Росія нарощує гібридну агресію проти України, - розвідка

Росія нарощує гібридну агресію проти України, комбінуючи силові і пропагандистські форми і методи для реалізації своїх загарбницьких цілей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це повідомляє ГУР.

Зокрема, за даними української розвідки, цього тижня агресором інтенсивно поширювалися відеоматеріали про рух російських ешелонів з військовою технікою у бік кордонів з Україною, демонструвалися прольоти російських бойових гелікоптерів та літаків, та їхня готовність до негайного застосування.

Водночас російські окупаційні адміністрації наполегливо "рекомендували" жителям тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях тримати всі документи при собі на випадок стрімкого загострення ситуації з вини України. Крім того, поширювались чутки про нібито планування евакуації літніх осіб, жінок та неповнолітніх дітей на територію Ростовської області (РФ).

"У такий спосіб Росія спеціально провокувала загострення регіональної обстановки з метою визначення реакції України та її партнерів для оцінки готовності спільно протистояти російській збройній агресії", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Тим часом, 8 квітня президент України Володимир Зеленський відбув на Донбас у зону ООС: "Їдемо на місця загострення на Донбасі. Хочу бути з нашими солдатами в важкі часи".

Також 8 квітня Меркель і Путін обговорили загострення ситуації на Донбасі.