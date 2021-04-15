Плинський назвав прізвища тих, проти кого справді мають бути введені санкції РНБО за контрабанду. СПИСОК
Санкції РНБО проти контрабандистів видаються переділом ринку під інших контрабандистів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив журналіст Євген Плинський.
"Список тем і прізвищ які повинні бути на РНБО якщо це дійсно боротьба з контрабандою.
- Олександр Акст (поштова контрабанда СБУ і курирування сигарет. Інкасатор всієї митниці від СБУ)
- Вадим Слюсарев (тютюнова контрабанда під ОП)
- Ілля Павлюк (політичний куратор контрабанди в ОП)
- Артур Гранц і Андрій Іванчук (Duty Free. Сигарети і алкоголь)
- Сергій Бадяк "Дипломат" Куратор львівської контрабанди.
- Юрій Дворак (куратор Кивської митниці. SANAHUNT і все-все-все ....)
А також куратори контрабанди лісу, бурштину, нафтопродуктів і кольорових металів", - йдеться в повідомленні.
За його словами, крім цього, повинен бути наданий список співробітників СБУ, які курують контрабанду.
"Перші два прізвища: Андрій Наумов, Артем Капелюха, і так 100-200 осіб. Без всього цього, санкції РНБО і далі будуть видаватися переділом ринку під людей, список яких я склав вище", - зазначив Плинський.
Нагадаємо, РНБО запровадила санкції проти осіб, визнаних контрабандистами за результатами проведеного спецслужбами дослідження. Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у силу це рішення РНБО.
Санкції запроваджено на три роки проти десяти фізичних осіб, а також проти 79 компаній.
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Троих из украинских "контрабандистов", против которых Совет национальной безопасности и обороны ввел персональные санкции, лишили украинского гражданства и собираются депортировать. Об этом сообщил источник, близкий к СНБО.
По его словам, сейчас готовится предусмотренная законодательством процедура депортации трех бывших граждан Украины. Речь идет о Вадиме Альперине (гражданство Израиля), Араике Амирханяне (гражданство Армении) и Александре Еримичуке (гражданство Румынии).
Украл в государственной конторе сейф - тюрьма. Украл у государства на таможне (не заплатил налог) - санкции.
Але я добрий https://zn.ua/ukr/energy_market/jak-kolomojskij-otrimaje-medvedchukivskij-naftoprovid.html Як Коломойський отримає «медведчуківський» нафтопровід
Ну а те,що введення санкцій проти громадян власної країни-юридичний нонсенс,пояснювати не буду.Все-одно не зрозумієте.
за дураков всех держат