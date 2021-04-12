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Новини Агресія Росії проти України
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Український воїн загинув унаслідок обстрілу найманців РФ на Донбасі, - ОТГ "Північ"

Український воїн загинув унаслідок обстрілу найманців РФ на Донбасі, - ОТГ

У районі проведення ООС у результаті обстрілу найманців РФ загинув український військовослужбовець.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОТГ "Північ" у соцмережі Facebook.

"В результаті прицільного обстрілу озброєними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів один військовослужбовець ЗС України зазнав вогнепальне кульове поранення, несумісне з життям", - повідомила пресслужба ОТГ "Північ".

"Командування висловлює щирі і глибокі співчуття рідним і близьким загиблого захисника", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 10 квітня у районі Золотого-3 від кулі найманців РФ загинув 24-річний воїн 92-ї ОМБр Андрій Теперик

Зазначається, що на місці події працює керівний склад військової частини і робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.

Про цей інцидент збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

"Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих домовленостей про режим припинення вогню", - сказано в повідомленні.

Автор: 

втрати (4439) ЗСУ (7648)


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Топ коментарі
+11
Український воїн загинув унаслідок обстрілу найманців РФ на Донбасі, - ОТГ "Північ" - Цензор.НЕТ 292
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12.04.2021 14:06
+10
А ответка какая?
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12.04.2021 12:55
+5
Український воїн загинув унаслідок обстрілу найманців РФ на Донбасі, - ОТГ "Північ" - Цензор.НЕТ 7601

.
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12.04.2021 16:03
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А ответка какая?
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12.04.2021 12:55 Відповісти
Снайперу как ответишь? Артой квадрат перепахаешь? Нужно бить на упреждение..а не после кулаками махать
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12.04.2021 14:04 Відповісти
странно не написали что наши бойцы отвечают на все обстрелы
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12.04.2021 12:59 Відповісти
Знову снайпер. І хвалиться, що відповідь була - повідомили в ОБСЄ. Напевне більше треба повідомляти, інтенсивніше. Можливо навіть письмово.
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12.04.2021 13:18 Відповісти
Український воїн загинув унаслідок обстрілу найманців РФ на Донбасі, - ОТГ "Північ" - Цензор.НЕТ 292
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12.04.2021 14:06 Відповісти
Пан Зеленский Обратитесь напрямую к Народу России!!!!
Вы же актер, нужно ярко у вас получится!!!! НАПРЯМУЮ СО ВСЕХ КАНАЛОВ!!!!
ВЕСЬ МИР ПОМОЖЕТ!!!! ПОПРОБУЙ!!!!
Путина можно остановить изнутри!!!! Я уверен получится!!!
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12.04.2021 14:26 Відповісти
какой же бред. нарасийский натор в большинстве своем поддерживает внешнюю политику путина, там не к кому обращаться.
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12.04.2021 15:45 Відповісти
Это точно.
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13.04.2021 05:21 Відповісти
Допоки ворог не буде нести великі втрати вони не заспокоятся ,майже кожен день серед наших захисників є вбиті і поранені ,а які ж втрати несе ворог ? Ця гра різних кравчуків ,арестовичів що можна когось переконати не працює,рашиську нечисть влаштовує односторонє перемир'я і розуміють вони тільки силу.Думаю гарант мавби зібрати РНБО де треба розв'язати руки нашим військовим які повині діяти на випередження і признати немає ніякого перемир'я .
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12.04.2021 14:53 Відповісти
Український воїн загинув унаслідок обстрілу найманців РФ на Донбасі, - ОТГ "Північ" - Цензор.НЕТ 7601

.
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12.04.2021 16:03 Відповісти
Царство Небесне..., вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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12.04.2021 16:29 Відповісти
 
 