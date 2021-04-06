Ивано-Франковский облсовет требует признать недействительными результаты выборов на 87-м округе

Ивано-Франковский облсовет требует признать выборы в 87 округе недействительными и объявить перевыборы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте облсовета.

В своем обращении Ивано-Франковский областной совет призывает высшие органы государственной власти и ЦИК "взять на себя ответственность и обеспечить верховенство права".

Депутаты требуют:

проведения объективного расследования возможных нарушений и привлечения к ответственности виновных лиц;

дать надлежащую правовую оценку действиям спецподразделения СБУ, которое врывалось в помещение ОИК № 87;

обеспечить объективное расследование факта проникновения неизвестных лиц в помещение ОИК;

признать выборы народного депутата Украины недействительными и объявить повторные выборы.

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"То, что происходило [при подсчете голосов] с 28-го марта до 4 апреля, - возможные подкупы людей, пересчеты бюллетеней, установление результатов под дулами автоматов, угроз, шантажа и бездействия, является фактически назначением кандидата, а не выборами. Во время сомнительного пересчета на некоторых участках глава ОИК совершал грубые нарушения, прерывал заседание комиссии, которое должно быть непрерывным, закрывал помещение комиссии", - цитирует обращение "Суспільне".

Глава Ивано-Франковской ОГА Андрей Бойчук отметил, что обращение не отражает позицию всех депутатов, а является навязанным взглядом отдельного кандидата на события.

"За" обращение проголосовали 55 депутатов облсовета.

"Слуга народа" имеет наименьшую фракцию в облсовете, у нее всего 9 депутатов, тогда как "За майбутнє" имеет 16 мандатов (один из них - у Александра Шевченко). У "Европейской солидарности" - 17 депутатов, у "Свободы" - 18, у "Батькивщины" - 14, у "Платформы громад" - 10.

Как сообщалось, по результатам обработки 100% участковых протоколов на 117 участках округа победу на Довыборах в Раду на округе №87 в Ивано-Франковской области одержал кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. На втором месте остается представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко (29,69%). Третье место занимает представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский (28,86%).