Кабмин утвердил порядок проведения экзаменов на уровень владения государственным языком

Кабинет Министров Украины утвердил Порядок проведения экзаменов на уровень владения государственным языком. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Данный порядок определяет правовые и организационные основы проведения экзаменов на уровень владения государственным языком для лиц, которые обязаны владеть украинским языком и применять его во время выполнения своих служебных обязанностей, и лиц, которые намерены получить гражданство Украины.

Экзамен на знание государственного языка будет состоять из письменной и устной частей, и проходить в форме анонимного тестирования с использованием компьютерной техники.

Методику и инструкции его проведения определяет и утверждает своим решением Национальная комиссия по стандартам государственного языка, которая на основании результатов экзамена выдает государственный сертификат об уровне владения языком.

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Отмечается, что утверждение данного Порядка будет содействовать не только укреплению государственного единства, но и будет создавать предпосылки для карьерного роса для государственных служащих.

Как сообщалось, 16 июля 2021 года вступает в силу норма об экзамене на уровень владения государственным языком в соответствии с новыми стандартами, разработанными Национальной комиссией по стандартам государственного языка, который необходим для получения гражданства Украины.