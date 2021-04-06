Нацполиция закупила 100 автомобилей Renault Duster на 56,5 млн грн
Национальная полиция Украины договорилась о закупке 100 легковых автомобилей специального назначения на базе Renault Duster на 56,5 млн грн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Согласно договору от 5 апреля 2021 года, текст которого обнародован на портале ProZorro, по результатам тендера департамент управления имуществом договорился с ООО "Спец-Ком-Сервис" о закупке 100 белых легковых автомобилей специального назначения типа универсал на базе Renault Duster за 565 тыс. грн каждый.
Кроме того, согласно информации с портала ProZorro, Нацполиция намерена закупить еще 70 легковых автомобилей спецназначения типа седан оценочной стоимостью 38,2 млн грн, а также 300 легковых автомобилей спецназначения типа универсал (кроссовер) оценочной стоимостью 168,5 млн грн, 50 автомобилей спецназначения для перевозки девяти человек, взятых под стражу, оценочной стоимостью 92,5 млн грн, 10 автомобилей спецназначения для перевозки трех человек взятых под стражу оценочной стоимостью 10,4 млн грн, 5 автомобилей спецназначения повышенной проходимости типа пикап оценочной стоимостью 4,4 млн грн, 7 легковых автомобилей спецназначения типа универсал оценочной стоимостью 3,8 млн грн, 8 автомобилей спецназначения на базе грузопассажирских минифургонов оценочной стоимостью 15,6 млн грн.
"Стоимость одного комплекта продуктов для военных в сутки составляет 81,27 грн, продолжил Главнокомандующий ВСУ.
"Может по таким ценам наесться человек нормально? А наедаются... Скажу больше: Я изучал ситуацию прошлой осенью. Я взял питание в школах-интернатах. И там стоимость одного комплекта продуктов в сутки составляет 136 грн. А у нас - 81,27. И я докладывал об этом министру обороны (Андрею Тарану. - Ред.)", - добавил Хомчак."
Если взять одновременно штук пять автомобилей, то тысяч 30 на каждом скинут.
А если по предзаказу, то скинут еще больше.
Но сейчас, верные жополизы начнут популярно объяснять, каким дорогостоящим оборудованием комплектуются полицейские авто и насколько выгодна эта цена...
Просто нет слов!
"Если говорить простым языком, прокуроры подозревают нацгвардейцев в получении откатов от ООО «Спец-ком-сервис» за признание их победителями тендеров на покупку авто", - констатирует журналист.
чем тратить народные деньги урод мусорный