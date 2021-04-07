УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4053 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 476 8

Зараз вводити тотальний локдаун по всій країні немає необхідності, - Шмигаль

Зараз вводити тотальний локдаун по всій країні немає необхідності, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що вводити тотальний локдаун по всій країні на цей момент немає потреби.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це прем'єр-міністр повідомив на засіданні уряду в середу.

"У деяких регіонах, після введення "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки і відповідальної роботи місцевих органів, спостерігається стабілізація ситуації з поширенням коронавірусу", - сказав Шмигаль

Прем'єр підкреслив, що якщо така динаміка буде зберігатися надалі, то можливе повернення таких регіонів до "помаранчевої" зоні.

"Це в черговий раз демонструє, що адаптивний карантин працює і вводити тотальний локдаун по всій країні на цей момент немає потреби", - додав він.

Також читайте: Летальність підвищилася, надходить молодь з 80-90% ураження легень, - лікар львівської лікарні Матолінець про підступність "британського" штаму

Як повідомлялося раніше, 15 415 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 виявили в Україні станом на 7 квітня 2021 року. В Україні зафіксована найвища смертність від COVID-19 за добу - померла 481 особа.

Згідно з даними Worldometers, з добового приросту хворих Україна на 7-му місці в світі і на 1-му в Європі.

Автор: 

карантин (18172) Шмигаль Денис (4783) COVID-19 (19767) коронавірус (19923) локдаун (339)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А на паску люди попрут по церквам а на следующий день на мойовку на шашліки...
показати весь коментар
07.04.2021 13:28 Відповісти
Да, точно так и будет. Но в церкву не пойду, так и быть
показати весь коментар
07.04.2021 13:50 Відповісти
April 7th, 2021
https://ibigdan.livejournal.com/26528416.html А раптом ви це ще не бачили
В прямом эфире Україна24: - "А чому ви обрали такийекологічний транспорт як велосипед?" - "Тому що АХМЕТОВ-ПЕТУХ!"
показати весь коментар
07.04.2021 13:28 Відповісти
Це так "гарно" контрастує з попередньою новиною
показати весь коментар
07.04.2021 13:35 Відповісти
ничего, Укрзалицныця успешно выравнивает картину по всем областям
показати весь коментар
07.04.2021 13:36 Відповісти
Есть доказательства? Кроме Укрзализниці некому инфекциию разносить? Вот например в Херсоне одном из самых благополучных по Ковиду городов резко ухудшилась ситуация. Укрзализниця работает, как и раньше, но заражают люди из Николаева. Там все закрыто они прут в Херсон на машинах и разносят инфекцию. Так что предлагаю запретить ездить на автомобилях , особенно наглым мордатым бугаям на джипах -они первые виноваты в эпидемии.
показати весь коментар
07.04.2021 15:24 Відповісти
цікаво, що ти, ********, заспіваєш вже на наступному тижні..
Я навіть здогадуюсь. За два тижні до Пасхи локдаун буде, 100%
показати весь коментар
07.04.2021 13:37 Відповісти
 
 