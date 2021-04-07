Зараз вводити тотальний локдаун по всій країні немає необхідності, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що вводити тотальний локдаун по всій країні на цей момент немає потреби.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це прем'єр-міністр повідомив на засіданні уряду в середу.

"У деяких регіонах, після введення "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки і відповідальної роботи місцевих органів, спостерігається стабілізація ситуації з поширенням коронавірусу", - сказав Шмигаль

Прем'єр підкреслив, що якщо така динаміка буде зберігатися надалі, то можливе повернення таких регіонів до "помаранчевої" зоні.

"Це в черговий раз демонструє, що адаптивний карантин працює і вводити тотальний локдаун по всій країні на цей момент немає потреби", - додав він.

Як повідомлялося раніше, 15 415 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 виявили в Україні станом на 7 квітня 2021 року. В Україні зафіксована найвища смертність від COVID-19 за добу - померла 481 особа.

Згідно з даними Worldometers, з добового приросту хворих Україна на 7-му місці в світі і на 1-му в Європі.