (Оман) , прибыл сегодня в столицу Катара, Доха с личным, не официальным визитом .
Там же находится с официальным визитом Зеленский
показати весь коментар
05.04.2021 14:10 Відповісти
"Мой визит в Катар придаст дополнительный импульс отношениям"---КАКИМ отношениям? Твоим с ленкой?Опять за казенный кошт?
Да нам то что до этого? Хоть повыздыхайте в один день( ближайший)!
показати весь коментар
05.04.2021 22:32 Відповісти
хорошо, правильно.
показати весь коментар
06.04.2021 02:17 Відповісти
 
 