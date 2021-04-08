УКР
Лінія США щодо Росії тупикова, можливо, навіть тупа, - Лавров

Лінія США щодо Росії тупикова, можливо, навіть тупа, - Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав "тупою" лінію Вашингтона щодо Москви.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости", про це Лавров заявив за підсумками переговорів з главою МЗС Казахстану Мухтаром Тлеуберді.

"Навіть така провашингтонська структура, як Атлантична рада, вже публікує матеріали, в яких критикується абсолютно тупикова лінія США щодо Росії, а, момливо, навіть тупа, яка не приносить жодного результату з точки зору тих цілей, які оголошувалися, коли санкції запроваджувалися", - сказав Лавров.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що США готують відповідь на ворожість з боку РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загострення на Донбасі може вплинути на курс рубля і вдарити по економіці Росії, - Пєсков

Топ коментарі
+67
На месте Штатов, я б твою дочь выслал, что б у лошади Ума добавилось
показати весь коментар
08.04.2021 11:29 Відповісти
+29
Яке цинічне говеня. Дружину з донькою перевіз би із штатів у рязань. Чи ще в якусь там срань.
показати весь коментар
08.04.2021 11:30 Відповісти
+26
Не треба російську пропаганду повторювати.
Наш футболіст-патріот Євген Коноплянка дуже добре щодо цієї цитати колись казав:
Лінія США щодо Росії тупикова, можливо, навіть тупа, - Лавров - Цензор.НЕТ 8588
показати весь коментар
08.04.2021 11:48 Відповісти
Що ж це за "сверхдержава", якщо навіть тупі санкції садять рашку на дупу... Що буде, коли не тупі санкції введуть... Лавруха насре собі у вухо?...
показати весь коментар
08.04.2021 23:22 Відповісти
