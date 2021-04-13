Молдова вважає, що вивезення судді-втікача Чауса здійснювалося машиною військового аташе України Сметанюка, - Бутусов

Молдова підозрює військового аташе при посольстві України Сметанюка в причетності до викрадення судді-хабарника Чауса.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"9 квітня посол України в Молдові Марко Шевченко був запрошений у МЗС Молдови, де державний секретар Думітру Соколан передав офіційну ноту. Молдова попросила зняти дипломатичний імунітет з військового аташе при посольстві України С.Сметанюка з метою його кримінального переслідування та притягнення до відповідальності. Також Молдова просить надати згоду на обшук автомашини Сметанюка.

Про це йдеться в повідомленні посольства України в Молдові на ім'я міністра закордонних справ України, переданому дипломатичними каналами сьогодні, повідомляють джерела Цензор.НЕТ", - пише Бутусов.

За інформацією журналіста, Соколан також повідомив, що впродовж тижня президент Молдови Майя Санду намагалася переговорити з президентом України Володимиром Зеленським, проте не змогла це зробити. Молдова просить створити спільну слідчу групу для розслідування обставин вивезення судді-хабарника Чауса.

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На підставі зібраних доказів молдавська поліція вважає, що вивезення Чауса здійснювалося машиною військового аташе України в Молдові.

У Молдові складна ситуація, і проросійські сили намагаються дискредитувати нашого союзника Санду. І керівництво України зобов'язане зробити все можливе, щоб посприяти президенту Молдови, зазначив головний редактор Цензор.НЕТ.

"Якщо якась дуже обмежена людина вирішила для чогось підозрілого використати дипломатичну машину, замість того, щоб взяти якусь іншу машину в оренду і не залишати ніяких прямих доказів, то треба думати, як вийти з цієї дурнуватої ситуації гідно. А не відповідаючи на дзвінки наших друзів, ми не просто підкреслюємо масштаби дурості в наших держструктурах, а ще й захищаємо цю дурість на шкоду двостороннім відносинам.

Президент України має брати на себе відповідальність за врегулювання такого роду інцидентів", - підкреслив Бутусов.

Нагадаємо, що 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України і 12 вересня 2016 року він був оголошений у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови, де перебуває до сьогодні. У липні 2017 року у Вищу раду правосуддя надійшла скарга Нелі Ластовки на систематичну відсутність Миколи Чауса на роботі, після чого 2 серпня щодо судді було відкрито дисциплінарну справу.

4 жовтня 2017 року Третя Дисциплінарна палата Ради правосуддя відсторонила Миколу Чауса від здійснення правосуддя і рекомендувала його звільнити. 6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Детальніше про ситуацію з суддею Чаусом читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова: "Викрадення судді Чауса співробітниками ГУР МО: скандал у Молдові задля дискредитації Бурби і вагнергейту".