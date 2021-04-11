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Новини Україна-НАТО
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Туреччина підтримала перспективу членства України в НАТО

Туреччина підтримала перспективу членства України в НАТО

У спільній декларації, підписаній президентом України Володимиром Зеленським та його турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом зафіксовано, що Туреччина підтримує перспективу вступу України в НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Офісу президента.

Туреччина підтримала перспективу членства України в НАТО, зокрема її наміри отримати План дій щодо членства в Альянсі найближчим часом. Крім того, сторони домовилися продовжити співпрацю для захисту прав людини в окупованому Криму, а також для звільнення всіх незаконно утримуваних громадян України, включно з кримськими татарами.

Читайте також: Україна виступає потужним форпостом на східному фланзі НАТО, - Таран подякував країнам Альянсу за підтримку

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув 10 квітня цього року з робочим візитом до Туреччини. Глави держав провели закриту для преси зустріч, а потім взяли участь у Дев'ятому засіданні Стратегічної ради високого рівня.

8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже упродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.

Автор: 

НАТО (6513) Туреччина (3607) Ердоган Реджеп Таїп (948)


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Топ коментарі
+20
Турция поддержала перспективу членства Украины в НАТО - Цензор.НЕТ 3545
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11.04.2021 15:12
+13
Не плохо Зеленский в Турцию слетал.
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11.04.2021 15:14
+12
Ай да Эрдоган, ай как хорошо ***** по губам поводил, лол
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11.04.2021 15:12
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Ай да Эрдоган, ай как хорошо ***** по губам поводил, лол
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11.04.2021 15:12 Відповісти
Турция поддержала перспективу членства Украины в НАТО - Цензор.НЕТ 3545
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11.04.2021 15:12 Відповісти
Эрдоган снова отхлестал ***** по губам.
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11.04.2021 15:13 Відповісти
Эрдоган хочет создать союз тюркских народов, так называемый Туран. А учитывая, что в Средней Азии до сих пор верховодит Рашка, она Эрдогану как бельмо на глазу. Плюс много тюрков являються подданными самой Рашки, даже целые государства, такие как Татарстан.
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11.04.2021 15:14 Відповісти
Эрдоган ведет свою игру
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11.04.2021 15:31 Відповісти
Не знаю,про яку це ви Середню Азію.В Казахстані,наприклад,вплив Туреччини на другому місці після китайського.
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11.04.2021 15:40 Відповісти
Казахстан - член ОДКБ, этой убогой пародии на НАТО, созданной Рашкой.
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11.04.2021 15:58 Відповісти
на бумаге...а реально все больше и больше завязок идет на китай...и вата кацапоязычная тоже довольно агрессивно начинает мастурбировать на Китай
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11.04.2021 16:16 Відповісти
Не плохо Зеленский в Турцию слетал.
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11.04.2021 15:14 Відповісти
Иного от Турции ожидать и не следовало,это единая страна которая открыто дала по морде кацапии в Сирии и кацапы это молча проглотили и ***** с ней считается.
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11.04.2021 15:18 Відповісти
Посмотри про совместные проекты с ******. Атом станции,газ,строительство,вооружение
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11.04.2021 16:11 Відповісти
Возможно но НАТО военное содружество а не экономическое и членство Украины в НАТО ничем не отражается на экономическом.Да и если ***** решится на вторжение в Украину то выше Вами перечисленное и так заблокируется.
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11.04.2021 16:16 Відповісти
Что то вот вообще никакой заслуги, именно зебобы, не видно)
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11.04.2021 15:36 Відповісти
Конечно, все сделал Петя!
Вон как из будки он и его кодла подгавкивает.
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11.04.2021 17:26 Відповісти
Нет,это зерыгосрань с 2014го создавала проукраинскую коалицию ,когда никто вообще с кацапами статься не хотел
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11.04.2021 17:29 Відповісти
Да Эрдоган презирал барыгу - всем известный факт.
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11.04.2021 17:32 Відповісти
Мне иногда жаль вас ,зесрань...вам приходится нести наидебильнишую муть,из за того,что ваша бубочка со всех сторон обосратый мудак и ничего стоящего за два года так и не сделал)
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11.04.2021 17:35 Відповісти
Гордись своей свиноматкой работодателем, и берегись сахарного диабета.
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11.04.2021 17:36 Відповісти
в ЧЁМ неплохо????? устав НАТО и основные члены НАТО сказали пока не будут рассматривать вопрос даже о ПДЧ пока украина не решит территориальные споры по территории а таких помимо Крыма и донбасса -с Румынией Венгрией,Молдавией ..
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11.04.2021 15:40 Відповісти
Не ёрзай на бутылке, казламордае...
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11.04.2021 15:45 Відповісти
Ну, к своей-то исконной манголии коцапы доскачут лет за пять максимум, казламордае...
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11.04.2021 15:53 Відповісти
а разве в Турции и Греции нет территориального спора?Канада с Данией имеют спор ,Испания с Англией за Гибралтар,Италия и Франция за Монблан и т .д и т п.Даже США С Канадой имеют территориальные споры и Украина с большой
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11.04.2021 16:17 Відповісти
Во первых не вводи в заблуждение, озвучивая влажные хотелки кремлядей. Изучай внимательно устав НАТО. О спорах там ни одной буквы. Во вторых прежде чем кукарекать, нужно понимать что такое НАТО. НАТО плевать на территориальные споры своих членов, потому что НАТО создавалось для защиты нормальных цивилизованных стран от СССР, а сейчас рашки.
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11.04.2021 18:17 Відповісти
Туреччина підтримала перспективу членства України в НАТО - Цензор.НЕТ 4278
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11.04.2021 20:17 Відповісти
Неплохо не то слово. Очень даже неплохо!
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11.04.2021 20:43 Відповісти
и голос Венгрии не будет иметь никакого веса в НАТО, Украину примут.. позже
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11.04.2021 15:18 Відповісти
У Венгрии просто иного выхода не будет как проголосовать ЗА.Да и решаться множество вопросов с Украиной автоматически.И если Байден пошел на такую открытую поддержку Украины то не удивлюсь если завтра или через несколько недель Украина станет полноценным членом НАТО вот тогда у ***** небудет никакого выхода как покинуть Украину.
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11.04.2021 15:23 Відповісти
естественно, им объяснят и они в крайнем случае просто воздержутся
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11.04.2021 15:27 Відповісти
Не думаю,просто Украина и Венгрия прекрасно понимают что разногласия относительно венгров в Закарпатской области это пустая трата времени просто каждый уперся рогом.Тем более что никто из Закарпатских венгров не хочет ни покидать страну ни отделения от Украины,они просто хотят спокойно РАБОТАТЬ.Тем более что наша власть никак не может понять что наши венгры получают не венгерское гражданство а просто документ подтверждающий статус заграничного венгра что дает им работать за границей.
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11.04.2021 15:34 Відповісти
нет через несколько недель невозможно, вход в НАТО это длительный процесс, нужно соответствовать, тогда получить ПДЧ... в связи с текущими событиями, быстро получим ПДЧ и полную военную поддержку НАТО... а так вообще сейчас в НАТО вступила Черногория, Украина стоит в очереди сразу за Грузией на вступление в НАТО
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11.04.2021 15:30 Відповісти
Из правил всегда есть исключения.
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11.04.2021 15:35 Відповісти
да и с Польшей -Послы Польши и Израиля на Украине выступили с совместным заявлением, в котором осудили киевскую акцию. Особое внимание они обратили на портрет, появившийся на фасаде КГГА. «Чествование людей, которые активно пропагандировали этнические чистки, является оскорблением и приводит к противоположному от желаемого результату в борьбе с антисемитизмом в процессе примирения народов», - заявили дипломаты. Они также напомнили о решении Львовского облсовета увековечить память другого лидера ОУН, Андрея Мельника.
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11.04.2021 15:42 Відповісти
они не могут наступить на горло собственной песне, поэтому - хочешь в НАТО? - соответствуй.. а защитить Украину от кацапов можно пока что и вне НАТО, было бы желание и необходимость
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11.04.2021 15:43 Відповісти
Румыния сильно соответствует?
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11.04.2021 16:08 Відповісти
да, полностью соответствует...
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11.04.2021 16:12 Відповісти
Як військова потуга Румунія - нуль. Як територія для розвертання основних сил (не румунських), і як буферна зона для стримування. А румуни - як обслуга і "гарматне м"ясо". Власне - їх ніхто і ніколи по-інакшому і не сприймав.
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12.04.2021 13:40 Відповісти
С 29 марта 2004 года Румыния - член НАТО.
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11.04.2021 16:13 Відповісти
P.S.Хочу добавить что по видимуму к этому дело и идет.В Украину вернулись дипломаты Грузии а странами членами НАТО всегда рассматривался об одновременнм принятии в свои члены Грузии и Украины одновременно.
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11.04.2021 16:11 Відповісти
есть же на свете такие оптимисты!! я прям завидую вам !
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11.04.2021 16:34 Відповісти
Героизация националистов Польшу в какой-то момент устраивать перестала. Ситуация для Украины усугубилась в 2015 году, когда большинство в сейме получили национал-консерваторы из партии «Право и справедливость» (ПиС). Новый польский парламент принял ряд жестких мер. В частности, установил уголовную ответственность за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание преступлений украинских националистов в период с 1925 по 1950 год. Нарушителям грозит лишение свободы на срок до трех лет. Сейм также постановил считать 11 июля Днем памяти жертв геноцида.
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11.04.2021 15:43 Відповісти
это к чему?.... тут тема про НАТО... несмотря на все это Польша поддержит вступление Украины в НАТО, так надо и Польша наш союзник
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11.04.2021 15:47 Відповісти
Нет никакой надежды получить от казламордого коцапа ответ на вопрос: зачем оно плямкает своим ротом то или иное гавно, никак не относящееся к теме разговора. Это же коцапы, сэр...
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11.04.2021 15:51 Відповісти
Многоходовочник Вова Путин роет в нужном нам направлении. Если мы когда-нибудь окажемся в НАТО, это будет, в первую очередь, его заслуга.
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11.04.2021 15:18 Відповісти
Да, с этим не поспоришь)
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11.04.2021 15:23 Відповісти
Опять рукожопов из ОПы на Цензор выгнали?))) Ваши кривые ратиці за километр видно)))
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11.04.2021 15:20 Відповісти
А где Гриценко?как только какая то хрень надвигается,то бравый вояка исчезает)
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11.04.2021 15:34 Відповісти
Еще один нож в спину. Или ятаган.
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11.04.2021 15:37 Відповісти
Фспину ???
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11.04.2021 16:12 Відповісти
Военный сценарий Кремля понятен. Будем тушить агрессию | Студия Запад
В эфире телеканала Эспресо генерал-лейтенант Бен Ходжес - командующий сухопутных войск США в Европе (2014-2017 гг): военный сценарий Кремля понятен. Будем тушить

Очень интересно!
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11.04.2021 15:41 Відповісти
будут делать все, чтобы кремль отменил планы в отношении Украины, сидел тихо и не рыпался
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11.04.2021 15:45 Відповісти
это единственная разумная стратегия. Тушит пожар - это уже поздно. Важно его не допустить!
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11.04.2021 16:37 Відповісти
может не получиться... не допустить, но тогда уже начнут помагать ее отражать
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11.04.2021 16:39 Відповісти
Каламордым коцапам тут не рады, так што в спам, мангольский обмылок.
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11.04.2021 15:57 Відповісти
Двадцать миллиардов долларов. Двадцать лет на переговоры, проект, лицензирование, строительство. И - 35 миллиардов киловатт-часов электричества в год на финальной стадии. В таких цифрах, если главное свести к ним, выражается суть и масштабы российско-турецкого прецедента под названием АЭС "Аккую'
Еще про южныйпоток все забыли?
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11.04.2021 16:05 Відповісти
Туреччина підтримала перспективу членства України в НАТО - Цензор.НЕТ 1185
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11.04.2021 16:11 Відповісти
Респект!
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11.04.2021 16:18 Відповісти
Не НАТО единым...
Грядущий канал "Стамбул" как альтернатива Суецу
"...
геополитическая реальность Черноморского пространства во всяком случае изменится. И не в пользу РФ. Сейчас именно Москва является основным бенефициаром конвенции Монтрё, пользуясь ее положениями для обеспечения своего неоспоримого военного доминирования в регионе. При этом такое состояние дел не требует с ее стороны никаких усилий.
Но после открытия канала «Стамбул» России придется смириться с необходимостью договариваться c Турцией об обеспечении благоприятного для себя режима судоходства. При этом за Анкарой будет оставаться суверенное право самостоятельно решать, кого и как пускать в Черное море. Это в любом случае усложняет баланс сил для Кремля.

Еще одним положительным для Украины следствием последних новостей из Турции является обострение конфликта между Эрдоганом и отставниками турецкого ВМФ. Среди последних популярна евразийская идеология и идеи дружбы с РФ. Они имеют связи с партией «Ватан» Догу Перинчека, откровенно пророссийского политика. Арест некоторых деятелей - в том числе автора морской доктрины Турции «Голубая Родина» Джема Гюрдениза - ослабляет позиции ориентированных на Москву сил в Турции.
В общем новости о канале «Стамбул» вполне позитивны для Украины. В долгосрочной перспективе они открывают возможности для переформатирования регионального баланса сил. Но следует помнить, что практическая реализация строительства еще не началась. К тому же против него активно выступает турецкая оппозиция - в частности мэр Стамбула Экрем Имамоглу, которого считают перспективным кандидатом на следующих президентских выборах. Так что, будущее как самого проекта, так и Черноморского региона будет зависеть от внутриполитических процессов в Турции."
https://zn.ua/international/politicheskaja-navihatsija-vokruh-kanala-stambul.html
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11.04.2021 17:11 Відповісти
Зеля стає справжнім Президентом України,такої підтримки Україна не мала ні коли,як це відбувається зараз.
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11.04.2021 18:14 Відповісти
Даже не смешно... Такие новости надо начинать словами: Не смотря на то, что у нас есть лишь номинальный Президент...
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12.04.2021 00:34 Відповісти
"Перспектива членства" - це обіцянка лікаря імпотенту що він колись зможе женитись...
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11.04.2021 18:56 Відповісти
Вот только после истории с С-400 Турция сама там уже на птичьих правах.
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12.04.2021 02:04 Відповісти
І з F - 35 теж...
Маємо орієнтуватися на основних чинників НАТО. З Туреччиною треба бути дуже обережними: лише як тимчасовий союз проти москалів і по кримському питанню. Туреччина веде свою гру направлену на створення мусульманського (кримсько-татарського) анклаву в Україні (як, доречі і в Карабаху...). За свою "допомогу", "сприяння", "стратегічні комісії", "платформи", "байрактари" , "квартири для компактного проживання татарів" у причорноморських містах материкової частини України турки потребують автономію Криму для татарів. Меджліс і Курултай уже на всіх усюдах вимагають відповідних змін до Конституції України.. Не здивуюся, якщо Зеленського не приперли у Туреччині підписати такий документ (типа "ріббентропа-молотова"). Зеленський - НЕукраїнець і НЕхристиянин, йому по...
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12.04.2021 14:16 Відповісти
 
 