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Новини
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Молдова вважає, що вивезення судді-втікача Чауса здійснювалося машиною військового аташе України Сметанюка, - Бутусов

Молдова вважає, що вивезення судді-втікача Чауса здійснювалося машиною військового аташе України Сметанюка, - Бутусов

Молдова підозрює військового аташе при посольстві України Сметанюка в причетності до викрадення судді-хабарника Чауса.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"9 квітня посол України в Молдові Марко Шевченко був запрошений у МЗС Молдови, де державний секретар Думітру Соколан передав офіційну ноту. Молдова попросила зняти дипломатичний імунітет з військового аташе при посольстві України С.Сметанюка з метою його кримінального переслідування та притягнення до відповідальності. Також Молдова просить надати згоду на обшук автомашини Сметанюка.

Про це йдеться в повідомленні посольства України в Молдові на ім'я міністра закордонних справ України, переданому дипломатичними каналами сьогодні, повідомляють джерела Цензор.НЕТ", - пише Бутусов.

За інформацією журналіста, Соколан також повідомив, що впродовж тижня президент Молдови Майя Санду намагалася переговорити з президентом України Володимиром Зеленським, проте не змогла це зробити. Молдова просить створити спільну слідчу групу для розслідування обставин вивезення судді-хабарника Чауса.

Читайте також: Нардеп "ЄС" Ар'єв подав у НАБУ й Офіс генпрокурора заяви щодо обставин викрадення Чауса

На підставі зібраних доказів молдавська поліція вважає, що вивезення Чауса здійснювалося машиною військового аташе України в Молдові.

У Молдові складна ситуація, і проросійські сили намагаються дискредитувати нашого союзника Санду. І керівництво України зобов'язане зробити все можливе, щоб посприяти президенту Молдови, зазначив головний редактор Цензор.НЕТ.

"Якщо якась дуже обмежена людина вирішила для чогось підозрілого використати дипломатичну машину, замість того, щоб взяти якусь іншу машину в оренду і не залишати ніяких прямих доказів, то треба думати, як вийти з цієї дурнуватої ситуації гідно. А не відповідаючи на дзвінки наших друзів, ми не просто підкреслюємо масштаби дурості в наших держструктурах, а ще й захищаємо цю дурість на шкоду двостороннім відносинам.

Президент України має брати на себе відповідальність за врегулювання такого роду інцидентів", - підкреслив Бутусов.

Нагадаємо, що 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України і 12 вересня 2016 року він був оголошений у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови, де перебуває до сьогодні. У липні 2017 року у Вищу раду правосуддя надійшла скарга Нелі Ластовки на систематичну відсутність Миколи Чауса на роботі, після чого 2 серпня щодо судді було відкрито дисциплінарну справу.

4 жовтня 2017 року Третя Дисциплінарна палата Ради правосуддя відсторонила Миколу Чауса від здійснення правосуддя і рекомендувала його звільнити. 6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Детальніше про ситуацію з суддею Чаусом читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова: "Викрадення судді Чауса співробітниками ГУР МО: скандал у Молдові задля дискредитації Бурби і вагнергейту".

Молдова вважає, що вивезення судді-втікача Чауса здійснювалося машиною військового аташе України Сметанюка, - Бутусов 01

Автор: 

Зеленський Володимир (24275) Молдова (2086) Бутусов Юрій (3614) Чаус Микола (327) Мая Санду (259)


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Топ коментарі
+27
Яка ж блювотна пика у цього чауса... Це пика української корупції...
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12.04.2021 23:52
+27
Здесь надо хорошо подумать насчет того что операция и была рассчитана на ухудшение отношений с Молдовой. Ну главшпиону Ермаку не проволоку же кусачками на границе перекусывать. Его возможности позволяют организовывать более масштабные диверсии. Вроде сдачи вагнеровцев или подставы Украины захватом Чауса.
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12.04.2021 23:53
+22
Так подставить собственную страну и привести на грань ссоры с дружественной соседней страной нужно еще суметь. Зеленые дебилы вообще кукухой поехали в своей тупой трусости.
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12.04.2021 23:53
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Яка ж блювотна пика у цього чауса... Це пика української корупції...
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12.04.2021 23:52 Відповісти
Зеленский Иуда тупейший и позорнейший дегенерат севший не в свои сани ! До Булавы ще потрибно головы !
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13.04.2021 07:45 Відповісти
у тупицкого морда еще тупее
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13.04.2021 06:33 Відповісти
ні...
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13.04.2021 07:16 Відповісти
Так-так -- сказав кулемет.
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13.04.2021 09:25 Відповісти
Все , что делает дурак🤢🤡🎪🐲, все он делает не так !
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13.04.2021 08:32 Відповісти
МОЛДОВА!!1 вам ли кукарекать насколько я помню Чауса также вывезли с помощью молдавских спецслужб и дипломатического прикрытия молдован в Молдову и очень быстро сварганили ему политическое убежище что вызвало нарратив в Европе.. это к тому кто бы хайло бы открывал и это первой второй момент была достоверная информация что и в этот раз Чаусу дадут прикрытие и более того он сделает ноги в Румынию где все было оплачено и договорено.. третье будь это не Украина а страна НАТО США Израиль Румыния спецслужбы то молдоване бы вообще стали бы слепо глухо немыми... ЧАУС НАСКОЛЬКО Я ПОМНЮ гражданин Украины.. и это в первую очередь внутренние проблемы Украина а Молдоване геть усохли мозгом предоставляют политическое убежище взяточнику судье торговавшему правосудием и законом...??! что вовсе дурнуватая Президентша стала в Молдавии???!!!
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13.04.2021 09:24 Відповісти
Так подставить собственную страну и привести на грань ссоры с дружественной соседней страной нужно еще суметь. Зеленые дебилы вообще кукухой поехали в своей тупой трусости.
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12.04.2021 23:53 Відповісти
да лана, это пока цветочки, все ягодки впереди......
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12.04.2021 23:55 Відповісти
як на мене це цілеспрямована акція на дискредитацію і погіршення відносин. Запланована в фсб, команду дав офіс єрмака, дебіл у кріслі президента ніхvя не пойняв.
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13.04.2021 07:23 Відповісти
Это правда. Помнится, та же Санду в предвыборную неоднократно выдвигала тезис о более тесных взаимоотношенияхтс Украиной. Веселая команда из передвижного шапито изгадит все. Трубку не берет... Вот это "стратех"!
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13.04.2021 10:23 Відповісти
їхнє завдання посратись зі всіма з ким можуть, щоб мордовії було леше провести оккупацію
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13.04.2021 13:03 Відповісти
Здесь надо хорошо подумать насчет того что операция и была рассчитана на ухудшение отношений с Молдовой. Ну главшпиону Ермаку не проволоку же кусачками на границе перекусывать. Его возможности позволяют организовывать более масштабные диверсии. Вроде сдачи вагнеровцев или подставы Украины захватом Чауса.
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12.04.2021 23:53 Відповісти
Извиняюсь, а КОМУ СДАЛИ "вагнеровцев"?
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12.04.2021 23:56 Відповісти
Сдали операцию. Не цепляйтесь за слова.
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12.04.2021 23:59 Відповісти
Хорошо, КОМУ "сдали" операцию?
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13.04.2021 00:01 Відповісти
Тебе. А ты пуйлу. Так понятно, гнида?
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13.04.2021 00:03 Відповісти
Да бань кацапа і не парься! «Штоа-камуа?!» -свиня кацапська.
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13.04.2021 00:04 Відповісти
Ухудшение отношений с молдовой? х\знает... не уверен..., молдове отношения с Украиной важнее, чем Украине с молдовой... Украина буфер и поддержка молдове от угроз и зазиханий из кацапстана...
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13.04.2021 00:02 Відповісти
И шо, давай гадить всем соседям без разбору?
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13.04.2021 10:26 Відповісти
в сенсі, погіршення відносин з сусідом це не РІВЕНЬ Єрмака? Як на мене це достатньо серйозна провокація.
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13.04.2021 07:27 Відповісти
Якщо це справді так, а ГУР стверджуєш, що до цього Україна стосунку не мала, то виходить, що Сметанюк (прізвище таке промовисте, як на замовлення) діяв в інтересах третьої сторони, тобто є подвійним аґентом. І це яскраво показу роботу СБУ, які перетворилися на комерційну структуру, а не спецслужбу.
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12.04.2021 23:55 Відповісти
Работа СБУ очень ярко себя проявила в Крыму. Когда 99% сотрудников этого ведомства вмиг перешли на сторону пуйла. Думаете процент подобных прохвостов в васильковых галифе в остальной части Украины иной? Сильно сомневаюсь.
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12.04.2021 23:59 Відповісти
От і я про те ж саме.
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13.04.2021 00:00 Відповісти
Тогда , если это провокация , почему клоун 🤡 не отвечает на звонки Санду ? Угадился нарик от страха
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13.04.2021 08:27 Відповісти
Патамушта йому не доповіли. Не змогли знайти відразу.
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13.04.2021 08:40 Відповісти
то не аташе, то його водій. водії дипмісій вони такі - то вєліки ворують, то суддів вивозять.
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12.04.2021 23:56 Відповісти
Помню Хорошковский отдал Израилю палестинца.Сняли прямо с электрички и вывезли в Израиль . Немного погудели и ничего .
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12.04.2021 23:56 Відповісти
Тот с ракетами что-то замышлял, а Чаус - с банками (по 3 л, если чё).
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13.04.2021 09:30 Відповісти
ЗЕ гарячково затирає сліди щоб не докопались хто злив вагнерівців.
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12.04.2021 23:56 Відповісти
Вевельсбург як завжди ні разу не палиться.
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13.04.2021 00:04 Відповісти
Но даже это «не дурачку какому -то» не под силу !
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13.04.2021 08:31 Відповісти
Ніяких обшуків, це наша розвідка, нам її і обшукувати. Але за провальну операцію Салюка відправити в село волам хвости крутити. Ймовірно операція була навмисно запланована, як провальна з ціллю дискредитації розвідки. Тут будь-хто з форума зробив би це професійніше, ніж ці недоумки. Перед Сандою вибачитись звісно.
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12.04.2021 23:58 Відповісти
синяки сойдут и на телевизер, рассказывать как фсе трапилось, явки, сообщники, пароли.......
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12.04.2021 23:59 Відповісти
Думаю, якщо це кацапи, то там те, що від Чауса залишилось, не лише посиніто, а й почало підгнивати.
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13.04.2021 00:02 Відповісти
будем сподіватись шо це не рачкінський біоматеріал таргових партнерофф рятуе.
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13.04.2021 00:04 Відповісти
харашо бы было, если бы Бутусов не ашибся.
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13.04.2021 00:00 Відповісти
Мені цікаво , судья Чаус ще живий ?
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13.04.2021 00:02 Відповісти
Я сами себе работодатель !
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13.04.2021 00:06 Відповісти
не тільки тобі це цікаво.
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13.04.2021 00:05 Відповісти
можливо ще й фінгал крейдою намальований!..
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13.04.2021 13:54 Відповісти
коррупционный чаус - мерзское судебное(бывшее) чмо и ничтожество, которое не несет в себе никакой нужной и полезной, для любой из политических сторон, информации... кража чауса - провокация!!!!!!
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13.04.2021 00:07 Відповісти
Согласен. Кража это провокация. По нормальному его и таких как он просто по тихому придавить надо было бы. Меньше палева и материальных затрат.
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13.04.2021 00:12 Відповісти
Плевать на эту Молдову. Сами должны были выдать чауса в кандалах, не велика птица. Вообще в Украине с коррупцией жопа полная. Бардак во всех сферах. Зеленский сопливое недоразумение на побегушках у Ермака-Трупина и других кукловодов. Мне стыдно за страну, у которой такой президент.
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13.04.2021 00:31 Відповісти
А мені здається що Порошенко це соплівоє нєдоразумєніє яке не могло затримати не тільки Чауса, а ще багатьох і багатьох коли обсирали СБУ і розвідку за його каденції прикриваючись незаконністю вильоту азірових, арбузових і інших "любителів" України куди вони хотіли. Про становлення Медведчука і передачу активів йому та "попутникам революції" це взагалі окрема тема.
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13.04.2021 09:04 Відповісти
Плевать на эту Молдову, сильно сказано. Можно выбрать маленькую слабую страну и плевать. А с той же Россией которая развязала войну, кишка тонка.
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13.04.2021 12:29 Відповісти
грьобаний стид - на рівному місці розісратися із дружньою державою, яка має подібні проблеми це треба бути або ідіотом або кацапським агентом. Як на мене висновок очевидний - при ідіоті-зєзєзєнті знаходиться кацапський шпіон який займається саботажем, дискредитацією держави, видає секретну інформацію. Це видно неозброєним оком, але якщо ти довб..йб то це неочевидно.
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13.04.2021 07:18 Відповісти
помилка вважати клоуна "просто ідіотом"
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13.04.2021 13:04 Відповісти
Все к чему прикасаются зеофилы превращается в дерьмо. То насколько они тупы и мерзки эти представители двуногих вызывает удивление. Зескот, хуже не будет ?
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13.04.2021 07:21 Відповісти
Зебил и здесь умудрился обосраться, ну как такое некомпетентное говно можно было выбрать, пиндец
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13.04.2021 07:32 Відповісти
А я думаю що цей хапуга, за допомогою своїх друзів (може і українців), втік, щоб Молдова не видала його Україні. Інакше для чого Україні приховувати викрадення, якщо всеодно доведеться показати його (чауса) на слідстві або в суді і все розкриється.
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13.04.2021 08:01 Відповісти
Якщо ж розвідка України викрала Чауса, то я аплодую їй І ПІДТРИМУЮ. Так потрібно робити з всіма корупціонерами, що втекли з України. У них (корупціонерів) повинна "горіти земля" під ногами за кордоном.
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13.04.2021 08:09 Відповісти
Я також думаю те саме. 5 років Молдова видавала нам цього пройдисвіда. Уже й Санду "прийшла" а віз і нині там. Коли нам з РФ привезуть Януковича, я буду аплодувати так само, без усяких ідіотських слів про те що РФ ще "трохи" і "віддасть" нам окуповані території.
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13.04.2021 08:59 Відповісти
можна було б аплодувати, якщо викрали вбивць беркутівців, Януковича або Захарченка. А так це туфта і невдала операція, в Росії іх би заарештували б через 2 години
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13.04.2021 12:38 Відповісти
Браво Державній Розвідці України!!!!!!!!!!!!!!
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13.04.2021 08:11 Відповісти
Із гармати по Чаусу. Дрібна мішень із 3-літровими банками.
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13.04.2021 09:39 Відповісти
Зе🤖🤢 ботяры , ваш»янелох» оказался ЛОХОМ 🤮🤮🤮
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13.04.2021 08:37 Відповісти
Ва фсьом вінаватый Парашэнка!
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13.04.2021 09:08 Відповісти
типичная жидовская манера выкручиваться, как можно было выбрать это... пока стадо выбирает по рекомендации телевизора, пока государство будет вымирать. мозгов нет у электората, только эмоции
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13.04.2021 09:10 Відповісти
Если это правда и Чауса вывезли спец службы Украины, то вероятно это не очень правильный метод. Но тогда вопрос к Молдове, почему они не задержали и не выдали беглого коррупционера - взяточника Украине. Тут политический оппонент.. тут простая уголовщина. Какое на хр-н политическое убежище... 9 А вообще зачем было заморачиваться с его вывозом.. а ледоруб не пробовали...
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13.04.2021 09:11 Відповісти
Да вы садо-сталинист, батенька.
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13.04.2021 09:41 Відповісти
Чтоб не быть ссыкуном трусы менять теория заблуждения...
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13.04.2021 10:04 Відповісти
Шо зроблено то зроблено. І злочинці повинні усвідомити, що ховатись від України це безперспективна справа. Молдова дала ноту нехай чекає відповідь. І ще невідомо наскільки ця країна дружня.
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13.04.2021 10:35 Відповісти
Немає тут дружби - є інтереси. Сьогодні ситуація тягне на "дружбу". Завтра Румунія зробить "аншлюс" Молдавії і "дружба "переросте у протистояння по Придністрянщині, Бесарабії, Буковині. Хто слухає румунські канали - там словосполучення "Романія Марє" (Велика Румунія) звучить постійно. А Мая Санду (з румунським паспортом) спить і бачить свою більшість у Парламенті з наступним відповідним референдумом.
Точно така ж "дружба" з Туреччиною (останніми днями стоголосо оспівана). Сьогодні ситуаційний союз, щоб ослабити вплив Росії в Чорноморському регіоні і Сирії під приводом "не дати Україну в обіду". А завтра - реалізація конкретного плану Ердогана на створення мусульманського анклаву (кримсько-татарської автономії) в Криму (татари уже вимагають відповідних змін до Конституції України).
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13.04.2021 13:08 Відповісти
Та не мели дурниць. Реакція Молдови на цей випадок занадто надмірна. Це могли вирішити на рівні керівників розвідки. Але тітонька Президент вирішила постати наддержаю під боком Одеської області. НУ, раша і ПНР це ж собі можуть дозволити, а чому Молдова ні. Молдові поки російські війська не загрожують, зараз не їх черга. Вот і борзєют. Когось притримують, когось посилають до нас мутити воду, А вєлікая Руминія, це те, що вєлікая Угорщіна і Реча Посполіта, це пока Україна не в НАТО, або поки прикриває їх дупи від РАШИ.
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13.04.2021 13:32 Відповісти
Якась непослідовна і кумедна ця молдавська влада... Спочатку вони дають прихисток українському злочинцю і затягують його видачу, а, як він загадковим чином пропадає - піднімають кіпош, звинувачуючи українські спецслужби... Хай би вже пильно охороняли, якщо прихистили.
PS/ Цей Чаус зробив документи, заплатив молдаванам гроші і ... сам себе "викрав".
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13.04.2021 10:49 Відповісти
Гарно (якось по злодійськи дуже професіонально)утікти з України може допомогти пан авакян:навіть перетворити в "потєрпєвшого" з камазами долярів і жодної відповідальності,навіть дуже хлібне.......ой...
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13.04.2021 11:11 Відповісти
В принципе сейчас Молдовы молдавской, которая сама по себе, нет. Есть Молдова российская и Молдова румынская в зависимости от того, кто у политического руля. Та же Санду, президент Молдовы, имеет гражданство Румынии.
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13.04.2021 11:13 Відповісти
І що? Потрібно срати на голову сусідам?
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13.04.2021 13:37 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

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·https://twitter.com/tZEinform/status/1381882319800254464 1 ч

Г-н Зеленский, если вы хотите чтобы у вас были союзники, нужно уметь общаться с ними не только о "закусить-выпить", но и по щекотливым темам. И прятаться от этого - последнее дело. Возьми трубку ! Женщина (президент Молдовы Майя Санду) звонит !
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13.04.2021 12:27 Відповісти
а те що ці "союзники"пллюнули в обличчя моеї країни тим що не виконали законну вимогу про повернення нашого громадянина -це нічого?тож хай вмиються.так і потрібно діяти-чемно попрохали-не розуміють -доброго підсрачника тоді мою країну будуть поважати
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13.04.2021 12:44 Відповісти
якби молдова відразу на першу вимогу України повернула нашого громадянина нічого цього не було б а як вони почали комизатися то хай вибачають.більше того так і потрібно діяти того ж одеського мента Фучіджі Азарова Януковоща і сотні інших зрадників показово відстрілювати у їхніх схованках як ізраільтяни роблять тоді мою країну будуть поважати і різна сволота буде розуміти що ніде не сховаеться
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13.04.2021 12:29 Відповісти
Санду зробила перший візит до нас, а ми у відповідь навіть не беремо слухавку впродовж тижня
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13.04.2021 12:59 Відповісти
Молдова вважає, що вивезення судді-втікача Чауса здійснювалося машиною військового аташе України Сметанюка, - Бутусов - Цензор.НЕТ 904
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13.04.2021 13:36 Відповісти
Санду сама наразилась. ее в киев никто не приглашал, сама села в авто и приехала. но забыла с кем имеет дело. Москва ее в упор не замечает, в преддверии выборов руками своей агентуры забацала скандал, молдаване в цуцванге - любой ход Санду ошибочный . Сама же такая, в недалеком прошлом имелась возможность сделать кААлыцию против додона. Так эта пани за 15 минут до истечения строка отказалась от кААлыции, повторив финт Мороза. Москва через ермака унизила Санду, сделала проблематичной победу на выборах, и заодно прикрывает агентуру перед Грозевым. а ее звонки никому не нужны. членограй не в курсе, организаторы вне зоны.
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13.04.2021 13:55 Відповісти
 
 