МОЗ планує до кінця року вакцинувати 70% дорослого населення, - Ляшко

МОЗ планує до кінця року вакцинувати 70% дорослого населення. Для цього необхідна наявність вакцин та бажання громадян прищепитися.

Про це заявив головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Коли ми говоримо про те, що нам поставлене завдання до кінця 2021 року вакцинувати 70%, ми повинні зробити все, щоб це зробити. Зараз у нас квітень, ми розуміємо, що треба робити близько 6 млн щеплень на місяць, 220 на добу, без вихідних, для того, щоб забезпечити виконання цього плану. Є кілька змінних, які будуть впливати на виконання. Перша змінна — наявність вакцин. Їх має бути як мінімум мільйон, щоб ми могли задіяти всі наші ресурси медсистеми. І поставки повинні бути ритмічними, без збоїв", — сказав чиновник.

Також, на думку Ляшка, потрібно агітувати людей робити щеплення.

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"Друга складова — люди повинні прийти вакцинуватися. З 70% в середньому 50% зараз бажають вакцинуватися, 20% ми повинні запросити. Ми повинні їх переконати за цей проміжок часу. Треба йти в групи в соцмережах, переконувати, ми зараз працюємо з ВООЗ і ЮНІСЕФ для того, щоб ще раз розповісти про всі потенційні переваги вакцинації порівняно з перенесенням хвороби", - розповів заступник міністра.

Ляшко відповів, чи є несприятливі наслідки після імунізації.

"Так, є, ми про це говорили й будемо говорити. Зараз в Україні це 0,3% від усіх ін'єкцій, які були зроблені, близько 800 подій після імунізацій. Чи будуть вони надалі? Так. Але позитив і тяжкість перебігу хвороби у випадку інфікування після вакцинації непорівнянні з тими несприятливими подіями, які можуть виникнути в день ін'єкції, в місці ін'єкції або через певний час. Від цього не вмирають", — пояснив головний санлікар.

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