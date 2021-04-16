МОЗ очікує поставку 1,7 млн ​​доз вакцини Sinovac у квітні-травні, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) очікує поставку 1,7 млн ​​доз вакцини від Sinovac Biotech наприкінці квітня – на початку травня поточного року.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив під час години запитань до уряду в парламенті, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Від компанії Sinovac, згідно з останнім графіком, який вони нам давали, 1,7 млн доз ми отримаємо протягом останніх днів квітня та у травні цього року. Окрім того, ведемо з ними перемовини щодо графіка постачання вакцин у майбутньому, починаючи із червня", - сказав Степанов.

Він запевнив, що майже кожного дня спілкується з послом КНР в Україні, з компанією Sinovac щодо відправлення цієї вакцини. "Я вже наголошував: те, що зараз відбувається у світі з постачанням вакцин, не має нічого спільного зі світовими законами ринку, до яких ми усі звикли, коли в контрактах є штрафні санкції, що можна вплинути і ти можеш щось зробити. Просто країни обмежують експорт вакцин, ставлять заборону на нього. Це відбувається в країнах, які мають на своїх територіях власне виробництво", - підкреслив глава МОЗ.

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Степанов наголосив: аби бути захищеними в майбутньому, адже це не остання можлива світова пандемія, треба мати власне виробництво вакцин. "А для цього треба витрачати кошти на науку, на виробництво, на розробку, на фундаментальну науку. Це прописні істини. Поки ми це не зрозуміємо, у нас завжди буде така проблема", - додав він.

Як повідомлялося, сьогодні в Україну прибула перша партія COVID-вакцини Pfizer. Наступна партія вакцини проти коронавірусу компанії Pfizer очікується в Україні в травні-червні поточного року. Вона становитиме 10 млн доз.