Турция поддержала перспективу членства Украины в НАТО
В совместной декларации, подписанной президентом Украины Владимиром Зеленским и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом зафиксировано, что Турция поддерживает перспективу вступления Украины в НАТО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Офиса Президента.
Турция поддержала перспективу членства Украины в НАТО, в частности ее намерения получить План действий по членству в Альянсе в ближайшее время. Кроме того, стороны договорились продолжить сотрудничество для защиты прав человека в оккупированном Крыму, а также для освобождения всех незаконно удерживаемых граждан Украины, включая крымских татар.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прибыл 10 апреля с рабочим визитом в Турцию. Главы государств провели закрытую для прессы встречу, а потом приняли участие в Девятом заседании Стратегического совета высокого уровня.
8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.
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Вон как из будки он и его кодла подгавкивает.
свиноматкойработодателем, и берегись сахарного диабета.
В эфире телеканала Эспресо генерал-лейтенант Бен Ходжес - командующий сухопутных войск США в Европе (2014-2017 гг): военный сценарий Кремля понятен. Будем тушить
Очень интересно!
Еще про южныйпоток все забыли?
Грядущий канал "Стамбул" как альтернатива Суецу
"...
геополитическая реальность Черноморского пространства во всяком случае изменится. И не в пользу РФ. Сейчас именно Москва является основным бенефициаром конвенции Монтрё, пользуясь ее положениями для обеспечения своего неоспоримого военного доминирования в регионе. При этом такое состояние дел не требует с ее стороны никаких усилий.
Но после открытия канала «Стамбул» России придется смириться с необходимостью договариваться c Турцией об обеспечении благоприятного для себя режима судоходства. При этом за Анкарой будет оставаться суверенное право самостоятельно решать, кого и как пускать в Черное море. Это в любом случае усложняет баланс сил для Кремля.
Еще одним положительным для Украины следствием последних новостей из Турции является обострение конфликта между Эрдоганом и отставниками турецкого ВМФ. Среди последних популярна евразийская идеология и идеи дружбы с РФ. Они имеют связи с партией «Ватан» Догу Перинчека, откровенно пророссийского политика. Арест некоторых деятелей - в том числе автора морской доктрины Турции «Голубая Родина» Джема Гюрдениза - ослабляет позиции ориентированных на Москву сил в Турции.
В общем новости о канале «Стамбул» вполне позитивны для Украины. В долгосрочной перспективе они открывают возможности для переформатирования регионального баланса сил. Но следует помнить, что практическая реализация строительства еще не началась. К тому же против него активно выступает турецкая оппозиция - в частности мэр Стамбула Экрем Имамоглу, которого считают перспективным кандидатом на следующих президентских выборах. Так что, будущее как самого проекта, так и Черноморского региона будет зависеть от внутриполитических процессов в Турции."
https://zn.ua/international/politicheskaja-navihatsija-vokruh-kanala-stambul.html
Маємо орієнтуватися на основних чинників НАТО. З Туреччиною треба бути дуже обережними: лише як тимчасовий союз проти москалів і по кримському питанню. Туреччина веде свою гру направлену на створення мусульманського (кримсько-татарського) анклаву в Україні (як, доречі і в Карабаху...). За свою "допомогу", "сприяння", "стратегічні комісії", "платформи", "байрактари" , "квартири для компактного проживання татарів" у причорноморських містах материкової частини України турки потребують автономію Криму для татарів. Меджліс і Курултай уже на всіх усюдах вимагають відповідних змін до Конституції України.. Не здивуюся, якщо Зеленського не приперли у Туреччині підписати такий документ (типа "ріббентропа-молотова"). Зеленський - НЕукраїнець і НЕхристиянин, йому по...