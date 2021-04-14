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Кабмин сегодня рассмотрит проведение экзаменов по украинскому языку для госслужащих, изменения в положения о Нацполиции и Институте нацпамяти

Кабмин сегодня рассмотрит проведение экзаменов по украинскому языку для госслужащих, изменения в положения о Нацполиции и Институте нацпамяти

Кабинет Министров Украины на очередном заседании сегодня, 14 апреля, может внести изменения в положение о Национальной полиции.

Инициировал этот вопрос министр внутренних дел Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Министр развития громад и территорий Алексей Чернышев предложил утверждение Государственной программы развития трансграничного сотрудничества на 2021-2027 годы. Он - за изменения в перечне населенных пунктов, которым предоставляется статус горных.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко внес изменения в положение об Украинском институте национальной памяти.

Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина внесла на рассмотрение коллег проект постановления об изменениях в порядке использования средств, предусмотренных в государственном бюджете на финансовую поддержку общественных объединений ветеранов на выполнение общегосударственных программ (проектов, мероприятий), мероприятия по посещению военных захоронений и военных памятников и по празднованию праздничных, памятных и исторических дат.

Министры планируют внести изменения в порядок проведения компенсации гражданам потери части денежных доходов в связи с нарушением сроков их выплаты.

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Члены правительства могут утвердить порядок проведения экзаменов на уровень владения государственным языком, а также урегулировать вопросы назначения и выплаты стипендий и премий Президента Украины в сфере образования.

Изменения в порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для выполнения мероприятий по социальной защите детей, семей, женщин и других наиболее уязвимых категорий населения, в порядок проведения единого государственного квалификационного экзамена для соискателей степени высшего образования магистр по специальностям отрасли знаний "22 Здравоохранение" - в повестке дня заседания.

Вопрос о подписании соглашения с правительством Королевства Швеция о сотрудничестве в сфере развития также могут рассмотреть министры.

Участники заседания планируют согласовать ряд законопроектов, которые затем внесут на рассмотрение Верховной Рады. В частности, внесение изменений в Законы Украины "О центральных органах исполнительной власти" и "О Кабинете Министров Украины", проект закона о выходе из некоторых международных договоров Украины, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств, изменения в законы о приобретении акционерным обществом "Государственный ощадный банк Украины" статуса участника Фонда гарантирования вкладов физических лиц, а также проект закона о ратификации соглашения с правительством Федеративной Республики Германия о финансовом сотрудничестве (ассигновании 2012-2019 годов)".

Также они могут согласовать проекты указов Президента о Дне Государственной службы специальной связи и защиты информации, об изменении границ национального природного парка "Меотида", о назначении государственных стипендий выдающимся деятелям науки, а также два проекта указа, касающихся решения Совета национальной безопасности и обороны о Стратегии человеческого развития и развития оборонно-промышленного комплекса.

Автор: 

ветераны (1119) Институт нацпамяти (305) Кабмин (14034) Нацполиция (16557) украинский язык (1192) госслужащие (340)


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Топ комментарии
+5
рюкзакян против...

Кабмин сегодня рассмотрит проведение экзаменов по украинскому языку для госслужащих, изменения в положения о Нацполиции и Институте нацпамяти - Цензор.НЕТ 3081
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14.04.2021 11:45 Ответить
+5
Нужен екзамен не только по языку но и по истории Украины. Второй может и важнее.
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14.04.2021 11:57 Ответить
+3
Поза ефіром ведучі ПРЯМОГО Даша Щаслива та Марго Стецюк спілкуються російською.
Ляп стався у ПРЯМОМУ ефірі.
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14.04.2021 11:56 Ответить
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рюкзакян против...

Кабмин сегодня рассмотрит проведение экзаменов по украинскому языку для госслужащих, изменения в положения о Нацполиции и Институте нацпамяти - Цензор.НЕТ 3081
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14.04.2021 11:45 Ответить
Цікаво буде подивитись на чергові перли від буцімто влади !!!)))
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14.04.2021 11:54 Ответить
Поза ефіром ведучі ПРЯМОГО Даша Щаслива та Марго Стецюк спілкуються російською.
Ляп стався у ПРЯМОМУ ефірі.
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14.04.2021 11:56 Ответить
Кабмин сегодня рассмотрит проведение экзаменов по украинскому языку для госслужащих, изменения в положения о Нацполиции и Институте нацпамяти - Цензор.НЕТ 6998
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14.04.2021 12:03 Ответить
"летальна зброя" - це теж шедевр!
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14.04.2021 12:04 Ответить
А це вже їхнє право.
Справа в тому, що українська має стати виключно публічною мовою чиновників, науковців, освітян, сфери обслуговування, а вони і досі пручаються.
Поза ефіром можуть хоч китайською спілкуватись.
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14.04.2021 12:04 Ответить
А не пшел бы ты , номерное кацапское жЫвотное, найух?
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14.04.2021 13:17 Ответить
Они перешли на родной язык, на котором думают. В чём ляп?
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14.04.2021 12:05 Ответить
Поза ефиром пусть хоть на китайском.
А вот Аваков и в прямом ефире на расейском
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14.04.2021 12:49 Ответить
Им в прямом эфире забыли микрофоны выключить.
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14.04.2021 12:58 Ответить
Нужен екзамен не только по языку но и по истории Украины. Второй может и важнее.
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14.04.2021 11:57 Ответить
А, - так це мова "розриває Україну"? Щось ти зебіл зарапортувався.
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14.04.2021 13:04 Ответить
Невже Аваков здатен вивчити українську мову ?
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14.04.2021 12:19 Ответить
Я вам открою секрет - Аваков может прекрасно говорить на украинском, но не говорит из упрямства.
Такого чиновника надо просто увольнять
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14.04.2021 12:52 Ответить
Первыми на экзамен - авакян, мендель, толстый жопо-из авакяна....
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14.04.2021 14:20 Ответить
 
 