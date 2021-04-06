Івано-Франківська облрада вимагає визнати недійсними результати виборів на 87-му окрузі
Івано-Франківська облрада вимагає визнати вибори у 87 окрузі недійсними й оголосити перевибори.
Як передає Цензор.НЕТ, про це сказано на сайті облради.
У своєму зверненні Івано-Франківська обласна рада закликає вищі органи державної влади та ЦВК "взяти на себе відповідальність і забезпечити верховенство права".
Депутати вимагають:
проведення об'єктивного розслідування можливих порушень та притягнення до відповідальності винних осіб;
дати належну правову оцінку діям спецпідрозділу СБУ, яке вривалося в приміщення ОВК № 87;
забезпечити об'єктивне розслідування факту проникнення невідомих осіб у приміщення ОВК;
визнати вибори народного депутата України недійсними та оголосити повторні вибори.
"Те, що відбувалося [при підрахунку голосів] з 28-го березня до 4 квітня, - можливі підкупи людей, перерахунки бюлетенів, встановлення результатів під дулами автоматів, погроз, шантажу та бездіяльності, є фактично призначенням кандидата, а не виборами. Під час сумнівного перерахунку на деяких ділянках глава ОВК здійснював грубі порушення, переривав засідання комісії, яке повинно бути безперервним, закривав приміщення комісії", - цитує звернення "Суспільне".
Голова Івано-Франківської ОДА Андрій Бойчук зазначив, що звернення не відображає позицію всіх депутатів, а є нав'язаним поглядом окремого кандидата на події.
"За" звернення проголосували 55 депутатів облради.
"Слуга народу" має найменшу фракцію в облраді, у неї лише 9 депутатів, тоді як "За майбутнє" має 16 мандатів (один із них - в Олександра Шевченка). У "Європейської солідарності" - 17 депутатів, у "Свободи" - 18, у "Батьківщини" - 14, у "Платформи громад" - 10.
Як повідомлялося, за результатами опрацювання 100% дільничних протоколів на 117 дільницях округу перемогу на довиборах у Раду на окрузі №87 в Івано-Франківській області здобув кандидат від партії "Слуга народу" Василь Вірастюк. На другому місці залишається представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко (29,69%). Третє місце посідає представник Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Руслан Кошулинський (28,86%).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Какое же это будет шапито, ели там не будет силача?
В Україні становиться на ноги авторитарна влада, на зразок Гітлера, Сталіна, *****. Так само там фальфікували(кують) вибори; так само там брешуть про поточну ситуацію, так само 73%дебілів вірять та підтримують.
а глава ОДА говорит о навязанном взгляде отдельного кандидата на события
"Свобода" - 18
ЕС - 17
Майбах - 16
Батьківщина - 14
ПЛАТФОРМА ГРОМАД - 10
Слуги народу - 9
Як так вишло, що на цій терріторії й з Майбаху , й з СН набрали більше ніж від "Свободи" ?!
Тим більше , що не Тягнибок , а ні Фаріон не обирали , а Руслана Кушулинського ...
Ось не вірю .
Наприклад беремо міскраду самого Францівська . Та ось там 28 депутатів з 42 це "Свобода" . А потім 10 у ЕС и 4 у Батьківщини . Й це усе . Нема там а ні Майбаху , а ні СН .
Взагалом нема . Жодного депутатка крім "Свобода" , ЕС й Батьківщина !
Звітки взялись ці 30% за Шевченка й Вирастюка ?! З якого такого біса !