6 617 32

Нацполіція закупила 100 автомобілів Renault Duster на 56,5 млн грн

Національна поліція України домовилася про закупівлю 100 легкових автомобілів спеціального призначення на базі Renault Duster на 56,5 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з угодою від 5 квітня 2021 року, текст якої оприлюднено на порталі ProZorro, за результатами тендеру Департамент управління майном домовився з ТОВ "Спец-Ком-Сервіс" про закупівлю 100 білих легкових автомобілів спеціального призначення типу універсал на базі Renault Duster по 565 тис. грн кожен.

Крім того, згідно з інформацією з порталу ProZorro, Нацполіція має намір закупити ще 70 легкових автомобілів спецпризначення типу седан оціночною вартістю 38,2 млн грн, а також 300 легкових автомобілів спецпризначення типу універсал (кросовер) оціночною вартістю 168,5 млн грн, 50 автомобілів спецпризначення для перевезення дев'ятьох взятих під варту осіб оціночною вартістю 92,5 млн грн, 10 автомобілів спецпризначення для перевезення трьох взятих під варту осіб оціночною вартістю 10,4 млн грн, п'ять автомобілів спецпризначення підвищеної прохідності типу пікап оціночною вартістю 4,4 млн грн, сім легкових автомобілів спецпризначення типу універсал оціночною вартістю 3,8 млн грн, вісім автомобілів спецпризначення на базі вантажопасажирських мініфургонів оціночною вартістю 15,6 млн грн.

авто (6319) Нацполіція (15429) тендер (2465) Prozorro (2014) закупівлі (3541)
Топ коментарі
+10
будет что бить дебилам...
06.04.2021 11:08 Відповісти
+6
Їздити на Ланосах їм западло.
06.04.2021 11:11 Відповісти
+5
лучше бы на эти деньги приняли полицейских из европейских стран Британия Германия Нидерланды Франция Норвегия Швеция пусть бы народ Украины понял что такое ПОЛИЦИЯ а что такое аваковские гундосики шавки полицаи....
06.04.2021 11:29 Відповісти
будет что бить дебилам...
06.04.2021 11:08 Відповісти
да на месяц этой партии авто хватит, а потом мы ещё новые купим, недавно смотрел кладбище примусов))) зрелище не очень.
06.04.2021 11:32 Відповісти
Что бы мы понимали,кто нас грабит на самом деле.
06.04.2021 11:09 Відповісти
лучше бы на эти деньги приняли полицейских из европейских стран Британия Германия Нидерланды Франция Норвегия Швеция пусть бы народ Украины понял что такое ПОЛИЦИЯ а что такое аваковские гундосики шавки полицаи....
06.04.2021 11:29 Відповісти
Їздити на Ланосах їм западло.
06.04.2021 11:11 Відповісти
на великах как галабородько
06.04.2021 11:45 Відповісти
ВАЗеленський не планує захищати Україну, а будує поліцейську державу. Підганяє під кацапські та білоруські стандарти.
https://censor.net/ru/news/3257679/homchak_zayavil_o_korruptsionnyh_riskah_produktovyh_zakupok_mo_i_podtverdil_nekachestvennoe_pitanie

"Стоимость одного комплекта продуктов для военных в сутки составляет 81,27 грн, продолжил Главнокомандующий ВСУ.
"Может по таким ценам наесться человек нормально? А наедаются... Скажу больше: Я изучал ситуацию прошлой осенью. Я взял питание в школах-интернатах. И там стоимость одного комплекта продуктов в сутки составляет 136 грн. А у нас - 81,27. И я докладывал об этом министру обороны (Андрею Тарану. - Ред.)", - добавил Хомчак."
06.04.2021 11:16 Відповісти
565к - хорошая цена для 1,5 литрового дизеля. На офф. сайте дилера - более 600 косых.
06.04.2021 11:16 Відповісти
Особенно она хороша тем...что это пенсия почти 300-х пенсионеров...
06.04.2021 11:48 Відповісти
Во всём мире полиция ездит на авто. Не на возыках.
06.04.2021 11:52 Відповісти
Разумеется...но не во всем мире у основной массы населения пенсия в два или три раза ниже прожиточного минимума..
06.04.2021 11:55 Відповісти
Так что скот аваков мог бы и подешевле авто для ментов купить...логана к примеру...или китаца..
06.04.2021 11:56 Відповісти
Вот нахрена им нужны дастеры ...если основная масса их будет ездить по асфальту??
06.04.2021 11:57 Відповісти
Паркетник - для устойчивости на скользких дорогах вообще-то. Для грязи есть полноценные джипы.
06.04.2021 12:08 Відповісти
Для скользкой дороги мозги нужны...а не паркетники...а с мозгами у ментов большой напряг...
06.04.2021 14:22 Відповісти
Один аваков жырует все в дупе остальные
06.04.2021 11:19 Відповісти
А почему нам про это сообщает путинский интерфакс?
06.04.2021 11:21 Відповісти
потому что фак
06.04.2021 11:29 Відповісти
а шо Приусы уже побили ?
06.04.2021 11:29 Відповісти
а народ хоть и ездит на велосипедах, зато знает хто такой ахметов )))
06.04.2021 11:29 Відповісти
авакянівський мусоровоз
06.04.2021 11:31 Відповісти
шото цена в поллимоно не жирно за одну?
06.04.2021 11:43 Відповісти
В салоне, 560 000 гривен стоит Duster в максимальной комплектации, с заводским ГБО.
Если взять одновременно штук пять автомобилей, то тысяч 30 на каждом скинут.
А если по предзаказу, то скинут еще больше.
Но сейчас, верные жополизы начнут популярно объяснять, каким дорогостоящим оборудованием комплектуются полицейские авто и насколько выгодна эта цена...
Просто нет слов!
06.04.2021 11:51 Відповісти
ГБО на дизель? Это на фабрике "Рошен" такое ставят?
06.04.2021 12:29 Відповісти
На твои мозги, что бы хоть немного работали.
06.04.2021 13:16 Відповісти
Скільки Макрон платить Авакову відкатів, цікаво було знати?
06.04.2021 11:58 Відповісти
В реанимациях мест нет. Хозяевам Украины нужны только сторожа и прислуга.
06.04.2021 12:08 Відповісти
Бл..., слов не хватает! Тут ху@ло на нашей границе, а они вместо армии вооружают мусоров.
06.04.2021 12:30 Відповісти
«Досудебным следствием установлено, что должностные лица Национальной Гвардии Украины, вступив в преступный сговор с должностными лицами ГУ НГ Украины, наладили противоправный механизм получения неправомерной выгоды за содействие субъектам хозяйствования в победах в торгах на поставку вещевого и продовольственного обеспечения. Кроме того, установлено, что должностные лица Национальной Гвардии Украины предоставляют возможность предприятию ООО «Спец-ком-сервис» принимать участие в торгах ГУ НГ Украины и одерживать победу при закупке автомобильной техники для нужд НГ Украины, при условии выплаты определенной суммы денежных средств вышеуказанным должностным лицам», - говорится в материалах уголовного производства.
"Если говорить простым языком, прокуроры подозревают нацгвардейцев в получении откатов от ООО «Спец-ком-сервис» за признание их победителями тендеров на покупку авто", - констатирует журналист.
06.04.2021 12:38 Відповісти
Складывается впечатление, что у нас не война с россией, а какая-то полицейская операция внутри страны и для ВСУ не нужны бронетехника и боеприпасы, зато полиции очень нужны сотни новых авто, патрульные катера и особенно вертолеты.
06.04.2021 12:41 Відповісти
сраков ты дебил что больше делать нечего
чем тратить народные деньги урод мусорный
06.04.2021 14:23 Відповісти
 
 