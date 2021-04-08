Линия США в отношении России тупиковая, может быть даже тупая, - Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал "тупой" линию Вашингтона в отношении Москвы.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости", об этом Лавров заявил по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди.
"Даже такая провашингтонская структура, как Атлантический совет, уже публикует материалы, в которых критикуется абсолютно тупиковая линия США в отношении России, а, может быть, даже тупая, которая не приносит никакого результата с точки зрения тех целей, которые объявлялись, когда санкции вводились", - сказал Лавров.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что США готовят ответ на враждебность со стороны РФ.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
1 2
Крим Український #418951
показать весь комментарий08.04.2021 23:22 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Страница 2 из 2
1 2
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Наш футболіст-патріот Євген Коноплянка дуже добре щодо цієї цитати колись казав: