Украина создает национальную систему перехода на стандарты НАТО, - Шмыгаль
Украина создает национальную систему перехода на стандарты НАТО, которая позволит ускорить путь к полноправному членству в Североатлантическом альянсе.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Запуск национальной системы перехода на стандарты НАТО даст Украине возможность ускорить свой путь к полноправному членству в Альянсе", - написал глава правительства.
Он отметил, что согласно исследованию центра "Новая Европа", Украина уже ввела 292 стандарта и руководящие документы НАТО, или 19% сделок по стандартизации. Причем треть из них внедрены за последние полтора года.
"Как отметил президент Украины, НАТО - это единственный путь к завершению войны на востоке Украины", - добавил Шмыгаль.
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1. Створити комісію, яка виробить концепцію переходу.
2. Затвердити концепцію на рівні уряду і президента.
3. Створити комітет по розробці техніко-економічного обґрунтування.
4. Затвердити техніко-економічне обґрунтування на рівні уряду і президента.
5. Виділити з бюджету кошти на створення національного офісу експертів по переходу на стандарти НАТО.
6. Видати указ про створення національного офісу експертів по переходу на стандарти НАТО, провести конкурси на посади голови ради, заступників, експертів, спеціалістів, секретарів, технічних працівників.
7. Виділити приміщення для національного офісу експертів по переходу на стандарти НАТО.
8. Національний офіс експертів по переходу на стандарти НАТО розробить проєкт національної системи по переходу на стандарти НАТО.
9. Виділити на функціонування національної системи по переходу на стандарти НАТО 50 мільярдів гривень.
10. Після фінансування пріоритетних видатків: зарплат і премій співробітників національного офісу, витрат на комунальні платежі офісу, закордонних відряджень, брифінгів, презентацій, круглих столів, рекламних матеріалів, сувенірної продукції, грошей не залишитися, тому почати процес спочатку з п. 1.
Критерії, які необхідно виконати для вступу до НАТО
Майбутні члени НАТО мають відповідати базовим принципам, втіленим у Вашингтонському договорі, таким як демократія, свобода особи та іншим відповідним положенням, викладеним у преамбулі до Вашингтонського договору.
Від країн-претендентів очікується, що вони будуть:
а) вирішувати міжнародні суперечки мирним шляхом;
б) демонструвати відданність принципам верховенства права та прав людини;
в) вирішувати мирним шляхом міжетнічні конфлікти і зовнішні територіальні суперечки, спірні питання внутрішньої юрисдикції, відповідно до принципів ОБСЄ та з метою прагнення до встановлення добросусідських відносин;
г) встановлювати належний демократичний та цивільний контроль над своїми збройними силами;
д) утримуватися від загрози силою чи застосування сили будь-яким чином, що не відповідає цілям ООН;
е) сприяти розвитку мирних та дружніх міжнародних відносин шляхом зміцнення своїх вільних інституцій та завдяки сприянню зміцненню стабільності й благополуччя;
є) продовжувати надавати цілковиту підтримку та брати участь у роботі Ради євроатлантичного партнерства, в програмі «Партнерство заради миру» та розвитку співробітництва з країнами-партнерами, що не є членами НАТО;
ж) демонструвати відданість справі зміцнення стабільності та благополуччя через дотримання принципів економічної свободи, соціальної справедливості та відповідальності за охорону довкілля;
з) робити свій внесок військового характеру в колективну оборону та у виконання нових завдань, що постають перед Альянсом, а також будуть готові взяти на себе зобов'язання щодо поступового удосконалення своєї обороноздатності;
і) належним чином брати участь у роботі установ НАТО;
й) прагнути до здійснення стандартизації та досягнення оперативної сумісності;
к) створювати через національну програму необхідну структуру з питань планування та виконання таких оборонних бюджетів, які б відповідали визначеним пріоритетам у сфері оборони та передбачали б відповідні схеми навчання для ознайомлення персоналу з існуючими в НАТО практикою та процедурами з метою підготовки до можливої в майбутньому участі в роботі структур Альянсу;
л) знайомитися з належними правовими механізмами та угодами, якими керується НАТО для забезпечення співробітництва в своїй структурі та формальним юридичним процесом, що передує членству.
Відповідно до цього, Інститу Євро-Атлантичного співробітництва виокремив позитивні та негативні наслідки виконання Україною критеріїв членства. До позитивних відносяться такі:
1. Одержання для України міцних гарантій її національної безпеки, незалежності, суверенітету і територіальної цілісності.
2. Відхід із сфери геополітичного домінування Росії і досягнення з нею рівноправних міждержавних відносин.
3. Створення вагомих передумов інтеграції в Європу, у західні політичні й економічні структури.
4. Зміцнення міжнародної безпеки і стабільності в регіоні Центрально-Східної Європи.
5. Зміцнення внутрішніх основ національної безпеки України за допомогою НАТО. Використання досвіду і підтримки НАТО в підвищенні ефективності оборонного сектору України.
6. Створення вагомих передумов для ліквідації російської військової присутності на території України.
7. Покращення міжнародного іміджу України.
8. Посилення консолідації української нації.
9. Зміцнення інститутів громадянського суспільства.
10. Посилення прозорості влади.
11. Реальне забезпечення прав і свобод громадян, верховенства права.
12. Зменшення впливу російського бізнесу на вітчизняну економіку.
13. Стимулювання економічних реформ., https://www.bsmu.edu.ua/blog/6929-kriterii-vstupu-ukraini-do-nato/
Критерии членства[править | править код]
В соответствии со статьёй 10 Североатлантического договора (1949), для вступления в НАТО требуется:
расположение страны в Европе;
согласие всех членов НАТО на вступление этой страны.
При этом каждый член НАТО может предъявлять дополнительные требования к кандидату на вступление. К примеру, Греция препятствовала вступлению Бывшей югославской Республики Македонии в НАТО пока не был разрешён спор о её именовании.
На Вашингтонском саммите 1999 года был принят список обязательств, которые должен выполнить кандидат в члены НАТО. В документе уточняется, что их выполнение хоть и влияет на решение о принятии в НАТО, но не является критическим для этого[30]. В частности, кандидаты в члены НАТО должны[30]:
разрешить международные споры с их участием мирными средствами;
разрешить этнические, территориальные и политические конфликты в соответствии с принципами ОБСЕ;
продемонстрировать приверженность правам человека и власти закона;
организовать необходимый демократический и гражданский контроль над вооружёнными силами;
предоставлять информацию о состоянии экономики и бюджета страны;
вносить необходимый организационный, экономический и военный вклад в работу НАТО, в том числе путём участия в миссиях НАТО.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E#%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://petition.president.gov.ua/petition/113832
Завод Малишева в долги загнали, ставленники Зеленского. Завода Патроного до сих пор нет своего, после взрывов на нескольких складах с боеприпасами... Украина стала зависима от экспорта данного вида вооружения, поскольку собственных запасов ей уже перестало хватать. Была ли решена эта проблема? Не была. Украина практически не производит боеприпасы для стрельбы. Говоря о производстве крупнокалиберных боеприпасов, мы натыкаемся на комплексную проблему.
https://hvylya.net/news/228008-*******-ekspert-rasskazal-o-probleme-vsu
"Завод ім. Малишева" досяг боргу в 1,8 млрд грн: робітники звинувачують "Укроборонпром" у бездіяльності.
Як підкреслюється у зверненні - причиною такого стану підприємства є "команда неефективних менеджерів на чолі із генеральним директором ДП "Завод ім. Малишева" Криласом В.Д., який активно вживає заходів, направлених на знищення підприємства, що має стратегічне значення для економіки та безпеки держави".
Також маємо зазначити, що аналогічний відкритий лист до влади направили із ДП "Антонов", яке також входить до складу "Укроборонпрому". У ньому пілот-випробувач 1 класу Віктор Гончаров, начальник інспекції з безпеки польотів "Антонов", звинуватив керівництво підприємства у "психологічному тиску" у зв'язку із https://defence-ua.com/people_and_company/viprobuvach_an_132d_na_antonovi_pid_tiskom_skorochujut_lotchikiv_viprobuvachiv-3314.html намірами скоротити льотчиків-випробувачів авіапідприємстрва.
https://defence-ua.com/people_and_company/zavod_im_malisheva_dosjag_borgu_v_18_mlrd_grn_robitniki_zvinuvachujut_ukroboronprom_u_bezdijalnosti-3340.html
Это говорит власть которая второй год не может назначить главу миссии Украины в НАТО.