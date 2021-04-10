УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9936 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
3 536 36

Україна розраховує на отримання ПДЧ у НАТО цього року, - Таран

Україна розраховує на отримання ПДЧ у НАТО цього року, - Таран

Головним елементом продовження шляху України до членства в Північноатлантичному Альянсі є отримання Плану дій щодо членства в НАТО цього року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві міністра оборони України Андрія Тарана.

Він підкреслив, що будь-яка активізація агресії Росії матиме чітку і потужну відповідь міжнародної спільноти, яка має "безкомпромісну позицію" щодо членства України в НАТО.

"Це (вступ до НАТО. - Ред.) є першочерговим пріоритетом українського політичного керівництва для зміцнення обороноздатності нашої держави. Євроатлантична інтеграція є запорукою суверенітету і територіальної цілісності України. Від такого рішення виграють як Україна, так і НАТО", - переконаний міністр оборони.

Читайте також: РФ має розуміти, що будь-яка активізація агресії матиме чітку та потужну відповідь міжнародної спільноти, - глава Міноборони Таран

Нагадаємо, 26 березня унаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів Збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Читайте також: Росія нарощує гібридну агресію проти України, - розвідка

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Тим часом, 8 квітня президент України Володимир Зеленський відбув на Донбас у зону ООС: "Їдемо на місця загострення на Донбасі. Хочу бути з нашими солдатами у важкі часи".

Читайте також: Вступ України до НАТО призведе до масштабної ескалації ситуації на Донбасі, - МЗС РФ

Також 8 квітня Меркель і Путін обговорили загострення ситуації на Донбасі.

8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже упродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.

Автор: 

НАТО (6506) ПДЧ (102) Таран Андрій (267)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
Настало время окуительных историй от зеленых сказочников. Пока каломойше и ахметов "законно" грабят страну, пока говнокомандующий сливает спецоперации украинских разведчиков в пользу врага, пока зеленые мародеры у власти, Украине никакое пдч не светит.
показати весь коментар
10.04.2021 15:31
+7
Російські шістки Німеччина і Франція цього не допустять, як не допустили цього ще в далекому 2007 році, коли Україна офіційно звернулася з таким проханням листом, який підписали три перші особи держави на той час (Ющенко, Тимошенко, Яценюк).
показати весь коментар
10.04.2021 15:29
+6
Наслідки котрого ми бачимо й понині
показати весь коментар
10.04.2021 15:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Таран должен заниматься освобождением Крыма и Донецка, защитой Украины и украинцев а не политикой.
показати весь коментар
10.04.2021 15:26 Відповісти
Он и занимается! А вы занимайтесь своей страной.
показати весь коментар
10.04.2021 15:30 Відповісти
Міністр має інші обов'язки.
показати весь коментар
10.04.2021 20:51 Відповісти
Російські шістки Німеччина і Франція цього не допустять, як не допустили цього ще в далекому 2007 році, коли Україна офіційно звернулася з таким проханням листом, який підписали три перші особи держави на той час (Ющенко, Тимошенко, Яценюк).
показати весь коментар
10.04.2021 15:29 Відповісти
Наслідки котрого ми бачимо й понині
показати весь коментар
10.04.2021 15:31 Відповісти
Настало время окуительных историй от зеленых сказочников. Пока каломойше и ахметов "законно" грабят страну, пока говнокомандующий сливает спецоперации украинских разведчиков в пользу врага, пока зеленые мародеры у власти, Украине никакое пдч не светит.
показати весь коментар
10.04.2021 15:31 Відповісти
ну,не обязательно .у США имеется опыт взаимодействия со всякими режимами...так что нагнуть мелких зеленых воришек для них не проблема
показати весь коментар
10.04.2021 15:59 Відповісти
Я теж розраховув виграти суд по не сплаті платні в 2019, а вже 2021 ,"а воз і досі там".
показати весь коментар
10.04.2021 15:31 Відповісти
Ви ще тарифи причепіть до ПДЧ.
показати весь коментар
10.04.2021 20:54 Відповісти
Я не проти ПДЧ, але не треба бажане видавати за дійсно суть, я про те.
показати весь коментар
10.04.2021 21:22 Відповісти
если бы США нам дало статус особого члена или союзника завтра - вот это было бы да!

Все остальные сказки от деда панаса.
показати весь коментар
10.04.2021 15:33 Відповісти
если пуйло решится на военную операцию против Украины, то этот процесс получения ПДЧ в НАТО лишь ускорится...
показати весь коментар
10.04.2021 15:33 Відповісти
пиз"а рашке...
показати весь коментар
10.04.2021 15:33 Відповісти
Основным союзником США вне НАТО тут еще поверю. При Байдене есть шанс. В принципе этого было бы для начала достаточно + развитие своей армии. При таких расклада русня точно не сунется.
показати весь коментар
10.04.2021 15:37 Відповісти
Она и так не сунется.
показати весь коментар
10.04.2021 15:42 Відповісти
Статус Major Non-NATO ally США - практичнее. Не будет некоторых ограничений, какие есть в НАТО.
показати весь коментар
10.04.2021 16:45 Відповісти
Не треба колобродити. Україна стане членом НАТО.
показати весь коментар
10.04.2021 20:57 Відповісти
Не при нынешней власти в Украине - 100%
показати весь коментар
10.04.2021 21:01 Відповісти
раха в цугцванге...любой ход только ускорит продвижение Украины в НАТО.что уход с аннексированных территорий,что развязывание новой агрессии .
белый полярный пушистый зверек все ближе.
показати весь коментар
10.04.2021 16:02 Відповісти
Міністерство оборони України планує підписати контракт на перший дослідний дивізіон оперативно-тактичного ракетного комплексу "Сапсан" у 2021 році.
"У січні ( 2021 року ) ми побували у Дніпрі, відвідали наші стратегічні підприємства вітчизняної ракетно-космічної галузі - ДП "Південмаш" та ДП "КБ "Південне". Ознайомившись із перспективними розробками у сфері ракетно-реактивного озброєння для Збройних сил України, ми заявили, що готові розширити фінансування української ракетної програми. Тепер переходимо до конкретних кроків", - розповів міністр оборони України Андрій Таран.
За його словами, йдеться про підготовку контракту на виготовлення першої дослідної батареї оперативно-тактичного комплексу, відомого під назвою "Сапсан" або "Грім-2", який розробляється в КБ "Південне".
"Оскільки ступінь готовності всього проекту вже перевищив 80%, маємо зробити останній крок та завершити цю роботу. Розробка вітчизняного оперативно-тактичного ракетного комплексу від КБ "Південне" має найвищий пріоритет, співмірний тому ж ракетному комплексу "Нептун", - розповів Таран.
https://ua.interfax.com.ua/news/general/724930.html
показати весь коментар
10.04.2021 16:14 Відповісти
П.С.
Багатофункціональний високоточний оперативно-тактичний комплекс Сапсан/«Грім-2» з дальністю стрільби до 300 км в експортному варіанті та до 500 км для Збройних сил України, з перспективою нарощування (дальності) до 1,5 км, має бути негайно завершений та поставлений до Збройних Сил України !

Уряд має негайно профінансувати завершення та постачання до ЗСУ ОТК Сапсан/"Грім-2" до ряду девізіонів наших Збройних Сил.
показати весь коментар
10.04.2021 16:18 Відповісти
з перспективою нарощування (дальності) до 1,5 км,. прям умилило...
показати весь коментар
10.04.2021 17:14 Відповісти
Негайно !!!
показати весь коментар
10.04.2021 21:19 Відповісти
Як це все відволікає зє43лохошобло від дерібану!
показати весь коментар
10.04.2021 16:25 Відповісти
Розраховуйте далі, при Зеленському це неможливо
показати весь коментар
10.04.2021 16:34 Відповісти
Дай то бог....
показати весь коментар
10.04.2021 16:46 Відповісти
Україна розраховує на отримання ПДЧ у НАТО цього року, - Таран - Цензор.НЕТ 9596
показати весь коментар
10.04.2021 17:11 Відповісти
Ніколи НАТО не приймало і не прийме країну яка не контролює власну територію. Якщо Крим - це Україна, а Україна - це НАТО, то виходить Крим - це НАТО? Це нонсенс і загроза 3 світової війни, ніколи НАТО не допустить прийома України доки Україна не відновила контроль над всією територією, або доки не відмовиться від окупованих територій.
показати весь коментар
10.04.2021 19:07 Відповісти
Не переживайте, васильєви. Так, Крим буде з НАТО, як тільки приймуть Україну. Ба, більше, як тільки Росія рипнеться в широкомасштабний наступ.
показати весь коментар
10.04.2021 21:03 Відповісти
Украина рассчитывает на получение ПДЧ в НАТО в этом году, - Таран.

А я рассчитываю получить беспроцентный кредит в Credit Suisse Bank в этом году

Україна розраховує на отримання ПДЧ у НАТО цього року, - Таран - Цензор.НЕТ 6077
показати весь коментар
10.04.2021 19:31 Відповісти
ПДЧ это все хорошо если получит Украины, но еще будет последние слово за странами Альянса....а там есть лобби РФ..на продажные страны как Германия, Австрия, Франция, Венгрия, Италия..могут заблокаировать!
Лучше обратитесь к США и конгрессу...что бы УКраина получила основого союзника США вне НАТО.
показати весь коментар
10.04.2021 19:59 Відповісти
Нізащо. Україна має бути членом НАТО, а з незгодними деякими членами США знайдуть консенсус.
показати весь коментар
10.04.2021 21:29 Відповісти
Сразу после траншей МВФ, роста ВВП на 40% и конца эпохи бедности ага.

ЗЕбилам опять показывают морковку.
Україна розраховує на отримання ПДЧ у НАТО цього року, - Таран - Цензор.НЕТ 2210
показати весь коментар
11.04.2021 02:28 Відповісти
УКРАИНА ДОЛЖНА ЗАБУРИТЬ СКВАЖИНЫ И ПОСТРОИТЬ МНОГО РАКЕТ !)
показати весь коментар
11.04.2021 04:21 Відповісти
Германия, Франция, Италия-это пророссийские политические прост...ки!
показати весь коментар
11.04.2021 14:25 Відповісти
С РОССИЯНАМИ ХОРОШО ТОЛЬКО ГОВНО ЕСТЬ )))
показати весь коментар
11.04.2021 14:58 Відповісти
 
 