6 617 32

Нацполиция закупила 100 автомобилей Renault Duster на 56,5 млн грн

Национальная полиция Украины договорилась о закупке 100 легковых автомобилей специального назначения на базе Renault Duster на 56,5 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно договору от 5 апреля 2021 года, текст которого обнародован на портале ProZorro, по результатам тендера департамент управления имуществом договорился с ООО "Спец-Ком-Сервис" о закупке 100 белых легковых автомобилей специального назначения типа универсал на базе Renault Duster за 565 тыс. грн каждый.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков согласовал предоставление матпомощи на 425 тыс. грн главе Нацполиции Клименко и трем его заместителям, которые получают более миллиона в год, - СМИ

Кроме того, согласно информации с портала ProZorro, Нацполиция намерена закупить еще 70 легковых автомобилей спецназначения типа седан оценочной стоимостью 38,2 млн грн, а также 300 легковых автомобилей спецназначения типа универсал (кроссовер) оценочной стоимостью 168,5 млн грн, 50 автомобилей спецназначения для перевозки девяти человек, взятых под стражу, оценочной стоимостью 92,5 млн грн, 10 автомобилей спецназначения для перевозки трех человек взятых под стражу оценочной стоимостью 10,4 млн грн, 5 автомобилей спецназначения повышенной проходимости типа пикап оценочной стоимостью 4,4 млн грн, 7 легковых автомобилей спецназначения типа универсал оценочной стоимостью 3,8 млн грн, 8 автомобилей спецназначения на базе грузопассажирских минифургонов оценочной стоимостью 15,6 млн грн.

Также читайте: Стартовал процесс разработки нового внедорожника для ВСУ, - Минобороны

авто (4231) Нацполиция (16706) тендер (674) Prozorro (214) закупки (809)
Топ комментарии
+10
будет что бить дебилам...
06.04.2021 11:08 Ответить
06.04.2021 11:08 Ответить
+6
Їздити на Ланосах їм западло.
06.04.2021 11:11 Ответить
06.04.2021 11:11 Ответить
+5
лучше бы на эти деньги приняли полицейских из европейских стран Британия Германия Нидерланды Франция Норвегия Швеция пусть бы народ Украины понял что такое ПОЛИЦИЯ а что такое аваковские гундосики шавки полицаи....
06.04.2021 11:29 Ответить
06.04.2021 11:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
будет что бить дебилам...
06.04.2021 11:08 Ответить
06.04.2021 11:08 Ответить
да на месяц этой партии авто хватит, а потом мы ещё новые купим, недавно смотрел кладбище примусов))) зрелище не очень.
06.04.2021 11:32 Ответить
06.04.2021 11:32 Ответить
Что бы мы понимали,кто нас грабит на самом деле.
06.04.2021 11:09 Ответить
06.04.2021 11:09 Ответить
лучше бы на эти деньги приняли полицейских из европейских стран Британия Германия Нидерланды Франция Норвегия Швеция пусть бы народ Украины понял что такое ПОЛИЦИЯ а что такое аваковские гундосики шавки полицаи....
06.04.2021 11:29 Ответить
06.04.2021 11:29 Ответить
Їздити на Ланосах їм западло.
06.04.2021 11:11 Ответить
06.04.2021 11:11 Ответить
на великах как галабородько
06.04.2021 11:45 Ответить
06.04.2021 11:45 Ответить
ВАЗеленський не планує захищати Україну, а будує поліцейську державу. Підганяє під кацапські та білоруські стандарти.
https://censor.net/ru/news/3257679/homchak_zayavil_o_korruptsionnyh_riskah_produktovyh_zakupok_mo_i_podtverdil_nekachestvennoe_pitanie

"Стоимость одного комплекта продуктов для военных в сутки составляет 81,27 грн, продолжил Главнокомандующий ВСУ.
"Может по таким ценам наесться человек нормально? А наедаются... Скажу больше: Я изучал ситуацию прошлой осенью. Я взял питание в школах-интернатах. И там стоимость одного комплекта продуктов в сутки составляет 136 грн. А у нас - 81,27. И я докладывал об этом министру обороны (Андрею Тарану. - Ред.)", - добавил Хомчак."
06.04.2021 11:16 Ответить
06.04.2021 11:16 Ответить
565к - хорошая цена для 1,5 литрового дизеля. На офф. сайте дилера - более 600 косых.
06.04.2021 11:16 Ответить
06.04.2021 11:16 Ответить
Особенно она хороша тем...что это пенсия почти 300-х пенсионеров...
06.04.2021 11:48 Ответить
06.04.2021 11:48 Ответить
Во всём мире полиция ездит на авто. Не на возыках.
06.04.2021 11:52 Ответить
06.04.2021 11:52 Ответить
Разумеется...но не во всем мире у основной массы населения пенсия в два или три раза ниже прожиточного минимума..
06.04.2021 11:55 Ответить
06.04.2021 11:55 Ответить
Так что скот аваков мог бы и подешевле авто для ментов купить...логана к примеру...или китаца..
06.04.2021 11:56 Ответить
06.04.2021 11:56 Ответить
Вот нахрена им нужны дастеры ...если основная масса их будет ездить по асфальту??
06.04.2021 11:57 Ответить
06.04.2021 11:57 Ответить
Паркетник - для устойчивости на скользких дорогах вообще-то. Для грязи есть полноценные джипы.
06.04.2021 12:08 Ответить
06.04.2021 12:08 Ответить
Для скользкой дороги мозги нужны...а не паркетники...а с мозгами у ментов большой напряг...
06.04.2021 14:22 Ответить
06.04.2021 14:22 Ответить
Один аваков жырует все в дупе остальные
06.04.2021 11:19 Ответить
06.04.2021 11:19 Ответить
А почему нам про это сообщает путинский интерфакс?
06.04.2021 11:21 Ответить
06.04.2021 11:21 Ответить
потому что фак
06.04.2021 11:29 Ответить
06.04.2021 11:29 Ответить
а шо Приусы уже побили ?
06.04.2021 11:29 Ответить
06.04.2021 11:29 Ответить
а народ хоть и ездит на велосипедах, зато знает хто такой ахметов )))
06.04.2021 11:29 Ответить
06.04.2021 11:29 Ответить
авакянівський мусоровоз
06.04.2021 11:31 Ответить
06.04.2021 11:31 Ответить
шото цена в поллимоно не жирно за одну?
06.04.2021 11:43 Ответить
06.04.2021 11:43 Ответить
В салоне, 560 000 гривен стоит Duster в максимальной комплектации, с заводским ГБО.
Если взять одновременно штук пять автомобилей, то тысяч 30 на каждом скинут.
А если по предзаказу, то скинут еще больше.
Но сейчас, верные жополизы начнут популярно объяснять, каким дорогостоящим оборудованием комплектуются полицейские авто и насколько выгодна эта цена...
Просто нет слов!
06.04.2021 11:51 Ответить
06.04.2021 11:51 Ответить
ГБО на дизель? Это на фабрике "Рошен" такое ставят?
06.04.2021 12:29 Ответить
06.04.2021 12:29 Ответить
На твои мозги, что бы хоть немного работали.
06.04.2021 13:16 Ответить
06.04.2021 13:16 Ответить
Скільки Макрон платить Авакову відкатів, цікаво було знати?
06.04.2021 11:58 Ответить
06.04.2021 11:58 Ответить
В реанимациях мест нет. Хозяевам Украины нужны только сторожа и прислуга.
06.04.2021 12:08 Ответить
06.04.2021 12:08 Ответить
Бл..., слов не хватает! Тут ху@ло на нашей границе, а они вместо армии вооружают мусоров.
06.04.2021 12:30 Ответить
06.04.2021 12:30 Ответить
«Досудебным следствием установлено, что должностные лица Национальной Гвардии Украины, вступив в преступный сговор с должностными лицами ГУ НГ Украины, наладили противоправный механизм получения неправомерной выгоды за содействие субъектам хозяйствования в победах в торгах на поставку вещевого и продовольственного обеспечения. Кроме того, установлено, что должностные лица Национальной Гвардии Украины предоставляют возможность предприятию ООО «Спец-ком-сервис» принимать участие в торгах ГУ НГ Украины и одерживать победу при закупке автомобильной техники для нужд НГ Украины, при условии выплаты определенной суммы денежных средств вышеуказанным должностным лицам», - говорится в материалах уголовного производства.
"Если говорить простым языком, прокуроры подозревают нацгвардейцев в получении откатов от ООО «Спец-ком-сервис» за признание их победителями тендеров на покупку авто", - констатирует журналист.
06.04.2021 12:38 Ответить
06.04.2021 12:38 Ответить
Складывается впечатление, что у нас не война с россией, а какая-то полицейская операция внутри страны и для ВСУ не нужны бронетехника и боеприпасы, зато полиции очень нужны сотни новых авто, патрульные катера и особенно вертолеты.
06.04.2021 12:41 Ответить
06.04.2021 12:41 Ответить
сраков ты дебил что больше делать нечего
чем тратить народные деньги урод мусорный
06.04.2021 14:23 Ответить
06.04.2021 14:23 Ответить
 
 