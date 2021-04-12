РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5350 посетителей онлайн
Новости
17 911 99

Молдова считает, что вывоз беглого судьи Чауса осуществлялся на машине военного атташе Украины Сметанюка, - Бутусов

Молдова считает, что вывоз беглого судьи Чауса осуществлялся на машине военного атташе Украины Сметанюка, - Бутусов

Молдова подозревает военного атташе при посольстве Украины Сметанюка в причастности к похищению беглого судьи-взяточника Чауса.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"9 апреля посол Украины в Молдове Марко Шевченко был приглашен в МИД Молдовы, где государственный секретарь Думитру Соколан передал официальную ноту. Молдова попросила снять дипломатический иммунитет с военного атташе при посольстве Украины С.Сметанюка с целью его уголовного преследования и привлечения к ответственности. Также Молдова просит предоставить согласие на обыск автомашины Сметанюка.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Молдове на имя министра иностранных дел Украины, переданном по дипломатическим каналам сегодня, сообщают источники Цензор.НЕТ", - пишет Бутусов.

По информации журналиста, Соколан также сообщил, что на протяжении недели президент Молдовы Майя Санду пыталась переговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако не смогла это сделать. Молдова просит создать совместную следственную группу по обстоятельствам вывоза беглого судьи-взяточника Чауса.

На основании собранных улик молдавская полиция считает, что вывоз Чауса осуществлялся на машине военного атташе Украины в Молдове.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские разведчики могут быть причастны к исчезновению в Молдове судьи-беглеца Чауса, - СМИ. ВИДЕО+ФОТО

В Молдове сложная ситуация, и пророссийские силы пытаются дискредитировать нашего союзника Санду. И руководство Украины обязано сделать все возможное, чтобы оказать содействие президенту Молдовы, отметил главред Цензор.НЕТ.

"Если какой-то очень недалекий человек решил для чего-то подозрительного использовать дипломатическую машину, вместо того, чтобы взять какую-то другую машину в аренду и не оставлять никаких прямых улик, то надо думать как выходить из этой глупейшей ситуации достойно. А не отвечая на звонки наших друзей, мы не просто подчеркиваем масштабы глупости в наших госструктурах, но еще и защищаем эту глупость во вред двусторонним отношениям.

Президент Украины должен брать на себя ответственность за урегулирование такого рода инцидентов", - подчеркнул Бутусов.

Читайте также: "Это провокация российских спецслужб", - ГУР Минобороны отрицает причастность к похищению Чауса

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, где находился с 10 августа по 1 сентября 2016 года. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. В июле 2017 года в Высший совет правосудия поступила жалоба Нели Ластовки на систематическое отсутствие Чауса на работе, после чего 2 августа в отношении судьи было открыто дисциплинарное дело.

4 октября 2017 года Третья Дисциплинарная палата Совета правосудия отстранила Николая Чауса от осуществления правосудия и рекомендовала его уволить. 6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи в Украину.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Подробнее о ситуации с судьей Чаусом читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова: "Похищение судьи Чауса сотрудниками ГУР МО: скандал в Молдове ради дискредитации Бурбы и Вагнергейта".

Читайте также: Парламент Молдовы создал комиссию по расследованию обстоятельств похищения Чауса

Молдова считает, что вывоз беглого судьи Чауса осуществлялся на машине военного атташе Украины Сметанюка, - Бутусов 01

Автор: 

Зеленский Владимир (20794) Молдова (1884) Бутусов Юрий (4381) Чаус Николай (330) Мая Санду (217)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+27
Яка ж блювотна пика у цього чауса... Це пика української корупції...
показать весь комментарий
12.04.2021 23:52
+27
Здесь надо хорошо подумать насчет того что операция и была рассчитана на ухудшение отношений с Молдовой. Ну главшпиону Ермаку не проволоку же кусачками на границе перекусывать. Его возможности позволяют организовывать более масштабные диверсии. Вроде сдачи вагнеровцев или подставы Украины захватом Чауса.
показать весь комментарий
12.04.2021 23:53
+22
Так подставить собственную страну и привести на грань ссоры с дружественной соседней страной нужно еще суметь. Зеленые дебилы вообще кукухой поехали в своей тупой трусости.
показать весь комментарий
12.04.2021 23:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Яка ж блювотна пика у цього чауса... Це пика української корупції...
показать весь комментарий
12.04.2021 23:52 Ответить
Зеленский Иуда тупейший и позорнейший дегенерат севший не в свои сани ! До Булавы ще потрибно головы !
показать весь комментарий
13.04.2021 07:45 Ответить
у тупицкого морда еще тупее
показать весь комментарий
13.04.2021 06:33 Ответить
ні...
показать весь комментарий
13.04.2021 07:16 Ответить
Так-так -- сказав кулемет.
показать весь комментарий
13.04.2021 09:25 Ответить
Все , что делает дурак🤢🤡🎪🐲, все он делает не так !
показать весь комментарий
13.04.2021 08:32 Ответить
МОЛДОВА!!1 вам ли кукарекать насколько я помню Чауса также вывезли с помощью молдавских спецслужб и дипломатического прикрытия молдован в Молдову и очень быстро сварганили ему политическое убежище что вызвало нарратив в Европе.. это к тому кто бы хайло бы открывал и это первой второй момент была достоверная информация что и в этот раз Чаусу дадут прикрытие и более того он сделает ноги в Румынию где все было оплачено и договорено.. третье будь это не Украина а страна НАТО США Израиль Румыния спецслужбы то молдоване бы вообще стали бы слепо глухо немыми... ЧАУС НАСКОЛЬКО Я ПОМНЮ гражданин Украины.. и это в первую очередь внутренние проблемы Украина а Молдоване геть усохли мозгом предоставляют политическое убежище взяточнику судье торговавшему правосудием и законом...??! что вовсе дурнуватая Президентша стала в Молдавии???!!!
показать весь комментарий
13.04.2021 09:24 Ответить
Так подставить собственную страну и привести на грань ссоры с дружественной соседней страной нужно еще суметь. Зеленые дебилы вообще кукухой поехали в своей тупой трусости.
показать весь комментарий
12.04.2021 23:53 Ответить
да лана, это пока цветочки, все ягодки впереди......
показать весь комментарий
12.04.2021 23:55 Ответить
як на мене це цілеспрямована акція на дискредитацію і погіршення відносин. Запланована в фсб, команду дав офіс єрмака, дебіл у кріслі президента ніхvя не пойняв.
показать весь комментарий
13.04.2021 07:23 Ответить
Это правда. Помнится, та же Санду в предвыборную неоднократно выдвигала тезис о более тесных взаимоотношенияхтс Украиной. Веселая команда из передвижного шапито изгадит все. Трубку не берет... Вот это "стратех"!
показать весь комментарий
13.04.2021 10:23 Ответить
їхнє завдання посратись зі всіма з ким можуть, щоб мордовії було леше провести оккупацію
показать весь комментарий
13.04.2021 13:03 Ответить
Здесь надо хорошо подумать насчет того что операция и была рассчитана на ухудшение отношений с Молдовой. Ну главшпиону Ермаку не проволоку же кусачками на границе перекусывать. Его возможности позволяют организовывать более масштабные диверсии. Вроде сдачи вагнеровцев или подставы Украины захватом Чауса.
показать весь комментарий
12.04.2021 23:53 Ответить
Извиняюсь, а КОМУ СДАЛИ "вагнеровцев"?
показать весь комментарий
12.04.2021 23:56 Ответить
Сдали операцию. Не цепляйтесь за слова.
показать весь комментарий
12.04.2021 23:59 Ответить
Хорошо, КОМУ "сдали" операцию?
показать весь комментарий
13.04.2021 00:01 Ответить
Тебе. А ты пуйлу. Так понятно, гнида?
показать весь комментарий
13.04.2021 00:03 Ответить
Да бань кацапа і не парься! «Штоа-камуа?!» -свиня кацапська.
показать весь комментарий
13.04.2021 00:04 Ответить
Ухудшение отношений с молдовой? х\знает... не уверен..., молдове отношения с Украиной важнее, чем Украине с молдовой... Украина буфер и поддержка молдове от угроз и зазиханий из кацапстана...
показать весь комментарий
13.04.2021 00:02 Ответить
И шо, давай гадить всем соседям без разбору?
показать весь комментарий
13.04.2021 10:26 Ответить
в сенсі, погіршення відносин з сусідом це не РІВЕНЬ Єрмака? Як на мене це достатньо серйозна провокація.
показать весь комментарий
13.04.2021 07:27 Ответить
Якщо це справді так, а ГУР стверджуєш, що до цього Україна стосунку не мала, то виходить, що Сметанюк (прізвище таке промовисте, як на замовлення) діяв в інтересах третьої сторони, тобто є подвійним аґентом. І це яскраво показу роботу СБУ, які перетворилися на комерційну структуру, а не спецслужбу.
показать весь комментарий
12.04.2021 23:55 Ответить
Работа СБУ очень ярко себя проявила в Крыму. Когда 99% сотрудников этого ведомства вмиг перешли на сторону пуйла. Думаете процент подобных прохвостов в васильковых галифе в остальной части Украины иной? Сильно сомневаюсь.
показать весь комментарий
12.04.2021 23:59 Ответить
От і я про те ж саме.
показать весь комментарий
13.04.2021 00:00 Ответить
Тогда , если это провокация , почему клоун 🤡 не отвечает на звонки Санду ? Угадился нарик от страха
показать весь комментарий
13.04.2021 08:27 Ответить
Патамушта йому не доповіли. Не змогли знайти відразу.
показать весь комментарий
13.04.2021 08:40 Ответить
то не аташе, то його водій. водії дипмісій вони такі - то вєліки ворують, то суддів вивозять.
показать весь комментарий
12.04.2021 23:56 Ответить
Помню Хорошковский отдал Израилю палестинца.Сняли прямо с электрички и вывезли в Израиль . Немного погудели и ничего .
показать весь комментарий
12.04.2021 23:56 Ответить
Тот с ракетами что-то замышлял, а Чаус - с банками (по 3 л, если чё).
показать весь комментарий
13.04.2021 09:30 Ответить
ЗЕ гарячково затирає сліди щоб не докопались хто злив вагнерівців.
показать весь комментарий
12.04.2021 23:56 Ответить
Вевельсбург як завжди ні разу не палиться.
показать весь комментарий
13.04.2021 00:04 Ответить
Но даже это «не дурачку какому -то» не под силу !
показать весь комментарий
13.04.2021 08:31 Ответить
Ніяких обшуків, це наша розвідка, нам її і обшукувати. Але за провальну операцію Салюка відправити в село волам хвости крутити. Ймовірно операція була навмисно запланована, як провальна з ціллю дискредитації розвідки. Тут будь-хто з форума зробив би це професійніше, ніж ці недоумки. Перед Сандою вибачитись звісно.
показать весь комментарий
12.04.2021 23:58 Ответить
синяки сойдут и на телевизер, рассказывать как фсе трапилось, явки, сообщники, пароли.......
показать весь комментарий
12.04.2021 23:59 Ответить
Думаю, якщо це кацапи, то там те, що від Чауса залишилось, не лише посиніто, а й почало підгнивати.
показать весь комментарий
13.04.2021 00:02 Ответить
будем сподіватись шо це не рачкінський біоматеріал таргових партнерофф рятуе.
показать весь комментарий
13.04.2021 00:04 Ответить
харашо бы было, если бы Бутусов не ашибся.
показать весь комментарий
13.04.2021 00:00 Ответить
Мені цікаво , судья Чаус ще живий ?
показать весь комментарий
13.04.2021 00:02 Ответить
Я сами себе работодатель !
показать весь комментарий
13.04.2021 00:06 Ответить
не тільки тобі це цікаво.
показать весь комментарий
13.04.2021 00:05 Ответить
можливо ще й фінгал крейдою намальований!..
показать весь комментарий
13.04.2021 13:54 Ответить
коррупционный чаус - мерзское судебное(бывшее) чмо и ничтожество, которое не несет в себе никакой нужной и полезной, для любой из политических сторон, информации... кража чауса - провокация!!!!!!
показать весь комментарий
13.04.2021 00:07 Ответить
Согласен. Кража это провокация. По нормальному его и таких как он просто по тихому придавить надо было бы. Меньше палева и материальных затрат.
показать весь комментарий
13.04.2021 00:12 Ответить
Плевать на эту Молдову. Сами должны были выдать чауса в кандалах, не велика птица. Вообще в Украине с коррупцией жопа полная. Бардак во всех сферах. Зеленский сопливое недоразумение на побегушках у Ермака-Трупина и других кукловодов. Мне стыдно за страну, у которой такой президент.
показать весь комментарий
13.04.2021 00:31 Ответить
А мені здається що Порошенко це соплівоє нєдоразумєніє яке не могло затримати не тільки Чауса, а ще багатьох і багатьох коли обсирали СБУ і розвідку за його каденції прикриваючись незаконністю вильоту азірових, арбузових і інших "любителів" України куди вони хотіли. Про становлення Медведчука і передачу активів йому та "попутникам революції" це взагалі окрема тема.
показать весь комментарий
13.04.2021 09:04 Ответить
Плевать на эту Молдову, сильно сказано. Можно выбрать маленькую слабую страну и плевать. А с той же Россией которая развязала войну, кишка тонка.
показать весь комментарий
13.04.2021 12:29 Ответить
грьобаний стид - на рівному місці розісратися із дружньою державою, яка має подібні проблеми це треба бути або ідіотом або кацапським агентом. Як на мене висновок очевидний - при ідіоті-зєзєзєнті знаходиться кацапський шпіон який займається саботажем, дискредитацією держави, видає секретну інформацію. Це видно неозброєним оком, але якщо ти довб..йб то це неочевидно.
показать весь комментарий
13.04.2021 07:18 Ответить
помилка вважати клоуна "просто ідіотом"
показать весь комментарий
13.04.2021 13:04 Ответить
Все к чему прикасаются зеофилы превращается в дерьмо. То насколько они тупы и мерзки эти представители двуногих вызывает удивление. Зескот, хуже не будет ?
показать весь комментарий
13.04.2021 07:21 Ответить
Зебил и здесь умудрился обосраться, ну как такое некомпетентное говно можно было выбрать, пиндец
показать весь комментарий
13.04.2021 07:32 Ответить
А я думаю що цей хапуга, за допомогою своїх друзів (може і українців), втік, щоб Молдова не видала його Україні. Інакше для чого Україні приховувати викрадення, якщо всеодно доведеться показати його (чауса) на слідстві або в суді і все розкриється.
показать весь комментарий
13.04.2021 08:01 Ответить
Якщо ж розвідка України викрала Чауса, то я аплодую їй І ПІДТРИМУЮ. Так потрібно робити з всіма корупціонерами, що втекли з України. У них (корупціонерів) повинна "горіти земля" під ногами за кордоном.
показать весь комментарий
13.04.2021 08:09 Ответить
Я також думаю те саме. 5 років Молдова видавала нам цього пройдисвіда. Уже й Санду "прийшла" а віз і нині там. Коли нам з РФ привезуть Януковича, я буду аплодувати так само, без усяких ідіотських слів про те що РФ ще "трохи" і "віддасть" нам окуповані території.
показать весь комментарий
13.04.2021 08:59 Ответить
можна було б аплодувати, якщо викрали вбивць беркутівців, Януковича або Захарченка. А так це туфта і невдала операція, в Росії іх би заарештували б через 2 години
показать весь комментарий
13.04.2021 12:38 Ответить
Браво Державній Розвідці України!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
13.04.2021 08:11 Ответить
Із гармати по Чаусу. Дрібна мішень із 3-літровими банками.
показать весь комментарий
13.04.2021 09:39 Ответить
Зе🤖🤢 ботяры , ваш»янелох» оказался ЛОХОМ 🤮🤮🤮
показать весь комментарий
13.04.2021 08:37 Ответить
Ва фсьом вінаватый Парашэнка!
показать весь комментарий
13.04.2021 09:08 Ответить
типичная жидовская манера выкручиваться, как можно было выбрать это... пока стадо выбирает по рекомендации телевизора, пока государство будет вымирать. мозгов нет у электората, только эмоции
показать весь комментарий
13.04.2021 09:10 Ответить
Если это правда и Чауса вывезли спец службы Украины, то вероятно это не очень правильный метод. Но тогда вопрос к Молдове, почему они не задержали и не выдали беглого коррупционера - взяточника Украине. Тут политический оппонент.. тут простая уголовщина. Какое на хр-н политическое убежище... 9 А вообще зачем было заморачиваться с его вывозом.. а ледоруб не пробовали...
показать весь комментарий
13.04.2021 09:11 Ответить
Да вы садо-сталинист, батенька.
показать весь комментарий
13.04.2021 09:41 Ответить
Чтоб не быть ссыкуном трусы менять теория заблуждения...
показать весь комментарий
13.04.2021 10:04 Ответить
Шо зроблено то зроблено. І злочинці повинні усвідомити, що ховатись від України це безперспективна справа. Молдова дала ноту нехай чекає відповідь. І ще невідомо наскільки ця країна дружня.
показать весь комментарий
13.04.2021 10:35 Ответить
Немає тут дружби - є інтереси. Сьогодні ситуація тягне на "дружбу". Завтра Румунія зробить "аншлюс" Молдавії і "дружба "переросте у протистояння по Придністрянщині, Бесарабії, Буковині. Хто слухає румунські канали - там словосполучення "Романія Марє" (Велика Румунія) звучить постійно. А Мая Санду (з румунським паспортом) спить і бачить свою більшість у Парламенті з наступним відповідним референдумом.
Точно така ж "дружба" з Туреччиною (останніми днями стоголосо оспівана). Сьогодні ситуаційний союз, щоб ослабити вплив Росії в Чорноморському регіоні і Сирії під приводом "не дати Україну в обіду". А завтра - реалізація конкретного плану Ердогана на створення мусульманського анклаву (кримсько-татарської автономії) в Криму (татари уже вимагають відповідних змін до Конституції України).
показать весь комментарий
13.04.2021 13:08 Ответить
Та не мели дурниць. Реакція Молдови на цей випадок занадто надмірна. Це могли вирішити на рівні керівників розвідки. Але тітонька Президент вирішила постати наддержаю під боком Одеської області. НУ, раша і ПНР це ж собі можуть дозволити, а чому Молдова ні. Молдові поки російські війська не загрожують, зараз не їх черга. Вот і борзєют. Когось притримують, когось посилають до нас мутити воду, А вєлікая Руминія, це те, що вєлікая Угорщіна і Реча Посполіта, це пока Україна не в НАТО, або поки прикриває їх дупи від РАШИ.
показать весь комментарий
13.04.2021 13:32 Ответить
Якась непослідовна і кумедна ця молдавська влада... Спочатку вони дають прихисток українському злочинцю і затягують його видачу, а, як він загадковим чином пропадає - піднімають кіпош, звинувачуючи українські спецслужби... Хай би вже пильно охороняли, якщо прихистили.
PS/ Цей Чаус зробив документи, заплатив молдаванам гроші і ... сам себе "викрав".
показать весь комментарий
13.04.2021 10:49 Ответить
Гарно (якось по злодійськи дуже професіонально)утікти з України може допомогти пан авакян:навіть перетворити в "потєрпєвшого" з камазами долярів і жодної відповідальності,навіть дуже хлібне.......ой...
показать весь комментарий
13.04.2021 11:11 Ответить
В принципе сейчас Молдовы молдавской, которая сама по себе, нет. Есть Молдова российская и Молдова румынская в зависимости от того, кто у политического руля. Та же Санду, президент Молдовы, имеет гражданство Румынии.
показать весь комментарий
13.04.2021 11:13 Ответить
І що? Потрібно срати на голову сусідам?
показать весь комментарий
13.04.2021 13:37 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1381882319800254464 1 ч

Г-н Зеленский, если вы хотите чтобы у вас были союзники, нужно уметь общаться с ними не только о "закусить-выпить", но и по щекотливым темам. И прятаться от этого - последнее дело. Возьми трубку ! Женщина (президент Молдовы Майя Санду) звонит !
показать весь комментарий
13.04.2021 12:27 Ответить
а те що ці "союзники"пллюнули в обличчя моеї країни тим що не виконали законну вимогу про повернення нашого громадянина -це нічого?тож хай вмиються.так і потрібно діяти-чемно попрохали-не розуміють -доброго підсрачника тоді мою країну будуть поважати
показать весь комментарий
13.04.2021 12:44 Ответить
якби молдова відразу на першу вимогу України повернула нашого громадянина нічого цього не було б а як вони почали комизатися то хай вибачають.більше того так і потрібно діяти того ж одеського мента Фучіджі Азарова Януковоща і сотні інших зрадників показово відстрілювати у їхніх схованках як ізраільтяни роблять тоді мою країну будуть поважати і різна сволота буде розуміти що ніде не сховаеться
показать весь комментарий
13.04.2021 12:29 Ответить
Санду зробила перший візит до нас, а ми у відповідь навіть не беремо слухавку впродовж тижня
показать весь комментарий
13.04.2021 12:59 Ответить
Молдова вважає, що вивезення судді-втікача Чауса здійснювалося машиною військового аташе України Сметанюка, - Бутусов - Цензор.НЕТ 904
показать весь комментарий
13.04.2021 13:36 Ответить
Санду сама наразилась. ее в киев никто не приглашал, сама села в авто и приехала. но забыла с кем имеет дело. Москва ее в упор не замечает, в преддверии выборов руками своей агентуры забацала скандал, молдаване в цуцванге - любой ход Санду ошибочный . Сама же такая, в недалеком прошлом имелась возможность сделать кААлыцию против додона. Так эта пани за 15 минут до истечения строка отказалась от кААлыции, повторив финт Мороза. Москва через ермака унизила Санду, сделала проблематичной победу на выборах, и заодно прикрывает агентуру перед Грозевым. а ее звонки никому не нужны. членограй не в курсе, организаторы вне зоны.
показать весь комментарий
13.04.2021 13:55 Ответить
 
 