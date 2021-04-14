"Украина заинтересована, чтобы США контактировали с Россией", - Кислица

Для Украины важно, что президент США Джо Байден в ходе беседы с Путиным 13 апреля доказал позицию США относительно обострения ситуации на восточной границе Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

"Украина заинтересована, чтобы США контактировали с Россией, иначе ситуация была бы тупиковая", - отметил он.

По мнению дипломата, Байден сейчас не готов вести разговор о посещении Москвы или принимать в Вашингтоне Путина. Поэтому решено предложить Москве провести встречу на "нейтральной территории". Это, по словам Кислицы, может быть встреча на полях какого-то международного мероприятия или и в двустороннем формате.

"В любом случае, чтобы такая встреча состоялась, ей будет предшествовать длительная подготовка по ее содержательному наполнению, - отметил дипломат. - Не думаю, что Вашингтону интересны экспромты".

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"Нынешняя ситуация рассматривается как угроза региональной безопасности, то есть несущая угрозу всему Черноморскому региону и Европе", - сказал он.

В то же время, по его словам, рассмотрению ситуации в ООН "логически предшествует применение возможностей региональных организаций".

В частности, отметил Кислица, сейчас на уровне ОБСЕ задействован Венский документ, согласно которому страна, подписавшая его, может потребовать от другого подписанта объяснения в случае перемещения войск или других действий, связанных с военной активностью. Однако, напомнил он, в 2014 году Москва такое требование проигнорировала.

Киев постоянно координирует действия заграничных дипломатических учреждений по усилению военной активности России вдоль границы с Украиной. Украина, отметил он, поддерживает тесный контакт с США и европейскими членами Совета Безопасности ООН.

Напомним, вчера состоялся телефонный разговор президентов США и России. Лидер США Джо Байден выразил обеспокоенность наращиванием сил РФ на границе с Украиной.

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