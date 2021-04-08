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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ планує до кінця року вакцинувати 70% дорослого населення, - Ляшко

МОЗ планує до кінця року вакцинувати 70% дорослого населення, - Ляшко

МОЗ планує до кінця року вакцинувати 70% дорослого населення. Для цього необхідна наявність вакцин та бажання громадян прищепитися.

Про це заявив головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Коли ми говоримо про те, що нам поставлене завдання до кінця 2021 року вакцинувати 70%, ми повинні зробити все, щоб це зробити. Зараз у нас квітень, ми розуміємо, що треба робити близько 6 млн щеплень на місяць, 220 на добу, без вихідних, для того, щоб забезпечити виконання цього плану. Є кілька змінних, які будуть впливати на виконання. Перша змінна — наявність вакцин. Їх має бути як мінімум мільйон, щоб ми могли задіяти всі наші ресурси медсистеми. І поставки повинні бути ритмічними, без збоїв", — сказав чиновник.

Також, на думку Ляшка, потрібно агітувати людей робити щеплення.

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"Друга складова — люди повинні прийти вакцинуватися. З 70% в середньому 50% зараз бажають вакцинуватися, 20% ми повинні запросити. Ми повинні їх переконати за цей проміжок часу. Треба йти в групи в соцмережах, переконувати, ми зараз працюємо з ВООЗ і ЮНІСЕФ для того, щоб ще раз розповісти про всі потенційні переваги вакцинації порівняно з перенесенням хвороби", - розповів заступник міністра.

Ляшко відповів, чи є несприятливі наслідки після імунізації.

"Так, є, ми про це говорили й будемо говорити. Зараз в Україні це 0,3% від усіх ін'єкцій, які були зроблені, близько 800 подій після імунізацій. Чи будуть вони надалі? Так. Але позитив і тяжкість перебігу хвороби у випадку інфікування після вакцинації непорівнянні з тими несприятливими подіями, які можуть виникнути в день ін'єкції, в місці ін'єкції або через певний час. Від цього не вмирають", — пояснив головний санлікар.

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Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Ляшко Віктор (1516) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
Минздрав планирует до конца года вакцинировать 70% взрослого населения, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4379
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08.04.2021 21:40
+10
Это вы так фекалии везде метали. А вот вам настоящий "доктор смерть", а не придуманный. И его к власти привели именно вы своим враньем

Минздрав планирует до конца года вакцинировать 70% взрослого населения, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1999
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08.04.2021 21:43
+9
Да не планировать надо, а вакцинировать. Это большая разница.
Кстати, в Польше вакцинировано уже 7 млн человек. Видимо, их планы реалистичнее.
Напомню: население Польши почти равно населению Украины. Правда, там во власти более умные и ответственные люди.
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08.04.2021 21:36
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08.04.2021 21:34 Відповісти
Что бы посрать ,нужно сходить в туалет и нужна туалетная бумага .
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09.04.2021 07:10 Відповісти
Да не планировать надо, а вакцинировать. Это большая разница.
Кстати, в Польше вакцинировано уже 7 млн человек. Видимо, их планы реалистичнее.
Напомню: население Польши почти равно населению Украины. Правда, там во власти более умные и ответственные люди.
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08.04.2021 21:36 Відповісти
ти ба - які молодці!
а ви: доктор смерть, доктор смерть!
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08.04.2021 21:37 Відповісти
доктор смерть - это была у нас такая Уляна Супрун
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08.04.2021 21:39 Відповісти
Уляна Супрун ніколи не була доктором смерь
закусюйте, юначе
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08.04.2021 21:42 Відповісти
Это вы так фекалии везде метали. А вот вам настоящий "доктор смерть", а не придуманный. И его к власти привели именно вы своим враньем

Минздрав планирует до конца года вакцинировать 70% взрослого населения, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1999
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08.04.2021 21:43 Відповісти
МОЗ планує до кінця року вакцинувати 70% дорослого населення, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2193
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08.04.2021 23:22 Відповісти
Українське прислів'я: дай Боже нашому теляті вовка з'їсти(с)
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08.04.2021 21:38 Відповісти
Минздрав планирует до конца года вакцинировать 70% взрослого населения, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4379
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08.04.2021 21:40 Відповісти
конец года через 7 месяцев
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08.04.2021 21:41 Відповісти
Всё идёт по плану.

До 30 декабря вакцинируют 5 процентов,

а 30-31 декабря остальные 65 процентов
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08.04.2021 22:43 Відповісти
Решта 30% - це пенсіонери?!!
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08.04.2021 21:49 Відповісти
Cікоко % вакцинували населення? Ну шо вани брешуть про вакцинування, гроші де - в асФальті...
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08.04.2021 21:57 Відповісти
Ути-пути(нуихуйлотоже),пустышка-пестунишка,шо попытка№105 опять,пилять...
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08.04.2021 21:58 Відповісти
ДА..ИДЕТ ВОЙНА....я не могу понять...ЗАЧЕМ НАПИСАЛИ КОНСТИТУЦИЮ УКРАИНЫ....если народу невозможно ней пользоваться...лохдауны карантины и прочую ерунду можно применять только при надзвичйному стани....бандиты получаются
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08.04.2021 22:06 Відповісти
Згадайте СКІЛЬКИ захисних масок безкоштовніх прилетіло в УКРАЇНУ - куди поділися???
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08.04.2021 22:02 Відповісти
авы можете себе представить...что происходит с человеком...который ходит в маске?????он дыщит углектслым газом...А ПОТОМ УМИРАЕТ....а говорят...что человек умер от ковида
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08.04.2021 22:08 Відповісти
Где ты этого бреда наслушался - на НТН или где?
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08.04.2021 22:18 Відповісти
я видела...дыхание человека в маске.....медики измеряли прибором ---какой смесью газов человек дышит под маской....а человек--если болен ковидом---то под маской он точно умрет быстрее--чем на свежем воздухе......БОЖе...поэтому и люди умирают....они всегда под маской...А ПОТОМ ПОД ШВЛ...аболдеть..
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09.04.2021 01:20 Відповісти
Степаха как-то заявил: Мы не дадим выбирать вакцину !
После этого вы собираетесь убеждать вакцинироваться дерьмом, от которого
отказалась Европа ?!
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08.04.2021 22:24 Відповісти
Оце дивлюсь на Ляшка, і нагадує він мені обличчям і поведінкою головного Левіафана з серіалу Надприродне. Як ото левіафани людей їли і у овочі вакцинами перетворювали. Аж аналогія така на думку спадає.
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08.04.2021 22:39 Відповісти
Охренеть, во дает!
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08.04.2021 22:39 Відповісти
У Минздрава была надежда, что короно-вирус рассосётся сам собой. Других методов лечения они не знают.
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08.04.2021 22:44 Відповісти
ляшко такий же дебіл,як и степанов.
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08.04.2021 22:59 Відповісти
ДІАЛОГ: - Хто має право купляти вакцину?
- Тільки ДЕРЖАВА.
- А гроші в неї є?
- Є, в асФальті, не в валюті.
- То яку вакцину Ви хочети?
- Яку небуть, хоч воду, аби показати де гроші ділися.
- Так, а ЛЮДИ, ЩО їм робити?
- А хто їх питатиме? Нехай получають те що дають, аби не знали що дають...
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08.04.2021 23:56 Відповісти
Згадую ЖВАНЄЦКОГО: - Если говорят что будет хорошо - НЕ ВЕРЮ, а говорят что будет ещё хуже - охотно верю.....
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09.04.2021 00:07 Відповісти
70% от числа тех,кто к тому времени выживет?
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09.04.2021 00:10 Відповісти
Я маю можливість вільно спілкуватися УКРАЇНЬСЬКОЮ а так-же общаться на РУССКОМ языке и для меня нет никакой разницы. Очень хочется :- ПУСТЬ ВЫЖИВУТ 100%. НО армия России у ворот Украины... Крым, Донбас. Уже есть потери больше 10000 за 7 лет. + Коронка. Потерь будет много...
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09.04.2021 00:44 Відповісти
365-90=275;. 70% от 40000000 = 28000000;
28000000 /275 = 101000 в день. Така кількість повинна
Вакциновуватись в день, в т.ч і в вихідні.
І після цього ще вірити цьому п****здоболу?
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09.04.2021 06:56 Відповісти
Извините, несколько поправок. Для вакцинации 28млн. чел. нужно сделать 56млн. уколов (по 2 каждому). В выходные у нас почему-то почти никого не колят (факт). Остаток раб.дней до Нов.года - прибл. 200. Делим 56млн. на 200раб.дней. Итог = 280тыс.уколов за каждый раб. день.
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10.04.2021 15:53 Відповісти
Этот же ЛЯШКО ещё год назад свистел, что может протестировать (тестами ПЛР) всех украинцев ЗА ОДИН МЕСЯЦ! Прошло больше года! Сделано всего около 8млн. тестов ПЛР. С учётом 2-3-20 тестов одному чел. (особенно депутатам, министрам, зеле и всей их банде) реально протестировано 2-3-4млн.чел... Сейчас ляшко со степановым могут привычно врать про 6-7-10-13млн. вакцинаций в месяц. Все понимают, что это бред. Таких цифр они никогда не смогут обеспечить, но спросить с них некому - наверху абсолютно такие же неизлечимые зеленые лжецы...
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10.04.2021 15:58 Відповісти
ЛЯШКО (24.03.20): "При наличии тест-систем мы способны протестировать все население страны за один месяц", - подчеркнул главный санитарный врач.Источник: https://censor.net/ru/n3183897
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10.04.2021 16:00 Відповісти
 
 