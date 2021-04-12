Український воїн загинув унаслідок обстрілу найманців РФ на Донбасі, - ОТГ "Північ"
У районі проведення ООС у результаті обстрілу найманців РФ загинув український військовослужбовець.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОТГ "Північ" у соцмережі Facebook.
"В результаті прицільного обстрілу озброєними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів один військовослужбовець ЗС України зазнав вогнепальне кульове поранення, несумісне з життям", - повідомила пресслужба ОТГ "Північ".
"Командування висловлює щирі і глибокі співчуття рідним і близьким загиблого захисника", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на місці події працює керівний склад військової частини і робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.
Про цей інцидент збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
"Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих домовленостей про режим припинення вогню", - сказано в повідомленні.
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Путина можно остановить изнутри!!!! Я уверен получится!!!
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Слава Україні!!!
Героям слава!!!