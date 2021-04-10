Україна розраховує на отримання ПДЧ у НАТО цього року, - Таран
Головним елементом продовження шляху України до членства в Північноатлантичному Альянсі є отримання Плану дій щодо членства в НАТО цього року.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві міністра оборони України Андрія Тарана.
Він підкреслив, що будь-яка активізація агресії Росії матиме чітку і потужну відповідь міжнародної спільноти, яка має "безкомпромісну позицію" щодо членства України в НАТО.
"Це (вступ до НАТО. - Ред.) є першочерговим пріоритетом українського політичного керівництва для зміцнення обороноздатності нашої держави. Євроатлантична інтеграція є запорукою суверенітету і територіальної цілісності України. Від такого рішення виграють як Україна, так і НАТО", - переконаний міністр оборони.
Нагадаємо, 26 березня унаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.
Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.
Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів Збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.
На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.
Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.
8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.
Тим часом, 8 квітня президент України Володимир Зеленський відбув на Донбас у зону ООС: "Їдемо на місця загострення на Донбасі. Хочу бути з нашими солдатами у важкі часи".
Також 8 квітня Меркель і Путін обговорили загострення ситуації на Донбасі.
8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже упродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.
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Все остальные сказки от деда панаса.
белый полярный пушистый зверек все ближе.
"У січні ( 2021 року ) ми побували у Дніпрі, відвідали наші стратегічні підприємства вітчизняної ракетно-космічної галузі - ДП "Південмаш" та ДП "КБ "Південне". Ознайомившись із перспективними розробками у сфері ракетно-реактивного озброєння для Збройних сил України, ми заявили, що готові розширити фінансування української ракетної програми. Тепер переходимо до конкретних кроків", - розповів міністр оборони України Андрій Таран.
За його словами, йдеться про підготовку контракту на виготовлення першої дослідної батареї оперативно-тактичного комплексу, відомого під назвою "Сапсан" або "Грім-2", який розробляється в КБ "Південне".
"Оскільки ступінь готовності всього проекту вже перевищив 80%, маємо зробити останній крок та завершити цю роботу. Розробка вітчизняного оперативно-тактичного ракетного комплексу від КБ "Південне" має найвищий пріоритет, співмірний тому ж ракетному комплексу "Нептун", - розповів Таран.
https://ua.interfax.com.ua/news/general/724930.html
Багатофункціональний високоточний оперативно-тактичний комплекс Сапсан/«Грім-2» з дальністю стрільби до 300 км в експортному варіанті та до 500 км для Збройних сил України, з перспективою нарощування (дальності) до 1,5 км, має бути негайно завершений та поставлений до Збройних Сил України !
Уряд має негайно профінансувати завершення та постачання до ЗСУ ОТК Сапсан/"Грім-2" до ряду девізіонів наших Збройних Сил.
А я рассчитываю получить беспроцентный кредит в Credit Suisse Bank в этом году
Лучше обратитесь к США и конгрессу...что бы УКраина получила основого союзника США вне НАТО.
ЗЕбилам опять показывают морковку.