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Новости Языковой вопрос
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Кабмин утвердил порядок проведения экзаменов на уровень владения государственным языком

Кабмин утвердил порядок проведения экзаменов на уровень владения государственным языком

Кабинет Министров Украины утвердил Порядок проведения экзаменов на уровень владения государственным языком. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Данный порядок определяет правовые и организационные основы проведения экзаменов на уровень владения государственным языком для лиц, которые обязаны владеть украинским языком и применять его во время выполнения своих служебных обязанностей, и лиц, которые намерены получить гражданство Украины.

Экзамен на знание государственного языка будет состоять из письменной и устной частей, и проходить в форме анонимного тестирования с использованием компьютерной техники.

Методику и инструкции его проведения определяет и утверждает своим решением Национальная комиссия по стандартам государственного языка, которая на основании результатов экзамена выдает государственный сертификат об уровне владения языком.

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Отмечается, что утверждение данного Порядка будет содействовать не только укреплению государственного единства, но и будет создавать предпосылки для карьерного роса для государственных служащих.

Как сообщалось, 16 июля 2021 года вступает в силу норма об экзамене на уровень владения государственным языком в соответствии с новыми стандартами, разработанными Национальной комиссией по стандартам государственного языка, который необходим для получения гражданства Украины.

Кабмин (14034) украинский язык (1192) экзамены (156) язык (3780)


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Топ комментарии
+3
Аваков має здавати іспити публічно ,на укрТБ !!!))
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14.04.2021 14:09 Ответить
+2
він як раз то і пролітає - закон стосується лише тих, хто збирається зайняти посаду. тих, хто вже на посаді, ця частина закону не стосується.
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14.04.2021 14:13 Ответить
+1
Аваков горячо поддерживает данные мероприятия....
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14.04.2021 14:06 Ответить
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Аваков горячо поддерживает данные мероприятия....
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14.04.2021 14:06 Ответить
нє, це ж не украинский русский.
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14.04.2021 14:14 Ответить
Украинский русский или русский украинский??? А какая разница!!!)))
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14.04.2021 14:20 Ответить
для Авакова і Мандєль - є.
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14.04.2021 14:22 Ответить
хоча ось можеш послухати спеца різниця лише в тому, який саме синонім слова є загальновживаним на тій чи іншій території. https://www.youtube.com/watch?v=M60ZIbx9ZJA
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14.04.2021 14:28 Ответить
Минимальные требования по владению языком.
Кабмин утвердил порядок проведения экзаменов на уровень владения государственным языком - Цензор.НЕТ 8766
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14.04.2021 14:07 Ответить
Аваков має здавати іспити публічно ,на укрТБ !!!))
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14.04.2021 14:09 Ответить
він як раз то і пролітає - закон стосується лише тих, хто збирається зайняти посаду. тих, хто вже на посаді, ця частина закону не стосується.
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14.04.2021 14:13 Ответить
Жаль, таке шоу не побачимо !!!)))
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14.04.2021 14:18 Ответить
ну Зе ж підтягли, вспомнив рідну мову. а то бекало на початку. і цей міг би найняти собі репетитора. але ніхто чарвніого пенделя не дає.
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14.04.2021 14:24 Ответить
"А зачем? Не знаю и знать не желаю!! "-монолог москаля ,параноїдального шизофреніка "Русского мира" !!!)))
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14.04.2021 14:28 Ответить
 
 