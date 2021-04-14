Кабмин сегодня рассмотрит проведение экзаменов по украинскому языку для госслужащих, изменения в положения о Нацполиции и Институте нацпамяти

Кабинет Министров Украины на очередном заседании сегодня, 14 апреля, может внести изменения в положение о Национальной полиции.

Инициировал этот вопрос министр внутренних дел Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Министр развития громад и территорий Алексей Чернышев предложил утверждение Государственной программы развития трансграничного сотрудничества на 2021-2027 годы. Он - за изменения в перечне населенных пунктов, которым предоставляется статус горных.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко внес изменения в положение об Украинском институте национальной памяти.

Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина внесла на рассмотрение коллег проект постановления об изменениях в порядке использования средств, предусмотренных в государственном бюджете на финансовую поддержку общественных объединений ветеранов на выполнение общегосударственных программ (проектов, мероприятий), мероприятия по посещению военных захоронений и военных памятников и по празднованию праздничных, памятных и исторических дат.

Министры планируют внести изменения в порядок проведения компенсации гражданам потери части денежных доходов в связи с нарушением сроков их выплаты.

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Члены правительства могут утвердить порядок проведения экзаменов на уровень владения государственным языком, а также урегулировать вопросы назначения и выплаты стипендий и премий Президента Украины в сфере образования.

Изменения в порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для выполнения мероприятий по социальной защите детей, семей, женщин и других наиболее уязвимых категорий населения, в порядок проведения единого государственного квалификационного экзамена для соискателей степени высшего образования магистр по специальностям отрасли знаний "22 Здравоохранение" - в повестке дня заседания.

Вопрос о подписании соглашения с правительством Королевства Швеция о сотрудничестве в сфере развития также могут рассмотреть министры.

Участники заседания планируют согласовать ряд законопроектов, которые затем внесут на рассмотрение Верховной Рады. В частности, внесение изменений в Законы Украины "О центральных органах исполнительной власти" и "О Кабинете Министров Украины", проект закона о выходе из некоторых международных договоров Украины, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств, изменения в законы о приобретении акционерным обществом "Государственный ощадный банк Украины" статуса участника Фонда гарантирования вкладов физических лиц, а также проект закона о ратификации соглашения с правительством Федеративной Республики Германия о финансовом сотрудничестве (ассигновании 2012-2019 годов)".

Также они могут согласовать проекты указов Президента о Дне Государственной службы специальной связи и защиты информации, об изменении границ национального природного парка "Меотида", о назначении государственных стипендий выдающимся деятелям науки, а также два проекта указа, касающихся решения Совета национальной безопасности и обороны о Стратегии человеческого развития и развития оборонно-промышленного комплекса.