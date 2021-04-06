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Новости Политика Украины
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Вирастюк (82) выборы (24148) облсовет (521) Кошулинский (143) Ивано-Франковская область (786) Шевченко Александр Леонидович (327)

Ивано-Франковский облсовет требует признать недействительными результаты выборов на 87-м округе

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Ивано-Франковский облсовет требует признать недействительными результаты выборов на 87-м округе

Ивано-Франковский облсовет требует признать выборы в 87 округе недействительными и объявить перевыборы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте облсовета.

В своем обращении Ивано-Франковский областной совет призывает высшие органы государственной власти и ЦИК "взять на себя ответственность и обеспечить верховенство права".

Депутаты требуют:

проведения объективного расследования возможных нарушений и привлечения к ответственности виновных лиц;

дать надлежащую правовую оценку действиям спецподразделения СБУ, которое врывалось в помещение ОИК № 87;

обеспечить объективное расследование факта проникновения неизвестных лиц в помещение ОИК;

признать выборы народного депутата Украины недействительными и объявить повторные выборы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Очень непростые выборы состоялись. Будем устанавливать результаты с учетом судебных решений, которые вступят в законную силу, - ЦИК об округе №87

"То, что происходило [при подсчете голосов] с 28-го марта до 4 апреля, - возможные подкупы людей, пересчеты бюллетеней, установление результатов под дулами автоматов, угроз, шантажа и бездействия, является фактически назначением кандидата, а не выборами. Во время сомнительного пересчета на некоторых участках глава ОИК совершал грубые нарушения, прерывал заседание комиссии, которое должно быть непрерывным, закрывал помещение комиссии", - цитирует обращение "Суспільне".

Глава Ивано-Франковской ОГА Андрей Бойчук отметил, что обращение не отражает позицию всех депутатов, а является навязанным взглядом отдельного кандидата на события.

"За" обращение проголосовали 55 депутатов облсовета.

"Слуга народа" имеет наименьшую фракцию в облсовете, у нее всего 9 депутатов, тогда как "За майбутнє" имеет 16 мандатов (один из них - у Александра Шевченко). У "Европейской солидарности" - 17 депутатов, у "Свободы" - 18, у "Батькивщины" - 14, у "Платформы громад" - 10.

Как сообщалось, по результатам обработки 100% участковых протоколов на 117 участках округа победу на Довыборах в Раду на округе №87 в Ивано-Франковской области одержал кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. На втором месте остается представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко (29,69%). Третье место занимает представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский (28,86%).
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Топ комментарии
+14
Вы что смеетесь?
Какое же это будет шапито, ели там не будет силача?
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06.04.2021 16:35
+13
Чи у силі франківців побороти корумпований Київ?. Вірастюк -дно днищ!!!
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06.04.2021 16:35
+8
та яке там невизнання?
В Україні становиться на ноги авторитарна влада, на зразок Гітлера, Сталіна, Хуйла. Так само там фальфікували(кують) вибори; так само там брешуть про поточну ситуацію, так само 73%дебілів вірять та підтримують.
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06.04.2021 16:38
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Вы что смеетесь?
Какое же это будет шапито, ели там не будет силача?
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06.04.2021 16:35 Ответить
силаж не плохо смотриться на дизель шоу. его там просто ставят, он ходит и не говорит почти.
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06.04.2021 16:44 Ответить
Идеальный депутат!
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06.04.2021 16:56 Ответить
...они подковы гнут как каалачиии, и цепи рвут движением плеча!!!...
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06.04.2021 16:55 Ответить
він зубами тягає трамваї
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06.04.2021 18:50 Ответить
Чи у силі франківців побороти корумпований Київ?. Вірастюк -дно днищ!!!
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06.04.2021 16:35 Ответить
Срочную проверку боеготовности всех видов и родов войск объявила Россия
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06.04.2021 16:36 Ответить
Портянки считают , да портки стирают.
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06.04.2021 16:58 Ответить
Глупое отношение к угрозе. Легкомысленное.
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06.04.2021 17:05 Ответить
та яке там невизнання?
В Україні становиться на ноги авторитарна влада, на зразок Гітлера, Сталіна, *****. Так само там фальфікували(кують) вибори; так само там брешуть про поточну ситуацію, так само 73%дебілів вірять та підтримують.
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06.04.2021 16:38 Ответить
СБУ врывалось в помещение ОИК № 87,
а глава ОДА говорит о навязанном взгляде отдельного кандидата на события
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06.04.2021 16:40 Ответить
тут дилемма - выборы это цирк, или цирк - это выборы..
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06.04.2021 16:40 Ответить
Івано-Франківська облрада вимагає визнати недійсними результати виборів на 87-му окрузі - Цензор.НЕТ 4645
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06.04.2021 16:57 Ответить
комментарий отмечен как спам
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06.04.2021 17:14 Ответить
Проквакав і - в болото.
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06.04.2021 18:28 Ответить
зєлайно випробовує старий добрий адмінресурс в регіоні, де шансів перемогти не буде ніколи, від слова @уй назавжди. Перевірка на воші лайносуду триває.
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06.04.2021 17:21 Ответить
******* :
"Свобода" - 18
ЕС - 17
Майбах - 16
Батьківщина - 14
ПЛАТФОРМА ГРОМАД - 10

Слуги народу - 9


Як так вишло, що на цій терріторії й з Майбаху , й з СН набрали більше ніж від "Свободи" ?!
Тим більше , що не Тягнибок , а ні Фаріон не обирали , а Руслана Кушулинського ...

Ось не вірю .
Наприклад беремо міскраду самого Францівська . Та ось там 28 депутатів з 42 це "Свобода" . А потім 10 у ЕС и 4 у Батьківщини . Й це усе . Нема там а ні Майбаху , а ні СН .
Взагалом нема . Жодного депутатка крім "Свобода" , ЕС й Батьківщина !

Звітки взялись ці 30% за Шевченка й Вирастюка ?! З якого такого біса !
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06.04.2021 18:52 Ответить
А Зебіли просто вміло розставлені...
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06.04.2021 21:24 Ответить
Ну не вдалося буковельцю Шевченку виграти у Вірастюка, а свободівець Кошулинський завдяки "підтримці" ПЄСу взагалі третій, треба змиритись з поразкою і жити далі, інакше після кожного плачу програвших вибори можна хоч раз в місяць проводити.
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06.04.2021 18:53 Ответить
 
 