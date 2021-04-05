Мовний омбудсмен розкритикував висловлювання Мендель щодо "української російської мови": "Такі заяви не мають перспектив". ВIДЕО
Заява прессекретарки президента України Юлії Мендель щодо необхідності "демонополізувати російську мову" і визнати наявність у нашій країні "української російської мови" не відповідає Основному закону нашої держави і суперечить переконанням фахівців у цьому питанні.
Про це заявив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.
В ефірі телеканалу "Прямий" у понеділок Кремінь зазначив, що поняття Мендель про "кодифікацію російської мови" в Україні жодним чином не збігається з поняттями, які висловлював професор Юрій Ковалів, колишній науковий керівник Мендель під час написання нею наукової дисертації.
"Це (заява Мендель - ред.) жодним чином не корелює навіть із позицією Тімоті Снайдера (історик, професор Єльського університету, фахівець в історії Східної Європи - ред.), який уперше в 2019 році запропонував говорити про варіант "української російської мови", - наголосив мовний омбудсмен.
Він роз'яснив, що варіант упровадження "української російської" неможливий, оскільки він, на його думку, від початку є безперспективним.
"Кодифікатором російської мови у світі є Російська Федерація, відповідно поняття кодифікації російської мови в Україні неможливе... Тому я жодним чином не поділяю таких заяв і вважаю їх такими, які не мають жодних перспектив. Водночас хочу додати, що стаття 10 Конституції України, якій буде 25-років, визначає, що єдиною державною мовою в Україні є українська. Якщо хтось переживає за мову нацменшин і корінних народів, їм надано право, умови для кращого розвитку, які визначені Основним законом", - уточнив Кремінь.
Він наголосив, що "мовне питання" в Україні необхідно закрити раз і назавжди.
"У нас є система освіти. У нас є державна влада, яка зобов'язана сприяти розвитку і функціонуванню української мови як державної. Зрештою, у нас є зовнішні загрози. Адже ми прекрасно знаємо, що "руський мир" приходить не тільки через поребрик, він приходить, зокрема, з проведенням конкурсу Тараса Шевченка в місті Києві (конкурс, організатори якого називали Шевченка російсько-українським поетом, - ІФ), мережею "руського миру" та кабінетами "Росспівробітництва" в різних куточках України. Появою маргінальних громадських об'єднань та організацій, які говорять про так звані утиски прав національних меншин і корінних народів. Потрібно працювати. Потрібно ефективно займатися державною мовною політикою", - зазначив Кремінь.
Омбудсмен також наголосив на необхідності створювати кращі умови для інформаційного захисту України, а також пам'ятати про гібридну війну.
"Нам потрібно піднятися над своїми політичними "діячами", в лапках, які сьогодні заговорюють "мовне питання", не розробляючи натомість кращих умов для розвитку (української мови - ред.)", - наголосив Кремінь.
Раніше прес-секретар президента Юлія Мендель в ефірі телеканалу "Дом" заявила про необхідність визнати наявність у нашій країні "української російської мови". Також вона закликала українців позбавити Росію статусу "монополіста" на російську мову і провести її "демонополізацію".
https://twitter.com/eternalrailway
Herman Aksom
@eternalrailway
·https://twitter.com/eternalrailway/status/1379082245785456642 33 мин
Носії рос. мови закатували мільйони українців, які повільно, в агонії помирали від голоду, поки російськомовні тримали їх на прицілі. Тож давайте подумаємо, як захистити права цих російськомовних. Щоб наступного разу вони не зупинились на кількох мільйонах а зачистили нас всіх.
Звісно Авакових, і Мендель з Гетьманцевими не цікавить питання розголосу злочинів росіян і російськомовних. Їх не цікавить, зокрема, трагедія Голодомору, бо цих Гетьманцевих, Авакових, Ермаків і Зеленських заселили в домівки замордованих українців, на що ж їм скаржитись?
Тримався я проти того пітріота Росії Тімоті снайдера довго - але на пробу таки взяв і купив б.ха жук його книгу Криваві землі - (сам, гапдьониш, свою кніжку так і назвав) - а його ще в Україні *******. Особєнно рускоязичєскій рідактор Критики Андрій МокрийВус. Люблю євреїв, обожнюю іудаїзм та Кабалу, але те, що творять люди цим двом останнім ніяк не відповідає. Якщо ви ше не поняли. рускій в україні чи рускій украінскій - це копіювання американська англійсьбка чи індійська - колонія!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Нет никакого «украинского русского»: есть украинский и есть русский. Думать, что абсурдными мантрами об «украинском русском» можно изменить доктрину Путина о защите русскоязычных во всем мире, по меньшей мере, легкомысленно (укр.)…
Такое мнение https://blogs.pravda.com.ua/authors/kyrylenko/606b11590fd1f/ высказал сегодня в блоге УП экс-вице-премьер Вячеслав Кириленко.
Немає жодної «української російської»: є українська, і є російська. Думати, що абсурдними мантрами про «украинский русский» можна змінити доктрину путіна про захист російськомовних в усьому світі, щонайменше, легковажно.
Вважати, що цими ж мантрами можна посилити українське культурне різноманіття - безглуздо. Бо це різноманіття і так має місце, а російська мова посідає у ньому належне і - скажемо відверто - далеко не останнє місце.
Гадати, що ми можемо збагатити російську мову чимось винятковим - дивно і хибно: хіба що удосконалити суржик. Назва нашої країни - Україна і якщо ми її поважаємо, то маємо посилювати й збагачувати свою мову. А українсько-російський суржик, як вияв впливу російської на українську та репресованого становища останньої в Російській імперії та СССР, збагачення не потребує.
Навпаки кожна освічена людина має тікати від нього якнайподалі. Політики у тому числі. Хіба когось непокоять лаври азарова з його «азарівкою».
Отже, експортний потенціал ідеї про «украинский русский» мертвий. Путіна цим не купиш.
А ось внутрішня ціна просування цієї ідеї уже не лише главою МВС Аваковим, а й представниками офісу Президента, як-от Мендель, буде надвисокою: нове коло спровокованої владою зневаги до української, ревізія мовного законодавства та новий виток внутрішньої нестабільності.
Чому нестабільності? Бо закономірний результат теми про «украинский русский», яку вкинула у суспільство влада, повернення у політичний порядок денний дискусії про другу державну мову - російську. А якже, це ж уже не російська, це «українська російська».
Але й це путіна не зупинить: він ненавидить не українську мову, він ненавидить Українську Незалежність та людей, які є її носіями. Не зважаючи на мову їх спілкування.
Тому я закликаю владу зайнятися чимось більш продуктивним. Наприклад, ознайомитися із Законом України про застосування української мови як державної та статтею 10 Конституції України - там усе про усі мови уже написано.
OLGA 25 %
@OLGA34783989
OLGA 25 %
@OLGA34783989
·https://twitter.com/OLGA34783989/status/1378999655472758785 9 ч
Заява Професора КНУ Рве Мepeжу: «Людина, Яка Не Здатна Засвоїти Державну Мову Країни, В Якій Живе, - Дебiльна І Не Потрiбна!»
і, коли зачиняла багажник, трохи прищемила голову.
Но "украинский русский" известен в Украине давно и называется суржиком.
Мене часто питають про т.з. російськомовних патріотів, тобто людей, які російською мовою публічно вчать всіх інших любити Україну. Мовляв, як ти ставишся до цього феномену. Відповідаю. Я вважаю, що російськомовні патріоти - це, безумовно, патріоти, але Росії. Адже тілько воістину радикально патріотична людина може після шести років війни за незалежність говорити мовою окупанта, який цю незалежність намагається відібрати. Тут потрібна особлива впертість та відданість. Або дислексія.
* в дописі йдеться виключно про публічний дискурс. В особистому житті - хоч есперанто, всім чхати.
які російською мовою публічно вчать всіх інших любити Україну. Мовляв, як ти
ставишся до цього феномену. Відповідаю. Я вважаю, що російськомовні патріоти - це, безумовно, патріоти, але
Росії. Адже тілько воістину радикально патріотична людина може після шести
років війни за незалежність говорити мовою окупанта, який цю незалежність
намагається відібрати. Тут потрібна особлива впертість та відданість. Або
дислексія.
* в дописі йдеться виключно про публічний дискурс. В особистому
житті - хоч есперанто, всім чхати.
Але Росія дійсно не має монополії на російську мову.
Відповідно, Україна має мати власний український правопис для запису російської мови якому ми можемо навчати росіян так само як це роблять росіяни з українцями на Кубані.
Просто тому що ніхто інший не кодифікував російську мову.
Так раніше кодифікатором англійської мови була Великобританія.
А потім американці кодифікували свій варіянт окремо, і вуаля!
Тепер бажаючий окремо може проходити тест на знання англійської англійської і окремо на знання американської англійської.
Отже, те що триндить омбудсмен - дичина.
США затвердили власний правопис англійської мови.
Сербія, Хорватія і ще одна з країн цього регіону мають власні правописи діалекту української мови який називається карпато-русинським.
Росія має власний правопис діалекту української мови який називається кубанська балачка.
А Україна, не зважаючи на те що російська мова якою говорять росіяни України є істотно відмінною від московсько-пітерської, не приймає стандарт правопису російської мови України.
В результаті москалі дозволяють собі висміювати росіян Донбасу за їх регіональне "шо".
А росіяни одещини взагалі навчилися заробляти на живій одеській мові яка для москалів виглядає смішною.
І звісно ж український правопис російської мови не може мати ніякого відношення до діловодства.
Єдине для чого він потрібен - це для викладання дітям росіян у школах, яке необхідно для того щоб вони пишалися своєю мовою і затикали рота будь-якому москалю який би спробував висміяти їх за їх відмінності від москалів.