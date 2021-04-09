Россия наращивает гибридную агрессию против Украины, - разведка

Россия наращивает гибридную агрессию против Украины, комбинируя силовые и пропагандистские формы и методы для реализации своих захватнических целей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщает ГУР.

В частности, по данным украинской разведки, на этой неделе агрессором интенсивно распространялись видеоматериалы о движении российских эшелонов с военной техникой в ​​сторону границы с Украиной, демонстрировались пролеты российских боевых вертолетов и самолетов, и их готовность к немедленному применению.

В то же время российские оккупационные администрации настойчиво "рекомендовали" жителям временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях держать все документы при себе на случай стремительного обострения ситуации по вине Украины. Кроме того, распространялись слухи о якобы планирования эвакуации пожилых, женщин и несовершеннолетних детей на территорию Ростовской области (РФ)

"Таким образом Россия специально провоцировала обострение региональной обстановки с целью определения реакции Украины и ее партнеров для оценки готовности совместно противостоять российской вооруженной агрессии", - сказано в сообщении.

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Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Тем временем, 8 апреля Президент Украины Владимир Зеленский отбыл на Донбасс в зону ООС: "Едем на места обострения на Донбассе. Хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена".

Также 8 апреля Меркель и Путин обсудили обострение ситуации на Донбассе.