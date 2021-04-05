Языковой омбудсмен раскритиковал высказывание Мендель об "украинском русском языке": "Такие заявления не имеют перспектив". ВИДЕО
Заявление пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель относительно необходимости "демонополизировать русский язык" и признать наличие в нашей стране "украинского русского языка" не соответствуют Основному закону нашего государства и противоречат убеждениям специалистов в этом вопросе.
Об этом заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
В эфире телеканала "Прямой" в понедельник Креминь, отметил, что понятие Мендель о "кодификации русского языка" в Украине никак не совпадает с понятиями, которые выражал профессор Юрий Ковалив, бывший научным руководителем Мендель во время написания ею научной диссертации.
"Это (заявление Мендель – ред.) никоим образом не коррелирует даже с позицией Тимоти Снайдера (историк, профессор Йельского университета, специалист в истории Восточной Европы – ред.), который впервые в 2019 году предложил говорить о варианте "украинского русского языка", - подчеркнул языковой омбудсмен.
Он разъяснил, что вариант введения "украинского русского" невозможен, поскольку он, по его мнению, изначально является бесперспективным.
"Кодификатором русского языка в мире является Российская Федерация, соответственно понятие кодификации русского языка в Украине невозможно… Поэтому я никоим образом не разделяю подобных заявлений и считаю их такими, которые не имеют никаких перспектив. Вместе с тем, хочу добавить, что статьей 10 Конституции Украины, которой будет 25 лет, определено, что единственным государственным языком в Украине является украинский. Если кто-то переживает за язык нацменьшинств и коренных народов, им предоставлено право, условия для лучшего развития, которые определены Основным законом", - уточнил Креминь.
Он подчеркнул, что "языковой вопрос" в Украине необходимо закрыть раз и навсегда.
"У нас есть система образования. У нас есть государственная власть, которая обязана содействовать развитию и функционированию украинского языка как государственного. В конце концов, у нас есть внешние угрозы. Ведь мы прекрасно знаем, что "русский мир" приходит не только из-за поребрика, он приходит, в том числе, с проведением конкурса Тараса Шевченко в городе Киеве (конкурс, организаторы которого называли Шевченко российско-украинским поэтом – ИФ), сетью "русского мира" и кабинетами "Россотрудничества" в разных уголках Украины, появлением маргинальных общественных объединений и организаций, которые говорят о так называемых притеснениях прав национальных меньшинств и коренных народов. Нужно работать. Нужно эффективно заниматься государственной языковой политикой", – отметил Креминь.
Омбудсмен также указал на необходимость создавать лучшие условия для информационной защиты Украины, а также помнить о гибридной войне.
"Нам нужно подняться над своими политическими "деятелями", в кавычках, которые сегодня заговаривают "языковой вопрос", не разрабатывая взамен лучших условий для развития (украинского языка – ред.)", - подчеркнул Креминь.
Ранее пресс-секретарь президента Юлия Мендель в эфире телеканала "Дом" заявила о необходимости признать наличие в нашей стране "украинского русского языка". Также она призвала украинцев лишить Россию статуса "монополиста" на русский язык и провести его "демонополизацию".
https://twitter.com/eternalrailway
Herman Aksom
@eternalrailway
·https://twitter.com/eternalrailway/status/1379082245785456642 33 мин
Носії рос. мови закатували мільйони українців, які повільно, в агонії помирали від голоду, поки російськомовні тримали їх на прицілі. Тож давайте подумаємо, як захистити права цих російськомовних. Щоб наступного разу вони не зупинились на кількох мільйонах а зачистили нас всіх.
Звісно Авакових, і Мендель з Гетьманцевими не цікавить питання розголосу злочинів росіян і російськомовних. Їх не цікавить, зокрема, трагедія Голодомору, бо цих Гетьманцевих, Авакових, Ермаків і Зеленських заселили в домівки замордованих українців, на що ж їм скаржитись?
Тримався я проти того пітріота Росії Тімоті снайдера довго - але на пробу таки взяв і купив б.ха жук його книгу Криваві землі - (сам, гапдьониш, свою кніжку так і назвав) - а його ще в Україні *******. Особєнно рускоязичєскій рідактор Критики Андрій МокрийВус. Люблю євреїв, обожнюю іудаїзм та Кабалу, але те, що творять люди цим двом останнім ніяк не відповідає. Якщо ви ше не поняли. рускій в україні чи рускій украінскій - це копіювання американська англійсьбка чи індійська - колонія!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Нет никакого «украинского русского»: есть украинский и есть русский. Думать, что абсурдными мантрами об «украинском русском» можно изменить доктрину Путина о защите русскоязычных во всем мире, по меньшей мере, легкомысленно (укр.)…
Такое мнение https://blogs.pravda.com.ua/authors/kyrylenko/606b11590fd1f/ высказал сегодня в блоге УП экс-вице-премьер Вячеслав Кириленко.
Немає жодної «української російської»: є українська, і є російська. Думати, що абсурдними мантрами про «украинский русский» можна змінити доктрину путіна про захист російськомовних в усьому світі, щонайменше, легковажно.
Вважати, що цими ж мантрами можна посилити українське культурне різноманіття - безглуздо. Бо це різноманіття і так має місце, а російська мова посідає у ньому належне і - скажемо відверто - далеко не останнє місце.
Гадати, що ми можемо збагатити російську мову чимось винятковим - дивно і хибно: хіба що удосконалити суржик. Назва нашої країни - Україна і якщо ми її поважаємо, то маємо посилювати й збагачувати свою мову. А українсько-російський суржик, як вияв впливу російської на українську та репресованого становища останньої в Російській імперії та СССР, збагачення не потребує.
Навпаки кожна освічена людина має тікати від нього якнайподалі. Політики у тому числі. Хіба когось непокоять лаври азарова з його «азарівкою».
Отже, експортний потенціал ідеї про «украинский русский» мертвий. Путіна цим не купиш.
А ось внутрішня ціна просування цієї ідеї уже не лише главою МВС Аваковим, а й представниками офісу Президента, як-от Мендель, буде надвисокою: нове коло спровокованої владою зневаги до української, ревізія мовного законодавства та новий виток внутрішньої нестабільності.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BB-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82.html Аваков выступил за «свободное развитие НАШЕГО русского языка»
- https://www.economics-prorok.com/2021/04/%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0-%D0%BF.html Мендель: Россия - не монополист языка, пора громко заявить, что в Украине есть украинский русский
Чому нестабільності? Бо закономірний результат теми про «украинский русский», яку вкинула у суспільство влада, повернення у політичний порядок денний дискусії про другу державну мову - російську. А якже, це ж уже не російська, це «українська російська».
Але й це путіна не зупинить: він ненавидить не українську мову, він ненавидить Українську Незалежність та людей, які є її носіями. Не зважаючи на мову їх спілкування.
Тому я закликаю владу зайнятися чимось більш продуктивним. Наприклад, ознайомитися із Законом України про застосування української мови як державної та статтею 10 Конституції України - там усе про усі мови уже написано.
https://twitter.com/OLGA34783989
OLGA 25 %
@OLGA34783989
·https://twitter.com/OLGA34783989/status/1378999655472758785 9 ч
Заява Професора КНУ Рве Мepeжу: «Людина, Яка Не Здатна Засвоїти Державну Мову Країни, В Якій Живе, - Дебiльна І Не Потрiбна!»
і, коли зачиняла багажник, трохи прищемила голову.
Но "украинский русский" известен в Украине давно и называется суржиком.
Ivanov https://www.facebook.com/applecrysis/posts/2723875594492908?__cft__%5b0%5d=AZVbW3lsgmyyX6IrHMWlzgSRD3NmedfQy3r2-yNDMIDLamvx92R2LfDCCSWa3qc4yUpFJ-kDqT85Akh9qTTyYtCJwhyL0vH2oXf61wu0UOHsGGopd5M-BHYWiFVOw7Xk8DDc02q0s6ikguXB8kDU1KOIFnZQnBOoiYWUKroRQil_vsH9w4yLSqjXe-2nY4-NIw6n-c9hoWnMuws0fsMGtEf7&__tn__=%2CO%2CP-y-R 2 листопада о 10:17 · Мене часто питають про т.з. російськомовних патріотів, тобто людей,
які російською мовою публічно вчать всіх інших любити Україну. Мовляв, як ти
ставишся до цього феномену. Відповідаю. Я вважаю, що російськомовні патріоти - це, безумовно, патріоти, але
Росії. Адже тілько воістину радикально патріотична людина може після шести
років війни за незалежність говорити мовою окупанта, який цю незалежність
намагається відібрати. Тут потрібна особлива впертість та відданість. Або
дислексія.
* в дописі йдеться виключно про публічний дискурс. В особистому
житті - хоч есперанто, всім чхати.
Але Росія дійсно не має монополії на російську мову.
Відповідно, Україна має мати власний український правопис для запису російської мови якому ми можемо навчати росіян так само як це роблять росіяни з українцями на Кубані.
Просто тому що ніхто інший не кодифікував російську мову.
Так раніше кодифікатором англійської мови була Великобританія.
А потім американці кодифікували свій варіянт окремо, і вуаля!
Тепер бажаючий окремо може проходити тест на знання англійської англійської і окремо на знання американської англійської.
Отже, те що триндить омбудсмен - дичина.
США затвердили власний правопис англійської мови.
Сербія, Хорватія і ще одна з країн цього регіону мають власні правописи діалекту української мови який називається карпато-русинським.
Росія має власний правопис діалекту української мови який називається кубанська балачка.
А Україна, не зважаючи на те що російська мова якою говорять росіяни України є істотно відмінною від московсько-пітерської, не приймає стандарт правопису російської мови України.
В результаті москалі дозволяють собі висміювати росіян Донбасу за їх регіональне "шо".
А росіяни одещини взагалі навчилися заробляти на живій одеській мові яка для москалів виглядає смішною.
І звісно ж український правопис російської мови не може мати ніякого відношення до діловодства.
Єдине для чого він потрібен - це для викладання дітям росіян у школах, яке необхідно для того щоб вони пишалися своєю мовою і затикали рота будь-якому москалю який би спробував висміяти їх за їх відмінності від москалів.