Верховний Суд уперше підтвердив законність переходу церковної громади з УПЦ МП до ПЦУ

Верховний Суд України вперше ухвалив рішення щодо законності виходу релігійної громади з юрисдикції Російської Православної Церкви в Україні (УПЦ МП) і входження до Православної Церкви України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві ПЦУ, оприлюдненій 8 квітня.

Зазначається, що 6 квітня 2021 року відбулося судове засідання Великої Палати Верховного Суду з розгляду справи № 910/10011/19 щодо законності зміни релігійною громадою с. Сутківці, Хмельницької області свого підпорядкування – виходу з юрисдикції Російської Православної Церкви в Україні (яка іменує себе УПЦ) та входження до Православної Церкви України. За результатом засідання було ухвалено рішення про законність такої зміни підпорядкування.

"Таким чином, найвищою судовою інстанцією України вперше, з початку активного процесу переходів релігійних громад України з Російської Православної Церкви в Україні до Православної Церкви України, прийнято рішення, яким підтверджено можливість та законність таких переходів і відхилено заперечення Російської Православної Церкви в Україні проти цього", - йдеться в повідомленні.

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Повідомляється, що 23 лютого 2019 року релігійна громада с. Сутківці Хмельницької області у зв’язку з утворенням автокефальної Православної Церкви України провела загальні збори, на яких ухвалила рішення перейти з РПЦ в Україні до ПЦУ. Однак настоятель цієї громади не погодився з таким рішенням і звернувся до суду з позовом, у якому вимагав визнати цей перехід незаконним

Господарський суд міста Києва в лютому 2020 року ухвалив рішення на користь настоятеля релігійної громади РПЦ в Україні. Надалі це рішення було залишено без змін і судом апеляційної інстанції.

Проте 6 квітня 2021 року відбулося судове засідання вже Великої Палати Верховного Суду, яка переглядала ці судові рішення у касаційному порядку. За результатом цього перегляду, вказані судові рішення були скасовані і у задоволенні позову було відмовлено повністю.

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"Це рішення Великої Палати Верховного Суду має ключове значення, бо є першим серед низки судових спорів, ініційованих Російською Православною Церквою в Україні з початку активного процесу переходів релігійних громад України до Православної Церкви України, ухваленим найвищою судовою інстанцією України... Рішення ж Великої Палати Верховного Суду в обов’язковому порядку має враховуватися у спорах, які стосуються переходів православних релігійних громад України з РПЦвУ до Православної Церкви України, та, тим самим, уніфікувати підхід судів України у їх вирішенні, захищаючи законне право релігійних громад на зміну юрисдикції", - йдеться в повідомленні.

Від початку 2019 року РПЦ в Україні було ініційовано понад 100 судових процесів щодо законності зміни православними релігійними громадами України свого підпорядкування.