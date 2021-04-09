"Потерпілий" у сфальсифікованій справі проти Чубарова в окупованому Криму заявив, що не має претензій до голови Меджлісу
В підконтрольному Росії Верховному суді Криму відбулося засідання у справі голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, якого судять у Криму заочно.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Крим.Реалії адвокат Чубарова за призначенням Олександр Осокін.
Під час засідання допитували свідків з боку захисту.
Крім того, на суді оголосили свідчення одного з потерпілих, який не з'явився в суд.
"Він направив письмову заяву в суд, що не вважає себе потерпілим і не має претензій до Чубарова і попросив його не турбувати з цього приводу", - повідомив адвокат.
За його словами, "багато хто з потерпілих не має претензій до Чубарова".
Їхні імена не розголошуються. Публічних коментарів глави Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова з цього приводу немає.
Нагадаємо, в липні 2020 року в окупованому Сімферополі розпочався розгляд по суті кримінальної справи стосовно Рефата Чубарова. Окупанти судять його заочно за статтями про "організації масових заворушень", "публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії".
Сам Чубаров зазначив, що російська влада "почала чергову хвилю репресій проти кримськотатарського народу".
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