3 984 20

Івано-Франківська облрада вимагає визнати недійсними результати виборів на 87-му окрузі

Івано-Франківська облрада вимагає визнати недійсними результати виборів на 87-му окрузі

Івано-Франківська облрада вимагає визнати вибори у 87 окрузі недійсними й оголосити перевибори.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказано на сайті облради.

У своєму зверненні Івано-Франківська обласна рада закликає вищі органи державної влади та ЦВК "взяти на себе відповідальність і забезпечити верховенство права".

Депутати вимагають:

проведення об'єктивного розслідування можливих порушень та притягнення до відповідальності винних осіб;

дати належну правову оцінку діям спецпідрозділу СБУ, яке вривалося в приміщення ОВК № 87;

забезпечити об'єктивне розслідування факту проникнення невідомих осіб у приміщення ОВК;

визнати вибори народного депутата України недійсними та оголосити повторні вибори.

"Те, що відбувалося [при підрахунку голосів] з 28-го березня до 4 квітня, - можливі підкупи людей, перерахунки бюлетенів, встановлення результатів під дулами автоматів, погроз, шантажу та бездіяльності, є фактично призначенням кандидата, а не виборами. Під час сумнівного перерахунку на деяких ділянках глава ОВК здійснював грубі порушення, переривав засідання комісії, яке повинно бути безперервним, закривав приміщення комісії", - цитує звернення "Суспільне".

Голова Івано-Франківської ОДА Андрій Бойчук зазначив, що звернення не відображає позицію всіх депутатів, а є нав'язаним поглядом окремого кандидата на події.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гриценко закликав Зеленського провести перевибори у 87-му окрузі на Прикарпатті: "Так перемагати - принизливо"

"За" звернення проголосували 55 депутатів облради.

"Слуга народу" має найменшу фракцію в облраді, у неї лише 9 депутатів, тоді як "За майбутнє" має 16 мандатів (один із них - в Олександра Шевченка). У "Європейської солідарності" - 17 депутатів, у "Свободи" - 18, у "Батьківщини" - 14, у "Платформи громад" - 10.

Як повідомлялося, за результатами опрацювання 100% дільничних протоколів на 117 дільницях округу перемогу на довиборах у Раду на окрузі №87 в Івано-Франківській області здобув кандидат від партії "Слуга народу" Василь Вірастюк. На другому місці залишається представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко (29,69%). Третє місце посідає представник Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Руслан Кошулинський (28,86%).

Вірастюк Василь (76) вибори (6737) облрада (283) Кошулинський Руслан (43) Івано-Франківська область (979) Шевченко Олександр Леонідович (97)
Топ коментарі
+14
Вы что смеетесь?
Какое же это будет шапито, ели там не будет силача?
показати весь коментар
06.04.2021 16:35 Відповісти
+13
Чи у силі франківців побороти корумпований Київ?. Вірастюк -дно днищ!!!
показати весь коментар
06.04.2021 16:35 Відповісти
+8
та яке там невизнання?
В Україні становиться на ноги авторитарна влада, на зразок Гітлера, Сталіна, *****. Так само там фальфікували(кують) вибори; так само там брешуть про поточну ситуацію, так само 73%дебілів вірять та підтримують.
показати весь коментар
06.04.2021 16:38 Відповісти
силаж не плохо смотриться на дизель шоу. его там просто ставят, он ходит и не говорит почти.
показати весь коментар
06.04.2021 16:44 Відповісти
Идеальный депутат!
показати весь коментар
06.04.2021 16:56 Відповісти
...они подковы гнут как каалачиии, и цепи рвут движением плеча!!!...
показати весь коментар
06.04.2021 16:55 Відповісти
він зубами тягає трамваї
показати весь коментар
06.04.2021 18:50 Відповісти
Срочную проверку боеготовности всех видов и родов войск объявила Россия
показати весь коментар
06.04.2021 16:36 Відповісти
Портянки считают , да портки стирают.
показати весь коментар
06.04.2021 16:58 Відповісти
Глупое отношение к угрозе. Легкомысленное.
показати весь коментар
06.04.2021 17:05 Відповісти
СБУ врывалось в помещение ОИК № 87,
а глава ОДА говорит о навязанном взгляде отдельного кандидата на события
показати весь коментар
06.04.2021 16:40 Відповісти
тут дилемма - выборы это цирк, или цирк - это выборы..
показати весь коментар
06.04.2021 16:40 Відповісти
Івано-Франківська облрада вимагає визнати недійсними результати виборів на 87-му окрузі - Цензор.НЕТ 4645
показати весь коментар
06.04.2021 16:57 Відповісти
Народ вибрав Вірастюка. Це було всім відомо, ще до дня виборів. Тому, де хто забрав монатки, та та пішов із кандидатів. А обл. раді нема чого зараз шашкою махати.
показати весь коментар
06.04.2021 17:14 Відповісти
Проквакав і - в болото.
показати весь коментар
06.04.2021 18:28 Відповісти
зєлайно випробовує старий добрий адмінресурс в регіоні, де шансів перемогти не буде ніколи, від слова @уй назавжди. Перевірка на воші лайносуду триває.
показати весь коментар
06.04.2021 17:21 Відповісти
******* :
"Свобода" - 18
ЕС - 17
Майбах - 16
Батьківщина - 14
ПЛАТФОРМА ГРОМАД - 10

Слуги народу - 9


Як так вишло, що на цій терріторії й з Майбаху , й з СН набрали більше ніж від "Свободи" ?!
Тим більше , що не Тягнибок , а ні Фаріон не обирали , а Руслана Кушулинського ...

Ось не вірю .
Наприклад беремо міскраду самого Францівська . Та ось там 28 депутатів з 42 це "Свобода" . А потім 10 у ЕС и 4 у Батьківщини . Й це усе . Нема там а ні Майбаху , а ні СН .
Взагалом нема . Жодного депутатка крім "Свобода" , ЕС й Батьківщина !

Звітки взялись ці 30% за Шевченка й Вирастюка ?! З якого такого біса !
показати весь коментар
06.04.2021 18:52 Відповісти
А Зебіли просто вміло розставлені...
показати весь коментар
06.04.2021 21:24 Відповісти
Ну не вдалося буковельцю Шевченку виграти у Вірастюка, а свободівець Кошулинський завдяки "підтримці" ПЄСу взагалі третій, треба змиритись з поразкою і жити далі, інакше після кожного плачу програвших вибори можна хоч раз в місяць проводити.
показати весь коментар
06.04.2021 18:53 Відповісти
 
 