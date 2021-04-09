Верховний Суд уперше підтвердив законність переходу церковної громади з УПЦ МП до ПЦУ
Верховний Суд України вперше ухвалив рішення щодо законності виходу релігійної громади з юрисдикції Російської Православної Церкви в Україні (УПЦ МП) і входження до Православної Церкви України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві ПЦУ, оприлюдненій 8 квітня.
Зазначається, що 6 квітня 2021 року відбулося судове засідання Великої Палати Верховного Суду з розгляду справи № 910/10011/19 щодо законності зміни релігійною громадою с. Сутківці, Хмельницької області свого підпорядкування – виходу з юрисдикції Російської Православної Церкви в Україні (яка іменує себе УПЦ) та входження до Православної Церкви України. За результатом засідання було ухвалено рішення про законність такої зміни підпорядкування.
"Таким чином, найвищою судовою інстанцією України вперше, з початку активного процесу переходів релігійних громад України з Російської Православної Церкви в Україні до Православної Церкви України, прийнято рішення, яким підтверджено можливість та законність таких переходів і відхилено заперечення Російської Православної Церкви в Україні проти цього", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що 23 лютого 2019 року релігійна громада с. Сутківці Хмельницької області у зв’язку з утворенням автокефальної Православної Церкви України провела загальні збори, на яких ухвалила рішення перейти з РПЦ в Україні до ПЦУ. Однак настоятель цієї громади не погодився з таким рішенням і звернувся до суду з позовом, у якому вимагав визнати цей перехід незаконним
Господарський суд міста Києва в лютому 2020 року ухвалив рішення на користь настоятеля релігійної громади РПЦ в Україні. Надалі це рішення було залишено без змін і судом апеляційної інстанції.
Проте 6 квітня 2021 року відбулося судове засідання вже Великої Палати Верховного Суду, яка переглядала ці судові рішення у касаційному порядку. За результатом цього перегляду, вказані судові рішення були скасовані і у задоволенні позову було відмовлено повністю.
"Це рішення Великої Палати Верховного Суду має ключове значення, бо є першим серед низки судових спорів, ініційованих Російською Православною Церквою в Україні з початку активного процесу переходів релігійних громад України до Православної Церкви України, ухваленим найвищою судовою інстанцією України... Рішення ж Великої Палати Верховного Суду в обов’язковому порядку має враховуватися у спорах, які стосуються переходів православних релігійних громад України з РПЦвУ до Православної Церкви України, та, тим самим, уніфікувати підхід судів України у їх вирішенні, захищаючи законне право релігійних громад на зміну юрисдикції", - йдеться в повідомленні.
Від початку 2019 року РПЦ в Україні було ініційовано понад 100 судових процесів щодо законності зміни православними релігійними громадами України свого підпорядкування.
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Головна і шкурна проблема - це культові споруди, прихожани - джерело доходів священиків і самі священики. Чоловік висвятився на попа РПЦ, сумніваюсь що він перейде в УГКЦ чи ПЦУ.
Релігійну громаду створює об'єднання громадян і реєструє її в органах державної влади згідно українського законодавства. Релігійна громада має свій статут і члени громади самостійно вирішують до якої конфесії належати. Якщо більшість громади прийняла рішення увійди до складу ПЦУ, то меншість або підкоряється, або може створити іншу релігійну громаду, для цього потрібно не менше трьох осіб, які проголосують за створення нової громади. Незгодні з рішенням більшості можуть подати до суду, як відбулось у цій громаді. І суд прийняв рішення, що рішення більшості законне і члени громади мають право самостійно вирішувати у яку конфесію входити чи з якої виходити. Таке право передбачено Конституцією України, яка гарантує свободу віросповідання.
Банда ФСБ-РПЦ - раскольники мирового Православия и Христианства, скатившиеся к нацистской тоталитарной секте рюзьге мира, самозванцы, верные слуги преступного режима кремляди и гэбни, поддержавшие подлую агрессию азиопской Орды-обосРашки и против Украины-Руси и лицемерно врущие, что они де не при чем. Нацистская идея рюзьге мира и триединой Руси, к которой эРэФия не имеет никакого отношения - их детище. Заарканить и уволочь Украину-Русь в ваше убогое имперской стойло азиопской мокшанской Орды больше не удастся. Искать Христа среди москальских попов и думать о спасении своей души - гиблое дело.
банда ФСБ-РПЦ, на выход !
вон из Украины-Руси! за поребрик, на срани-рязани!
А підія справді знакова! До цього часу москалі "вигравали" "суди" в чистую, а на місцях активно використовували тітушню з інших міст, що конкретно гальмувало перехід громад, особливо після приходу до влади Блазня з другом дитинства - Бакановим...
Шкода, що все це не освітлювали належним чином.
Свідомість кріпаків, не важливо яка - економічна, політична чи духовна. Ну і з ким реформи, в яку Європу чи НАТО ? А таких рагулів, ватніків, совкодрочєрів, русофілів приблизно більше половини, от вам і результати - кучма, овощ, зє .
Довго ще наш нарід буде вичавлювати з себе раба кріпака, а мож прийде мудрий правитель котрий залізною рукою вирве це гниле рабське коріння з їхніх душ і мізків.
Вера неподсудна мирскому суду!
Есть три большие разницы между: Верой, Религией и Культом.
а хтось судив вiру? в тебе з головою все гаразд?
Як і гроші у церкві збирає не священник - та вирішувати , як ними розпоряджати він може тільки радити
А , взагалі-то , я би позбирав усіх попів МП та РПЦ по усій Україні . Посадив їх у вагони-теплушки.
І направив на духовну батьківщину - у Московію
Московська церква (РПЦ), яка тут себе називає УПЦ (Українська Православна Церква) є філіал РПЦ (Російської Православної церкви), її канонічні землі Росії, але ніяк не України. Церква разом із армією, волонтерами і народом захищає свою країну від агресора, а церква УПЦ забиває мізки своєю політикою не воювати і не вбивати "братів-росіян". Бандьор вбивати можна, можна вбивати і українців, яких вони прозвали фашистами, бо бажають бути вільними від їх іга.