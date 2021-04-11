Туреччина підтримала перспективу членства України в НАТО
У спільній декларації, підписаній президентом України Володимиром Зеленським та його турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом зафіксовано, що Туреччина підтримує перспективу вступу України в НАТО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Офісу президента.
Туреччина підтримала перспективу членства України в НАТО, зокрема її наміри отримати План дій щодо членства в Альянсі найближчим часом. Крім того, сторони домовилися продовжити співпрацю для захисту прав людини в окупованому Криму, а також для звільнення всіх незаконно утримуваних громадян України, включно з кримськими татарами.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув 10 квітня цього року з робочим візитом до Туреччини. Глави держав провели закриту для преси зустріч, а потім взяли участь у Дев'ятому засіданні Стратегічної ради високого рівня.
8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже упродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.
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Вон как из будки он и его кодла подгавкивает.
свиноматкойработодателем, и берегись сахарного диабета.
В эфире телеканала Эспресо генерал-лейтенант Бен Ходжес - командующий сухопутных войск США в Европе (2014-2017 гг): военный сценарий Кремля понятен. Будем тушить
Очень интересно!
Еще про южныйпоток все забыли?
Грядущий канал "Стамбул" как альтернатива Суецу
"...
геополитическая реальность Черноморского пространства во всяком случае изменится. И не в пользу РФ. Сейчас именно Москва является основным бенефициаром конвенции Монтрё, пользуясь ее положениями для обеспечения своего неоспоримого военного доминирования в регионе. При этом такое состояние дел не требует с ее стороны никаких усилий.
Но после открытия канала «Стамбул» России придется смириться с необходимостью договариваться c Турцией об обеспечении благоприятного для себя режима судоходства. При этом за Анкарой будет оставаться суверенное право самостоятельно решать, кого и как пускать в Черное море. Это в любом случае усложняет баланс сил для Кремля.
Еще одним положительным для Украины следствием последних новостей из Турции является обострение конфликта между Эрдоганом и отставниками турецкого ВМФ. Среди последних популярна евразийская идеология и идеи дружбы с РФ. Они имеют связи с партией «Ватан» Догу Перинчека, откровенно пророссийского политика. Арест некоторых деятелей - в том числе автора морской доктрины Турции «Голубая Родина» Джема Гюрдениза - ослабляет позиции ориентированных на Москву сил в Турции.
В общем новости о канале «Стамбул» вполне позитивны для Украины. В долгосрочной перспективе они открывают возможности для переформатирования регионального баланса сил. Но следует помнить, что практическая реализация строительства еще не началась. К тому же против него активно выступает турецкая оппозиция - в частности мэр Стамбула Экрем Имамоглу, которого считают перспективным кандидатом на следующих президентских выборах. Так что, будущее как самого проекта, так и Черноморского региона будет зависеть от внутриполитических процессов в Турции."
https://zn.ua/international/politicheskaja-navihatsija-vokruh-kanala-stambul.html
Маємо орієнтуватися на основних чинників НАТО. З Туреччиною треба бути дуже обережними: лише як тимчасовий союз проти москалів і по кримському питанню. Туреччина веде свою гру направлену на створення мусульманського (кримсько-татарського) анклаву в Україні (як, доречі і в Карабаху...). За свою "допомогу", "сприяння", "стратегічні комісії", "платформи", "байрактари" , "квартири для компактного проживання татарів" у причорноморських містах материкової частини України турки потребують автономію Криму для татарів. Меджліс і Курултай уже на всіх усюдах вимагають відповідних змін до Конституції України.. Не здивуюся, якщо Зеленського не приперли у Туреччині підписати такий документ (типа "ріббентропа-молотова"). Зеленський - НЕукраїнець і НЕхристиянин, йому по...