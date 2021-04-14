Кабмін сьогодні розгляне проведення іспитів з української мови для держслужбовців, зміни в положення про Нацполіцію та Інститут нацпам'яті

Кабінет Міністрів України на черговому засіданні сьогодні, 14 квітня, може внести зміни до положення про Національну поліцію.

Ініціював це питання міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов запропонував затвердження Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2021—2027 роки. Він - за зміни до переліку населених пунктів, яким надається статус гірських.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вніс зміни до положення про Український інститут національної пам’яті.

Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна внесла на розгляд колег проєкт постанови про зміни до порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських об’єднань ветеранів на виконання загальнодержавних програм (проєктів, заходів), заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат.

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Міністри планують внести змін до порядку проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати.

Урядовці можуть затвердити порядок проведення іспитів на рівень володіння державною мовою, а також врегулювати питання призначення та виплати стипендій і премій Президента України у сфері освіти.

Зміни до порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання заходів із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населення, до порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань "22 Охорона здоров’я" – у порядку денному засідання.

Питання про підписання угоди з урядом Королівства Швеція про співробітництво у сфері розвитку також можуть розглянути міністри.

Учасники засідання планують погодити низку законопроєктів, які потім внесуть на розгляд Верховної Ради. Зокрема, внесення змін до Законів України "Про центральні органи виконавчої влади" та "Про Кабінет Міністрів України", проєкт закону про вихід з деяких міжнародних договорів України, укладених у рамках Співдружності Незалежних Держав, зміни до законів щодо набуття акціонерним товариством "Державний ощадний банк України" статусу учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а також проєкт закону про ратифікацію угоди з урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2012—2019 років)".

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Також вони можуть погодити проєкти указів Президента про День Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, про зміну меж національного природного парку "Меотида", про призначення державних стипендій видатним діячам науки, а також два проєкти укази, які стосуються рішення Ради національної безпеки і оборони про Стратегії людського розвитку та розвитку оборонно-промислового комплексу.