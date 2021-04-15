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Плинський назвав прізвища тих, проти кого справді мають бути введені санкції РНБО за контрабанду. СПИСОК

Плинський назвав прізвища тих, проти кого справді мають бути введені санкції РНБО за контрабанду. СПИСОК

Санкції РНБО проти контрабандистів видаються переділом ринку під інших контрабандистів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив журналіст Євген Плинський.

"Список тем і прізвищ які повинні бути на РНБО якщо це дійсно боротьба з контрабандою.

  1. Олександр Акст (поштова контрабанда СБУ і курирування сигарет. Інкасатор всієї митниці від СБУ)
  2. Вадим Слюсарев (тютюнова контрабанда під ОП)
  3. Ілля Павлюк (політичний куратор контрабанди в ОП)
  4. Артур Гранц і Андрій Іванчук (Duty Free. Сигарети і алкоголь)
  5. Сергій Бадяк "Дипломат" Куратор львівської контрабанди.
  6. Юрій Дворак (куратор Кивської митниці. SANAHUNT і все-все-все ....)

А також куратори контрабанди лісу, бурштину, нафтопродуктів і кольорових металів", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В СБУ розповіли, що саме їхні матеріали лягли в основу рішення РНБО щодо санкцій проти "десятки контрабандистів": Відкрито низку кримінальних проваджень

За його словами, крім цього, повинен бути наданий список співробітників СБУ, які курують контрабанду.

"Перші два прізвища: Андрій Наумов, Артем Капелюха, і так 100-200 осіб. Без всього цього, санкції РНБО і далі будуть видаватися переділом ринку під людей, список яких я склав вище", - зазначив Плинський.

Нагадаємо, РНБО запровадила санкції проти осіб, визнаних контрабандистами за результатами проведеного спецслужбами дослідження. Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у силу це рішення РНБО.

Санкції запроваджено на три роки проти десяти фізичних осіб, а також проти 79 компаній.

Автор: 

контрабанда (1825) РНБО (2294) Плінський Євген (41)


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Топ коментарі
+11
За контрабанду саджають. А тут якісь санкції.
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15.04.2021 16:16 Відповісти
+10
Почему будут выглядеть?? Эти санкции таковыми и являются...они введены исключительно для передела рынка.... в пользу зеленого стада....
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15.04.2021 16:16 Відповісти
+8
Я х#ею что творится! И одновременно украинцев призывают платить налоги и показывать свои доходы?!
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15.04.2021 16:17 Відповісти
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Почему будут выглядеть?? Эти санкции таковыми и являются...они введены исключительно для передела рынка.... в пользу зеленого стада....
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15.04.2021 16:16 Відповісти
За контрабанду саджають. А тут якісь санкції.
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15.04.2021 16:16 Відповісти
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15.04.2021 16:29 Відповісти
ну типа да а с иной стороны санкции уже заставят и следствие пойти как положено и внесут данные в реестры о возбужденных уголовных делах и судам не надо думать скока взять и дать самим бы в санкции не влететь так что просто санкции Уголовное право процесс и конституцию вполне даже можно состыковать и выписать-- чтобы не было формальных и фактических перекосов и противоречий... контрабас это по сути диверсия и сабботаж в условиях войны за такое к стенке ставят а не санкционирую списки...
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15.04.2021 16:35 Відповісти
Я х#ею что творится! И одновременно украинцев призывают платить налоги и показывать свои доходы?!
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15.04.2021 16:17 Відповісти
Первая тройка пошла:
Троих из украинских "контрабандистов", против которых Совет национальной безопасности и обороны ввел персональные санкции, лишили украинского гражданства и собираются депортировать. Об этом сообщил источник, близкий к СНБО.

По его словам, сейчас готовится предусмотренная законодательством процедура депортации трех бывших граждан Украины. Речь идет о Вадиме Альперине (гражданство Израиля), Араике Амирханяне (гражданство Армении) и Александре Еримичуке (гражданство Румынии).
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15.04.2021 16:18 Відповісти
Коломойський, боголюбов ( громадянство Ізраїль)? Не?
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15.04.2021 16:22 Відповісти
Детский сад! За контрабанду судят и садят в тюрьму, а не объявляют санкции.
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15.04.2021 16:23 Відповісти
_Почему вы кидалово и развод лопоухого народа децким садом именуете? Это гораздо недетские события.
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15.04.2021 16:32 Відповісти
Плинский назвал фамилии тех, против кого действительно должны быть введены санкции СНБО за контрабанду.

Украл в государственной конторе сейф - тюрьма. Украл у государства на таможне (не заплатил налог) - санкции.
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15.04.2021 16:26 Відповісти
Ну, журналісту Плинскому з його стільчака, звичайно, видніше: де, хто і що краде. Зараз за ним вишикується ціла колона тих, хто все бачить і знає. Це підтверджує думку, що рішення РНБО прийняте правильне.
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15.04.2021 16:27 Відповісти
а отаких "Николаев" будуть тратитись гроші отримані від переділу ринку.
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15.04.2021 16:31 Відповісти
А до цього часу що, ваш господар отримував? Чи вони йшли в бюджет? Що вас так страхає?
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15.04.2021 16:38 Відповісти
Точно ! І труба " Самара-Захід" віджата Бєньою в москалів рішенням РНБО-Зєлєнского,правильно !
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15.04.2021 17:08 Відповісти
Якось ваша думка трошки по-дебільному висловлена. Що ви хотіли цим ствердити?
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15.04.2021 17:16 Відповісти
Що ти занадто відкрито за контрабандистів вписуєшся. Випускник Буковельської школи для тупих?
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15.04.2021 17:55 Відповісти
Я цього не замічав за собою. Контрабандистів (любого окрасу і приналежності) НЕНАВИЖУ ОДИНАКОВО ЛЮТОЮ НЕНАВИСТЮ.
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15.04.2021 18:00 Відповісти
Дебіл не зрозуміє,а розумному-достатньо.
Але я добрий https://zn.ua/ukr/energy_market/jak-kolomojskij-otrimaje-medvedchukivskij-naftoprovid.html Як Коломойський отримає «медведчуківський» нафтопровід
Ну а те,що введення санкцій проти громадян власної країни-юридичний нонсенс,пояснювати не буду.Все-одно не зрозумієте.
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15.04.2021 18:57 Відповісти
Та хто ж проти Слюсарєва, Павлюка, Акста введе санції...вони ж конвертики пакують баксами для "слуг клоуна"
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15.04.2021 16:33 Відповісти
ой, оказывается все знают кто это, но никто ничего не делал.
за дураков всех держат
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15.04.2021 16:45 Відповісти
Не выглядит, а так и есть.
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15.04.2021 16:45 Відповісти
 
 