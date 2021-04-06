Нацполіція закупила 100 автомобілів Renault Duster на 56,5 млн грн

Національна поліція України домовилася про закупівлю 100 легкових автомобілів спеціального призначення на базі Renault Duster на 56,5 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з угодою від 5 квітня 2021 року, текст якої оприлюднено на порталі ProZorro, за результатами тендеру Департамент управління майном домовився з ТОВ "Спец-Ком-Сервіс" про закупівлю 100 білих легкових автомобілів спеціального призначення типу універсал на базі Renault Duster по 565 тис. грн кожен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков погодив надання матдопомоги на 425 тис. грн голові Нацполіції Клименку і трьом його заступникам, які отримали понад мільйон за рік, - ЗМІ

Крім того, згідно з інформацією з порталу ProZorro, Нацполіція має намір закупити ще 70 легкових автомобілів спецпризначення типу седан оціночною вартістю 38,2 млн грн, а також 300 легкових автомобілів спецпризначення типу універсал (кросовер) оціночною вартістю 168,5 млн грн, 50 автомобілів спецпризначення для перевезення дев'ятьох взятих під варту осіб оціночною вартістю 92,5 млн грн, 10 автомобілів спецпризначення для перевезення трьох взятих під варту осіб оціночною вартістю 10,4 млн грн, п'ять автомобілів спецпризначення підвищеної прохідності типу пікап оціночною вартістю 4,4 млн грн, сім легкових автомобілів спецпризначення типу універсал оціночною вартістю 3,8 млн грн, вісім автомобілів спецпризначення на базі вантажопасажирських мініфургонів оціночною вартістю 15,6 млн грн.

Читайте: Стартував процес розробки нового позашляховика для ЗСУ, - Міноборони