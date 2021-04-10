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Новости Агрессия России против Украины
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Украина рассчитывает на получение ПДЧ в НАТО в этом году, - Таран

Украина рассчитывает на получение ПДЧ в НАТО в этом году, - Таран

Главным элементом продолжения пути Украины к членству в Североатлантическом Альянсе является получение Плана действий относительно членства в НАТО в этом году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении министра обороны Украины Андрея Тарана.

Он подчеркнул, что любая активизация агрессии России будет иметь четкий и мощный ответ международного сообщества, которое имеет "бескомпромиссную позицию" относительно членства Украины в НАТО.

"Это (вступление в НАТО. - Ред.) является первоочередным приоритетом украинского политического руководства для укрепления обороноспособности нашего государства. Евроатлантическая интеграция является залогом суверенитета и территориальной целостности Украины. От такого решения выиграют как Украина, так и НАТО", - убежден министр обороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ должна понимать, что любая активизация агрессии будет иметь четкий и мощный ответ международного сообщества, - глава Минобороны Таран

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

Также читайте: Россия перебросила к границам Украины самое большое количество войск с 2014 года, - США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Тем временем, 8 апреля Президент Украины Владимир Зеленский отбыл на Донбасс в зону ООС: "Едем на места обострения на Донбассе. Хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена".

Также читайте: Вступление Украины в НАТО приведет к масштабной эскалации ситуации на Донбассе, - МИД РФ

Также 8 апреля Меркель и Путин обсудили обострение ситуации на Донбассе.

8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Автор: 

НАТО (10045) ПДЧ (137) Таран Андрей (267)


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Топ комментарии
+8
Настало время окуительных историй от зеленых сказочников. Пока каломойше и ахметов "законно" грабят страну, пока говнокомандующий сливает спецоперации украинских разведчиков в пользу врага, пока зеленые мародеры у власти, Украине никакое пдч не светит.
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10.04.2021 15:31
+7
Російські шістки Німеччина і Франція цього не допустять, як не допустили цього ще в далекому 2007 році, коли Україна офіційно звернулася з таким проханням листом, який підписали три перші особи держави на той час (Ющенко, Тимошенко, Яценюк).
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10.04.2021 15:29
+6
Наслідки котрого ми бачимо й понині
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10.04.2021 15:31
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Таран должен заниматься освобождением Крыма и Донецка, защитой Украины и украинцев а не политикой.
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10.04.2021 15:26 Ответить
Он и занимается! А вы занимайтесь своей страной.
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10.04.2021 15:30 Ответить
Міністр має інші обов'язки.
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10.04.2021 20:51 Ответить
Російські шістки Німеччина і Франція цього не допустять, як не допустили цього ще в далекому 2007 році, коли Україна офіційно звернулася з таким проханням листом, який підписали три перші особи держави на той час (Ющенко, Тимошенко, Яценюк).
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10.04.2021 15:29 Ответить
Наслідки котрого ми бачимо й понині
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10.04.2021 15:31 Ответить
Настало время окуительных историй от зеленых сказочников. Пока каломойше и ахметов "законно" грабят страну, пока говнокомандующий сливает спецоперации украинских разведчиков в пользу врага, пока зеленые мародеры у власти, Украине никакое пдч не светит.
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10.04.2021 15:31 Ответить
ну,не обязательно .у США имеется опыт взаимодействия со всякими режимами...так что нагнуть мелких зеленых воришек для них не проблема
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10.04.2021 15:59 Ответить
Я теж розраховув виграти суд по не сплаті платні в 2019, а вже 2021 ,"а воз і досі там".
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10.04.2021 15:31 Ответить
Ви ще тарифи причепіть до ПДЧ.
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10.04.2021 20:54 Ответить
Я не проти ПДЧ, але не треба бажане видавати за дійсно суть, я про те.
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10.04.2021 21:22 Ответить
если бы США нам дало статус особого члена или союзника завтра - вот это было бы да!

Все остальные сказки от деда панаса.
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10.04.2021 15:33 Ответить
если пуйло решится на военную операцию против Украины, то этот процесс получения ПДЧ в НАТО лишь ускорится...
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10.04.2021 15:33 Ответить
пиз"а рашке...
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10.04.2021 15:33 Ответить
Основным союзником США вне НАТО тут еще поверю. При Байдене есть шанс. В принципе этого было бы для начала достаточно + развитие своей армии. При таких расклада русня точно не сунется.
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10.04.2021 15:37 Ответить
Она и так не сунется.
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10.04.2021 15:42 Ответить
Статус Major Non-NATO ally США - практичнее. Не будет некоторых ограничений, какие есть в НАТО.
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10.04.2021 16:45 Ответить
Не треба колобродити. Україна стане членом НАТО.
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10.04.2021 20:57 Ответить
Не при нынешней власти в Украине - 100%
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10.04.2021 21:01 Ответить
раха в цугцванге...любой ход только ускорит продвижение Украины в НАТО.что уход с аннексированных территорий,что развязывание новой агрессии .
белый полярный пушистый зверек все ближе.
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10.04.2021 16:02 Ответить
Міністерство оборони України планує підписати контракт на перший дослідний дивізіон оперативно-тактичного ракетного комплексу "Сапсан" у 2021 році.
"У січні ( 2021 року ) ми побували у Дніпрі, відвідали наші стратегічні підприємства вітчизняної ракетно-космічної галузі - ДП "Південмаш" та ДП "КБ "Південне". Ознайомившись із перспективними розробками у сфері ракетно-реактивного озброєння для Збройних сил України, ми заявили, що готові розширити фінансування української ракетної програми. Тепер переходимо до конкретних кроків", - розповів міністр оборони України Андрій Таран.
За його словами, йдеться про підготовку контракту на виготовлення першої дослідної батареї оперативно-тактичного комплексу, відомого під назвою "Сапсан" або "Грім-2", який розробляється в КБ "Південне".
"Оскільки ступінь готовності всього проекту вже перевищив 80%, маємо зробити останній крок та завершити цю роботу. Розробка вітчизняного оперативно-тактичного ракетного комплексу від КБ "Південне" має найвищий пріоритет, співмірний тому ж ракетному комплексу "Нептун", - розповів Таран.
https://ua.interfax.com.ua/news/general/724930.html
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10.04.2021 16:14 Ответить
П.С.
Багатофункціональний високоточний оперативно-тактичний комплекс Сапсан/«Грім-2» з дальністю стрільби до 300 км в експортному варіанті та до 500 км для Збройних сил України, з перспективою нарощування (дальності) до 1,5 км, має бути негайно завершений та поставлений до Збройних Сил України !

Уряд має негайно профінансувати завершення та постачання до ЗСУ ОТК Сапсан/"Грім-2" до ряду девізіонів наших Збройних Сил.
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10.04.2021 16:18 Ответить
з перспективою нарощування (дальності) до 1,5 км,. прям умилило...
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10.04.2021 17:14 Ответить
Негайно !!!
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10.04.2021 21:19 Ответить
Як це все відволікає зє43лохошобло від дерібану!
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10.04.2021 16:25 Ответить
Розраховуйте далі, при Зеленському це неможливо
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10.04.2021 16:34 Ответить
Дай то бог....
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10.04.2021 16:46 Ответить
Україна розраховує на отримання ПДЧ у НАТО цього року, - Таран - Цензор.НЕТ 9596
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10.04.2021 17:11 Ответить
Ніколи НАТО не приймало і не прийме країну яка не контролює власну територію. Якщо Крим - це Україна, а Україна - це НАТО, то виходить Крим - це НАТО? Це нонсенс і загроза 3 світової війни, ніколи НАТО не допустить прийома України доки Україна не відновила контроль над всією територією, або доки не відмовиться від окупованих територій.
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10.04.2021 19:07 Ответить
Не переживайте, васильєви. Так, Крим буде з НАТО, як тільки приймуть Україну. Ба, більше, як тільки Росія рипнеться в широкомасштабний наступ.
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10.04.2021 21:03 Ответить
Украина рассчитывает на получение ПДЧ в НАТО в этом году, - Таран.

А я рассчитываю получить беспроцентный кредит в Credit Suisse Bank в этом году

Україна розраховує на отримання ПДЧ у НАТО цього року, - Таран - Цензор.НЕТ 6077
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10.04.2021 19:31 Ответить
ПДЧ это все хорошо если получит Украины, но еще будет последние слово за странами Альянса....а там есть лобби РФ..на продажные страны как Германия, Австрия, Франция, Венгрия, Италия..могут заблокаировать!
Лучше обратитесь к США и конгрессу...что бы УКраина получила основого союзника США вне НАТО.
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10.04.2021 19:59 Ответить
Нізащо. Україна має бути членом НАТО, а з незгодними деякими членами США знайдуть консенсус.
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10.04.2021 21:29 Ответить
Сразу после траншей МВФ, роста ВВП на 40% и конца эпохи бедности ага.

ЗЕбилам опять показывают морковку.
Україна розраховує на отримання ПДЧ у НАТО цього року, - Таран - Цензор.НЕТ 2210
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11.04.2021 02:28 Ответить
УКРАИНА ДОЛЖНА ЗАБУРИТЬ СКВАЖИНЫ И ПОСТРОИТЬ МНОГО РАКЕТ !)
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11.04.2021 04:21 Ответить
Германия, Франция, Италия-это пророссийские политические прост...ки!
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11.04.2021 14:25 Ответить
С РОССИЯНАМИ ХОРОШО ТОЛЬКО ГОВНО ЕСТЬ )))
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11.04.2021 14:58 Ответить
 
 