РУС
Линия США в отношении России тупиковая, может быть даже тупая, - Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал "тупой" линию Вашингтона в отношении Москвы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости", об этом Лавров заявил по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

"Даже такая провашингтонская структура, как Атлантический совет, уже публикует материалы, в которых критикуется абсолютно тупиковая линия США в отношении России, а, может быть, даже тупая, которая не приносит никакого результата с точки зрения тех целей, которые объявлялись, когда санкции вводились", - сказал Лавров.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что США готовят ответ на враждебность со стороны РФ.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что США готовят ответ на враждебность со стороны РФ.

На месте Штатов, я б твою дочь выслал, что б у лошади Ума добавилось
08.04.2021 11:29 Ответить
Яке цинічне говеня. Дружину з донькою перевіз би із штатів у рязань. Чи ще в якусь там срань.
08.04.2021 11:30 Ответить
Не треба російську пропаганду повторювати.
Наш футболіст-патріот Євген Коноплянка дуже добре щодо цієї цитати колись казав:
Лінія США щодо Росії тупикова, можливо, навіть тупа, - Лавров - Цензор.НЕТ 8588
08.04.2021 11:48 Ответить
Що ж це за "сверхдержава", якщо навіть тупі санкції садять рашку на дупу... Що буде, коли не тупі санкції введуть... Лавруха насре собі у вухо?...
08.04.2021 23:22 Ответить
