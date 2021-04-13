Санду двічі намагалася зв'язатися із Зеленським через викрадення судді-втікача Чауса, - молдовські ЗМІ

Молдовський МЗС направив посольству України в Кишиневі ноту у зв'язку зі справою про викрадення українського екс-судді Миколи Чауса. Молдовська сторона, зокрема, попросила зняти дипломатичний імунітет з військового аташе дипмісії і дозволити обшукати його автомобіль. Це випливає з доповідної записки посла України Марка Шевченка до Києва. У документі посол також повідомляє, що президент Молдови Майя Санду зазнає іміджевих втрат через ситуацію, що склалася, і що вона двічі намагалася зв'язатися з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це пише молдавський ресурс NewsMaкer, інформує Цензор.НЕТ.

Доповідну записку посла України в Молдові Марка Шевченка, направлену в МЗС України, NM передав лідер "Нашої партії" Ренато Усатий. Політик відмовився назвати джерело, яке передало йому документ, але зазначив, що це джерело - надійне.

У доповідній записці посла сказано, що 9 квітня він зустрівся в будівлі МЗСЄІ з держсекретарем міністерства закордонних справ Молдови Думітру Соколаном, який передав йому ноту з проханням про зняття дипломатичного імунітету з військового аташе українського посольства Сергія Сметанюка з метою "кримінального переслідування та притягнення до відповідальності" . У ноті також запитується дозвіл на проведення обшуку і пошуку доказів в автомобілі посольства, закріпленому за Сметанюком.

Посол також повідомляє в доповідній записці, що молдавський держсекретар повідомив йому про те, що президент Молдови Майя Санду кілька разів намагалася зв'язатися з президентом України Володимиром Зеленським, але "це не вдалося не з вини молдавської сторони".

Читайте також: "Слуга народу" Яременко дорікнув Бутусову за статтю про викрадення Чауса. Журналіст порадив владі створити слідчу комісію щодо вагнергейту

Також, за словами посла, телефонна розмова в.о. прем'єр-міністра, міністра закордонних справ і європейської інтеграції Аурелія Чоко з главою українського МЗС Дмитром Кулебою дала молдовській стороні підстави вважати, що "викрадення громадянина України Чауса було скоєно зловмисниками, а не представниками державних органів України".

У записці також зазначено, що молдавська сторона не має наміру повідомляти ЗМІ про ноту з проханням зняти дипломатичний імунітет зі Сметанюка.

За словами посла, сторони сходяться на думці про необхідність почати роботу в рамках спільної міждержавної комісії з розслідування обставин викрадення Чауса, а українська сторона підтверджує своє бажання з'ясувати обставини події та встановити місце перебування Чауса. Шевченко зазначає, що неофіційно позначив на зустрічі з Соколаном попередню готовність організувати на території посольства зустріч Сметанюка з молдавськими представниками, але отримання ноти змінює ситуацію, і він змушений звернутися за інструкціями до Києва.

У записці посол також повідомляє про те, що в молдавському парламенті створена робоча група з розслідування викрадення Чауса, і зазначає, що "очікується, що підсумком роботи цієї комісії стане зняття з посади нинішнього директора СІБ і перепідпорядкування відомства парламенту" (зараз СІБ підзвітний президенту).

Посол України зазначає, що найбільші репутаційні та рейтингові втрати від ситуації, що склалася, зазнає Майя Санду, у якої немає можливості вплинути на "позицію органів виконавчої влади, прокуратури та правоохоронних органів, які продовжують перебувати під контролем призначенців [експрезидента] Додона і залишаються під впливом російських чиновників".

Також читайте: Молдова вважає, що вивезення судді-втікача Чауса здійснювалося машиною військового аташе України Сметанюка, - Бутусов

"Складається враження, що політичні опоненти Майї Санду і їхні російський куратори цілеспрямовано завели президента Санду в ситуацію, коли вона повинна або взяти на себе політичну відповідальність за викрадення, або зайняти жорстку позицію стосовно України", - пише Шевченко.

Шевченко пропонує своєму керівництву негайно повідомити молдовську сторону про те, хто представлятиме Україну в спільній міждержавній комісії (робочій групі), і провести її перше засідання в Києві або Кишиневі. Потім він пропонує дати офіційну негативну відповідь на ноту про зняття імунітету зі Сметанюка, який перебуває на службі в дипмісії з 9 квітня 2017 року, і термін його повноважень закінчується 3 травня 2021 року.

Посол також пропонує "для поліпшення політичних позицій Майї Санду в її протистоянні з проросійськими силами в Молдові" найближчим часом провести коротку телефонну розмову президентів Молдови та України, під час якої підтвердити позицію, озвучену в розмові Чоко і Кулеби, і встановити дату засідання спільної робочої групи, повідомивши про це пресу.