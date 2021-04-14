"Україна зацікавлена, щоб США контактували з Росією", - Кислиця

Для України важливо, що президент США Джо Байден під час бесіди з Путіним 13 квітня довів позицію США щодо загострення ситуації на східному кордоні України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

"Україна зацікавлена, аби США контактували з Росією, інакше ситуація була б тупикова", - зазначив він.

На думку дипломата, Байден нині неготовий вести розмову про відвідання Москви чи приймати у Вашингтоні Путіна. Тому вирішено запропонувати Москві провести зустріч на "нейтральній території". Це, за словами Кислиці, може бути зустріч на полях якогось міжнародного заходу або й у двосторонньому форматі. "У будь-якому разі, аби така зустріч відбулася, їй передуватиме тривала підготовка з її змістовного наповнення, - зазначив дипломат. - Не думаю, що Вашингтону цікаві експромти".

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"Нинішня ситуація розглядається як загроза регіональній безпеці, тобто така, що несе загрозу всьому Чорноморському регіону та Європі", - сказав він.

Водночас, за його словами, розгляду ситуації в ООН "логічно передує застосування можливостей регіональних організацій". Зокрема, зазначив Кислиця, нині на рівні ОБСЄ задіяно Віденський документ, відповідно до якого країна, що його підписала, може затребувати від іншого підписанта пояснення в разі переміщення військ або інших дій, пов’язаних з військовою активністю. Проте, нагадав він, у 2014 році Москва таку вимогу проігнорувала.

Київ постійно координує дії закордонних дипломатичних установ щодо посилення військової активності Росії уздовж кордону з Україною. Україна, відзначив він, підтримує тісний контакт зі США та європейськими членами Ради Безпеки ООН.

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Нагадаємо, вчора відбулася телефонна розмова президентів США і Росії. Лідер США Джо Байден висловив стурбованість нарощуванням сил РФ на кордоні з Україною.