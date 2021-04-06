Івано-Франківська облрада вимагає визнати недійсними результати виборів на 87-му окрузі

Івано-Франківська облрада вимагає визнати вибори у 87 окрузі недійсними й оголосити перевибори.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказано на сайті облради.

У своєму зверненні Івано-Франківська обласна рада закликає вищі органи державної влади та ЦВК "взяти на себе відповідальність і забезпечити верховенство права".

Депутати вимагають:

проведення об'єктивного розслідування можливих порушень та притягнення до відповідальності винних осіб;

дати належну правову оцінку діям спецпідрозділу СБУ, яке вривалося в приміщення ОВК № 87;

забезпечити об'єктивне розслідування факту проникнення невідомих осіб у приміщення ОВК;

визнати вибори народного депутата України недійсними та оголосити повторні вибори.

"Те, що відбувалося [при підрахунку голосів] з 28-го березня до 4 квітня, - можливі підкупи людей, перерахунки бюлетенів, встановлення результатів під дулами автоматів, погроз, шантажу та бездіяльності, є фактично призначенням кандидата, а не виборами. Під час сумнівного перерахунку на деяких ділянках глава ОВК здійснював грубі порушення, переривав засідання комісії, яке повинно бути безперервним, закривав приміщення комісії", - цитує звернення "Суспільне".

Голова Івано-Франківської ОДА Андрій Бойчук зазначив, що звернення не відображає позицію всіх депутатів, а є нав'язаним поглядом окремого кандидата на події.

"За" звернення проголосували 55 депутатів облради.

"Слуга народу" має найменшу фракцію в облраді, у неї лише 9 депутатів, тоді як "За майбутнє" має 16 мандатів (один із них - в Олександра Шевченка). У "Європейської солідарності" - 17 депутатів, у "Свободи" - 18, у "Батьківщини" - 14, у "Платформи громад" - 10.

Як повідомлялося, за результатами опрацювання 100% дільничних протоколів на 117 дільницях округу перемогу на довиборах у Раду на окрузі №87 в Івано-Франківській області здобув кандидат від партії "Слуга народу" Василь Вірастюк. На другому місці залишається представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко (29,69%). Третє місце посідає представник Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Руслан Кошулинський (28,86%).