Языковой омбудсмен раскритиковал высказывание Мендель об "украинском русском языке": "Такие заявления не имеют перспектив". ВИДЕО

Заявление пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель относительно необходимости "демонополизировать русский язык" и признать наличие в нашей стране "украинского русского языка" не соответствуют Основному закону нашего государства и противоречат убеждениям специалистов в этом вопросе.

Об этом заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

В эфире телеканала "Прямой" в понедельник Креминь, отметил, что понятие Мендель о "кодификации русского языка" в Украине никак не совпадает с понятиями, которые выражал профессор Юрий Ковалив, бывший научным руководителем Мендель во время написания ею научной диссертации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия - не монополист языка, нам давно пора громко заявить, что в Украине есть украинский русский, - Мендель. ВИДЕО

"Это (заявление Мендель – ред.) никоим образом не коррелирует даже с позицией Тимоти Снайдера (историк, профессор Йельского университета, специалист в истории Восточной Европы – ред.), который впервые в 2019 году предложил говорить о варианте "украинского русского языка", - подчеркнул языковой омбудсмен.

Он разъяснил, что вариант введения "украинского русского" невозможен, поскольку он, по его мнению, изначально является бесперспективным.

"Кодификатором русского языка в мире является Российская Федерация, соответственно понятие кодификации русского языка в Украине невозможно… Поэтому я никоим образом не разделяю подобных заявлений и считаю их такими, которые не имеют никаких перспектив. Вместе с тем, хочу добавить, что статьей 10 Конституции Украины, которой будет 25 лет, определено, что единственным государственным языком в Украине является украинский. Если кто-то переживает за язык нацменьшинств и коренных народов, им предоставлено право, условия для лучшего развития, которые определены Основным законом", - уточнил Креминь.

Также смотрите: "Полізеш до мови - отримаєш на горіхи": активисты пикетируют ВР в знак протеста против изменений в закон о государственном языке. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Он подчеркнул, что "языковой вопрос" в Украине необходимо закрыть раз и навсегда.

"У нас есть система образования. У нас есть государственная власть, которая обязана содействовать развитию и функционированию украинского языка как государственного. В конце концов, у нас есть внешние угрозы. Ведь мы прекрасно знаем, что "русский мир" приходит не только из-за поребрика, он приходит, в том числе, с проведением конкурса Тараса Шевченко в городе Киеве (конкурс, организаторы которого называли Шевченко российско-украинским поэтом – ИФ), сетью "русского мира" и кабинетами "Россотрудничества" в разных уголках Украины, появлением маргинальных общественных объединений и организаций, которые говорят о так называемых притеснениях прав национальных меньшинств и коренных народов. Нужно работать. Нужно эффективно заниматься государственной языковой политикой", – отметил Креминь.

Омбудсмен также указал на необходимость создавать лучшие условия для информационной защиты Украины, а также помнить о гибридной войне.

Также читайте: "Вопрос языка сейчас не ко времени, считаю, что украинский язык полностью защищен", - Зеленский. ВИДЕО

"Нам нужно подняться над своими политическими "деятелями", в кавычках, которые сегодня заговаривают "языковой вопрос", не разрабатывая взамен лучших условий для развития (украинского языка – ред.)", - подчеркнул Креминь.

Ранее пресс-секретарь президента Юлия Мендель в эфире телеканала "Дом" заявила о необходимости признать наличие в нашей стране "украинского русского языка". Также она призвала украинцев лишить Россию статуса "монополиста" на русский язык и провести его "демонополизацию".

омбудсмен (605) украинский язык (1201) русский язык (589) Мендель Юлия (232)
Топ комментарии
+40
Пани Мандель со товарищи не мытьем так катаньем будут удерживать русскую скрепу в украинской ментальности. И вряд ли эти ихние деяния исключительно из любви к искусству.
05.04.2021 16:20 Ответить
+37
да она иопнутая, просто иопнутая с рождению. ( да тут нет ругательных слов)
05.04.2021 16:22 Ответить
+36
В Україні існує едина державна мова-це українська мова і тих кто не поважає державну мову тих гнать треба с державної посади.
05.04.2021 16:33 Ответить
Проффесссора пусть возьмут куратором.
05.04.2021 18:43 Ответить
"Такие заявления не имеют перспектив"- це звичайні хитрощі утримувати українців в сфері впливу раши. Геть менделізм і вайцманізм!
05.04.2021 18:17 Ответить
https://twitter.com/eternalrailway
https://twitter.com/eternalrailway

Мовний омбудсмен розкритикував висловлювання Мендель щодо "української російської мови": "Такі заяви не мають перспектив" - Цензор.НЕТ 4956 Herman Aksom

@eternalrailway

·https://twitter.com/eternalrailway/status/1379082245785456642 33 мин

Носії рос. мови закатували мільйони українців, які повільно, в агонії помирали від голоду, поки російськомовні тримали їх на прицілі. Тож давайте подумаємо, як захистити права цих російськомовних. Щоб наступного разу вони не зупинились на кількох мільйонах а зачистили нас всіх.
Звісно Авакових, і Мендель з Гетьманцевими не цікавить питання розголосу злочинів росіян і російськомовних. Їх не цікавить, зокрема, трагедія Голодомору, бо цих Гетьманцевих, Авакових, Ермаків і Зеленських заселили в домівки замордованих українців, на що ж їм скаржитись?
05.04.2021 18:18 Ответить
Я куєю з цеї мєндєль, хто Ти така? Секретутка звичайна, тупа, жидівська. Себто - НІХТО І ЗОВУТЬ ТЕБЕ НІЯК, ТО ХТО ТЕБЕ ПИТАЄ ПРО ЧУЖУ ДЛЯ ТЕБЕ МОВУ?
05.04.2021 18:27 Ответить
Який піп,такий і приход.
05.04.2021 18:31 Ответить
Тимоти Снайдер в 2019 г.предложил говорить о варианте "украинского русского языка" -Мендель услышала и сплагиатила в СМИ/ буллинг и харассмент, - Мендель услышала и тут же наболтала в СМИ/ Мендель рассказала о реакции Зеленского на слухи о ее беременности от него.- Кодлан Коломойского дорвался до СМИ и впаривает херню аборигенам -так кодлан воспринимает украинцев- без всякого стеснения.
05.04.2021 18:44 Ответить
трохи по дебільному читати це на москальськомму яъзыку
05.04.2021 18:53 Ответить
Кремень хорошо макнул эту шмару в зелёную жижу
05.04.2021 19:04 Ответить
Мовний омбудсмен розкритикував висловлювання Мендель щодо "української російської мови": "Такі заяви не мають перспектив" - Цензор.НЕТ 3145
05.04.2021 19:11 Ответить
Мовний омбудсмен розкритикував висловлювання Мендель щодо "української російської мови": "Такі заяви не мають перспектив" - Цензор.НЕТ 9123
05.04.2021 19:16 Ответить
Мовний омбудсмен розкритикував висловлювання Мендель щодо "української російської мови": "Такі заяви не мають перспектив" - Цензор.НЕТ 2903
05.04.2021 20:01 Ответить
Звідкіля він їх понабирав....навіть не питання
05.04.2021 19:26 Ответить
сионисти не хотят ассимилироваться и становиться частью народа, который дал им приют и кров над головой
05.04.2021 19:38 Ответить
Ну не йомайо
Тримався я проти того пітріота Росії Тімоті снайдера довго - але на пробу таки взяв і купив б.ха жук його книгу Криваві землі - (сам, гапдьониш, свою кніжку так і назвав) - а його ще в Україні *******. Особєнно рускоязичєскій рідактор Критики Андрій МокрийВус. Люблю євреїв, обожнюю іудаїзм та Кабалу, але те, що творять люди цим двом останнім ніяк не відповідає. Якщо ви ше не поняли. рускій в україні чи рускій украінскій - це копіювання американська англійсьбка чи індійська - колонія!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
05.04.2021 19:48 Ответить
Ну, если это в качествн пропагандисткого шага, вещаемом донецкой вате....
05.04.2021 19:53 Ответить
Да шо там критиковать .она же просто дура
05.04.2021 20:05 Ответить
Типу "ШО?" - немає ніякого "украинского рускага", бо буде "руская Украина", твою мама і тебе заодно
05.04.2021 20:09 Ответить
У 2013 "патріот" жид Соскінд закликав: " Нам надо построить русско-украинскую Украину!" вот именно: Русско-украинскую Украину" Ось звідти ці лозунги й ідуть, з часів Януковича.
05.04.2021 23:17 Ответить
Мовний омбудсмен розкритикував висловлювання Мендель щодо "української російської мови": "Такі заяви не мають перспектив" - Цензор.НЕТ 2237Мовний омбудсмен розкритикував висловлювання Мендель щодо "української російської мови": "Такі заяви не мають перспектив" - Цензор.НЕТ 153
05.04.2021 20:31 Ответить
Мовний омбудсмен розкритикував висловлювання Мендель щодо "української російської мови": "Такі заяви не мають перспектив" - Цензор.НЕТ 4525
05.04.2021 21:26 Ответить
пани шмендель на трассе киев - харьков много свободого места с вашим языком
06.04.2021 06:15 Ответить
Та ей мендельветово до украинского , не иврит чай затронут!
05.04.2021 20:37 Ответить
а как там в Израиле тоже есть иврито-русский язык?
05.04.2021 23:11 Ответить
Ну що сказати! Який преЗедент, така й секретутка...
05.04.2021 20:43 Ответить
Я вижу логику например в таком плане. Если украинец, говорящий на русском языке, скажет что-то отличное от того, как говорят московиты (например применит слово "сюдой", а такое слово у наших русскоязычных почти во всех применимо) и московит нагло и грубо скажет, что так неправильно, то украинец скажет, что не суй свой нос в то, как мы говорим. У вас свой диалект русского языка, у нас свой. Конечно многим чисто украиноязычным этого не понять.
05.04.2021 20:48 Ответить
«УКРАИНСКИЙ РУССКИЙ» как новый способ борьбы против украинского языка - Кириленко 5 апреля, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/04/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1.html#comments Комментарии: 6

Нет никакого «украинского русского»: есть украинский и есть русский. Думать, что абсурдными мантрами об «украинском русском» можно изменить доктрину Путина о защите русскоязычных во всем мире, по меньшей мере, легкомысленно (укр.)…
Такое мнение https://blogs.pravda.com.ua/authors/kyrylenko/606b11590fd1f/ высказал сегодня в блоге УП экс-вице-премьер Вячеслав Кириленко.
Немає жодної «української російської»: є українська, і є російська. Думати, що абсурдними мантрами про «украинский русский» можна змінити доктрину путіна про захист російськомовних в усьому світі, щонайменше, легковажно.
Вважати, що цими ж мантрами можна посилити українське культурне різноманіття - безглуздо. Бо це різноманіття і так має місце, а російська мова посідає у ньому належне і - скажемо відверто - далеко не останнє місце.
Гадати, що ми можемо збагатити російську мову чимось винятковим - дивно і хибно: хіба що удосконалити суржик. Назва нашої країни - Україна і якщо ми її поважаємо, то маємо посилювати й збагачувати свою мову. А українсько-російський суржик, як вияв впливу російської на українську та репресованого становища останньої в Російській імперії та СССР, збагачення не потребує.
Навпаки кожна освічена людина має тікати від нього якнайподалі. Політики у тому числі. Хіба когось непокоять лаври азарова з його «азарівкою».
Отже, експортний потенціал ідеї про «украинский русский» мертвий. Путіна цим не купиш.
А ось внутрішня ціна просування цієї ідеї уже не лише главою МВС Аваковим, а й представниками офісу Президента, як-от Мендель, буде надвисокою: нове коло спровокованої владою зневаги до української, ревізія мовного законодавства та новий виток внутрішньої нестабільності.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BB-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82.html Аваков выступил за «свободное развитие НАШЕГО русского языка»
- https://www.economics-prorok.com/2021/04/%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0-%D0%BF.html Мендель: Россия - не монополист языка, пора громко заявить, что в Украине есть украинский русский
Чому нестабільності? Бо закономірний результат теми про «украинский русский», яку вкинула у суспільство влада, повернення у політичний порядок денний дискусії про другу державну мову - російську. А якже, це ж уже не російська, це «українська російська».
Але й це путіна не зупинить: він ненавидить не українську мову, він ненавидить Українську Незалежність та людей, які є її носіями. Не зважаючи на мову їх спілкування.
Тому я закликаю владу зайнятися чимось більш продуктивним. Наприклад, ознайомитися із Законом України про застосування української мови як державної та статтею 10 Конституції України - там усе про усі мови уже написано.
05.04.2021 21:32 Ответить
Юля шо ти мелиш... Ти або труси одінь, або хрестик зніми.
05.04.2021 21:39 Ответить
https://twitter.com/OLGA34783989
https://twitter.com/OLGA34783989

OLGA 25 %

@OLGA34783989

·https://twitter.com/OLGA34783989/status/1378999655472758785 9 ч

Заява Професора КНУ Рве Мepeжу: «Людина, Яка Не Здатна Засвоїти Державну Мову Країни, В Якій Живе, - Дебiльна І Не Потрiбна!»
05.04.2021 21:46 Ответить
Вже дістала та дурочка своїми зашкварами.
05.04.2021 22:28 Ответить
Вона придбала український японський Suzuki,
і, коли зачиняла багажник, трохи прищемила голову.
05.04.2021 22:32 Ответить
Мендель слышала про американский английский и решила не отставать.
Но "украинский русский" известен в Украине давно и называется суржиком.
05.04.2021 22:29 Ответить
https://www.facebook.com/applecrysis?__cft__%5b0%5d=AZVbW3lsgmyyX6IrHMWlzgSRD3NmedfQy3r2-yNDMIDLamvx92R2LfDCCSWa3qc4yUpFJ-kDqT85Akh9qTTyYtCJwhyL0vH2oXf61wu0UOHsGGopd5M-BHYWiFVOw7Xk8DDc02q0s6ikguXB8kDU1KOIFnZQnBOoiYWUKroRQil_vsH9w4yLSqjXe-2nY4-NIw6n-c9hoWnMuws0fsMGtEf7&__tn__=-UC%2CP-y-R Sergii
Ivanov https://www.facebook.com/applecrysis/posts/2723875594492908?__cft__%5b0%5d=AZVbW3lsgmyyX6IrHMWlzgSRD3NmedfQy3r2-yNDMIDLamvx92R2LfDCCSWa3qc4yUpFJ-kDqT85Akh9qTTyYtCJwhyL0vH2oXf61wu0UOHsGGopd5M-BHYWiFVOw7Xk8DDc02q0s6ikguXB8kDU1KOIFnZQnBOoiYWUKroRQil_vsH9w4yLSqjXe-2nY4-NIw6n-c9hoWnMuws0fsMGtEf7&__tn__=%2CO%2CP-y-R 2 листопада о 10:17 · Мене часто питають про т.з. російськомовних патріотів, тобто людей,
які російською мовою публічно вчать всіх інших любити Україну. Мовляв, як ти
ставишся до цього феномену. Відповідаю. Я вважаю, що російськомовні патріоти - це, безумовно, патріоти, але
Росії. Адже тілько воістину радикально патріотична людина може після шести
років війни за незалежність говорити мовою окупанта, який цю незалежність
намагається відібрати. Тут потрібна особлива впертість та відданість. Або
дислексія.

* в дописі йдеться виключно про публічний дискурс. В особистому
житті - хоч есперанто, всім чхати.
05.04.2021 22:36 Ответить
Про що тут сперечатись? Обговорення весняного загострення у Мендель, це суто медична проблема.
05.04.2021 22:42 Ответить
На жаль дегенерація не загострення а генетичне відхилення.
06.04.2021 01:38 Ответить
Державна мова в Україні може бути лише одна - українська.
Але Росія дійсно не має монополії на російську мову.
Відповідно, Україна має мати власний український правопис для запису російської мови якому ми можемо навчати росіян так само як це роблять росіяни з українцями на Кубані.
05.04.2021 23:04 Ответить
"Кодифікатором російської мови у світі є російська федерація" - Так, але чому?
Просто тому що ніхто інший не кодифікував російську мову.
Так раніше кодифікатором англійської мови була Великобританія.
А потім американці кодифікували свій варіянт окремо, і вуаля!
Тепер бажаючий окремо може проходити тест на знання англійської англійської і окремо на знання американської англійської.
Отже, те що триндить омбудсмен - дичина.
05.04.2021 23:09 Ответить
Взагалі, смішно бачити що мовний омбудсмен не відрізняє мову від правопису і несе дичину про "кодифікацію мови". Держави не кодифіковують мови, а встановлюють державні правила правопису які є чинними на території цих держав. І не більш того.
05.04.2021 23:13 Ответить
Возможно, что Украине следует провозгласить, что так называемые русскоязычные украинцы говорят не на русском языке, а на украинском диалекте русского языка и что московии до него не должно быть никакого дела. И что только украинцы и Украина решают, какой из своих языков будут использовать - украинский или этот диалект. А этот наш диалект действительно несколько отличается от того, на котором говорят московиты. Как в словарном составе, так и в произношении. Но естественно, что только мы (украинцы) решаем, что у нас один государственный язык и язык обучения - украинский. А тот диалект свободно используют желающие в быту. Это может помочь нам в языке, в значительной мере, отмежеваться от московитов.
05.04.2021 23:37 Ответить
Саме в цьому й справа.
США затвердили власний правопис англійської мови.
Сербія, Хорватія і ще одна з країн цього регіону мають власні правописи діалекту української мови який називається карпато-русинським.
Росія має власний правопис діалекту української мови який називається кубанська балачка.
А Україна, не зважаючи на те що російська мова якою говорять росіяни України є істотно відмінною від московсько-пітерської, не приймає стандарт правопису російської мови України.
В результаті москалі дозволяють собі висміювати росіян Донбасу за їх регіональне "шо".
А росіяни одещини взагалі навчилися заробляти на живій одеській мові яка для москалів виглядає смішною.
І звісно ж український правопис російської мови не може мати ніякого відношення до діловодства.
Єдине для чого він потрібен - це для викладання дітям росіян у школах, яке необхідно для того щоб вони пишалися своєю мовою і затикали рота будь-якому москалю який би спробував висміяти їх за їх відмінності від москалів.
06.04.2021 11:33 Ответить
Не обращайте внимания, обычная городская сумасшедшая.
06.04.2021 00:53 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=xDckIJ80CWQ Мендель во всей красе
06.04.2021 02:40 Ответить
Який президент,таке вньго і оточення. Що ту ще можна сказати.
06.04.2021 06:31 Ответить
Запомните Шмендель не сумасшедшая ,а Враг 😠 Рассчитана на Ватную публику и какая разница 😠
06.04.2021 06:51 Ответить
Любить зе мендель, от і ділиться всим забористим, що сам приймає!
06.04.2021 07:22 Ответить
да не надо это позорище мундель критиковать... убогое оно мозгом... гнать ее надо... найух...
06.04.2021 08:18 Ответить
