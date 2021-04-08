Лінія США щодо Росії тупикова, можливо, навіть тупа, - Лавров
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав "тупою" лінію Вашингтона щодо Москви.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости", про це Лавров заявив за підсумками переговорів з главою МЗС Казахстану Мухтаром Тлеуберді.
"Навіть така провашингтонська структура, як Атлантична рада, вже публікує матеріали, в яких критикується абсолютно тупикова лінія США щодо Росії, а, момливо, навіть тупа, яка не приносить жодного результату з точки зору тих цілей, які оголошувалися, коли санкції запроваджувалися", - сказав Лавров.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що США готують відповідь на ворожість з боку РФ.
