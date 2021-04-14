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Кабмін затвердив порядок проведення іспитів на рівень володіння державною мовою

Кабмін затвердив порядок проведення іспитів на рівень володіння державною мовою

Кабінет Міністрів України затвердив Порядок проведення іспитів на рівень володіння державною мовою. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Цей порядок визначає правові й організаційні засади проведення іспитів на рівень володіння державною мовою для осіб, які зобов'язані володіти українською мовою і використовувати її під час виконання своїх службових обов'язків, і осіб, котрі мають намір отримати громадянство України.

Іспит на знання державної мови складатиметься з письмової та усної частин і відбуватиметься у формі анонімного тестування з використанням комп'ютерної техніки.

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Методику й інструкції його проведення визначає і затверджує своїм рішенням Національна комісія зі стандартів державної мови, яка на підставі результатів іспиту видає державний сертифікат про рівень володіння мовою.

Зазначається, що затвердження цього Порядку не лише сприятиме зміцненню державної єдності, а і створюватиме передумови для кар'єрного росту державних службовців.

Як повідомлялося, 16 липня 2021 року набуває чинності норма про іспит на рівень володіння державною мовою відповідно до нових стандартів, розроблених Національною комісією зі стандартів державної мови, який потрібен для отримання громадянства України.

Автор: 

Кабмін (14150) українська мова (836) іспити (121) мова (742)


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Топ коментарі
+3
Аваков має здавати іспити публічно ,на укрТБ !!!))
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14.04.2021 14:09 Відповісти
+2
він як раз то і пролітає - закон стосується лише тих, хто збирається зайняти посаду. тих, хто вже на посаді, ця частина закону не стосується.
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14.04.2021 14:13 Відповісти
+1
Аваков горячо поддерживает данные мероприятия....
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14.04.2021 14:06 Відповісти
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Аваков горячо поддерживает данные мероприятия....
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14.04.2021 14:06 Відповісти
нє, це ж не украинский русский.
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14.04.2021 14:14 Відповісти
Украинский русский или русский украинский??? А какая разница!!!)))
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14.04.2021 14:20 Відповісти
для Авакова і Мандєль - є.
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14.04.2021 14:22 Відповісти
хоча ось можеш послухати спеца різниця лише в тому, який саме синонім слова є загальновживаним на тій чи іншій території. https://www.youtube.com/watch?v=M60ZIbx9ZJA
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14.04.2021 14:28 Відповісти
Минимальные требования по владению языком.
Кабмин утвердил порядок проведения экзаменов на уровень владения государственным языком - Цензор.НЕТ 8766
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14.04.2021 14:07 Відповісти
Аваков має здавати іспити публічно ,на укрТБ !!!))
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14.04.2021 14:09 Відповісти
він як раз то і пролітає - закон стосується лише тих, хто збирається зайняти посаду. тих, хто вже на посаді, ця частина закону не стосується.
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14.04.2021 14:13 Відповісти
Жаль, таке шоу не побачимо !!!)))
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14.04.2021 14:18 Відповісти
ну Зе ж підтягли, вспомнив рідну мову. а то бекало на початку. і цей міг би найняти собі репетитора. але ніхто чарвніого пенделя не дає.
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14.04.2021 14:24 Відповісти
"А зачем? Не знаю и знать не желаю!! "-монолог москаля ,параноїдального шизофреніка "Русского мира" !!!)))
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14.04.2021 14:28 Відповісти
 
 