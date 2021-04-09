УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7000 відвідувачів онлайн
Новини Створення Помісної Церкви
6 092 48

Верховний Суд уперше підтвердив законність переходу церковної громади з УПЦ МП до ПЦУ

Верховний Суд уперше підтвердив законність переходу церковної громади з УПЦ МП до ПЦУ

Верховний Суд України вперше ухвалив рішення щодо законності виходу релігійної громади з юрисдикції Російської Православної Церкви в Україні (УПЦ МП) і входження до Православної Церкви України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві ПЦУ, оприлюдненій 8 квітня.

Зазначається, що 6 квітня 2021 року відбулося судове засідання Великої Палати Верховного Суду з розгляду справи № 910/10011/19 щодо законності зміни релігійною громадою с. Сутківці, Хмельницької області свого підпорядкування – виходу з юрисдикції Російської Православної Церкви в Україні (яка іменує себе УПЦ) та входження до Православної Церкви України. За результатом засідання було ухвалено рішення про законність такої зміни підпорядкування.

"Таким чином, найвищою судовою інстанцією України вперше, з початку активного процесу переходів релігійних громад України з Російської Православної Церкви в Україні до Православної Церкви України, прийнято рішення, яким підтверджено можливість та законність таких переходів і відхилено заперечення Російської Православної Церкви в Україні проти цього", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: В Україні діє понад 7 тисяч релігійних громад ПЦУ і майже 12,5 тисяч - УПЦ МП, - МКІП

Повідомляється, що 23 лютого 2019 року релігійна громада с. Сутківці Хмельницької області у зв’язку з утворенням автокефальної Православної Церкви України провела загальні збори, на яких ухвалила рішення перейти з РПЦ в Україні до ПЦУ. Однак настоятель цієї громади не погодився з таким рішенням і звернувся до суду з позовом, у якому вимагав визнати цей перехід незаконним

Господарський суд міста Києва в лютому 2020 року ухвалив рішення на користь настоятеля релігійної громади РПЦ в Україні. Надалі це рішення було залишено без змін і судом апеляційної інстанції.

Проте 6 квітня 2021 року відбулося судове засідання вже Великої Палати Верховного Суду, яка переглядала ці судові рішення у касаційному порядку. За результатом цього перегляду, вказані судові рішення були скасовані і у задоволенні позову було відмовлено повністю.

Також читайте: ПЦУ відчуває постійну протидію з боку Кремля, - Епіфаній

"Це рішення Великої Палати Верховного Суду має ключове значення, бо є першим серед низки судових спорів, ініційованих Російською Православною Церквою в Україні з початку активного процесу переходів релігійних громад України до Православної Церкви України, ухваленим найвищою судовою інстанцією України... Рішення ж Великої Палати Верховного Суду в обов’язковому порядку має враховуватися у спорах, які стосуються переходів православних релігійних громад України з РПЦвУ до Православної Церкви України, та, тим самим, уніфікувати підхід судів України у їх вирішенні, захищаючи законне право релігійних громад на зміну юрисдикції", - йдеться в повідомленні.

Від початку 2019 року РПЦ в Україні було ініційовано понад 100 судових процесів щодо законності зміни православними релігійними громадами України свого підпорядкування.

Автор: 

УПЦ МП (1212) ПЦУ (796)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+21
Дуже гарна новина.
показати весь коментар
09.04.2021 00:33
+16
Маскальская церковь - филиал фсб в Украине.
показати весь коментар
09.04.2021 01:11
+11
ты прав.. но это наверное больше решение конкретно для упц-мп-фсб
показати весь коментар
09.04.2021 00:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дуже гарна новина.
показати весь коментар
09.04.2021 00:33 Відповісти
А причем здесь суд?Ведь у религиозной сфере есть свои правила и законы.Везде наши суды лезут только там где они нужны их как всегда нету.
показати весь коментар
09.04.2021 00:41 Відповісти
ты прав.. но это наверное больше решение конкретно для упц-мп-фсб
показати весь коментар
09.04.2021 00:55 Відповісти
для упц-мп-фсб это только сотрясание воздуха.А вот если бы ВС Украины вынес постановление или как там называется о запрете на територии Украины упц-мп-фсб то ябы снял пере ними шляпу.
показати весь коментар
09.04.2021 01:00 Відповісти
Так подай иск, сушка
показати весь коментар
09.04.2021 01:08 Відповісти
Согласен.. но вот это и есть втручання !!! .. нужно просто заставить их переименоваться как гласят каноны Церкви с упц-мп в их родное - рпц.. вот и все...
показати весь коментар
09.04.2021 01:08 Відповісти
А зачем,есть очень простое решение.Провести инвентаризацию церковной утвари наданое музеями Украины уверен на 99,9 что музейных экспонатов там не окажется или будут подделки что даст на законных а не на канонических основаниях признать МП ворами и выдворить из страны из конфискацией их имущества..Только была бы воля и желание нашей власти.
показати весь коментар
09.04.2021 01:22 Відповісти
+100% .. но тут нужна политическая воля ...
показати весь коментар
09.04.2021 01:26 Відповісти
В принципі нікого не повинно іпати марновірство людей і куди вони там ходять, хоч кожного тижня можуть виходити, заходити і переходити до всяких конфесій.
Головна і шкурна проблема - це культові споруди, прихожани - джерело доходів священиків і самі священики. Чоловік висвятився на попа РПЦ, сумніваюсь що він перейде в УГКЦ чи ПЦУ.
показати весь коментар
09.04.2021 08:32 Відповісти
Церковь вне закона? шо за хрень, у нас шо средневековье?
показати весь коментар
09.04.2021 01:10 Відповісти
Средневековье?В таком случае почему Порошенко просто своим указом не создал УПЦ КП?Вот Вам и хрень.
показати весь коментар
09.04.2021 01:16 Відповісти
А почему Порошенко не может устроить реорганизацию частного юридического лица? потому что не имеет право. Но это не значит что церковь вне закона. по Конституции суд может рассматривать все правоотношения в государстве.
показати весь коментар
09.04.2021 04:07 Відповісти
Попы этой церкви ОТКРЫТО признаются, что управляются напрямую их Москвы... А оккупанты и их пособники всегда должны быть вне закона...
показати весь коментар
09.04.2021 08:19 Відповісти
Да у нас вся страна вне закона, самая нищая страна европи, папуасия.
показати весь коментар
09.04.2021 08:59 Відповісти
Козломордое, тебя чего так подорвало?)))
показати весь коментар
09.04.2021 16:42 Відповісти
Сам ти казламордое. А то что я написал к сожалению правда, ток ти єто не поймешь, даром шо стрембовский.
показати весь коментар
09.04.2021 19:06 Відповісти
В церкві свої правила щодо відправлення релігійної служби, трактування віровчення та релігійних догматів. Це суто церковна справа. Церква відділена від держави у питанні управління та життєдіяльності. Але церква діє на території України, зареєстрована як юридична особа згідно українського законодавства, тому на неї розповсюджується законодавство України.

Релігійну громаду створює об'єднання громадян і реєструє її в органах державної влади згідно українського законодавства. Релігійна громада має свій статут і члени громади самостійно вирішують до якої конфесії належати. Якщо більшість громади прийняла рішення увійди до складу ПЦУ, то меншість або підкоряється, або може створити іншу релігійну громаду, для цього потрібно не менше трьох осіб, які проголосують за створення нової громади. Незгодні з рішенням більшості можуть подати до суду, як відбулось у цій громаді. І суд прийняв рішення, що рішення більшості законне і члени громади мають право самостійно вирішувати у яку конфесію входити чи з якої виходити. Таке право передбачено Конституцією України, яка гарантує свободу віросповідання.
показати весь коментар
09.04.2021 01:35 Відповісти
В Україні, трохи не до середини 19 століття, релігійна громада села сама вибирала собі священника. Лише потім з попів, як і в Росії, влада зробила "чиновників від релігії" - призначали з Києва, і навіть грошове забезпечення почали їм платить... Кому, як не "поповичу" Нечую-Левицькому, це знать? Відкрий ромай "Старосвітські батюшки і матушки" - там це описано дуже детально.... (А з "Сливкою" - обережніше... "Недалеке" і "уперте"... Я з ним один раз "зіткнувся"...).
показати весь коментар
09.04.2021 03:51 Відповісти
Свого часу А.Гітлер захоплювався, ставив у приклад і рекомендував своїм партійцям а згодом і як елемент кадрової політики Третього Райху в різних галузях - кадрову політику Католицької Церкви.
показати весь коментар
09.04.2021 12:34 Відповісти
Так вони СС створювали по типу ордну єзуїтів!...
показати весь коментар
09.04.2021 13:00 Відповісти
Ретельний селективний відбір, відданість, доцільність і е ф е к т и в н і с т ь...
показати весь коментар
09.04.2021 14:28 Відповісти
Позов до суду подав московський піп-ФСБешнік і таких позовів вони подали більше 600, більшість їх суди розглянули і винесли на користь московський попів і ось Верховний Суд виніс рішення про законність переходів в ПЦУ на користь громади, як це мало і бути.
показати весь коментар
09.04.2021 11:42 Відповісти
Маскальская церковь - филиал фсб в Украине.
показати весь коментар
09.04.2021 01:11 Відповісти
Тааааааакккккк!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вітаю усіх українців з поверненням до своєї церкви!!!!!!
показати весь коментар
09.04.2021 01:13 Відповісти
рано радоваться, пока еще есть куча украинцев, которые компостируют себе мозг масквабадской церковью сатанинского патриархата
показати весь коментар
09.04.2021 03:37 Відповісти
гундяйка, патриарх рюзьге мира, глава сатаната РПЦ-КГБ против!

Банда ФСБ-РПЦ - раскольники мирового Православия и Христианства, скатившиеся к нацистской тоталитарной секте рюзьге мира, самозванцы, верные слуги преступного режима кремляди и гэбни, поддержавшие подлую агрессию азиопской Орды-обосРашки и против Украины-Руси и лицемерно врущие, что они де не при чем. Нацистская идея рюзьге мира и триединой Руси, к которой эРэФия не имеет никакого отношения - их детище. Заарканить и уволочь Украину-Русь в ваше убогое имперской стойло азиопской мокшанской Орды больше не удастся. Искать Христа среди москальских попов и думать о спасении своей души - гиблое дело.

банда ФСБ-РПЦ, на выход !

вон из Украины-Руси! за поребрик, на срани-рязани!
показати весь коментар
09.04.2021 01:32 Відповісти
Но есть один немаловажный фактор это прихожане которые искренне верят в Бога и любое посягательство на их храм и веру примут как личное оскорбление.Вот по этому нужно провести инвентаризацию церковной утвари наданое УПЦ МП музеями Украины которых я уверен уже там нету или остались подделки и когда прихожане узнают что они молились подделкам тогда сами вышвырнут кацапских попов.
показати весь коментар
09.04.2021 02:23 Відповісти
храм, як правило, не належить конкретній особі (але виключення бувають). Храм, як правило, належить громаді. Тому лише громада в такому випадку визначає, яка конфесія буде користуватись храмом.
показати весь коментар
09.04.2021 02:47 Відповісти
А на практиці зовсім не так.В 1945-му році всі греко-католицькі церкви та храми присвоїла собі УПЦ МП і після розвалу СССР ні одну культову споруду не повернули прихожанам,приходили із попами молодчики спортивної зовнішності та розганяли незадоволених прихожан які хотіли повернути те шо побудували їх діди та батьки даже кийками.
показати весь коментар
09.04.2021 03:04 Відповісти
А при коммунистах было еще круче. Пришли "люди" в кожанках в православную церковь и сказали - теперь это клуб завода "Серп и молот". А в католический костел пришли тоже типа работяги и отобрали здание под спортобщество "Трудовые резервы". Мечети же повезло еще меньше - ее просто снесли
показати весь коментар
09.04.2021 04:35 Відповісти
Все упирається в гроші... Половину(якщо не більше), доходів, від пожертв, РПЦ отримує саме з України. І Україна, з своїм Томосом, "обісрала всю малину" москалям... Адже за нами можуть піти білоруси, молдовани, релігійні общини Прибалтики, решти Європи. А там і обидві Америки підтягнуться... І з чим залишаться московські попи?...
показати весь коментар
09.04.2021 09:29 Відповісти
Чудово! Є прецедент! І дай Боже, не останній!🙏
показати весь коментар
09.04.2021 01:36 Відповісти
А что такое это УПЦ МП? Гундяевская секта с Томосом от Сталина?
Верховный суд впервые подтвердил законность перехода церковной общины из УПЦ МП в ПЦУ - Цензор.НЕТ 1339
показати весь коментар
09.04.2021 04:29 Відповісти
побільше таких хороших новин...
показати весь коментар
09.04.2021 06:21 Відповісти
Нарешті цензор дослухався моєї просьби, щодо правильності визначення філії ФСБ - РПЦвУ.
А підія справді знакова! До цього часу москалі "вигравали" "суди" в чистую, а на місцях активно використовували тітушню з інших міст, що конкретно гальмувало перехід громад, особливо після приходу до влади Блазня з другом дитинства - Бакановим...
Шкода, що все це не освітлювали належним чином.
показати весь коментар
09.04.2021 07:19 Відповісти
Камєнний вєк, середньовіччя, мракобєсіє - ціле село повинно належати до якоїсь церкви. Розмова з сільським христанутим рагулем: Ви чо ниходити до нашої церкви ? - Бо не мушу, ходжу куди хочу, або не ходжу нікуди. - Як так, Ви належити до сільської парафії і мусити ходити до нашої церкви.
Свідомість кріпаків, не важливо яка - економічна, політична чи духовна. Ну і з ким реформи, в яку Європу чи НАТО ? А таких рагулів, ватніків, совкодрочєрів, русофілів приблизно більше половини, от вам і результати - кучма, овощ, зє .
Довго ще наш нарід буде вичавлювати з себе раба кріпака, а мож прийде мудрий правитель котрий залізною рукою вирве це гниле рабське коріння з їхніх душ і мізків.
показати весь коментар
09.04.2021 08:24 Відповісти
Интересно, суд трактовал церкви как Закрытое Акционерное Общество или как Общество с Ограниченной Ответственностью ?
Вера неподсудна мирскому суду!
Есть три большие разницы между: Верой, Религией и Культом.
показати весь коментар
09.04.2021 08:48 Відповісти
Так Верх.Суд і не судив віру. Розглянув право громади (общини) на конфесійне самовизначення (самоопределение). Там застосовують законодавство про громадські та релігійні обєднання.
показати весь коментар
09.04.2021 09:28 Відповісти
Вера неподсудна мирскому суду!

а хтось судив вiру? в тебе з головою все гаразд?
показати весь коментар
09.04.2021 20:00 Відповісти
Общины могут гулять, как угодно, главное, чтоб храм и прочее церковное имущество оставалось у законного владельца - попа УПЦ.
показати весь коментар
09.04.2021 08:56 Відповісти
храм и прочее церковное имущество - є власністю церковної общини !

Як і гроші у церкві збирає не священник - та вирішувати , як ними розпоряджати він може тільки радити

А , взагалі-то , я би позбирав усіх попів МП та РПЦ по усій Україні . Посадив їх у вагони-теплушки.
І направив на духовну батьківщину - у Московію
показати весь коментар
09.04.2021 11:17 Відповісти
Имущество принадлежит тем, на кого юридически оформлено, общественной организации, ООО или частному лицу. Насколько мне известно, УПЦ на себя ничего не оформляет, все имущество принадлежит всяким ООО из верных прихожан или священникам. ООО может принять решение о разрешении пользоваться своим имуществом другой конфессии, но никак не "община", юридически не оформленная и ничем не владеющая. Деньги в церкви жертвуют, а не покупают акции предприятия, так что жертвуй хоть мильярд, а прав на имущество не поимеешь.
показати весь коментар
09.04.2021 11:54 Відповісти
Хлопці, ви б на фото розмістили церкву із самих Сутковець, вона просто бомбезна.
показати весь коментар
09.04.2021 09:46 Відповісти
дiйсно, супер!

Верховний Суд уперше підтвердив законність переходу церковної громади з УПЦ МП до ПЦУ - Цензор.НЕТ 4263
показати весь коментар
09.04.2021 20:01 Відповісти
Верховний Суд уперше підтвердив законність переходу церковної громади з УПЦ МП до ПЦУ - Цензор.НЕТ 9428
показати весь коментар
09.04.2021 20:03 Відповісти
Украину системно (сомнительные кейсы санкций СНБО, КСУ, Верх.СУ, прокуратурой и пр.) превращают в не правовое государство. В частности, Украина, согласно Конституции, является секулярным государством , но демонстративно игнорирует свою нейтральность по отношению к религии. Боле того, создает прецеденты (кейсы с переименование и имуществом Церквей, Томосом/ подпись президента и пр.), когда суд в праве (!) санкционировать (!) , скажем, переход общины Храма одной конфессии (вероисповедания), в Храм другой! Подобное не исключает триггер трагедий на религиозной основе.
показати весь коментар
09.04.2021 09:51 Відповісти
Это все филькина грамота. Ни один суд не заставит у нас, в светском государстве, людей молится определенному богу в определенной церкви. Если люди где-то хотят в ПЦУ, они будут в ПЦУ, в УПЦ - будут там, в УГКЦ - там, мусульмане у себя, армяне в себя и так далее. Даже если кто-то вызывает дьявола по ночам на кладбище, ни один суд не может запретить ему этого делать, можно только привлечь за проникновение на кладбище, если это запрещено, ну или подвести под УК, если сатанисты убивают людей или животных для своих обрядов.
показати весь коментар
09.04.2021 11:26 Відповісти
Символи держави: Конституція, Герб. Прапор, Гімн, Армія,Мова і звичайно Церква (Віра). У нас має бути своя автокефальна православна церква, якою є ПЦУ (Православна Церква України). Крім православної є УГКЦ (Греко-католицька, римо-католицька), РКЦ (Римо католицька),протестанти, ісмамізм, юдаїзм, Свідки Єгови та інші. Кожен ******** свою.
Московська церква (РПЦ), яка тут себе називає УПЦ (Українська Православна Церква) є філіал РПЦ (Російської Православної церкви), її канонічні землі Росії, але ніяк не України. Церква разом із армією, волонтерами і народом захищає свою країну від агресора, а церква УПЦ забиває мізки своєю політикою не воювати і не вбивати "братів-росіян". Бандьор вбивати можна, можна вбивати і українців, яких вони прозвали фашистами, бо бажають бути вільними від їх іга.

показати весь коментар
09.04.2021 11:58 Відповісти
 
 