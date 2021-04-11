У спільній декларації, підписаній президентом України Володимиром Зеленським та його турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом зафіксовано, що Туреччина підтримує перспективу вступу України в НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Офісу президента.

Туреччина підтримала перспективу членства України в НАТО, зокрема її наміри отримати План дій щодо членства в Альянсі найближчим часом. Крім того, сторони домовилися продовжити співпрацю для захисту прав людини в окупованому Криму, а також для звільнення всіх незаконно утримуваних громадян України, включно з кримськими татарами.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув 10 квітня цього року з робочим візитом до Туреччини. Глави держав провели закриту для преси зустріч, а потім взяли участь у Дев'ятому засіданні Стратегічної ради високого рівня.

8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже упродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.