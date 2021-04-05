Мовний омбудсмен розкритикував висловлювання Мендель щодо "української російської мови": "Такі заяви не мають перспектив". ВIДЕО

Заява прессекретарки президента України Юлії Мендель щодо необхідності "демонополізувати російську мову" і визнати наявність у нашій країні "української російської мови" не відповідає Основному закону нашої держави і суперечить переконанням фахівців у цьому питанні.

Про це заявив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.

В ефірі телеканалу "Прямий" у понеділок Кремінь зазначив, що поняття Мендель про "кодифікацію російської мови" в Україні жодним чином не збігається з поняттями, які висловлював професор Юрій Ковалів, колишній науковий керівник Мендель під час написання нею наукової дисертації.

"Це (заява Мендель - ред.) жодним чином не корелює навіть із позицією Тімоті Снайдера (історик, професор Єльського університету, фахівець в історії Східної Європи - ред.), який уперше в 2019 році запропонував говорити про варіант "української російської мови", - наголосив мовний омбудсмен.

Він роз'яснив, що варіант упровадження "української російської" неможливий, оскільки він, на його думку, від початку є безперспективним.

Також читайте: Україна зобов'язана використовувати російську мову для контрпропаганди, - Аваков

"Кодифікатором російської мови у світі є Російська Федерація, відповідно поняття кодифікації російської мови в Україні неможливе... Тому я жодним чином не поділяю таких заяв і вважаю їх такими, які не мають жодних перспектив. Водночас хочу додати, що стаття 10 Конституції України, якій буде 25-років, визначає, що єдиною державною мовою в Україні є українська. Якщо хтось переживає за мову нацменшин і корінних народів, їм надано право, умови для кращого розвитку, які визначені Основним законом", - уточнив Кремінь.

Він наголосив, що "мовне питання" в Україні необхідно закрити раз і назавжди.

"У нас є система освіти. У нас є державна влада, яка зобов'язана сприяти розвитку і функціонуванню української мови як державної. Зрештою, у нас є зовнішні загрози. Адже ми прекрасно знаємо, що "руський мир" приходить не тільки через поребрик, він приходить, зокрема, з проведенням конкурсу Тараса Шевченка в місті Києві (конкурс, організатори якого називали Шевченка російсько-українським поетом, - ІФ), мережею "руського миру" та кабінетами "Росспівробітництва" в різних куточках України. Появою маргінальних громадських об'єднань та організацій, які говорять про так звані утиски прав національних меншин і корінних народів. Потрібно працювати. Потрібно ефективно займатися державною мовною політикою", - зазначив Кремінь.

Читайте також: Росія - не монополіст мови, нам давно час голосно заявити, що в Україні є українська російська, - Мендель. ВIДЕО

Омбудсмен також наголосив на необхідності створювати кращі умови для інформаційного захисту України, а також пам'ятати про гібридну війну.

"Нам потрібно піднятися над своїми політичними "діячами", в лапках, які сьогодні заговорюють "мовне питання", не розробляючи натомість кращих умов для розвитку (української мови - ред.)", - наголосив Кремінь.

Раніше прес-секретар президента Юлія Мендель в ефірі телеканалу "Дом" заявила про необхідність визнати наявність у нашій країні "української російської мови". Також вона закликала українців позбавити Росію статусу "монополіста" на російську мову і провести її "демонополізацію".