"Украина заинтересована, чтобы США контактировали с Россией", - Кислица
Для Украины важно, что президент США Джо Байден в ходе беседы с Путиным 13 апреля доказал позицию США относительно обострения ситуации на восточной границе Украины.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.
"Украина заинтересована, чтобы США контактировали с Россией, иначе ситуация была бы тупиковая", - отметил он.
По мнению дипломата, Байден сейчас не готов вести разговор о посещении Москвы или принимать в Вашингтоне Путина. Поэтому решено предложить Москве провести встречу на "нейтральной территории". Это, по словам Кислицы, может быть встреча на полях какого-то международного мероприятия или и в двустороннем формате.
"В любом случае, чтобы такая встреча состоялась, ей будет предшествовать длительная подготовка по ее содержательному наполнению, - отметил дипломат. - Не думаю, что Вашингтону интересны экспромты".
"Нынешняя ситуация рассматривается как угроза региональной безопасности, то есть несущая угрозу всему Черноморскому региону и Европе", - сказал он.
В то же время, по его словам, рассмотрению ситуации в ООН "логически предшествует применение возможностей региональных организаций".
В частности, отметил Кислица, сейчас на уровне ОБСЕ задействован Венский документ, согласно которому страна, подписавшая его, может потребовать от другого подписанта объяснения в случае перемещения войск или других действий, связанных с военной активностью. Однако, напомнил он, в 2014 году Москва такое требование проигнорировала.
Киев постоянно координирует действия заграничных дипломатических учреждений по усилению военной активности России вдоль границы с Украиной. Украина, отметил он, поддерживает тесный контакт с США и европейскими членами Совета Безопасности ООН.
Напомним, вчера состоялся телефонный разговор президентов США и России. Лидер США Джо Байден выразил обеспокоенность наращиванием сил РФ на границе с Украиной.
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Кроме того, он обнародовал свое совместное с Гитлером заявление: "Этим утром я провел еще одни переговоры с канцлером Германии господином Гитлером. Вот документ, на котором стоит его подпись, равно как и моя. Некоторые из вас, вероятно, уже слышали о том, что он содержит. Я могу познакомить с подробностями: "Мы, германский фюрер и рейхсканцлер и британский премьер-министр, по итогам сегодняшней встречи пришли к согласию в том, что вопрос англо-германских отношений является важнейшим для обеих стран и всей Европы. Мы считаем соглашение, подписанное минувшим вечером, равно как и англо-германский военно-морской договор, символом стремления наших народов никогда более не воевать друг с другом".
Подготовка к решению о подаче воды в Крым идет уже давно. Требования Макрона - это все го лишь завершающий этап этой операции. Кроме того, Макрон получил гарантии от министра МВД Авакова, что социально-политическая ситуация после этого будет контролируемой и не приведет к массовым выступлениям. Наращивание военного присутствия РФ вокруг Украины - акт стимулирования этого решения, необходимого для Путина чисто для внутренне и внешнеполитических целей.
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Украина может рассмотреть возможность подачи воды в Крым, - Кравчук
25 марта 2021 телеканала Дом
Украина может начать поставки питьевой воды в аннексированный Россией Крым в случае, если международные организации заявят об угрозе гуманитарной катастрофы для украинских граждан, которые проживают на полуострове. Об этом в интервью Би-би-си заявил вице-премьер украинского правительства, одновременно занимающий пост министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Би-би-си, Киев 8 апреля 20
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В ответ
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Уже озвучили. Первое требование - вода. Или возьмут силой. И похоже США слились... Всё выбрали худой мир... За счёт Украины.