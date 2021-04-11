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Новини Україна-НАТО
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Україна створює національну систему переходу на стандарти НАТО, - Шмигаль

Україна створює національну систему переходу на стандарти НАТО, - Шмигаль

Україна створює національну систему переходу на стандарти НАТО, яка дозволить прискорити шлях до повноправного членства в Північноатлантичному альянсі.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Запуск національної системи переходу на стандарти НАТО дасть Україні можливість прискорити свій шлях до повноправного членства в Альянсі", - написав глава уряду.

Він зазначив, що згідно з дослідженням центру "Нова Європа", Україна вже ввела 292 стандарти і керівні документи НАТО, або 19% угод із стандартизації. Причому третина з них впроваджені за останні півтора року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туреччина підтримала перспективу членства України в НАТО

"Як зазначив президент України, НАТО - це єдиний шлях до завершення війни на сході України", - додав Шмигаль.

Україна створює національну систему переходу на стандарти НАТО, - Шмигаль 01

НАТО (6513) членство в НАТО (1736) Шмигаль Денис (4635)


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Топ коментарі
+26
ЄС,НАТО ,США,Канада вже відкритим текстом кажуть, що головна проблема України ,це відсутність реальної судової реформи і реальної боротьби з корупцією !!!)))
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11.04.2021 21:10
+14
Вы угробили все, до чего дотронулись. Угробили оборонку. А рассказываете тупые сказки о переходе на стандарты НАТО,
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11.04.2021 21:10
+12
Імітація бурхливої діяльності влади триває !!! Чергова порція локшини на вуха лохтората !!!)))
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11.04.2021 21:08
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Следующий звонок главы Пентагона Ллойда Остина будет главе Понтыгона дохлятины РАБссии...,план операции "Тушонка Рузвельта" началась, сливай воду Мавзолейное быдло...
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11.04.2021 21:22 Відповісти
это ж будет целая система
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11.04.2021 21:26 Відповісти
Новобудова-Нью-Васюки зветься !!!))
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11.04.2021 21:28 Відповісти
Тяжеловесы Геркулесы транспортники США, Британии каждые сутки прилетают в Киев и Львов с неизвестными вооружениями...,что там неизвестно,ибо доставку и охрану грузов осуществляют "Морские котики" США,не удивлюсь если там ядреные бонбы Байдена...для не убийцы Путлера...
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11.04.2021 21:27 Відповісти
не хочется это признавать, но для вступления Украины в НАТО - больше всего сил приложил пуйло
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11.04.2021 21:31 Відповісти
Так не піде! Ви що, прогулювали Трускавецьку школу? Треба:
1. Створити комісію, яка виробить концепцію переходу.
2. Затвердити концепцію на рівні уряду і президента.
3. Створити комітет по розробці техніко-економічного обґрунтування.
4. Затвердити техніко-економічне обґрунтування на рівні уряду і президента.
5. Виділити з бюджету кошти на створення національного офісу експертів по переходу на стандарти НАТО.
6. Видати указ про створення національного офісу експертів по переходу на стандарти НАТО, провести конкурси на посади голови ради, заступників, експертів, спеціалістів, секретарів, технічних працівників.
7. Виділити приміщення для національного офісу експертів по переходу на стандарти НАТО.
8. Національний офіс експертів по переходу на стандарти НАТО розробить проєкт національної системи по переходу на стандарти НАТО.
9. Виділити на функціонування національної системи по переходу на стандарти НАТО 50 мільярдів гривень.
10. Після фінансування пріоритетних видатків: зарплат і премій співробітників національного офісу, витрат на комунальні платежі офісу, закордонних відряджень, брифінгів, презентацій, круглих столів, рекламних матеріалів, сувенірної продукції, грошей не залишитися, тому почати процес спочатку з п. 1.
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11.04.2021 21:54 Відповісти
і обовязково створити центр по перевірці виконання плану дій. це якраз по "взрослому", а шо, чистити так чистити закрома. Шмигаль і Нато, та ще й стандартизація. Це ж амебні створіння, вони без кидалова не можуть. Бурна кипуча діяльність. Настав крах сподіванням зеленої масті, павліни на роздоріжжі куда пойти, кому продаться
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11.04.2021 22:32 Відповісти
Может, создать комиссию и штаб во главе со Кловуном, чемпионом мира по вступлению в НАТО?
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11.04.2021 21:56 Відповісти
Україна створює національну систему переходу на стандарти НАТО, - Шмигаль(включаючи закупівлю протермінованих зарубіжних *********** за подвійною ціною).
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11.04.2021 21:58 Відповісти
Шмиргалику, тридцять років локшини на вухах лохорату??
Критерії, які необхідно виконати для вступу до НАТО

Майбутні члени НАТО мають відповідати базовим принципам, втіленим у Вашингтонському договорі, таким як демократія, свобода особи та іншим відповідним положенням, викладеним у преамбулі до Вашингтонського договору.

Від країн-претендентів очікується, що вони будуть:

а) вирішувати міжнародні суперечки мирним шляхом;

б) демонструвати відданність принципам верховенства права та прав людини;

в) вирішувати мирним шляхом міжетнічні конфлікти і зовнішні територіальні суперечки, спірні питання внутрішньої юрисдикції, відповідно до принципів ОБСЄ та з метою прагнення до встановлення добросусідських відносин;

г) встановлювати належний демократичний та цивільний контроль над своїми збройними силами;

д) утримуватися від загрози силою чи застосування сили будь-яким чином, що не відповідає цілям ООН;

е) сприяти розвитку мирних та дружніх міжнародних відносин шляхом зміцнення своїх вільних інституцій та завдяки сприянню зміцненню стабільності й благополуччя;

є) продовжувати надавати цілковиту підтримку та брати участь у роботі Ради євроатлантичного партнерства, в програмі «Партнерство заради миру» та розвитку співробітництва з країнами-партнерами, що не є членами НАТО;

ж) демонструвати відданість справі зміцнення стабільності та благополуччя через дотримання принципів економічної свободи, соціальної справедливості та відповідальності за охорону довкілля;

з) робити свій внесок військового характеру в колективну оборону та у виконання нових завдань, що постають перед Альянсом, а також будуть готові взяти на себе зобов'язання щодо поступового удосконалення своєї обороноздатності;

і) належним чином брати участь у роботі установ НАТО;

й) прагнути до здійснення стандартизації та досягнення оперативної сумісності;

к) створювати через національну програму необхідну структуру з питань планування та виконання таких оборонних бюджетів, які б відповідали визначеним пріоритетам у сфері оборони та передбачали б відповідні схеми навчання для ознайомлення персоналу з існуючими в НАТО практикою та процедурами з метою підготовки до можливої в майбутньому участі в роботі структур Альянсу;

л) знайомитися з належними правовими механізмами та угодами, якими керується НАТО для забезпечення співробітництва в своїй структурі та формальним юридичним процесом, що передує членству.

Відповідно до цього, Інститу Євро-Атлантичного співробітництва виокремив позитивні та негативні наслідки виконання Україною критеріїв членства. До позитивних відносяться такі:

1. Одержання для України міцних гарантій її національної безпеки, незалежності, суверенітету і територіальної цілісності.

2. Відхід із сфери геополітичного домінування Росії і досягнення з нею рівноправних міждержавних відносин.

3. Створення вагомих передумов інтеграції в Європу, у західні політичні й економічні структури.

4. Зміцнення міжнародної безпеки і стабільності в регіоні Центрально-Східної Європи.

5. Зміцнення внутрішніх основ національної безпеки України за допомогою НАТО. Використання досвіду і підтримки НАТО в підвищенні ефективності оборонного сектору України.

6. Створення вагомих передумов для ліквідації російської військової присутності на території України.

7. Покращення міжнародного іміджу України.

8. Посилення консолідації української нації.

9. Зміцнення інститутів громадянського суспільства.

10. Посилення прозорості влади.

11. Реальне забезпечення прав і свобод громадян, верховенства права.

12. Зменшення впливу російського бізнесу на вітчизняну економіку.

13. Стимулювання економічних реформ., https://www.bsmu.edu.ua/blog/6929-kriterii-vstupu-ukraini-do-nato/
Критерии членства[править | править код]
В соответствии со статьёй 10 Североатлантического договора (1949), для вступления в НАТО требуется:

расположение страны в Европе;
согласие всех членов НАТО на вступление этой страны.
При этом каждый член НАТО может предъявлять дополнительные требования к кандидату на вступление. К примеру, Греция препятствовала вступлению Бывшей югославской Республики Македонии в НАТО пока не был разрешён спор о её именовании.

На Вашингтонском саммите 1999 года был принят список обязательств, которые должен выполнить кандидат в члены НАТО. В документе уточняется, что их выполнение хоть и влияет на решение о принятии в НАТО, но не является критическим для этого[30]. В частности, кандидаты в члены НАТО должны[30]:

разрешить международные споры с их участием мирными средствами;
разрешить этнические, территориальные и политические конфликты в соответствии с принципами ОБСЕ;
продемонстрировать приверженность правам человека и власти закона;
организовать необходимый демократический и гражданский контроль над вооружёнными силами;
предоставлять информацию о состоянии экономики и бюджета страны;
вносить необходимый организационный, экономический и военный вклад в работу НАТО, в том числе путём участия в миссиях НАТО.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E#%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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11.04.2021 22:25 Відповісти
А просрана ******* система управління військами "Дельта", яку витіснила зліплена дилетантами на коліні за бюджетні мільйони недо-система "Дзвін", що працює в кращих традиціях Совка,- це теж "перехід до стандартів НАТО"? Казнокради в Міністерстві рукожопів, тобто Оборони, імені Блазня
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11.04.2021 23:13 Відповісти
Зеленые птицы-говоруны кроме говорильни нихрена не делают реально. Порох молча без всякого пиара больше в сто раз сделал для Армии и перехода на стандарты НАТО. Чмошники безмозглые могут только бюджет по карманам тырить.
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11.04.2021 23:27 Відповісти
Прошу підтримати петицію про переведення військ ППО на стандарти НАТО:
https://petition.president.gov.ua/petition/113832
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11.04.2021 23:44 Відповісти
Не набере ця петиція голосів . Шкода .
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12.04.2021 07:02 Відповісти
нету зрады.
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12.04.2021 00:05 Відповісти
Угу...так переходят на стандарты НАТО аж гай шумить.))
Завод Малишева в долги загнали, ставленники Зеленского. Завода Патроного до сих пор нет своего, после взрывов на нескольких складах с боеприпасами... Украина стала зависима от экспорта данного вида вооружения, поскольку собственных запасов ей уже перестало хватать. Была ли решена эта проблема? Не была. Украина практически не производит боеприпасы для стрельбы. Говоря о производстве крупнокалиберных боеприпасов, мы натыкаемся на комплексную проблему.
https://hvylya.net/news/228008-*******-ekspert-rasskazal-o-probleme-vsu

"Завод ім. Малишева" досяг боргу в 1,8 млрд грн: робітники звинувачують "Укроборонпром" у бездіяльності.
Як підкреслюється у зверненні - причиною такого стану підприємства є "команда неефективних менеджерів на чолі із генеральним директором ДП "Завод ім. Малишева" Криласом В.Д., який активно вживає заходів, направлених на знищення підприємства, що має стратегічне значення для економіки та безпеки держави".

Також маємо зазначити, що аналогічний відкритий лист до влади направили із ДП "Антонов", яке також входить до складу "Укроборонпрому". У ньому пілот-випробувач 1 класу Віктор Гончаров, начальник інспекції з безпеки польотів "Антонов", звинуватив керівництво підприємства у "психологічному тиску" у зв'язку із https://defence-ua.com/people_and_company/viprobuvach_an_132d_na_antonovi_pid_tiskom_skorochujut_lotchikiv_viprobuvachiv-3314.html намірами скоротити льотчиків-випробувачів авіапідприємстрва.
https://defence-ua.com/people_and_company/zavod_im_malisheva_dosjag_borgu_v_18_mlrd_grn_robitniki_zvinuvachujut_ukroboronprom_u_bezdijalnosti-3340.html
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12.04.2021 02:02 Відповісти
Переходят, переходят... да не как не перейдут. Этот переход будет тянуться до того времени, пока рак на горе не свистнет.
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12.04.2021 05:14 Відповісти
сняли кальсоны одели трусы?
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12.04.2021 07:15 Відповісти
Украина создает национальную систему перехода на стандарты НАТО, - Шмыгаль"

Это говорит власть которая второй год не может назначить главу миссии Украины в НАТО.
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12.04.2021 10:00 Відповісти
Зачем создавать еще какую-то доморощенную систему, чтобы перейти к новой системе. Это чисто украинский подход, создать еще одну прокладку (кормушку).
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12.04.2021 10:59 Відповісти
Чет я не понял. Это он так завуалированно намекнул, что переходить на эти самые стандарты НАТО Украина при зеленой власти не собирается?
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12.04.2021 12:06 Відповісти
А просто переходити на стандарти НАТО не можна??? Обов"язково вигадувати черговий "велосипед"???
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12.04.2021 13:55 Відповісти
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