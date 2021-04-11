Украина создает национальную систему перехода на стандарты НАТО, - Шмыгаль"

Украина создает национальную систему перехода на стандарты НАТО, которая позволит ускорить путь к полноправному членству в Североатлантическом альянсе.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Запуск национальной системы перехода на стандарты НАТО даст Украине возможность ускорить свой путь к полноправному членству в Альянсе", - написал глава правительства.

Он отметил, что согласно исследованию центра "Новая Европа", Украина уже ввела 292 стандарта и руководящие документы НАТО, или 19% сделок по стандартизации. Причем треть из них внедрены за последние полтора года.

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"Как отметил президент Украины, НАТО - это единственный путь к завершению войны на востоке Украины", - добавил Шмыгаль.

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