УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5380 відвідувачів онлайн
Новини
19 899 146

Мовний омбудсмен розкритикував висловлювання Мендель щодо "української російської мови": "Такі заяви не мають перспектив". ВIДЕО

Заява прессекретарки президента України Юлії Мендель щодо необхідності "демонополізувати російську мову" і визнати наявність у нашій країні "української російської мови" не відповідає Основному закону нашої держави і суперечить переконанням фахівців у цьому питанні.

Про це заявив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.

В ефірі телеканалу "Прямий" у понеділок Кремінь зазначив, що поняття Мендель про "кодифікацію російської мови" в Україні жодним чином не збігається з поняттями, які висловлював професор Юрій Ковалів, колишній науковий керівник Мендель під час написання нею наукової дисертації.

"Це (заява Мендель - ред.) жодним чином не корелює навіть із позицією Тімоті Снайдера (історик, професор Єльського університету, фахівець в історії Східної Європи - ред.), який уперше в 2019 році запропонував говорити про варіант "української російської мови", - наголосив мовний омбудсмен.

Він роз'яснив, що варіант упровадження "української російської" неможливий, оскільки він, на його думку, від початку є безперспективним.

Також читайте: Україна зобов'язана використовувати російську мову для контрпропаганди, - Аваков

"Кодифікатором російської мови у світі є Російська Федерація, відповідно поняття кодифікації російської мови в Україні неможливе... Тому я жодним чином не поділяю таких заяв і вважаю їх такими, які не мають жодних перспектив. Водночас хочу додати, що стаття 10 Конституції України, якій буде 25-років, визначає, що єдиною державною мовою в Україні є українська. Якщо хтось переживає за мову нацменшин і корінних народів, їм надано право, умови для кращого розвитку, які визначені Основним законом", - уточнив Кремінь.

Він наголосив, що "мовне питання" в Україні необхідно закрити раз і назавжди.

"У нас є система освіти. У нас є державна влада, яка зобов'язана сприяти розвитку і функціонуванню української мови як державної. Зрештою, у нас є зовнішні загрози. Адже ми прекрасно знаємо, що "руський мир" приходить не тільки через поребрик, він приходить, зокрема, з проведенням конкурсу Тараса Шевченка в місті Києві (конкурс, організатори якого називали Шевченка російсько-українським поетом, - ІФ), мережею "руського миру" та кабінетами "Росспівробітництва" в різних куточках України. Появою маргінальних громадських об'єднань та організацій, які говорять про так звані утиски прав національних меншин і корінних народів. Потрібно працювати. Потрібно ефективно займатися державною мовною політикою", - зазначив Кремінь.

Читайте також: Росія - не монополіст мови, нам давно час голосно заявити, що в Україні є українська російська, - Мендель. ВIДЕО

Омбудсмен також наголосив на необхідності створювати кращі умови для інформаційного захисту України, а також пам'ятати про гібридну війну.

"Нам потрібно піднятися над своїми політичними "діячами", в лапках, які сьогодні заговорюють "мовне питання", не розробляючи натомість кращих умов для розвитку (української мови - ред.)", - наголосив Кремінь.

Раніше прес-секретар президента Юлія Мендель в ефірі телеканалу "Дом" заявила про необхідність визнати наявність у нашій країні "української російської мови". Також вона закликала українців позбавити Росію статусу "монополіста" на російську мову і провести її "демонополізацію".

Автор: 

омбудсмен (483) українська мова (845) російська мова (325) Мендель Юлія (230)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+40
Пани Мандель со товарищи не мытьем так катаньем будут удерживать русскую скрепу в украинской ментальности. И вряд ли эти ихние деяния исключительно из любви к искусству.
показати весь коментар
05.04.2021 16:20 Відповісти
+37
да она иопнутая, просто иопнутая с рождению. ( да тут нет ругательных слов)
показати весь коментар
05.04.2021 16:22 Відповісти
+36
В Україні існує едина державна мова-це українська мова і тих кто не поважає державну мову тих гнать треба с державної посади.
показати весь коментар
05.04.2021 16:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Проффесссора пусть возьмут куратором.
показати весь коментар
05.04.2021 18:43 Відповісти
"Такие заявления не имеют перспектив"- це звичайні хитрощі утримувати українців в сфері впливу раши. Геть менделізм і вайцманізм!
показати весь коментар
05.04.2021 18:17 Відповісти
https://twitter.com/eternalrailway
https://twitter.com/eternalrailway

Мовний омбудсмен розкритикував висловлювання Мендель щодо "української російської мови": "Такі заяви не мають перспектив" - Цензор.НЕТ 4956 Herman Aksom

@eternalrailway

·https://twitter.com/eternalrailway/status/1379082245785456642 33 мин

Носії рос. мови закатували мільйони українців, які повільно, в агонії помирали від голоду, поки російськомовні тримали їх на прицілі. Тож давайте подумаємо, як захистити права цих російськомовних. Щоб наступного разу вони не зупинились на кількох мільйонах а зачистили нас всіх.
Звісно Авакових, і Мендель з Гетьманцевими не цікавить питання розголосу злочинів росіян і російськомовних. Їх не цікавить, зокрема, трагедія Голодомору, бо цих Гетьманцевих, Авакових, Ермаків і Зеленських заселили в домівки замордованих українців, на що ж їм скаржитись?
показати весь коментар
05.04.2021 18:18 Відповісти
Я куєю з цеї мєндєль, хто Ти така? Секретутка звичайна, тупа, жидівська. Себто - НІХТО І ЗОВУТЬ ТЕБЕ НІЯК, ТО ХТО ТЕБЕ ПИТАЄ ПРО ЧУЖУ ДЛЯ ТЕБЕ МОВУ?
показати весь коментар
05.04.2021 18:27 Відповісти
Який піп,такий і приход.
показати весь коментар
05.04.2021 18:31 Відповісти
Тимоти Снайдер в 2019 г.предложил говорить о варианте "украинского русского языка" -Мендель услышала и сплагиатила в СМИ/ буллинг и харассмент, - Мендель услышала и тут же наболтала в СМИ/ Мендель рассказала о реакции Зеленского на слухи о ее беременности от него.- Кодлан Коломойского дорвался до СМИ и впаривает херню аборигенам -так кодлан воспринимает украинцев- без всякого стеснения.
показати весь коментар
05.04.2021 18:44 Відповісти
трохи по дебільному читати це на москальськомму яъзыку
показати весь коментар
05.04.2021 18:53 Відповісти
Кремень хорошо макнул эту шмару в зелёную жижу
показати весь коментар
05.04.2021 19:04 Відповісти
Мовний омбудсмен розкритикував висловлювання Мендель щодо "української російської мови": "Такі заяви не мають перспектив" - Цензор.НЕТ 3145
показати весь коментар
05.04.2021 19:11 Відповісти
Мовний омбудсмен розкритикував висловлювання Мендель щодо "української російської мови": "Такі заяви не мають перспектив" - Цензор.НЕТ 9123
показати весь коментар
05.04.2021 19:16 Відповісти
Мовний омбудсмен розкритикував висловлювання Мендель щодо "української російської мови": "Такі заяви не мають перспектив" - Цензор.НЕТ 2903
показати весь коментар
05.04.2021 20:01 Відповісти
Звідкіля він їх понабирав....навіть не питання
показати весь коментар
05.04.2021 19:26 Відповісти
сионисти не хотят ассимилироваться и становиться частью народа, который дал им приют и кров над головой
показати весь коментар
05.04.2021 19:38 Відповісти
Ну не йомайо
Тримався я проти того пітріота Росії Тімоті снайдера довго - але на пробу таки взяв і купив б.ха жук його книгу Криваві землі - (сам, гапдьониш, свою кніжку так і назвав) - а його ще в Україні *******. Особєнно рускоязичєскій рідактор Критики Андрій МокрийВус. Люблю євреїв, обожнюю іудаїзм та Кабалу, але те, що творять люди цим двом останнім ніяк не відповідає. Якщо ви ше не поняли. рускій в україні чи рускій украінскій - це копіювання американська англійсьбка чи індійська - колонія!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
05.04.2021 19:48 Відповісти
Ну, если это в качествн пропагандисткого шага, вещаемом донецкой вате....
показати весь коментар
05.04.2021 19:53 Відповісти
Да шо там критиковать .она же просто дура
показати весь коментар
05.04.2021 20:05 Відповісти
Типу "ШО?" - немає ніякого "украинского рускага", бо буде "руская Украина", твою мама і тебе заодно
показати весь коментар
05.04.2021 20:09 Відповісти
У 2013 "патріот" жид Соскінд закликав: " Нам надо построить русско-украинскую Украину!" вот именно: Русско-украинскую Украину" Ось звідти ці лозунги й ідуть, з часів Януковича.
показати весь коментар
05.04.2021 23:17 Відповісти
Мовний омбудсмен розкритикував висловлювання Мендель щодо "української російської мови": "Такі заяви не мають перспектив" - Цензор.НЕТ 2237Мовний омбудсмен розкритикував висловлювання Мендель щодо "української російської мови": "Такі заяви не мають перспектив" - Цензор.НЕТ 153
показати весь коментар
05.04.2021 20:31 Відповісти
Мовний омбудсмен розкритикував висловлювання Мендель щодо "української російської мови": "Такі заяви не мають перспектив" - Цензор.НЕТ 4525
показати весь коментар
05.04.2021 21:26 Відповісти
пани шмендель на трассе киев - харьков много свободого места с вашим языком
показати весь коментар
06.04.2021 06:15 Відповісти
Та ей мендельветово до украинского , не иврит чай затронут!
показати весь коментар
05.04.2021 20:37 Відповісти
а как там в Израиле тоже есть иврито-русский язык?
показати весь коментар
05.04.2021 23:11 Відповісти
Ну що сказати! Який преЗедент, така й секретутка...
показати весь коментар
05.04.2021 20:43 Відповісти
Я вижу логику например в таком плане. Если украинец, говорящий на русском языке, скажет что-то отличное от того, как говорят московиты (например применит слово "сюдой", а такое слово у наших русскоязычных почти во всех применимо) и московит нагло и грубо скажет, что так неправильно, то украинец скажет, что не суй свой нос в то, как мы говорим. У вас свой диалект русского языка, у нас свой. Конечно многим чисто украиноязычным этого не понять.
показати весь коментар
05.04.2021 20:48 Відповісти
«УКРАИНСКИЙ РУССКИЙ» как новый способ борьбы против украинского языка - Кириленко 5 апреля, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/04/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1.html#comments Комментарии: 6

Нет никакого «украинского русского»: есть украинский и есть русский. Думать, что абсурдными мантрами об «украинском русском» можно изменить доктрину Путина о защите русскоязычных во всем мире, по меньшей мере, легкомысленно (укр.)…
Такое мнение https://blogs.pravda.com.ua/authors/kyrylenko/606b11590fd1f/ высказал сегодня в блоге УП экс-вице-премьер Вячеслав Кириленко.
Немає жодної «української російської»: є українська, і є російська. Думати, що абсурдними мантрами про «украинский русский» можна змінити доктрину путіна про захист російськомовних в усьому світі, щонайменше, легковажно.
Вважати, що цими ж мантрами можна посилити українське культурне різноманіття - безглуздо. Бо це різноманіття і так має місце, а російська мова посідає у ньому належне і - скажемо відверто - далеко не останнє місце.
Гадати, що ми можемо збагатити російську мову чимось винятковим - дивно і хибно: хіба що удосконалити суржик. Назва нашої країни - Україна і якщо ми її поважаємо, то маємо посилювати й збагачувати свою мову. А українсько-російський суржик, як вияв впливу російської на українську та репресованого становища останньої в Російській імперії та СССР, збагачення не потребує.
Навпаки кожна освічена людина має тікати від нього якнайподалі. Політики у тому числі. Хіба когось непокоять лаври азарова з його «азарівкою».
Отже, експортний потенціал ідеї про «украинский русский» мертвий. Путіна цим не купиш.
А ось внутрішня ціна просування цієї ідеї уже не лише главою МВС Аваковим, а й представниками офісу Президента, як-от Мендель, буде надвисокою: нове коло спровокованої владою зневаги до української, ревізія мовного законодавства та новий виток внутрішньої нестабільності.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BB-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82.html Аваков выступил за «свободное развитие НАШЕГО русского языка»
- https://www.economics-prorok.com/2021/04/%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0-%D0%BF.html Мендель: Россия - не монополист языка, пора громко заявить, что в Украине есть украинский русский
Чому нестабільності? Бо закономірний результат теми про «украинский русский», яку вкинула у суспільство влада, повернення у політичний порядок денний дискусії про другу державну мову - російську. А якже, це ж уже не російська, це «українська російська».
Але й це путіна не зупинить: він ненавидить не українську мову, він ненавидить Українську Незалежність та людей, які є її носіями. Не зважаючи на мову їх спілкування.
Тому я закликаю владу зайнятися чимось більш продуктивним. Наприклад, ознайомитися із Законом України про застосування української мови як державної та статтею 10 Конституції України - там усе про усі мови уже написано.
показати весь коментар
05.04.2021 21:32 Відповісти
Юля шо ти мелиш... Ти або труси одінь, або хрестик зніми.
показати весь коментар
05.04.2021 21:39 Відповісти
https://twitter.com/OLGA34783989
https://twitter.com/OLGA34783989

OLGA 25 %

@OLGA34783989

·https://twitter.com/OLGA34783989/status/1378999655472758785 9 ч

Заява Професора КНУ Рве Мepeжу: «Людина, Яка Не Здатна Засвоїти Державну Мову Країни, В Якій Живе, - Дебiльна І Не Потрiбна!»
показати весь коментар
05.04.2021 21:46 Відповісти
Вже дістала та дурочка своїми зашкварами.
показати весь коментар
05.04.2021 22:28 Відповісти
Вона придбала український японський Suzuki,
і, коли зачиняла багажник, трохи прищемила голову.
показати весь коментар
05.04.2021 22:32 Відповісти
Мендель слышала про американский английский и решила не отставать.
Но "украинский русский" известен в Украине давно и называется суржиком.
показати весь коментар
05.04.2021 22:29 Відповісти
https://www.facebook.com/applecrysis?__cft__%5b0%5d=AZVbW3lsgmyyX6IrHMWlzgSRD3NmedfQy3r2-yNDMIDLamvx92R2LfDCCSWa3qc4yUpFJ-kDqT85Akh9qTTyYtCJwhyL0vH2oXf61wu0UOHsGGopd5M-BHYWiFVOw7Xk8DDc02q0s6ikguXB8kDU1KOIFnZQnBOoiYWUKroRQil_vsH9w4yLSqjXe-2nY4-NIw6n-c9hoWnMuws0fsMGtEf7&__tn__=-UC%2CP-y-R Sergii
Ivanov https://www.facebook.com/applecrysis/posts/2723875594492908?__cft__%5b0%5d=AZVbW3lsgmyyX6IrHMWlzgSRD3NmedfQy3r2-yNDMIDLamvx92R2LfDCCSWa3qc4yUpFJ-kDqT85Akh9qTTyYtCJwhyL0vH2oXf61wu0UOHsGGopd5M-BHYWiFVOw7Xk8DDc02q0s6ikguXB8kDU1KOIFnZQnBOoiYWUKroRQil_vsH9w4yLSqjXe-2nY4-NIw6n-c9hoWnMuws0fsMGtEf7&__tn__=%2CO%2CP-y-R 2 листопада о 10:17 · Мене часто питають про т.з. російськомовних патріотів, тобто людей,
які російською мовою публічно вчать всіх інших любити Україну. Мовляв, як ти
ставишся до цього феномену. Відповідаю. Я вважаю, що російськомовні патріоти - це, безумовно, патріоти, але
Росії. Адже тілько воістину радикально патріотична людина може після шести
років війни за незалежність говорити мовою окупанта, який цю незалежність
намагається відібрати. Тут потрібна особлива впертість та відданість. Або
дислексія.

* в дописі йдеться виключно про публічний дискурс. В особистому
житті - хоч есперанто, всім чхати.
показати весь коментар
05.04.2021 22:36 Відповісти
Про що тут сперечатись? Обговорення весняного загострення у Мендель, це суто медична проблема.
показати весь коментар
05.04.2021 22:42 Відповісти
На жаль дегенерація не загострення а генетичне відхилення.
показати весь коментар
06.04.2021 01:38 Відповісти
Державна мова в Україні може бути лише одна - українська.
Але Росія дійсно не має монополії на російську мову.
Відповідно, Україна має мати власний український правопис для запису російської мови якому ми можемо навчати росіян так само як це роблять росіяни з українцями на Кубані.
показати весь коментар
05.04.2021 23:04 Відповісти
"Кодифікатором російської мови у світі є російська федерація" - Так, але чому?
Просто тому що ніхто інший не кодифікував російську мову.
Так раніше кодифікатором англійської мови була Великобританія.
А потім американці кодифікували свій варіянт окремо, і вуаля!
Тепер бажаючий окремо може проходити тест на знання англійської англійської і окремо на знання американської англійської.
Отже, те що триндить омбудсмен - дичина.
показати весь коментар
05.04.2021 23:09 Відповісти
Взагалі, смішно бачити що мовний омбудсмен не відрізняє мову від правопису і несе дичину про "кодифікацію мови". Держави не кодифіковують мови, а встановлюють державні правила правопису які є чинними на території цих держав. І не більш того.
показати весь коментар
05.04.2021 23:13 Відповісти
Возможно, что Украине следует провозгласить, что так называемые русскоязычные украинцы говорят не на русском языке, а на украинском диалекте русского языка и что московии до него не должно быть никакого дела. И что только украинцы и Украина решают, какой из своих языков будут использовать - украинский или этот диалект. А этот наш диалект действительно несколько отличается от того, на котором говорят московиты. Как в словарном составе, так и в произношении. Но естественно, что только мы (украинцы) решаем, что у нас один государственный язык и язык обучения - украинский. А тот диалект свободно используют желающие в быту. Это может помочь нам в языке, в значительной мере, отмежеваться от московитов.
показати весь коментар
05.04.2021 23:37 Відповісти
Саме в цьому й справа.
США затвердили власний правопис англійської мови.
Сербія, Хорватія і ще одна з країн цього регіону мають власні правописи діалекту української мови який називається карпато-русинським.
Росія має власний правопис діалекту української мови який називається кубанська балачка.
А Україна, не зважаючи на те що російська мова якою говорять росіяни України є істотно відмінною від московсько-пітерської, не приймає стандарт правопису російської мови України.
В результаті москалі дозволяють собі висміювати росіян Донбасу за їх регіональне "шо".
А росіяни одещини взагалі навчилися заробляти на живій одеській мові яка для москалів виглядає смішною.
І звісно ж український правопис російської мови не може мати ніякого відношення до діловодства.
Єдине для чого він потрібен - це для викладання дітям росіян у школах, яке необхідно для того щоб вони пишалися своєю мовою і затикали рота будь-якому москалю який би спробував висміяти їх за їх відмінності від москалів.
показати весь коментар
06.04.2021 11:33 Відповісти
Не обращайте внимания, обычная городская сумасшедшая.
показати весь коментар
06.04.2021 00:53 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=xDckIJ80CWQ Мендель во всей красе
показати весь коментар
06.04.2021 02:40 Відповісти
Який президент,таке вньго і оточення. Що ту ще можна сказати.
показати весь коментар
06.04.2021 06:31 Відповісти
Запомните Шмендель не сумасшедшая ,а Враг 😠 Рассчитана на Ватную публику и какая разница 😠
показати весь коментар
06.04.2021 06:51 Відповісти
Любить зе мендель, от і ділиться всим забористим, що сам приймає!
показати весь коментар
06.04.2021 07:22 Відповісти
да не надо это позорище мундель критиковать... убогое оно мозгом... гнать ее надо... найух...
показати весь коментар
06.04.2021 08:18 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 