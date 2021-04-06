Нацполіція закупила 100 автомобілів Renault Duster на 56,5 млн грн
Національна поліція України домовилася про закупівлю 100 легкових автомобілів спеціального призначення на базі Renault Duster на 56,5 млн грн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Згідно з угодою від 5 квітня 2021 року, текст якої оприлюднено на порталі ProZorro, за результатами тендеру Департамент управління майном домовився з ТОВ "Спец-Ком-Сервіс" про закупівлю 100 білих легкових автомобілів спеціального призначення типу універсал на базі Renault Duster по 565 тис. грн кожен.
Крім того, згідно з інформацією з порталу ProZorro, Нацполіція має намір закупити ще 70 легкових автомобілів спецпризначення типу седан оціночною вартістю 38,2 млн грн, а також 300 легкових автомобілів спецпризначення типу універсал (кросовер) оціночною вартістю 168,5 млн грн, 50 автомобілів спецпризначення для перевезення дев'ятьох взятих під варту осіб оціночною вартістю 92,5 млн грн, 10 автомобілів спецпризначення для перевезення трьох взятих під варту осіб оціночною вартістю 10,4 млн грн, п'ять автомобілів спецпризначення підвищеної прохідності типу пікап оціночною вартістю 4,4 млн грн, сім легкових автомобілів спецпризначення типу універсал оціночною вартістю 3,8 млн грн, вісім автомобілів спецпризначення на базі вантажопасажирських мініфургонів оціночною вартістю 15,6 млн грн.
Если взять одновременно штук пять автомобилей, то тысяч 30 на каждом скинут.
А если по предзаказу, то скинут еще больше.
Но сейчас, верные жополизы начнут популярно объяснять, каким дорогостоящим оборудованием комплектуются полицейские авто и насколько выгодна эта цена...
Просто нет слов!
"Если говорить простым языком, прокуроры подозревают нацгвардейцев в получении откатов от ООО «Спец-ком-сервис» за признание их победителями тендеров на покупку авто", - констатирует журналист.
чем тратить народные деньги урод мусорный