Мой визит в Катар придаст дополнительный импульс отношениям, - Зеленский

Главной целью визита президента Украины Владимира Зеленского в Катар являются переговоры с руководством государства, в частности с Эмиром Катара Его Высочеством шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани и премьер-министром, министром внутренних дел Катара шейхом Халидом бин Халифой Аль Тани.

Об этом Зеленский заявил в интервью катарским СМИ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"В первую очередь хочу отметить, что у нас с эмиром Катара его Высочеством шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани есть общее видение необходимости интенсификации украинско-катарских отношений. Особенно ценю возможность осуществить визит в такое непростое время, когда весь мир противостоит глобальной пандемии коронавируса", - отметил глава государства.

Кроме этого, он подчеркнул, что члены украинской делегации отметили искреннее гостеприимство, с которым их встретили в Катаре.

"Конечно, главной целью моего визита являются переговоры с руководством Катара, в частности с эмиром Катара его ыысочеством шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани и премьер-министром, министром внутренних дел Катара шейхом Халидом бин Халифой Аль Тани. Я считаю, что поддержка высокой динамики политического диалога на высшем уровне между нашими странами является важной составляющей дальнейшего развития взаимовыгодного партнерства. Высоко ценю усилия Катара, который буквально на глазах обеспечил себе достойное место среди наиболее развитых государств мира", - добавил Зеленский.

Читайте также: Катар - наш ключевой партнер в Арабском мире. Работаем над активизацией экономического сотрудничества, - Зеленский

Также он подчеркнул, что в последние годы удалось значительно активизировать сотрудничество между двумя странами в различных областях.

"Однако знаю, что потенциал нашего партнерства значительно больше. Поэтому убежден, что мой визит в Катар придаст дополнительный импульс углублению дружественных украинско-катарских отношений", - выразил уверенность глава государства.

Зеленский отметил, что в ходе визита его сопровождает многочисленная делегация высокого уровня.

"Это свидетельствует о большом количестве важных проектов и перспектив расширения взаимодействия в различных областях. В частности, в состав нашей делегации входят министры внутренних дел, энергетики и аграрной политики, ряд руководителей государственных институтов и учреждений, в том числе в области инфраструктуры и военно-технического сотрудничества, которые в ходе визита проведут отдельные переговоры со своими партнерами здесь, в Дохе", - подытожил Зеленский. 

Зеленский Владимир Катар
