Плинський назвав прізвища тих, проти кого справді мають бути введені санкції РНБО за контрабанду. СПИСОК

Санкції РНБО проти контрабандистів видаються переділом ринку під інших контрабандистів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив журналіст Євген Плинський.

"Список тем і прізвищ які повинні бути на РНБО якщо це дійсно боротьба з контрабандою.

Олександр Акст (поштова контрабанда СБУ і курирування сигарет. Інкасатор всієї митниці від СБУ) Вадим Слюсарев (тютюнова контрабанда під ОП) Ілля Павлюк (політичний куратор контрабанди в ОП) Артур Гранц і Андрій Іванчук (Duty Free. Сигарети і алкоголь) Сергій Бадяк "Дипломат" Куратор львівської контрабанди. Юрій Дворак (куратор Кивської митниці. SANAHUNT і все-все-все ....)

А також куратори контрабанди лісу, бурштину, нафтопродуктів і кольорових металів", - йдеться в повідомленні.

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За його словами, крім цього, повинен бути наданий список співробітників СБУ, які курують контрабанду.

"Перші два прізвища: Андрій Наумов, Артем Капелюха, і так 100-200 осіб. Без всього цього, санкції РНБО і далі будуть видаватися переділом ринку під людей, список яких я склав вище", - зазначив Плинський.

Нагадаємо, РНБО запровадила санкції проти осіб, визнаних контрабандистами за результатами проведеного спецслужбами дослідження. Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у силу це рішення РНБО.

Санкції запроваджено на три роки проти десяти фізичних осіб, а також проти 79 компаній.