Україна створює національну систему переходу на стандарти НАТО, - Шмигаль

Україна створює національну систему переходу на стандарти НАТО, яка дозволить прискорити шлях до повноправного членства в Північноатлантичному альянсі.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Запуск національної системи переходу на стандарти НАТО дасть Україні можливість прискорити свій шлях до повноправного членства в Альянсі", - написав глава уряду.

Він зазначив, що згідно з дослідженням центру "Нова Європа", Україна вже ввела 292 стандарти і керівні документи НАТО, або 19% угод із стандартизації. Причому третина з них впроваджені за останні півтора року.

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"Як зазначив президент України, НАТО - це єдиний шлях до завершення війни на сході України", - додав Шмигаль.