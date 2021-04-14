"Україна зацікавлена, щоб США контактували з Росією", - Кислиця
Для України важливо, що президент США Джо Байден під час бесіди з Путіним 13 квітня довів позицію США щодо загострення ситуації на східному кордоні України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.
"Україна зацікавлена, аби США контактували з Росією, інакше ситуація була б тупикова", - зазначив він.
На думку дипломата, Байден нині неготовий вести розмову про відвідання Москви чи приймати у Вашингтоні Путіна. Тому вирішено запропонувати Москві провести зустріч на "нейтральній території". Це, за словами Кислиці, може бути зустріч на полях якогось міжнародного заходу або й у двосторонньому форматі. "У будь-якому разі, аби така зустріч відбулася, їй передуватиме тривала підготовка з її змістовного наповнення, - зазначив дипломат. - Не думаю, що Вашингтону цікаві експромти".
"Нинішня ситуація розглядається як загроза регіональній безпеці, тобто така, що несе загрозу всьому Чорноморському регіону та Європі", - сказав він.
Водночас, за його словами, розгляду ситуації в ООН "логічно передує застосування можливостей регіональних організацій". Зокрема, зазначив Кислиця, нині на рівні ОБСЄ задіяно Віденський документ, відповідно до якого країна, що його підписала, може затребувати від іншого підписанта пояснення в разі переміщення військ або інших дій, пов’язаних з військовою активністю. Проте, нагадав він, у 2014 році Москва таку вимогу проігнорувала.
Київ постійно координує дії закордонних дипломатичних установ щодо посилення військової активності Росії уздовж кордону з Україною. Україна, відзначив він, підтримує тісний контакт зі США та європейськими членами Ради Безпеки ООН.
Нагадаємо, вчора відбулася телефонна розмова президентів США і Росії. Лідер США Джо Байден висловив стурбованість нарощуванням сил РФ на кордоні з Україною.
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Кроме того, он обнародовал свое совместное с Гитлером заявление: "Этим утром я провел еще одни переговоры с канцлером Германии господином Гитлером. Вот документ, на котором стоит его подпись, равно как и моя. Некоторые из вас, вероятно, уже слышали о том, что он содержит. Я могу познакомить с подробностями: "Мы, германский фюрер и рейхсканцлер и британский премьер-министр, по итогам сегодняшней встречи пришли к согласию в том, что вопрос англо-германских отношений является важнейшим для обеих стран и всей Европы. Мы считаем соглашение, подписанное минувшим вечером, равно как и англо-германский военно-морской договор, символом стремления наших народов никогда более не воевать друг с другом".
Подготовка к решению о подаче воды в Крым идет уже давно. Требования Макрона - это все го лишь завершающий этап этой операции. Кроме того, Макрон получил гарантии от министра МВД Авакова, что социально-политическая ситуация после этого будет контролируемой и не приведет к массовым выступлениям. Наращивание военного присутствия РФ вокруг Украины - акт стимулирования этого решения, необходимого для Путина чисто для внутренне и внешнеполитических целей.
За последние 6-7 месяцев официальные лица украинской власти говорили о возможности подачи воды в Крым. Чем их предложения отличаются от преложений Макрона "... подачу воды в Крым по эгидой гуманитарной миссии ОБСЕ" ?
Украина может возобновить подачу воды в оккупированный Крым в случае гуманитарной катастрофы и только для нужд населения - Шмыгаль 08.08.2020
Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Украина может возобновить подачу воды в аннексированный Крым в случае гуманитарной катастрофы. 25 августа, 2020
Украина может рассмотреть возможность подачи воды в Крым, - Кравчук
25 марта 2021 телеканала Дом
Украина может начать поставки питьевой воды в аннексированный Россией Крым в случае, если международные организации заявят об угрозе гуманитарной катастрофы для украинских граждан, которые проживают на полуострове. Об этом в интервью Би-би-си заявил вице-премьер украинского правительства, одновременно занимающий пост министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Би-би-си, Киев 8 апреля 20
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В ответ
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Уже озвучили. Первое требование - вода. Или возьмут силой. И похоже США слились... Всё выбрали худой мир... За счёт Украины.