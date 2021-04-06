Ивано-Франковский облсовет требует признать недействительными результаты выборов на 87-м округе
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Ивано-Франковский облсовет требует признать выборы в 87 округе недействительными и объявить перевыборы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте облсовета.
В своем обращении Ивано-Франковский областной совет призывает высшие органы государственной власти и ЦИК "взять на себя ответственность и обеспечить верховенство права".
Депутаты требуют:
проведения объективного расследования возможных нарушений и привлечения к ответственности виновных лиц;
дать надлежащую правовую оценку действиям спецподразделения СБУ, которое врывалось в помещение ОИК № 87;
обеспечить объективное расследование факта проникновения неизвестных лиц в помещение ОИК;
признать выборы народного депутата Украины недействительными и объявить повторные выборы.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Очень непростые выборы состоялись. Будем устанавливать результаты с учетом судебных решений, которые вступят в законную силу, - ЦИК об округе №87
"То, что происходило [при подсчете голосов] с 28-го марта до 4 апреля, - возможные подкупы людей, пересчеты бюллетеней, установление результатов под дулами автоматов, угроз, шантажа и бездействия, является фактически назначением кандидата, а не выборами. Во время сомнительного пересчета на некоторых участках глава ОИК совершал грубые нарушения, прерывал заседание комиссии, которое должно быть непрерывным, закрывал помещение комиссии", - цитирует обращение "Суспільне".
Глава Ивано-Франковской ОГА Андрей Бойчук отметил, что обращение не отражает позицию всех депутатов, а является навязанным взглядом отдельного кандидата на события.
"За" обращение проголосовали 55 депутатов облсовета.
"Слуга народа" имеет наименьшую фракцию в облсовете, у нее всего 9 депутатов, тогда как "За майбутнє" имеет 16 мандатов (один из них - у Александра Шевченко). У "Европейской солидарности" - 17 депутатов, у "Свободы" - 18, у "Батькивщины" - 14, у "Платформы громад" - 10.
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Какое же это будет шапито, ели там не будет силача?
В Україні становиться на ноги авторитарна влада, на зразок Гітлера, Сталіна, *****. Так само там фальфікували(кують) вибори; так само там брешуть про поточну ситуацію, так само 73%дебілів вірять та підтримують.
а глава ОДА говорит о навязанном взгляде отдельного кандидата на события
"Свобода" - 18
ЕС - 17
Майбах - 16
Батьківщина - 14
ПЛАТФОРМА ГРОМАД - 10
Слуги народу - 9
Як так вишло, що на цій терріторії й з Майбаху , й з СН набрали більше ніж від "Свободи" ?!
Тим більше , що не Тягнибок , а ні Фаріон не обирали , а Руслана Кушулинського ...
Ось не вірю .
Наприклад беремо міскраду самого Францівська . Та ось там 28 депутатів з 42 це "Свобода" . А потім 10 у ЕС и 4 у Батьківщини . Й це усе . Нема там а ні Майбаху , а ні СН .
Взагалом нема . Жодного депутатка крім "Свобода" , ЕС й Батьківщина !
Звітки взялись ці 30% за Шевченка й Вирастюка ?! З якого такого біса !